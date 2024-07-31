Подписан меморандум о сотрудничестве между ВКО и Алматы
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской Ермек Кошербаев области встретился с делегацией из Алматы. По итогам встречи был подписан межрегиональный меморандум о сотрудничестве, сообщили в акимате области.
Сегодня состоялся конструктивный диалог, в ходе которого стороны обсудили все возможные варианты сотрудничества между Восточным Казахстаном и южной столицей", - сообщили в акимате.
По словам акима области Ермека Кошербаева, "в настоящее время товарооборот между ВКО и Алматы составляет около 30 миллиардов тенге. Это далеко не предел, в особенности, если сосредоточить общие усилия на перспективных направлениях".
В акимате ВКО отметили, что одним из перспективных направлений является поставка продуктов питания в Алматы. Сегодня Восточный Казахстан является лидером по производству меда и растительного масла, высокие показатели регион демонстрирует по молоку и мясу.
Делегация южной столицы выразила заинтересованность в организации круглогодичной поставки качественной продукции на рынки Алматы.
Стороны также обсудили возможность строительства мясоперерабатывающего комплекса, "где будут производить продукты высочайшего качества".
Другое направление - туризм. Оба региона являются популярными туристическими дестинациями, а потому перспективной является идея по созданию совместных маршрутов. Для их разработки и последующей реализации в Восточный Казахстан пригласят алматинских туроператоров", - проинформировали в акимате.
В рамках поездки алматинская делегация посетила заводы "Эмиль" и "Восток Молоко", ОРЦ "Алтай" и этнодеревню в левобережном парке.