Безветрие и смог: от чего зависит состояние атмосферного воздуха в Усть-Каменогорске

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Экологическая ситуация, сложившаяся в Усть-Каменогорске в последние несколько дней, спровоцировала большое количество публикаций в соцсетях как от отдельных горожан, так и от крупных пабликов. "Хайповая" тема вызвала и появление многочисленных фейковых видео и фото. Однако далеко не все знают, что подобная ситуация - не редкость и происходит ежегодно. Густой туман, смог и превышение предельной концентрации веществ в атмосфере вызваны безветренной погодой и тем, что на языке синоптиков называется "температурная инверсия" - явление, при котором теплый слой воздуха накрывает более холодный, препятствуя вертикальному перемешиванию воздушных масс. Что, соответственно, приводит к накапливанию вредных веществ в атмосфере. В осенне-зимний период в областном центре ежемесячно насчитывается от пяти до 14 дней с НМУ. И так происходит каждый год.





Но, безусловно, не только погода виновата в том, что сейчас происходит в Усть-Каменогорске. Для этого есть целый комплекс причин, среди которых, конечно же, и выбросы от промышленных предприятий города, поскольку он является одним из металлургических флагманов страны. И областной центр ВКО - не единственный такой город. От смога страдают мегаполисы, где нет промышленных производств.





По поручению акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева создана инспекционная группа для постоянного мониторинга экологической ситуации. В состав группы вошли представители общественности, депутаты маслихата, экологи и метеорологи. 27-28 ноября 2024 года были проведены выездные проверки на ключевых промышленных объектах региона.





Один из рейдов был организован на территорию маслоэкстракционного завода АО "Май". В санитарно-защитной зоне завода выявлено превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ. Однако, как отмечают экологи, подобные превышения локализованы и не являются основным источником загрязнения в городе.





Особое внимание инспекционной группы было направлено на ТОО "Казцинк", предприятие, которое часто упоминается в контексте экологических проблем. Как сообщил главный эколог компании Казтай Такеев, на предприятии внедрены современные системы очистки выбросов. В качестве примера он привел установку Lavalin, которая эффективно очищает отходящие газы, а выделяемый пар из градирен, используемых для охлаждения воды, не содержит вредных веществ, хотя жители города частенько путают его с выбросами.





По итогам проверки на стационарных источниках выбросов ТОО "Казцинк" превышений предельно допустимых выбросов не зафиксировано. Более того, предприятие в рамках экологических требований снизило нагрузку на окружающую среду на 20%.





Но и промышленные предприятия не являются единственными источниками загрязнения атмосферы. На состояние воздуха влияет транспорт, в особенности старый, не соответствующий современным экологическим требованиям. Свой грязный вклад вносит и частный сектор, где для отопления чаще всего используют уголь, сжигание которого приводит к выбросам твердых частиц (PM2.5) и диоксида серы. И, несомненно, урон окружающей среде наносят угольные ТЭЦ, которых в Усть-Каменогорске сразу две, не считая мелких котельных. Именно они дают черно-серую сажу и пыль.





27 ноября 2024 года специалисты департамента экологии зафиксировали превышения максимально разовых ПДК по взвешенным веществам и сажe. Также были превышены среднесуточные нормы по оксиду углерода, PM2.5 и диоксиду серы.





На фоне таких данных важно понимать различие между среднесуточными и максимально разовыми ПДК. Среднесуточные нормы дают общую картину загрязнения за 24 часа, а разовые ПДК фиксируют пиковые значения в конкретный момент времени.





Одним из слухов, который активно распространялся в социальных сетях, была якобы авария на ТОО "Казцинк". Однако информацию опровергли представители предприятия и экологи. По словам специалистов, выбросы предприятия находятся под постоянным мониторингом в рамках меморандума о взаимодействии при НМУ. Экологи имеют право на беспрепятственный доступ для проведения проверок без предварительных предписаний.





Таким образом, экологическая ситуация в Усть-Каменогорске носит временный характер и обусловлена комплексными факторами, включая, собственно, метеорологические условия.





Стоит отметить, что дополнительные рейды с участием общественности и СМИ запланированы на вечер 28 ноября.





Инспекционные проверки подтверждают, что крупнейшие предприятия региона соблюдают экологические нормы и предоставляют данные для анализа.





Основные усилия должны быть направлены на комплексное решение проблемы, включая модернизацию транспортной инфраструктуры, улучшение качества топлива и развитие энергоэффективных технологий.