Президентское поручение в действии: в Усть-Каменогорске строят комфортную школу

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с жителями Зайсанского района аким ВКО рассказал о проектах по газификации района, сообщает пресс-служба акимата региона.





Нурымбет Сактаганов провел встречу с жителями Зайсанского района, где ключевыми темами стали вопросы жизнеобеспечения, инфраструктуры и дальнейшего социально-экономического развития. Особое внимание глава региона уделил теме газификации, отметив значительный прогресс в этом вопросе и обозначив перспективы на ближайшие годы.





акимат ВКО





На сегодняшний день централизованное газоснабжение обеспечено в 10 населенных пунктах района, включая город Зайсан. Это позволяет охватить более 23,6 тысячи человек, что составляет 66% от общего населения района (35,6 тыс. человек).





За последние 9 лет в газификацию Зайсанского района было вложено 4,3 млрд тенге. Из них 3,5 млрд - средства республиканского бюджета, остальное - областные средства. Это системная работа, и мы продолжим ее", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.





Одним из ключевых инфраструктурных проектов аким области назвал строительство газопровода к восьми селам - Дайыр, Кокжыра, Куаныш, Биржан, Сарытерек, Жарсу, Бакасу и Саржыра. Реализация этого проекта позволит подключить дополнительно 6,3 тыс. человек и увеличить уровень охвата газоснабжением до 84% (29,9 тыс. человек). Однако глава региона отметил, что для продолжения работ необходимо определить альтернативный источник газоснабжения. По его словам, этот вопрос находится в проработке на межведомственном уровне, так как региону важно не просто расширить сеть, но и обеспечить ее стабильную эксплуатацию.





акимат ВКО





Газ - это не только тепло в домах, это основа для малого бизнеса, производства, социальной инфраструктуры. Поэтому тут важен комплексный и основательный подход", - отметил Нурымбет Сактаганов.





Параллельно с газификацией в районе ведется работа по модернизации теплоснабжения. В целом в Зайсанском районе функционируют 73 тепловых объекта, включая 4 централизованные газовые котельные и 69 автономных котлов. Из них 32 работают на твердом топливе, 21 - на электричестве и 16 - на газе. В 2024 году на текущий ремонт котлов котельных в городе Зайсан было направлено 65 млн тенге.





Общая протяженность тепловых сетей в городе Зайсан составляет 4,5 км, износ которых - 15%. Своевременная модернизация систем отопления необходима для повышения энергоэффективности и сокращения издержек.





Зайсанский район - один из приграничных районов Восточно-Казахстанской области, имеющий стратегическое значение как в транспортно-логистическом, так и в энергетическом плане. Развитие инфраструктуры, в том числе газификации, рассматривается как один из факторов улучшения инвестиционного климата и качества жизни населения.