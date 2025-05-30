29.05.2025, 19:21 4076
Газ приходит в села: в Зайсанском районе ВКО подключат 8 населенных пунктов
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с жителями Зайсанского района аким ВКО рассказал о проектах по газификации района, сообщает пресс-служба акимата региона.
Нурымбет Сактаганов провел встречу с жителями Зайсанского района, где ключевыми темами стали вопросы жизнеобеспечения, инфраструктуры и дальнейшего социально-экономического развития. Особое внимание глава региона уделил теме газификации, отметив значительный прогресс в этом вопросе и обозначив перспективы на ближайшие годы.
На сегодняшний день централизованное газоснабжение обеспечено в 10 населенных пунктах района, включая город Зайсан. Это позволяет охватить более 23,6 тысячи человек, что составляет 66% от общего населения района (35,6 тыс. человек).
За последние 9 лет в газификацию Зайсанского района было вложено 4,3 млрд тенге. Из них 3,5 млрд - средства республиканского бюджета, остальное - областные средства. Это системная работа, и мы продолжим ее", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
Одним из ключевых инфраструктурных проектов аким области назвал строительство газопровода к восьми селам - Дайыр, Кокжыра, Куаныш, Биржан, Сарытерек, Жарсу, Бакасу и Саржыра. Реализация этого проекта позволит подключить дополнительно 6,3 тыс. человек и увеличить уровень охвата газоснабжением до 84% (29,9 тыс. человек). Однако глава региона отметил, что для продолжения работ необходимо определить альтернативный источник газоснабжения. По его словам, этот вопрос находится в проработке на межведомственном уровне, так как региону важно не просто расширить сеть, но и обеспечить ее стабильную эксплуатацию.
Газ - это не только тепло в домах, это основа для малого бизнеса, производства, социальной инфраструктуры. Поэтому тут важен комплексный и основательный подход", - отметил Нурымбет Сактаганов.
Параллельно с газификацией в районе ведется работа по модернизации теплоснабжения. В целом в Зайсанском районе функционируют 73 тепловых объекта, включая 4 централизованные газовые котельные и 69 автономных котлов. Из них 32 работают на твердом топливе, 21 - на электричестве и 16 - на газе. В 2024 году на текущий ремонт котлов котельных в городе Зайсан было направлено 65 млн тенге.
Общая протяженность тепловых сетей в городе Зайсан составляет 4,5 км, износ которых - 15%. Своевременная модернизация систем отопления необходима для повышения энергоэффективности и сокращения издержек.
Зайсанский район - один из приграничных районов Восточно-Казахстанской области, имеющий стратегическое значение как в транспортно-логистическом, так и в энергетическом плане. Развитие инфраструктуры, в том числе газификации, рассматривается как один из факторов улучшения инвестиционного климата и качества жизни населения.
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29.05.2025, 08:32 6361
Президентское поручение в действии: в Усть-Каменогорске строят комфортную школу
По итогам 2024 года в рамках национального проекта "Комфортная школа" в регионе завершено строительство пяти школ
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области в рамках национального проекта "Комфортная школа" активно ведется строительство новых учебных заведений, сообщает пресс-служба акимата региона.
В настоящее время по этой программе возводятся два учебных учреждения: одна школа на 600 мест - на проспекте Есенберлина в Усть-Каменогорске, другая - на 300 мест в поселке Опытное Поле Глубоковского района. Строительство школы на проспекте Есенберлина завершено на 70%, сдача объекта запланирована на конец июля", - заявили в пресс-службе.
По словам главного специалиста областного управления строительства Арайлым Акылжанкызы, по итогам 2024 года в рамках национального проекта "Комфортная школа" завершено строительство пяти школ общей вместимостью 2100 мест. Эти школы расположены в городах Шемонаихе, Риддере, Усть-Каменогорске и в поселке Белоусовка. Учебный процесс в новых школах начался с 1 апреля текущего года.
В рамках национального проекта в области продолжается строительство еще двух школ на 900 мест: одна на 300 мест строится в поселке Опытное Поле - готовность 90%, вторая на 600 мест - на проспекте Есенберлина в Усть-Каменогорске - готовность 70%. На объекте ведутся работы по монтажу крыши, установке ограждений и дверей, внутренней отделке, прокладке силового кабеля, отделке стен, вертикальной планировке и строительству дорожного покрытия. Благоустройство территории планируется завершить до 13 июня текущего года, а завершение строительства - до 30 июля", - сообщила Арайлым Акылжанкызы.
Как отметил менеджер проекта Владислав Ракульцев, в настоящее время ведутся работы по укладке термогранитной плитки, установке внутренних дверей, отделке и покраске стен. Также близится к завершению оснащение актового и спортивного залов.
В школе предусмотрены два отдельных спортивных зала для начальных и старших классов, футбольное поле, детские площадки и беговые дорожки на улице. Здание трехэтажное, оснащено лифтом и санитарными узлами для детей с особыми потребностями. Это одно из главных преимуществ комфортных школ", - пояснил Владислав Ракульцев.
По его словам, в здании использованы современные строительные материалы. Установлены антивандальные двери, стены оборудованы ударопрочными отбойниками. В каждом блоке школы предусмотрены системы пожарной безопасности, кнопки вызова помощи и отдельные входы для эффективного распределения потока учеников.
Как отметили в акимате, новое учебное заведение строится согласно строительным планам 2024 года и будет сдано в эксплуатацию в установленный срок.
Национальный проект "Комфортная школа" стал важным этапом модернизации образовательной инфраструктуры в Казахстане. Его главная цель - создание безопасных, удобных и современных условий для обучения школьников и работы педагогов, а также формирование комфортной атмосферы. Проект значительно улучшает облик образовательного пространства в регионе. Современные школы дают не только качественные знания, но и возможность раскрытия потенциала каждого ученика. В долгосрочной перспективе это положительно скажется на образовательных результатах и уровне удовлетворенности участников учебного процесса, открывая новые возможности для будущих поколений", - добавили в пресс-службе.
28.05.2025, 09:29 9091
В Усть-Каменогорске построят завод по переработке ТБО
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов подписал меморандум о сотрудничестве с китайской компанией CITIC Environment Investment Group - одним из международных лидеров в сфере экологических решений, сообщает пресс-служба акимата региона.
Первым шагом в сотрудничестве станет реализация в областном центре пилотного проекта реконструкции левобережных канализационных очистных сооружений и строительство завода по переработке ТБО", - заявили в пресс-службе.
Как отметил аким области, в перспективе партнерство и сотрудничество будут направлены на модернизацию очистных сооружений, внедрение новых технологий в сфере обращения с отходами и реализацию устойчивых моделей природопользования.
Данное сотрудничество с учетом использования мер государственной поддержки двух стран станет еще одним шагом к экологической безопасности и улучшению качества жизни восточноказахстанцев", - добавил Нурымбет Сактаганов.
26.05.2025, 15:31 14621
Таза Қазақстан: в ВКО отряды Jasyl El начали новый сезон
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Курчум состоялось открытие XXI трудового сезона молодежных трудовых отрядов Jasyl El, сообщает акимат Восточно-Казахстанской области.
В ходе мероприятия руководитель республиканского штаба Нурасыл Бекматов поздравил молодежь с началом важного сезона и отметил, что в этом году проекту Jasyl El исполняется 20 лет и в конце года лучшие отряды будут награждены.
С 2005 года эти отряды работают в направлениях охраны экологии, озеленения и приобщения молодежи к труду. В прошлом году в Восточно-Казахстанской области был задействован 1021 человек, тогда как в этом году планируется привлечь 1000 молодых людей", - проинформировали в акимате.
В мероприятии, организованном Молодежным ресурсным центром, приняли участие представители государственных органов и волонтеры. Молодежь высадила деревья и провела работы по очистке территории. На встрече обсуждались вопросы сезонной занятости молодежи, формирования экологической культуры и сотрудничества с работодателями.
В этом году молодежные трудовые отряды будут работать в 11 районах и 2 городах области. В программе участвуют 13 работодателей. В рамках концепции развития экологической культуры "Таза Қазақстан" на 2024-2029 годы молодежь будет участвовать в социальных и экологических проектах, высаживать деревья, убирать бытовой мусор, траву и отходы в населенных пунктах и на различных объектах", - рассказал директор областного филиала отрядов Jasyl El Максат Каримбаев.
В пресс-службе добавили, что для школьников, студентов и безработной молодежи этот проект является площадкой для приобретения опыта. Участники проекта - молодежь из социально уязвимых слоев населения, люди с ограниченными возможностями, способные работать, а также молодежь из категории NEET.
23.05.2025, 20:21 27596
В ВКО будет создан Центр реабилитации и развития для детей с особыми потребностями
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Аким ВКО Нурымбет Сактаганов провел рабочую встречу с акимом Уланского района А. Бекбосыновым и представителями фонда "Баққуатты аймақ қоры" - Г. Абельдиновой и А. Еркиновой, сообщает пресс-служба акимата региона.
Цель встречи - обсуждение актуальных вопросов, связанных с реализацией проекта по созданию Центра реабилитации и развития для детей с особыми потребностями, включая детей с расстройствами аутистического спектра.
На встрече был рассмотрен ход ремонтных работ в здании КГУ "Территориальный центр социального обслуживания населения", расположенном в селе Бозанбай Уланского района. Были изучены возможности переоборудования освобожденных помещений амбулатории для размещения дополнительных специализированных кабинетов, необходимых для полноценной работы будущего центра.
Проект реализуется в рамках выполнения поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученного на четвертом заседании Национального курултая, и направлен на создание современной инфраструктуры для реабилитации, обучения и развития детей с особыми образовательными потребностями в каждом областном центре.
Реализация проекта имеет важное социальное значение, способствует укреплению системы инклюзивной поддержки и значительно повышает доступность специализированных услуг для семей региона.
23.05.2025, 17:08 28951
Ответственность, честь и безопасность: более 150 школьников погрузились в мир полиции на дне открытых дверей в ВКО
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Более 150 школьников и кадетов программы "Жас сақшы" приняли участие в насыщенной и познавательной программе в рамках дня открытых дверей в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба акимата региона.
Мероприятие состоялось в рамках республиканской концепции "Қазақстан балалары" и было приурочено ко Дню защиты детей", - отметили в пресс-службе.
По данным акимата, торжественное открытие началось с построения и приветствия участников. Дети посмотрели видеопоздравление от министра внутренних дел и услышали напутственные слова от начальника ДП ВКО Ерлана Омарбекова.
Далее школьники разделились по тематическим площадкам. Одни соревновались в шахматах и настольном теннисе, другие - проходили викторину по интернет-безопасности. Юным участникам рассказали, как распознать онлайн-мошенников и защитить личные данные. Большой интерес вызвали мастер-классы по самозащите, а также интерактивные занятия, посвященные профилактике наркозависимости. Кадеты с увлечением изучали стенды, видеоматериалы и экспонаты, подготовленные сотрудниками полиции.Кульминацией дня стало зрелищное выступление бойцов СОБР. Спецназовцы продемонстрировали задержание условных преступников, элементы рукопашного боя и слаженные тактические действия. Много эмоций вызвала также выставка спецтехники и акция по безопасности на дорогах", - заявили в акимате.
Подчеркивается, что проведение подобных мероприятий помогает подросткам лучше понять профессию полицейского - ее ответственность, силу духа и командный характер.
Участники увезли с собой яркие впечатления, а кто-то, возможно, уже определился с выбором будущей профессии", - добавили в ведомстве.
20.05.2025, 11:13 36461
Воздушный рубеж: как вертолетчики Восточного Казахстана охраняют жизни с небес
Авиационное подразделение - единственное в Казахстане, которое не только выжило в 1990-е, но и сохранило весь инфраструктурный комплекс
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Усть-Каменогорск. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Восточно-Казахстанской области рассказали, как вертолетчики региона охраняют жизни людей с небес, передает корреспондент агентства.
В Восточно-Казахстанской области дороги - не всегда путь к спасению. Тысячи километров между селами, горные перевалы, снежные лавины и паводки - все это не просто испытания природы, а повседневная реальность региона. Здесь, где земля часто недоступна, надежда поднимается в небо - в лице авиационного подразделения, которое уже более четверти века остается незаменимой опорой в борьбе за человеческие жизни. Это не просто пилоты. Это - спасатели, врачи, разведчики, бойцы первой линии обороны", - заявили в пресс-службе.
По данным акимата, горы Катон-Карагайского нацпарка, степи Зайсана, ледяные просторы Курчумского района, озера Марқакөл и Алаколь - все это часть огромной территории, которую обслуживает КГП на ПХВ "Авиационное подразделение Восточно-Казахстанской области".
В экстремальных условиях оно становится не просто "глазами" региона, а его сердцем, бьющимся в небе. Когда в феврале 2024 года снежная буря заблокировала трассы Кокпектинского района, а более 100 человек оказались в ловушке, только экипаж Ми-8 смог прорваться сквозь метель и вывести людей в безопасную зону. За этот героизм трое спасателей были награждены государственными медалями. Это - не исключение, а норма для этих мужчин и женщин, чья работа - летать туда, где другие не могут пройти. Каждый вылет - это не просто рейс. Это - борьба со временем, стихией и страхом", - подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что санитарная эвакуация из отдаленных аулов - неразрывная часть миссии. Вертолеты, оснащенные реанимационным оборудованием, спасают младенцев, беременных женщин, тяжелых пациентов с инсультами и травмами. С 2023 по 2025 год - десятки жизней спасены благодаря оперативной работе в связке с центром экстренной медицины.
Лесные и степные пожары, паводки, взрывные лавинные работы, мониторинг рек и снежных масс в горах - все это тоже зона ответственности авиационного подразделения. До 200 вылетов ежегодно - не просто цифра, а доказательство системы, которая работает на опережение.Когда в апреле 2025 года вспыхнул пожар в Зайсанском районе, именно вертолет с бортовым водосливным устройством локализовал огонь в труднодоступных местах. Пожар мог перекинуться на десятки километров леса и пастбищ, но был остановлен с воздуха", - заявили в пресс-службе.
Авиационное подразделение - единственное в Казахстане, которое не только выжило в 1990-е, но и сохранило весь инфраструктурный комплекс: ангары, оборудование, воздушный флот. Подчеркивается, что это - редкий случай преемственности, когда традиции передаются из рук в руки, от наставников - молодым специалистам.
По информации ведомства, сегодня предприятие готовится стать и образовательной базой: строящиеся аэропорты в Зайсане и Катон-Карагае требуют будущих техников, механиков, диспетчеров.
И именно здесь, в сердце Восточного Казахстана, может родиться новая школа воздушных профессионалов. ВКО - это не только край красивых пейзажей и богатых недр. Это - регион, который знает цену человеческой жизни. Здесь по-настоящему понимают: спасение - не лозунг, а ежедневный труд. И над этим трудом - небо. И в этом небе - они. Они - те, кто не ищет славы. Кто уходит на задание в пургу, в ночь, в неизвестность. Ради того, чтобы кто-то другой увидел утро.Если вы когда-нибудь увидите в небе вертолет с символикой Восточного Казахстана - знайте: он летит туда, где больше всего нужна помощь. Где ее невозможно доставить иначе. Где чья-то жизнь зависит от их мастерства и мужества. Именно поэтому каждый житель региона может с гордостью сказать: у нас есть те, кто поднимается в небо, чтобы спасти тех, кто остался на земле", - добавили в акимате.
20.05.2025, 09:41 37726
В Усть-Каменогорске проводят проверку качества воздуха
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 19 мая около 16.00 на территории Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината (УК ТМК) был зафиксирован выброс неизвестного вещества. На место оперативно прибыли представители местных исполнительных органов, департаментов по чрезвычайным ситуациям, экологии и санитарно-эпидемиологического контроля для выяснения обстоятельств и оценки возможной угрозы, сообщили в акимате ВКО.
По информации предприятия, в этот день на комбинате проводилась внеплановая профилактическая чистка системы конденсации хлорирующей установки № 3. В ходе работ произошло осыпание гарнисажа, в результате чего был перекрыт газоход.
Согласно данным испытательной лаборатории УК ТМК, состояние атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны по показателю "хлор" находилось в пределах предельно допустимых концентраций (ПДК).
К 17.00 в социальных сетях и местных СМИ появились видеозаписи с визуально наблюдаемыми выбросами. В ответ на это специалисты департамента экологии по ВКО выехали на контрольные точки санитарно-защитной зоны и провели замеры. Измерения продолжались до 23.00. Превышений ПДК зафиксировано не было. Все исследования были проведены в соответствии с требованиями Государственной системы обеспечения единства измерений и методикой СТ РК 2.302-2021.
Дополнительно по сигналу о возможном выбросе желтого газа, поступившему в ДЧС ВКО в 18.21, на место происшествия были направлены специалисты городского управления санитарно-эпидемиологического контроля и филиала Национального центра экспертизы (НЦЭ) по ВКО.
Лабораторией ФНЦЭ были отобраны 144 пробы атмосферного воздуха в восьми локациях:
- поселок Новая Согра, поворот на село Бобровка;
- 2-й подъем;
- поворот после АЗС в сторону Ульба;
- автодорога между селом Тарханкой и улицей Егорова;
- СЗЗ по улице Охотская, 126;
- СЗЗ по улице Озотская, 94а;
- станция Коршунова;
- золоотвал Согринской ТЭЦ.
Проведен анализ на содержание 18 загрязняющих веществ, включая хлор, хлористый водород, диоксид серы, формальдегид, сероводород, углеводороды, аммиак, свинец и другие. По состоянию на 21.44 превышений ПДК зафиксировано не было. Все результаты переданы в департамент экологии.
Со стороны предприятия официальных сообщений о техногенном инциденте не поступало. Обращений граждан за медицинской помощью не зарегистрировано. Случаев острого отравления не зафиксировано", - отметили в акимате.
По данным ведомства, сегодня с утра бригады выехали на место и провели необходимые замеры. В настоящее время ведутся плановые работы. Ученики школ района Согры переведены на дистанционное обучение.
Казгидромет сообщил о неблагоприятных метеорологических условиях II степени, отсутствие ветра.
Управление промышленной безопасности проводит плановую проверку предприятия, начатую 19 мая. На момент нахождения инспекторов на комбинате (с 10.00 до 16.00) признаков загазованности выявлено не было. Инцидент будет рассмотрен в рамках этой проверки. 20 мая филиалом НЦЭ запланированы дополнительные исследования атмосферного воздуха в населенных пунктах, расположенных вблизи предприятия. О результатах будет сообщено дополнительно", - проинформировали в акимате.
Для координации действий состоялось заседание областного штаба с участием руководства региона, правоохранительных, надзорных и специализированных служб. Были заслушаны доклады ответственных ведомств, выработаны предложения по усилению мониторинга, даны соответствующие поручения.
Во избежание распространения недостоверной информации просим руководствоваться только официальными источниками", - отметили в акимате.
16.05.2025, 15:21 44856
В Восточном Казахстане завершился региональный чемпионат WorldSkills Shygys 2025
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области завершился региональный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Shygys 2025, объединивший более 170 участников - студентов, выпускников и молодых специалистов в возрасте до 21 года. Масштабное событие стало ключевым мероприятием Года рабочих профессий, объявленного президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, сообщает акимат ВКО.
С 12 по 16 мая площадками чемпионата стали колледжи и центры компетенций региона, а также производственные предприятия. Участники соревновались по 38 компетенциям - от мехатроники и сварочных технологий до графического дизайна и веб-разработки. В роли экспертов выступили мастера производственного обучения и ведущие специалисты индустриальных компаний.
Цель чемпионата - повышение престижа рабочих профессий и модернизация системы технического и профессионального образования. Победители регионального этапа представят Восточно-Казахстанскую область на республиканском чемпионате WorldSkills Kazakhstan 2025, который пройдет в ноябре в Астане", - отметили в пресс-службе акимата.
Закрытие чемпионата состоялось в Усть-Каменогорске. В торжественной церемонии принял участие аким ВКО Нурымбет Сактаганов. В своем выступлении он подчеркнул важность подготовки квалифицированных кадров.
Важно, чтобы человек был настоящим мастером своего дела и подходил к профессии с энтузиазмом и профессионализмом. Наша область - один из ведущих индустриальных регионов. Наши предприятия выходят на международный уровень. Например, ТМК открыл филиал в Индии и теперь планирует открыть офис в США. Это доказательство качества и конкурентоспособности нашей промышленности. Именно вы будете трудиться на этих предприятиях и строить будущее страны", - сказал глава региона.
По итогам соревнований первое место занял Городской высший политехнический колледж Усть-Каменогорска, второе - колледж города Риддер, третье - Городской многопрофильный технологический колледж Усть-Каменогорска. Все призеры получили ценные подарки и сертификаты, а отдельные участники были отмечены за высокий уровень мастерства.
Генеральным спонсором чемпионата выступила компания "Казцинк". Управляющий директор ТОО "Казцинк" Андрей Лазарев отметил, что участие в подобных соревнованиях мотивирует молодежь, способствует росту интереса к практическим навыкам и подтверждает актуальность рабочих профессий. WorldSkills Shygys 2025 стал не просто соревнованием, а настоящей платформой для обмена опытом, внедрения новых образовательных стандартов и продвижения рабочих профессий как важнейшей составляющей устойчивого развития страны", - добавили в ведомстве.
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