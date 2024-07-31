30.07.2024, 10:34 4611

Подписан меморандум о сотрудничестве между ВКО и Алматы

Подписан меморандум о сотрудничестве между ВКО и Алматы
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской Ермек Кошербаев области встретился с делегацией из Алматы. По итогам встречи был подписан межрегиональный меморандум о сотрудничестве, сообщили в акимате области.

Сегодня состоялся конструктивный диалог, в ходе которого стороны обсудили все возможные варианты сотрудничества между Восточным Казахстаном и южной столицей", - сообщили в акимате.


Акимат ВКО
Акимат ВКО
По словам акима области Ермека Кошербаева, "в настоящее время товарооборот между ВКО и Алматы составляет около 30 миллиардов тенге. Это далеко не предел, в особенности, если сосредоточить общие усилия на перспективных направлениях".

В акимате ВКО отметили, что одним из перспективных направлений является поставка продуктов питания в Алматы. Сегодня Восточный Казахстан является лидером по производству меда и растительного масла, высокие показатели регион демонстрирует по молоку и мясу.

Делегация южной столицы выразила заинтересованность в организации круглогодичной поставки качественной продукции на рынки Алматы.

Акимат ВКО
Стороны также обсудили возможность строительства мясоперерабатывающего комплекса, "где будут производить продукты высочайшего качества".

Другое направление - туризм. Оба региона являются популярными туристическими дестинациями, а потому перспективной является идея по созданию совместных маршрутов. Для их разработки и последующей реализации в Восточный Казахстан пригласят алматинских туроператоров", - проинформировали в акимате.


В рамках поездки алматинская делегация посетила заводы "Эмиль" и "Восток Молоко", ОРЦ "Алтай" и этнодеревню в левобережном парке.
 
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Теги:ВКОМеморандумАлматы

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30.07.2024, 15:42 3601

Не расслабляться: глава ВКО в связи с пожароопасным периодом дал ряд важных поручений

Все ответственные должны быть в постоянной готовности, подчеркнул аким

Не расслабляться: глава ВКО в связи с пожароопасным периодом дал ряд важных поручений
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев дал ряд важных поручений в связи с пожароопасным периодом на территории региона, сообщает пресс-служба акимата ВКО.

Не расслабляться. Все ответственные должны быть в постоянной готовности. Еще раз все проверьте людей, технику. Все должно работать как часы. Мы не должны допустить ущерб природе и людям", - заявил аким области Ермек Кошербаев.


Глава региона отметил важность проведения широкомасштабной разъяснительной работы среди населения о недопущении пожаров. Он также напомнил о необходимости дополнительного инструктажа, профилактических работах в детских лагерях и туристических зонах.

По данным акимата, с начала пожароопасного периода зарегистрировано 8 лесных пожаров на площади 0,3 га, что является в 6,5 раза меньше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в два раза уменьшилось количество степных возгораний.

На территории области 13 лесных хозяйств, находящихся в введении местных исполнительных органов, 2 заповедника и 1 национальный парк. Создано 52 мобильные группы, проведено 964 рейдовых мероприятия. В населенных пунктах созданы пожарные посты", - доложил главе региона руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Мурат Кусаинов.


Подчеркивается, что департамент по ЧС ВКО располагает личным составом в количестве 1329 человек, а также 240 единицами техники. В готовности государственной лесной охраны 1361 человек и 226 единиц противопожарной техники. Авиапатрулирование в лесном фонде осуществляют 4 летчика-наблюдателя и 15 пожарных-десантников.
 
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Теги:ВКОСнижениеЛеспожары
14.05.2024, 10:23 19686

К 2025 году все жители Восточного Казахстана будут обеспечены чистой питьевой водой

Не имеют доступа к водоснабжению 7500 человек в 19 населенных пунктах
К 2025 году все жители Восточного Казахстана будут обеспечены чистой питьевой водой
Фото: Depositphotos
Усть-Каменогорск. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день доступ к чистой питьевой воде имеет 99% населения Восточного Казахстана. К 2025 году все жители региона будут обеспечены чистой питьевой водой, сообщили в областном акимате.

В 2021 году в Восточном Казахстане доступ к услугам водоснабжения имело 97% населения области (682,2 тыс. человек из 722,7 тыс.). Трудности в основном испытывали жители сельской местности. Из 356 сел региона всего 274, или 77%, были обеспечены водой: в 205 селах были построены водопроводные системы, в 69 установлены блочно-модульные станции очистки воды. За три года 68 сел были обеспечены водоснабжением.

По словам руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО Нурлана Рамазанова, на сегодняшний день доступ к чистой питьевой воде имеет 99% населения Восточного Казахстана. Это 719,6 тыс. человек из 727,1 тыс. жителей области. В городах люди на 99,9% обеспечены чистой питьевой водой, в селах - на 97,2%.

Не имеют доступа к водоснабжению 7500 человек в 19 населенных пунктах. Из них 587 городских жителей и 6913 человек, проживающих в 14 неводообеспеченных селах и в трех населенных пунктах, где необходима реконструкция сетей водоснабжения.

Для обеспечения полного доступа населения к питьевой воде в 2024-2025 году в регионе запланирована реализация 16 проектов на общую сумму 17 468,9 млн тенге (РБ - 14 352,8 млн тенге; ОБ - 3116,1 млн тенге). Из них 3 проекта будут реализованы в Усть-Каменогорске и Шемонаихе, а 13 - в сельской местности.

В текущем году планируется завершить 8 проектов. Есть потребность в софинансировании из областного бюджета в размере 1,4 млрд тенге по трем завершаемым проектам - в селе Малоубинка Глубоковского района, селе Малеевск района Алтай и селе Убинка Шемонаихинского района.

К концу этого года доступ населения области к услугам водоснабжения составит 99,4%.

Восемь проектов по водообеспечению 4060 жителей региона, которые завершатся в 2025 году, это: реконструкция поселка Комсомольский в Усть-Каменогорске с охватом 448 человек, реконструкции в селах Улкен-Нарын, Катон-Карагай с общим охватом 386 человек, строительство в селе Отрадное Уланского района (308 человек), селе Березовка (282 человека), селе Большая речка (381 человек) Шемонаихинского района. Также в разработке две ПСД по строительству в селе Асубулак (1633 человека) и реконструкции в селе Бозанбай (613 человек) Уланского района с общим охватом 2246 человек. Ожидаемый срок разработки ПСД - июнь 2024 года. После этого будет направлена заявка в республиканский бюджет.

Аким области Ермек Кошербаев обратил внимание на качество проводимых работ и поручил провести соответствующий аудит, пересмотреть ситуацию в целом. Он отметил, что намерен лично посещать объекты водоснабжения и очистных сооружений в рамках рабочих поездок в города и районы.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля по ВКО проведет анализ качества питьевой воды в населенных пунктах на соответствие установленным нормам.
 
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Теги:ВКОвода

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