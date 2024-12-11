10.12.2024, 11:14 3576
Коммунальные службы ВКО перешли на усиленный режим работы
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Коммунальные службы Восточно-Казахстанской области с первыми морозами перешли на усиленный режим, сообщает пресс-служба акимата региона.
Все теплоисточники, коммунальная инфраструктура на территории области работают в штатном режиме. Температура по области составила 17-28 градусов мороза. Самая низкая наблюдалась в районе Алтай - 28 градуса мороза", - заверили в акимате.
Кроме того, учащиеся начальных классов ряда школ города Риддера, Глубоковского, Уланского районов и района Алтай переведены на дистанционное обучение.
Подчеркивается, что в Риддере основная ТЭЦ работает в штатном режиме. Соответствующий тепловой режим поддерживается для абонентов.
Ситуация на Риддер ТЭЦ стабильная. Внештатных ситуации нет. В работе находятся четыре котла. В резерве имеется еще один. ТЭЦ работает согласно температурному графику. Со стороны потребителей жалоб нет", - сообщил исполняющий обязанности директора филиала АО "Шығыс жылу" в Риддере Асхат Букатов.
Отмечается, что на одном котле Тишинского рудника ТОО "Л-ТВК" города Риддера обнаружена неисправность.
Остальные два котла работают в штатном режиме. Начаты профилактические работы, которые будут проводиться в течение двух часов. Температура подачи теплоносителя потребителям составляет 71 градус. Давление в норме, производить отключение не планируется", - добавили в пресс-службе.
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09.12.2024, 14:25 5896
Строительство дороги в обход Осиновского перевала в ВКО завершится в 2025 году
Фото: СЦК
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Усть-Каменогорск. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Завершение строительства объездной дороги Осиновского перевала запланировано на конец 2025 года. Об этом сообщил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев на пресс-конференции в СЦК.
Сейчас Министерство транспорта продолжает работу над этим объездом. Буровзрывные работы, насколько мне известно, уже завершены. Строительство подходов к реке Пихтовка, где будет мост, - тоже завершено. В зимний период должны быть закуплены все необходимые материалы для строительства моста. Работы по этому мосту начнутся весной. Сама трассировка трассы проведена. Сейчас остается укрепить насыпь. Срок завершения - декабрь 2025 года. В конце следующего года эта дорога будет введена в строй", - рассказал глава региона.
Как отметил аким области, существующая дорога через Осиновский перевал, известная своей живописностью, перейдет к дорогам областного значения.
Мы сами возьмемся за ее реконструкцию. Это будут областные деньги. Это сам по себе прекрасный туристический маршрут. Вокруг него можно будет обустроить массу всевозможных туристических объектов, поэтому дорога для нас важна", - подчеркнул Ермек Кошербаев.
Он обратил внимание, что на этом пути находится ряд населенных пунктов, в том числе город Серебрянск, который нельзя оставить без соответствующего внимания и транспортных возможностей.
Также главе региона задали вопрос о развитии туристической отрасли Восточно-Казахстанской области.
Я считаю, что туризм люди сами могут сделать и сами же развивать, но главное - создать для этого условия. Естественно, если дорог между населенными пунктами не будет, кто туда поедет? Только часть энтузиастов, которые любят туризм в первобытном виде, но таких людей, конечно, мало. Наша задача - превратить и использовать те возможности, которые нам дает природа и климатические условия региона, в наши преимущества", - ответил аким области.
По его словам, уже предложено организовать конкурс на создание туристическо-рекреационных зон.
Оскомину всем набило состояние дорожной инфраструктуры. Мы стараемся ее улучшить. Поскольку у нас большая территория покрыта лесами, ранее был запрет на финансирование дорог из областного бюджета. Правительство дало нам добро на финансирование дорог районного значения, которые проходят через территорию лесного фонда, поэтому теперь у нас в этом плане немного руки развязаны", - сказал Ермек Кошербаев.
Он напомнил о местном предприятии "КЭМОНТ", в рамках диверсификации его производства освоено создание модульного кафе с небольшими санитарно-техническими узлами. По словам акима, это готовая площадка для бизнеса. Задача акимата заключается в помощи предпринимателю подсоединиться к воде, электричеству. Такие кафе установят вдоль дорог, во всем регионе есть такая необходимость.
05.12.2024, 19:12 10721
В сельских школах ВКО будут открывать центры компетенции на примере проекта Ybyrai Mektebi
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 5 декабря, в селе Кулынжон района Самар стартовал новый этап проекта Ybyrai Mektebi. Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев и предприниматель Айдын Рахимбаев заложили "капсулу времени" на месте будущего строительства пансионата и спортивной площадки, сообщает пресс-служба акимата региона.
Еще несколько лет назад школа 1966 года постройки в Кулынжоне находилась на грани закрытия из-за нехватки учителей, слабой материальной базы и отсутствия условий для обучения. В 2022 году уроженец этого села, бизнесмен Айдын Рахимбаев вложил 2 млн долларов в ее реконструкцию и модернизацию.
Правительство, выполняя поручение президента, по всей стране строит комфортные школы. Бизнесмены в свою очередь также поддерживают эти начинания. В частности, сегодня меценат Айдын Рахимбаев приехал в свое родное село и активно поддерживает его. Здесь в рамках проекта мы будем формировать новый центр компетенции, где будут проходить обучение дети и педагоги, самое главное - по новым формам обучения и родители будут вовлечены в этот процесс", - сказал глава региона.
Проект Ybyrai Mektebi, реализуемый фондом Aidyn & Anar Rakhimbayev Foundation совместно с одним из американских университетов, за два года преобразил обычную сельскую школу в современный образовательный центр.
Доля педагогов с магистрскими степенями увеличилась с 15% до 25%, а средний балл выпускников на ЕНТ вырос с 53 до 102 из 140 возможных. Ученики теперь имеют доступ к 15 внеклассным кружкам, включая такие востребованные направления, как робототехника, медиаграмотность и гидропоника", - рассказал директор школы Аралбек Берікұлы.
Уже сегодня школа вызывает яркое впечатление от обустройства и организации учебного процесса. Здесь нет привычных парт, как в обычных сельских школах, ребята размещаются за комфортными учебными столами, позволяющими старшеклассникам иметь индивидуальное место, а для младших учащихся на них даже регулируется высота ножек. Для малышей из "нулевых" классов тут предусмотрены комнаты отдыха с кроватями.
Здание школы обустроено различными вариантами свободных пространств с местами совместного общения в виде ступенчатых зрительских мест и трибун открытого стиля для спикеров. А в каждом классе расстелены ковры для того, чтобы учащиеся могли начинать свой день с небольшой разминки.
При школе успешно действует коммьюнити-центр, который помогает вовлекать родителей в образовательный процесс и укреплять связь между школой и местным сообществом.
Опыт таких коммьюнити-центров необходимо распространить по всем школам региона", - отметил аким ВКО Ермек Кошербаев.
Закладка "капсулы времени" стала символом начала второй фазы развития школы. В ближайшее время здесь построят спортивную площадку и пансионат, что сделает школу настоящим образовательным комплексом.
В беседе со школьниками и педагогами Ермек Кошербаев отметил, что акимат региона активно поддерживает подобные инициативы и опыт проекта будет масштабирован на другие учебные заведения.
02.12.2024, 19:58 14966
Бюро экологической защиты "Өскемен Тынысы" создадут в ВКО
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Ермек Кошербаев совместно с общественностью поддержал предложение о создании постоянного "Бюро экологической защиты "Өскемен Тынысы" при общественном совете, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
Целью деятельности нового общественного органа объявлено улучшение условий жизни для устькаменогорцев, в первую очередь - в том, что касается качества воздуха.
Речь идет, в частности, об увеличении количества датчиков, проводящих мониторинг атмосферы, об их калибровке, улучшении фильтрации на предприятиях, проведении оценки эффективности уже существующих мер и инициатив, разработке новых рекомендаций, организации образовательных программ для повышения осведомленности жителей о вреде загрязнения воздуха и возможных способах его снижения, контроле выполнения экологических стандартов.
Глава региона отметил, что "Бюро экологической защиты "Өскемен Тынысы" займется работой, связанной с ускорением реализации экопроектов города, начиная с дорожной карты.
Я уже говорил о том, что нужны действенные механизмы взаимодействия общества, МИО и природопользователей. Экоактивисты на своей площадке будут настоятельно решать вопросы, связанные с улучшением ситуации с привлечением государственных органов и предприятий путем конструктивного диалога. А главное будет усилен общественный контроль. Каждый житель города по праву - член этого совета. Никто не ждет что сиюминутно все измениться, но делая общее дело, шаг за шагом мы добьемся нужного результата", - отметил Ермек Кошербаев.
В свою очередь общественники поделились своим экспертным мнением, поддержав предложенную инициативу.
Количество датчиков уровня загрязнения воздуха должно быть больше и их необходимо равномерно распределить по городу. Население должно быть в курсе какой уголь мы сжигаем, также важно проработать вопрос с частным сектором. В работе бюро экологической защиты важны взвешенные шаги для успешного результата", - добавил общественный деятель Виталий Чернецкий.
Аким области предложил возглавить новый совет Елене Березинской-Абиловой, члену общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов РК и руководителю филиала ассоциации ECOJER по ВКО
За последние 10 лет впервые пригласили экологов, независимых экспертов, чтобы обсудить экологическую ситуацию и принять решение по создание бюро экологической защиты. В вопросе экологии необходимо активное взаимодействие с общественностью. Работа должна проводиться открыто для общества", - отметила Елена Березинская-Абилова.
Отметим, в бюро экологической защиты планируется включить специалистов из различных профессиональных сфер, которые помогут комплексно решать экологические, социальные и медицинские задачи. Предполагается, что бюро экозащиты станет платформой для взаимодействия граждан, бизнеса и властей.
28.11.2024, 20:39 22596
Безветрие и смог: от чего зависит состояние атмосферного воздуха в Усть-Каменогорске
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Экологическая ситуация, сложившаяся в Усть-Каменогорске в последние несколько дней, спровоцировала большое количество публикаций в соцсетях как от отдельных горожан, так и от крупных пабликов. "Хайповая" тема вызвала и появление многочисленных фейковых видео и фото. Однако далеко не все знают, что подобная ситуация - не редкость и происходит ежегодно. Густой туман, смог и превышение предельной концентрации веществ в атмосфере вызваны безветренной погодой и тем, что на языке синоптиков называется "температурная инверсия" - явление, при котором теплый слой воздуха накрывает более холодный, препятствуя вертикальному перемешиванию воздушных масс. Что, соответственно, приводит к накапливанию вредных веществ в атмосфере. В осенне-зимний период в областном центре ежемесячно насчитывается от пяти до 14 дней с НМУ. И так происходит каждый год.
Но, безусловно, не только погода виновата в том, что сейчас происходит в Усть-Каменогорске. Для этого есть целый комплекс причин, среди которых, конечно же, и выбросы от промышленных предприятий города, поскольку он является одним из металлургических флагманов страны. И областной центр ВКО - не единственный такой город. От смога страдают мегаполисы, где нет промышленных производств.
По поручению акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева создана инспекционная группа для постоянного мониторинга экологической ситуации. В состав группы вошли представители общественности, депутаты маслихата, экологи и метеорологи. 27-28 ноября 2024 года были проведены выездные проверки на ключевых промышленных объектах региона.
Один из рейдов был организован на территорию маслоэкстракционного завода АО "Май". В санитарно-защитной зоне завода выявлено превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ. Однако, как отмечают экологи, подобные превышения локализованы и не являются основным источником загрязнения в городе.
Особое внимание инспекционной группы было направлено на ТОО "Казцинк", предприятие, которое часто упоминается в контексте экологических проблем. Как сообщил главный эколог компании Казтай Такеев, на предприятии внедрены современные системы очистки выбросов. В качестве примера он привел установку Lavalin, которая эффективно очищает отходящие газы, а выделяемый пар из градирен, используемых для охлаждения воды, не содержит вредных веществ, хотя жители города частенько путают его с выбросами.
По итогам проверки на стационарных источниках выбросов ТОО "Казцинк" превышений предельно допустимых выбросов не зафиксировано. Более того, предприятие в рамках экологических требований снизило нагрузку на окружающую среду на 20%.
Но и промышленные предприятия не являются единственными источниками загрязнения атмосферы. На состояние воздуха влияет транспорт, в особенности старый, не соответствующий современным экологическим требованиям. Свой грязный вклад вносит и частный сектор, где для отопления чаще всего используют уголь, сжигание которого приводит к выбросам твердых частиц (PM2.5) и диоксида серы. И, несомненно, урон окружающей среде наносят угольные ТЭЦ, которых в Усть-Каменогорске сразу две, не считая мелких котельных. Именно они дают черно-серую сажу и пыль.
27 ноября 2024 года специалисты департамента экологии зафиксировали превышения максимально разовых ПДК по взвешенным веществам и сажe. Также были превышены среднесуточные нормы по оксиду углерода, PM2.5 и диоксиду серы.
На фоне таких данных важно понимать различие между среднесуточными и максимально разовыми ПДК. Среднесуточные нормы дают общую картину загрязнения за 24 часа, а разовые ПДК фиксируют пиковые значения в конкретный момент времени.
Одним из слухов, который активно распространялся в социальных сетях, была якобы авария на ТОО "Казцинк". Однако информацию опровергли представители предприятия и экологи. По словам специалистов, выбросы предприятия находятся под постоянным мониторингом в рамках меморандума о взаимодействии при НМУ. Экологи имеют право на беспрепятственный доступ для проведения проверок без предварительных предписаний.
Таким образом, экологическая ситуация в Усть-Каменогорске носит временный характер и обусловлена комплексными факторами, включая, собственно, метеорологические условия.
Стоит отметить, что дополнительные рейды с участием общественности и СМИ запланированы на вечер 28 ноября.
Инспекционные проверки подтверждают, что крупнейшие предприятия региона соблюдают экологические нормы и предоставляют данные для анализа.
Основные усилия должны быть направлены на комплексное решение проблемы, включая модернизацию транспортной инфраструктуры, улучшение качества топлива и развитие энергоэффективных технологий.
27.11.2024, 19:30 25156
Строительство золотоизвлекательной фабрики в селе Маралды в ВКО завершено
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 26 ноября ТОО "ВСАМ Продакшн" сообщило о завершении строительства и запуске золотоизвлекательной фабрики в селе Маралды Курчумского района.
Новость обсудили на заседании актива Курчумского района в тот же день. В нем приняли участие депутаты районного маслихата, лидеры общественного мнения, жители села Маралды.
Как сообщил собранию заместитель директора группы компаний "ВСАМ Продакшн" Дастан Рамазанов, компанией получены все необходимые официальные разрешения на работу фабрики, поэтому с 26 ноября текущего года она начала полноценную работу.
Представитель компании заверил участников встречи, что инвестор подтверждает свою приверженность исполнению всех взятых на себя обязательств по социальной ответственности и участию в решении социально важных нужд региона, а также строго намерен соблюдать все требования законодательства.
В рамках соцответственности, в частности, компания берет на себя ремонт дорог, социальных объектов, обеспечение углем населения и обучение выпускников школ в других учебных заведениях, а также создание дополнительных рабочих мест для жителей района.
Стоит отметить, что только с августа 2024 года компания оказала населению поддержку. Все дороги внутри села полностью заасфальтированы, установлены уличное освещение и камеры видеонаблюдения. Также в этом году село Маралды подключено к центральному водоснабжению, отремонтирован фасад сельского клуба. Для детей и молодежи построены игровая площадка и футбольное поле. Компания ежемесячно закупает мясо и солярку для населения. Для обеспечения отоплением было закуплено 110 тонн угля.
Понятно, что тема фабрики в Маралды стала одной из наиболее обсуждаемых в обществе. И интерес актива района был не праздным. В частности, директор школы села Маралиха Айнур Буркитбаева отметила важность наличия производств на селе. Это, по ее мнению, позволит обеспечивать жителей постоянной и высокооплачиваемой работой. Ведь сегодня в этом селе мало источников заработка, из-за чего многие жители покинули его, переехав в другие регионы. А с учетом прибытия новых жителей из южных областей страны вопрос стал еще более актуальным.
Директор районной палаты предпринимателей Надежда Потанина выразила уверенность в важности партнерства и социальной ответственности компании, владеющей фабрикой, для решения целого ряда социальных задач региона.
Заместитель акима ВКО Дархан Сапанов, обращаясь к участникам заседания, подчеркнул, что региональная власть незыблемо стоит на защите интересов населения и строгого соблюдения законности.
По данным инвестора в компании "ВСАМ Продакшн" на данный момент трудоустроено 43 человек местного населения.
20.11.2024, 18:04 29616
Жители Риддера обратились к народу Казахстана
В обращении затронута тема введения единого часового пояса в стране
Фото: акимат ВКО
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Риддер. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители города Риддера, расположенного в Восточно-Казахстанской области, обратились к народу Казахстана, сообщает пресс-служба акимата региона.
Основой процветания нашего города является стабильность, общественное согласие, мир и порядок. Мы сообща пережили трудные моменты, сплотились над их решением. Каждый день чувствовали поддержку главы государства. Мы видим, как много работы было сделано по восстановлению Риддер ТЭЦ. Свыше 16 миллиардов тенге было выделено на ее восстановление. Отремонтировано более 20 километров теплосетей", - говорится в обращении.
Члены общественного совета выразили признательность за то, что в этом году тепло подается без перебоев и в домах снова стало тепло.
С особой теплотой риддерцы встретили решение о выделении 28 миллиардов тенге на завершение строительства многопрофильного больничного комплекса. Об этом стало известно буквально несколько минут назад. В обращении также затронута тема введения единого часового пояса в стране.
Восточноказахстанцы всегда одними из первых поддерживали инициативы государства. И этот раз не станет исключением. Переход на новый часовой пояс - стратегическое решение правительства, которое соответствует интересам эффективного функционирования нашей страны. Мы не допустим, чтобы этот вопрос стал причиной раздора в нашем обществе, и призываем всех казахстанцев смотреть на эти изменения с оптимизмом и пониманием", - заявили авторы обращения.
В конце обращения общественный совет Риддера и депутаты городского маслихата призвали казахстанцев сплотиться над решением важных социальных и экономических вопросов.
Откинув эмоции, мы должны двигаться вперед!" - говорится в обращении.
24.10.2024, 15:57 40226
Выдающихся представителей различных отраслей и сфер Восточно-Казахстанской области наградили в преддверии Дня Республики
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Усть-Каменогорск. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в преддверии национального праздника - Дня Республики аким Восточно-Казахстанской области вручил награды представителям различных отраслей и сфер, которые продемонстрировали высокий профессионализм и ответственное отношение к работе.
Наград удостоились учителя и врачи, производственные работники и госслужащие, бизнесмены и меценаты, представители творческой интеллигенции и соцработники. Каждый из них добился особенных успехов на своем поприще и не собирается останавливаться на достигнутом. В число награжденных также попали ветераны спорта, представители разных конфессий, рассказали в акимате ВКО.
Звание почетного гражданина Восточно-Казахстанской области заслуженно получил Борис Щербаков - известный далеко за пределами региона ученый-орнитолог и автор множества научных исследований, а также художественных произведений, посвященных ВКО. Он также известен изучением творчества великого поэта и мыслителя казахской степи Абая Кунанбаева.
Среди награжденных - врач лучевой диагностики Катон-Карагайской районной больницы Валентина Шершнева, которая не просто много лет остается верна клятве Гиппократа, но и является наставником для молодых специалистов, помогая им освоиться в профессии и лучше понимать пациентов.
Порой в реализации больших проектов мы забываем о том, что за их успехом стоят в первую очередь люди, которые своим ежедневным кропотливым трудом вносят огромный вклад в развитие региона. Один из таких - машинист автогрейдера ТОО "ОблШыгысЖол" Есмухамбет Уябаев. Благодаря таким как он построен самый длинный мост в стране через Бухтарминское водохранилище, растет количество отремонтированных в области дорог. Невзирая на погоду и другие условия, он делает все, чтобы областные трассы были лучше и безопаснее для водителей", - рассказали в акимате.
Золотую медаль "Бiрлiк" от АНК получил заместитель председателя совета аксакалов Ассамблеи народа Казахстана ВКО Алдияр Аубакиров. Своим примером он показывает, что возраст - не помеха для активности и нужно стремиться передать свой опыт и знания молодому поколению.
Одним из тех, кто получил награду, стал заместитель директора по организации летной работы Даниил Гарин - человек, принимавший непосредственное участие в самых сложных вылетах на тушение пожаров и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, грамотный координатор и уверенный специалист, Даниил Федотович настоящий асс своего дела. Благодаря его знаниям и опыту вылеты на вертолетах проходят без сучка и задоринки. Спасателям удается успешно справляться практически с любыми ситуациями. Будь то эвакуация людей, доставка медиков санавиации в самый отдаленный район области, тушение пожаров и других ЧС.
Как отметил аким области, важно всегда помнить о том, что человеческий капитал имеет первостепенное значение для развития любой сферы и отрасли. Потому что без преданных своему делу людей нельзя добиться успеха.
23.10.2024, 15:04 42426
Самый длинный мост в Казахстане через Бухтарму: экономическое значение для региона
Фото: primeminister.kz
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Усть-Каменогорск. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Советник акима Восточно-Казахстанской области Алишер Сулейменов в интервью телеканалу 24.kz ответил на вопросы по строительству самого длинного в Казахстане моста через Бухтарминское водохранилище.
Сулейменов рассказал, что стоимость проекта возведения моста через Бухтарминское водохранилище составила 61,4 млрд тенге, из которых 50,9 млрд тенге ушло непосредственно на строительство моста, 9 млрд тенге - на дорогу, которая к нему ведет, остальное - технические затраты, связанные с инфраструктурными проектами.
Он напомнил, что поручение по строительству моста дал глава государства в сентябре 2019 года.
Советник акима подчеркнул, что мост имеет огромное значение для региона. Это большой инфраструктурный проект, которого ждали более 60 лет.
За эти годы в зимнее время население ВКО переходило (водоем. - Прим. ред.) практически по льду, рискуя жизнью. За это время мы потеряли порядка 300 человек. Сейчас этот вопрос снят", - рассказал спикер.
Алишер Сулейменов отметил, что мост соединяет семь районов области.
С учетом того, что у нас есть переходы вблизи с границей Российской Федерации и Китаем, мы сокращаем это расстояние на 60 км. По сути, это самая короткая транзитная дорога между Китаем и Россией, проходящая через нашу территорию", - подчеркнул спикер.
Советник акима особо подчеркнул, что в проекте были задействованы исключительно отечественные строители. Было вовлечено порядка 500 высокопрофессиональных строителей, 30 из которых - инженеры - все граждане Казахстана.
На мой взгляд, самый большой инвестиционный вклад - это то, что опыт построения такого сложного интеллектуального инженерного сооружения остается у нас, и это безусловное доказательство того, что мы инвестиционно привлекательны в технологических сложных проектах", - поделился мнением спикер.
Говоря о социально-экономических выгодах проекта, Сулейменов в первую очередь отметил сокращение расстояний.
Мост позволяет интенсифицировать перевозку мясо-молочной продукции, различных лекарственных препаратов для животноводческого сектора. Восточный Казахстан - это основной поставщик лекарственных препаратов. Ну и, конечно, базовая промышленность, цветная металлургия, машиностроение, металлообработка , энергетическая, лесная и ряд других промышленных кластеров - все это завязано на логистике. По сути, это предтеча крупнейшего транспортного логистического хаба", - пояснил советник главы региона.
Кроме того, в перспективе мост сыграет важное значение для развития автотуризма, особенно в зимнее время, поскольку лето в Восточном Казахстане короткое, а зима морозная и продолжительная.
Наш Восточный Казахстан, наш Алтай - это регион, который имеет четыре климатические зоны. Прекрасные леса, это 40% водных запасов всего Казахстана, это высочайший уровень экологии. Горы могли бы стать в туристическом смысле центром парапланерного спорта для нашей планеты. Поскольку горы удобные для этого - большие широкие площади с восходящими потоками теплого воздуха. Также сейчас капсульные дома, капсульные рестораны в Китайской Народной Республике, которые рядом находятся, этим многие предприниматели у нас интересуются в Восточном Казахстане", - добавил Алишер Сулейменов.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?