Педагогам Восточного Казахстана вручили высокие награды   

Фото: Акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области на очередной сессии маслихата подвели итоги социально-экономического развития области, сообщили в акимате региона.





Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев заявил, что одним из ключевых направлений для региона является диверсификация экономики. ВКО располагает всеми необходимыми ресурсами для развития собственного производства в различных секторах.





В качестве положительного примера был назван район Алтай, где на выставке "Одно село - один продукт" местные производители представили широкий ассортимент товаров - от подсолнечного масла до хозяйственного мыла. Этот опыт показывает, что в регионе есть потенциал для запуска новых производств, которые ранее не существовали.





По данным акимата, еще одной приоритетной задачей для региона является снижение уровня безработицы. В настоящее время безработица составляет 4,6%, что ниже среднего показателя в Казахстане (4,7%). В рамках региональной карты занятости и национальных проектов в области планируется создать 32 тысячи рабочих мест, из которых 26,6 тысячи будут постоянными, а 8,4 тысячи - временными. С начала года уже создано 20 тысяч рабочих мест, в том числе 12 тысяч постоянных.





Акимат ВКО

Также глава области подчеркнул, что здравоохранение региона продолжает получать значительные инвестиции. В ВКО насчитывается 364 медицинских объекта, из которых 65 требуют ремонта. В рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в 2023 году введено в эксплуатацию 17 объектов, а к концу 2024 года планируется завершить строительство еще 19.





Кроме того, продолжается возведение крупных медицинских учреждений: Центра гематологии в Усть-Каменогорске, многопрофильного больничного комплекса в Риддере и поликлиники в Уланском районе.





Развитие туристической инфраструктуры также является одной из приоритетных задач для Восточного Казахстана. Программа "Год дорог" направлена на улучшение качества трасс и туристических маршрутов. Из 600 километров дорог, которые подлежат ремонту, 121 километр проходит через туристические зоны. Вдоль этих маршрутов будут построены объекты придорожного сервиса.





Акимат ВКО

Положительные результаты отмечены и в сфере сельского хозяйства. Урожайность зерновых и масличных культур в ВКО увеличилась на 25%, а доля переработанной продукции в экспорте выросла с 37,6% до 67,5%. Реализовано 15 крупных проектов на сумму 38,3 миллиарда тенге, среди которых запуск мукомольного завода в Усть-Каменогорске и внедрение водосберегающих технологий. В Уланском районе применяются системы дождевального орошения, а в Зайсане - капельного, что способствует рациональному использованию воды.





В октябре планируется открытие крупнейшего в Казахстане моста через Бухтарминское водохранилище. Кроме того, идет реконструкция Осиновского перевала и ремонт дорог, что обеспечит транспортную связь для отдаленных районов.





По словам Акима ВКО Ермека Кошербаева, есть все условия для создания в регионе транспортно-логистического хаба.





Акимат ВКО

До конца года в области будет введено 400 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 769 арендных квартир и 672 квартиры кредитного жилья. Впервые в республике реализуется программа льготной ипотеки для специалистов, способствуя привлечению кадров в регион.





Отмечалось, что все инициативы по улучшению индикаторов инициированы в рамках послания президента страны Касым-Жомарта Токаева.