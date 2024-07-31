Не расслабляться: глава ВКО в связи с пожароопасным периодом дал ряд важных поручений
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев дал ряд важных поручений в связи с пожароопасным периодом на территории региона, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
Не расслабляться. Все ответственные должны быть в постоянной готовности. Еще раз все проверьте людей, технику. Все должно работать как часы. Мы не должны допустить ущерб природе и людям", - заявил аким области Ермек Кошербаев.
Глава региона отметил важность проведения широкомасштабной разъяснительной работы среди населения о недопущении пожаров. Он также напомнил о необходимости дополнительного инструктажа, профилактических работах в детских лагерях и туристических зонах.
По данным акимата, с начала пожароопасного периода зарегистрировано 8 лесных пожаров на площади 0,3 га, что является в 6,5 раза меньше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в два раза уменьшилось количество степных возгораний.
На территории области 13 лесных хозяйств, находящихся в введении местных исполнительных органов, 2 заповедника и 1 национальный парк. Создано 52 мобильные группы, проведено 964 рейдовых мероприятия. В населенных пунктах созданы пожарные посты", - доложил главе региона руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Мурат Кусаинов.
Подчеркивается, что департамент по ЧС ВКО располагает личным составом в количестве 1329 человек, а также 240 единицами техники. В готовности государственной лесной охраны 1361 человек и 226 единиц противопожарной техники. Авиапатрулирование в лесном фонде осуществляют 4 летчика-наблюдателя и 15 пожарных-десантников.