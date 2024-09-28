27.09.2024, 18:47 1766
Инициативных восточноказахстанцев наградили в рамках программы "Таза Казахстан"
В Восточном Казахстане неравнодушные жители очистили берега водоемов, места отдыха, территории культурных и исторических достопримечательностей от мусора
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Благодарственные письма из рук заместителя акима Восточно-Казахстанской области Дархана Сапанова получили инициативные жители региона - участники программы "Таза Казахстан", сообщает пресс-служба акимата ВКО.
Жители Восточного Казахстана - Олег Каун и Диляра Кузенцова - проявили высокий уровень ответственности и внесли весомый вклад в реализацию поручения главы государства "Таза Қазақстан", направленного на сохранение и улучшение экологического состояния страны.
Вы являетесь достойным примером для подражания! Желаю вам семейного благополучия, успехов в профессиональной деятельности и начинаниях!" - говорится в благодарственном письме заместителя акима.
В акимате напомнили, что программа "Таза Қазақстан" стартовала во всех регионах страны еще ранней весной, основной ее целью является повышение экологической культуры горожан, популяризация бережного отношения к природе, окружающей среде. За это время в Восточном Казахстане неравнодушные жители очистили берега водоемов, места отдыха, территории культурных и исторических достопримечательностей от мусора, а также ликвидировали несанкционированные свалки.
новости по теме
25.09.2024, 13:27 6906
Аким ВКО Ермек Кошербаев: Зимой на дорогах нельзя допускать ошибки прошлых лет
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточном Казахстане готовятся к зиме. Особое внимание уделяют подготовке дорог к холодному времени года.
Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев поручил не допускать ошибок прошлых лет, сообщает пресс-служба главы региона.
Маркаколь - уже район. И дороги должны быть открыты между населенными пунктами. В прошлом году были ситуации, когда больше суток была закрыта трасса в сторону Шемонаихи из-за обледенения дороги. Люди потеряли сообщение. Это нужно исправлять. Контроль вести", - сказал аким в ходе заседания областного акимата.
Необходим также транспортный контроль, подчеркнул глава региона.
Техника вся есть, но из года в год ошибки повторяются. Зачастую сами жители не слушают предупреждения о закрытии дорог, выезжают, а потом просят. Продумайте, как все-таки сделать, чтобы донести опасность выезда в плохую погоду. Важно предупреждать население. Сотрудники дорожных служб, ЧС и полиции, зачастую рискуя жизнями, вытаскивают людей из снежных заторов. Еще раз повторяю: нужно предупреждать вовремя людей", - добавил Ермек Кошербаев.
Он призвал население беречь себя и не выезжать, когда закрыты дороги.
21.09.2024, 12:42 10901
В ВКО подвели итоги социально-экономического развития региона
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области на очередной сессии маслихата подвели итоги социально-экономического развития области, сообщили в акимате региона.
Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев заявил, что одним из ключевых направлений для региона является диверсификация экономики. ВКО располагает всеми необходимыми ресурсами для развития собственного производства в различных секторах.
В качестве положительного примера был назван район Алтай, где на выставке "Одно село - один продукт" местные производители представили широкий ассортимент товаров - от подсолнечного масла до хозяйственного мыла. Этот опыт показывает, что в регионе есть потенциал для запуска новых производств, которые ранее не существовали.
По данным акимата, еще одной приоритетной задачей для региона является снижение уровня безработицы. В настоящее время безработица составляет 4,6%, что ниже среднего показателя в Казахстане (4,7%). В рамках региональной карты занятости и национальных проектов в области планируется создать 32 тысячи рабочих мест, из которых 26,6 тысячи будут постоянными, а 8,4 тысячи - временными. С начала года уже создано 20 тысяч рабочих мест, в том числе 12 тысяч постоянных.
Также глава области подчеркнул, что здравоохранение региона продолжает получать значительные инвестиции. В ВКО насчитывается 364 медицинских объекта, из которых 65 требуют ремонта. В рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в 2023 году введено в эксплуатацию 17 объектов, а к концу 2024 года планируется завершить строительство еще 19.
Кроме того, продолжается возведение крупных медицинских учреждений: Центра гематологии в Усть-Каменогорске, многопрофильного больничного комплекса в Риддере и поликлиники в Уланском районе.
Развитие туристической инфраструктуры также является одной из приоритетных задач для Восточного Казахстана. Программа "Год дорог" направлена на улучшение качества трасс и туристических маршрутов. Из 600 километров дорог, которые подлежат ремонту, 121 километр проходит через туристические зоны. Вдоль этих маршрутов будут построены объекты придорожного сервиса.
Положительные результаты отмечены и в сфере сельского хозяйства. Урожайность зерновых и масличных культур в ВКО увеличилась на 25%, а доля переработанной продукции в экспорте выросла с 37,6% до 67,5%. Реализовано 15 крупных проектов на сумму 38,3 миллиарда тенге, среди которых запуск мукомольного завода в Усть-Каменогорске и внедрение водосберегающих технологий. В Уланском районе применяются системы дождевального орошения, а в Зайсане - капельного, что способствует рациональному использованию воды.
В октябре планируется открытие крупнейшего в Казахстане моста через Бухтарминское водохранилище. Кроме того, идет реконструкция Осиновского перевала и ремонт дорог, что обеспечит транспортную связь для отдаленных районов.
По словам Акима ВКО Ермека Кошербаева, есть все условия для создания в регионе транспортно-логистического хаба.
До конца года в области будет введено 400 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 769 арендных квартир и 672 квартиры кредитного жилья. Впервые в республике реализуется программа льготной ипотеки для специалистов, способствуя привлечению кадров в регион.
Отмечалось, что все инициативы по улучшению индикаторов инициированы в рамках послания президента страны Касым-Жомарта Токаева.
18.09.2024, 17:03 15331
Районные центры ВКО подключают к центральному отоплению
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области активно ведется подготовка к предстоящему отопительному сезону, сообщает пресс-служба акимата региона.
В частности, в Курчумском районе к отоплению подключают социальные объекты, а также модернизируют тепловые сети. Сегодня в эксплуатацию введен котлоагрегат, вышедший из строя более 30 лет назад.
Котел работает исправно, выдерживает высокое давление и температуру. На протяжении недели после завершения работ тестировали. Всего у нас 18 многоэтажек, в настоящее время отопление подведено к 4 домам и 1 школе. Работы по подготовке к отопительному сезону продолжаются, мы планируем в кратчайшие сроки подключить тепло в домах и социальных объектах", - отметил аким Курчумского района Алмат Акышев.
Отмечается, в перспективе в Курчумском районе планируется подключение к центральному отоплению всех 18 многоэтажек.
14.09.2024, 10:48 19201
Всемирные игры кочевников продолжатся в ВКО
Фото: qusbegilik.kz
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 10 по 14 октября в Уланском районе, в селе Бозанбай, состоится традиционный международный фестиваль беркутчи "Шығыс салбурыны". Это яркое событие соберет не менее 100 участников со всего Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья и станет своеобразным продолжением Всемирных игр кочевников, которые проходят в эти дни в Астане.
Как рассказал заместитель акима Уланского района Куат Окасов, на ипподроме "Буркут-тобе" расположится юрточный городок, который станет центром фестиваля. Здесь на протяжении трех дней гостей и туристов ждут не только захватывающие соревнования беркутов и соколов, но и множество развлечений. На больших экранах можно будет следить за состязаниями в реальном времени, посетить ярмарку мастеров и ремесленников, попробовать традиционные угощения и погреться.
Мы подготовили 50 лошадей и несколько верблюдов для бесплатных прогулок по разработанному маршруту. Также будет организована площадка по обучению желающих стрельбе из лука", - рассказал Куат Окасов.
В программе соревнований - состязания беркутов и соколов в разных категориях, забег гончих тазы, жамбы ату и тенге алу. Организаторы планируют разыграть 24 комплекта медалей. Призовой фонд составит более 3 миллионов тенге.
Турнир будет организован при поддержке Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, Республиканской федерации "Құсбегілік", общества национальных видов спорта Республики Казахстан "3ТБ" и управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области.
10.09.2024, 11:17 22316
В Восточном Казахстане готовятся к весенним паводкам
На сегодняшний день уже начались противопаводковые мероприятия в районе Алтай, Зайсанском и Катон-Карагайском районах
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области уже начали принимать превентивные мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, сообщает акимат региона.
В этом году в рамках подготовки к паводковому периоду 2025 года планируется реализовать 55 мероприятий в 13 районах области. Из областного бюджета предусмотрено финансирование 24 мероприятий, из районных бюджетов - 31 мероприятие. На сегодняшний день уже начались противопаводковые мероприятия в районе Алтай, Зайсанском и Катон-Карагайском районах.
В частности, в Зайсанском районе восстановлено 1200 метров защитной дамбы в селе Шалкар, а также отремонтирована противоразливная дамба в селе Сатбай Карабулакского сельского округа.
В Катон-Карагайском районе завершены работы по углублению и очистке русла реки Бухтарма в селе Берел.
В районе Алтай очищен водоотводный канал длиной 800 метров на улице Центральная в селе Маяк Соловьевского сельского округа.
Кроме того, в Глубоковском районе, в селе Новоульбинка, проводятся работы по регулированию русла реки Малая Ульбинка. Сейчас в районе подвесного моста русло реки уже очищено и углублено. В селе Тарханка, на улице Мехнина, укреплена береговая линия, что позволит защитить улицу от размыва в период повышения уровня воды.
В районе Алтай ведется расчистка русла рек Вторушка и Маслянская общей протяженностью 5000 метров, а также вырубка кустарников. В селе Богатырево на 100 метров ремонтируется дамба, очищено русло реки Березовка и построена дамба длиной 1000 метров в районе села Соловьево.
Все эти меры направлены на предотвращение негативных последствий паводков и обеспечение безопасности жителей области.
09.09.2024, 20:39 24111
Бронзу Всемирных игр кочевников завоевала девушка из ВКО
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Финалисткой и бронзовой призеркой соревнований по мас-рестлингу (таяк тарту) на V Всемирных играх кочевников стала Тахмина Кожамбердиева из Восточно-Казахстанской области. Она пробилась в полуфинал и сумела вырвать третье место из рук соперницы из Венгрии, сообщает перс-служба акимата ВКО.
Несмотря на свой юный возраст, Тахмина Кожамбердиева родилась в 2001 году, девушка уже является именитым и титулованным атлетом. Она призер и чемпионка Казахстана, Азии и мира по армрестлингу, мастер спорта международного класса по этому виду спорта и член национальной сборной нашей страны, но сегодня она выступала в новом для подавляющего большинства атлетов планеты виде спорта - мас-рестлинге.
Традиционные этнические состязания народов севера Российской Федерации на ловкость, силу и выносливость таяк-тарту или мас-рестлинг стал спортом в международном и привычном спортивном смысле слова всего 12 лет назад - в 2012 году Международной федерацией мас-рестлинга были утверждены правила.
Соперники садятся друг напротив друга, упираются ногами в положенную на ребро доску и оба или обе хватаются за палку, которую нужно перетянуть на свою сторону или вырвать из рук соперника.
Поединок длится до двух побед одного из борцов.
Изменения и уточнения в правила вносились после утверждения уже 7 раз, спорт развивается, ширится число спортсменов и география охвата. Сегодня на помост противостояния таяк-тарту на V Всемирных игр кочевников в Астане выходили спортсмены и спортсменки Евразии, Южной и Северной Америк, Африки, Австралии.
В полуфинале Тахмине Кожамбердиевой противостояла спортсменка из Венгрии, поединок был очень не простым, однако девушке из Восточного Казахстана удалось одолеть мощную соперницу.
По словам Тахмины, в мас-рестлинг она пришла всего полгода назад и вот сегодня она сумела стать медалисткой, взойти на пьедестал победителей V Всемирных игр кочевников.
06.09.2024, 22:24 28376
Мед, панты и кумыс: Катон-Карагайская продукция становится брендом Восточного Казахстана
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Одним из ключевых моментов в послании президента народу Казахстана стало поручение об увеличении количества авиамаршрутов внутри страны. В частности, это касается Катон-Карагайского района, который является туристической жемчужиной Восточного Казахстана и с каждым годом привлекает все больше туриста, сообщает акимат ВКО.
Именно поэтому глава государства поручил проработать вопрос строительства аэропорта в Катон-Карагае", - подчеркнули в пресс-службе.
Как отметил аким области Ермек Кошербаев, воздушная гавань будет построена, и взлетно-посадочная полоса будет длиной не менее 2500 метров. Данный объект, несомненно, даст толчок развитию экономики района.
Необходимо подготовить необходимую документацию по ремонту подъездных путей к аэропорту. Кроме того, нужно в срок до 20 ноября завершить ремонт всех административных и социальных объектов", - подчеркнул Ермек Кошербаев.
Для развития туризма в районе также необходимо улучшить гостиницы, придорожный сервис, санитарно-гигиенические узлы, инфраструктуру. Важно строить круглогодичные, комфортабельные туристические объекты, в течение ближайших пяти лет будет реализовано 25 проектов, в том числе и строительство отеля международного уровня.
Еще одна перспективная отрасль для района - это сельское хозяйство. Катонский мед, кумыс и пантовая продукция не нуждаются в представлении, они уже давно стали брендами, необходимо выводить их на новый уровень, развивая экспортный потенциал. Важно перейти к высокорентабельному производству с дальнейшим увеличением переработки сырья, рациональному использованию природных и земельных ресурсов. Для последнего нужно эффективно возвращать неиспользуемые сельхозземли и предоставлять их тем, кто действительно собирается на них работать.
Что касается социальной сферы, то в районе планомерно решается вопрос с жильем для многодетных семей и молодых специалистов. Все села района обеспечены водоснабжением, работа по обеспечению интернетом ведется поэтапно.
Глава региона поручил акиму района принять комплекс мер по восполнению дефицита медицинских кадров, а также обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию всех социальных и инфраструктурных объектов.
05.09.2024, 18:48 30421
Студенты из движения Jastar ENERGY рассказали о перспективах развития энергетики
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В областном молодежном ресурсном центре состоялась встреча движения Jastar ENERGY с другими молодежными организациями региона, передает Altainews.kz.
Участниками и инициаторами движения Jastar ENERGY стали студенты физики-ядерщики из вузов региона ВКТУ имени Д. Серикбаева и ВКУ им. С. Аманжолова.
Мы хотим донести как до молодого, так и до старшего поколения, что атомный зеленый путь действительно является таковым. О том, что это безопасно для граждан и выгодно для страны. Конечно, у всех на слуху Чернобыльская катастрофа, никто не хочет новой Припяти. Но зачастую люди просто не знают, что на данный момент в разных странах мира существуют около 500 АЭС и их эксплуатация проходит без эксцессов еще с 90-х годов", - поделился целями движения его руководитель Леонид Измаилов.
На встрече были подняты вопросы о перспективах развития зеленой энергетики, использовании мирного атома, эффективного использования природных ресурсов, развитии страны благодаря строительству АЭС и ее кадровый потенциал.
Из плюсов строительства АЭС я могу выделить организацию новых рабочих мест. Снижение тарифов на электроэнергию для граждан, а крупные предприятия смогут не использовать угольные печи, что положительно скажется на экологии. Главной проблемой для строительства на данный момент является острая нехватка наших специалистов, из-за чего приходится привлекать зарубежных", - рассказал о перспективах атомной энергетики Леонид Измаилов.
После встречи на городском Арбате были организованы викторины, онлайн-опросы и развлекательные мероприятия, позволяющие устькаменогорцам узнать больше об атомной энергетике.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
27.09.2024, 08:25Прохладная погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана 27.09.2024, 09:0261866В Алматинской области 15-летние школьницы вымогали деньги у ровесницы 27.09.2024, 12:0451851В Алматы с начала года зарегистрировано более 20 тысяч случаев ОРВИ 27.09.2024, 10:4150626В Казахстане образована комиссия по контролю за рациональным использованием земельных ресурсов 27.09.2024, 11:1649016Казахстан и Марокко подписали соглашение о безвизе 21.09.2024, 18:24173271В Мангистау напали на бригаду скорой помощи 21.09.2024, 19:08170766Казахстанец сбежал от южнокорейской полиции после ДТП 21.09.2024, 09:52167556Транзит по Транскаспийскому маршруту вырос в 20 раз 21.09.2024, 16:20164246Школьница выпала из окна 13-го этажа в Алматы 21.09.2024, 10:29163376В Акмолинской области выросло количество заболевших коклюшем 19.09.2024, 12:36216111Финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге выявил госаудит в обрабатывающей промышленности 19.09.2024, 12:30213096В Казахстане объем кредитов на приобретение жилья вырос на 5% за год 18.09.2024, 12:34198606В Казахстане усилят контроль над торговыми биржами 20.09.2024, 12:10Главы железных дорог РК и КНР обсудили обеспечение стабильного пропуска по Транскаспийскому маршруту187536Главы железных дорог РК и КНР обсудили обеспечение стабильного пропуска по Транскаспийскому маршруту 21.09.2024, 18:24173271В Мангистау напали на бригаду скорой помощи
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В 2024 году Казахстан завершил Олимпийские игры в Париже с семью медалями. Сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете. Что вы думаете о результатах Олимпиады?