Бронзу Всемирных игр кочевников завоевала девушка из ВКО

Фото: акимат ВКО

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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Финалисткой и бронзовой призеркой соревнований по мас-рестлингу (таяк тарту) на V Всемирных играх кочевников стала Тахмина Кожамбердиева из Восточно-Казахстанской области. Она пробилась в полуфинал и сумела вырвать третье место из рук соперницы из Венгрии, сообщает перс-служба акимата ВКО.





акимат ВКО





Несмотря на свой юный возраст, Тахмина Кожамбердиева родилась в 2001 году, девушка уже является именитым и титулованным атлетом. Она призер и чемпионка Казахстана, Азии и мира по армрестлингу, мастер спорта международного класса по этому виду спорта и член национальной сборной нашей страны, но сегодня она выступала в новом для подавляющего большинства атлетов планеты виде спорта - мас-рестлинге.





Традиционные этнические состязания народов севера Российской Федерации на ловкость, силу и выносливость таяк-тарту или мас-рестлинг стал спортом в международном и привычном спортивном смысле слова всего 12 лет назад - в 2012 году Международной федерацией мас-рестлинга были утверждены правила.





Соперники садятся друг напротив друга, упираются ногами в положенную на ребро доску и оба или обе хватаются за палку, которую нужно перетянуть на свою сторону или вырвать из рук соперника.





Поединок длится до двух побед одного из борцов.





Изменения и уточнения в правила вносились после утверждения уже 7 раз, спорт развивается, ширится число спортсменов и география охвата. Сегодня на помост противостояния таяк-тарту на V Всемирных игр кочевников в Астане выходили спортсмены и спортсменки Евразии, Южной и Северной Америк, Африки, Австралии.





В полуфинале Тахмине Кожамбердиевой противостояла спортсменка из Венгрии, поединок был очень не простым, однако девушке из Восточного Казахстана удалось одолеть мощную соперницу.





По словам Тахмины, в мас-рестлинг она пришла всего полгода назад и вот сегодня она сумела стать медалисткой, взойти на пьедестал победителей V Всемирных игр кочевников.