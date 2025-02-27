Единую систему мониторинга атмосферного воздуха создадут в Усть-Каменогорске

Фото: Акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов провел совещание по вопросам экологии с участием всех профильных управлений и департаментов и представителей экологического бюро "Өскемен Тынысы", сообщили в региональном акимате.





В ходе совещания был рассмотрен целый комплекс вопросов, связанных с состоянием атмосферного воздуха в Усть-Каменогорске, в частности в дни неблагоприятных метеоусловий (НМУ). В такие дни, согласно Экологическому кодексу РК, предприятия-загрязнители должны снижать количество выбросов. Наряду с этим специалисты подняли проблему того, что ряд компаний не пускают экологов на свою территорию, не дают проводить замеры. А, между тем, в областном центре насчитывается 22 предприятия, которые должны установить автоматические системы мониторинга и обеспечить беспрепятственный доступ к ним сотрудников профильного департамента. На особый контроль нужно взять инвестиционные программы по снижению выбросов "Казцинка" и УК ТЭЦ. Поскольку 75 процентов выбросов в атмосферу приходятся именно на эти предприятия.





Нужно провести встречу с крупными компаниями, выработать для них жесткие требования по снижению выбросов, получить алгоритмы на ближайшие 5-10 лет, как они планируют этого добиться. И также необходимо провести переговоры об участии этих компаний в развитии центрального теплоснабжения города", - сказал эколог Даулет Асанов.





Как отметили представители общественного бюро "Өскемен Тынысы", на сегодняшний день у них есть карта мест в городе, где необходимо установить датчики, причем в карту вошли и те микрорайоны, где раньше состояние атмосферного воздуха не подвергалось какому-либо анализу. И таким образом мониторинг будет вестись по всему городу без исключений. Сейчас, по словам председателя экологического бюро "Өскемен Тынысы" Елены Березинской-Абиловой, в городе работают 10 датчиков системы мониторинга.





Мы предлагаем их передвинуть в другие зоны и дополнить, чтобы обеспечить покрытие всего города", - сказала Елена Березинская-Абилова.





Дополнительно к этому будут работать системы оповещения, в том числе и в школах, в дни НМУ дети будут переходить на дистанционное обучение.





Алгоритм перехода, по словам главы "Өскемен Тынысы", должен быть утверждеен на заседании маслихата, чтобы все депутаты проголосовали "за", сейчас он проходит этапы согласования со всеми ведомствами.





Специалисты экологического бюро дополнительно предложили ввести видеофиксацию загрязнений и размещение информации о состоянии атмосферного воздуха в городе на LED-экранах. Это обеспечит доступность важной информации.





Нужно также заменить датчики "Казгидромета", которые работают еще с советских времен и интегрировать их в единую систему мониторинга, этим должно заняться управление цифровизации и архивов. Только так мы будем видеть полную картину и четко понимать, где и какие превышения фиксируются чаще всего", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.





Одно из условий установки и обновления датчиков - определение в атмосфере максимального количества веществ первого класса опасности, а также радиационного фона. Помимо этого, управлению цифровизации и архивов необходимо поработать над созданием и усовершенствованием мобильных приложений, где будет аккумулироваться вся информация об экологической ситуации в городе. Приложения должны работать так, чтобы жители областного центра могли в один клик узнать не только о погоде, но и об НМУ, превышениях ПДК и т.д. Также будет создана цифровая платформа для общественного контроля и жалоб населения, где можно будет оставлять данные о том или ином предприятии-загрязнителе, в том числе видео и фото.





Глава региона акцентировал внимание на том, что экологическая ситуация зависит не только от промышленных предприятий. Свой "вклад" вносит, к примеру, и общественный транспорт. И сегодня только один автобусный парк закупил электробусы и будет тестировать их в холодное время года. Аким области поручил всем перевозчикам составить программу поэтапного перехода на более экологические виды топлива - газ или электричество. Необходимо создать эко-посты по замеру выбросов от автотранспорта. С привлечением специалистов департамента полиции и природоохранной прокуратуры региона.





Также речь шла и о частном секторе Усть-Каменогорска, где насчитывается около 29 тысяч домов. Уже звучало предложение установить блочно-модульные котельные или подключить частные дома к тем теплоисточникам, у которых есть профицит - это Согринская ТЭЦ и котельная №8. Необходимо ещее раз внимательно изучить этот вопрос, при этом акимату города важно не просто обозначить на бумаге план, а пообщаться с жителями, выслушать их мысли на этот счет. Критике со стороны Нурымбета Сактаганова подверглось и затягивание сроков в определение места для переработки ТБО, хотя это тоже экологическая проблема, требующая решения.





Нужно признать эту проблему, что мусоросортировочная линия в Усть-Каменогорске, которая была построена для мусоросжигательного завода, сейчас в этом виде не нужна. И строить необходимо на том участке, который ранее был выделен в Уланском районе", - пояснил эколог Роман Честных.





Аким области также поручил пересмотреть программу озеленения и привлекать к этому важному делу специалистов. Хаотичной высадки быть не должно. Важно определить места и саженцы, которые являются сорбентом. Создание "зленых стен", по опыту крупных городов, тоже положительно с кажутся на экологии города.





Как отметил Нурымбет Сактаганов в решении всех этих важных вопросов акимат города не должен оставаться в стороне.





Акимат Усть-Каменогорска с вами или без вас мы решим все эти вопросы. Вы до сих пор не решили вопрос с участком под полигон ТБО. Отсидеться и отмолчаться не получится. Вы должны сами ходить по городу, разговаривать с жителями, от проблемных вопросов никуда не деться и нужно уметь брать на себя ответственность", - подытожил глава региона.





Планы мероприятий по всем вышеуказанным направлениям с указанием сроков и ответственных лиц аким области поручил предоставить в срок до 10 марта.