Строительство золотоизвлекательной фабрики в селе Маралды в ВКО завершено

С 26 ноября она начала полноценную работу

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 26 ноября ТОО "ВСАМ Продакшн" сообщило о завершении строительства и запуске золотоизвлекательной фабрики в селе Маралды Курчумского района.





Новость обсудили на заседании актива Курчумского района в тот же день. В нем приняли участие депутаты районного маслихата, лидеры общественного мнения, жители села Маралды.





Как сообщил собранию заместитель директора группы компаний "ВСАМ Продакшн" Дастан Рамазанов, компанией получены все необходимые официальные разрешения на работу фабрики, поэтому с 26 ноября текущего года она начала полноценную работу.





Представитель компании заверил участников встречи, что инвестор подтверждает свою приверженность исполнению всех взятых на себя обязательств по социальной ответственности и участию в решении социально важных нужд региона, а также строго намерен соблюдать все требования законодательства.





В рамках соцответственности, в частности, компания берет на себя ремонт дорог, социальных объектов, обеспечение углем населения и обучение выпускников школ в других учебных заведениях, а также создание дополнительных рабочих мест для жителей района.





Стоит отметить, что только с августа 2024 года компания оказала населению поддержку. Все дороги внутри села полностью заасфальтированы, установлены уличное освещение и камеры видеонаблюдения. Также в этом году село Маралды подключено к центральному водоснабжению, отремонтирован фасад сельского клуба. Для детей и молодежи построены игровая площадка и футбольное поле. Компания ежемесячно закупает мясо и солярку для населения. Для обеспечения отоплением было закуплено 110 тонн угля.





Понятно, что тема фабрики в Маралды стала одной из наиболее обсуждаемых в обществе. И интерес актива района был не праздным. В частности, директор школы села Маралиха Айнур Буркитбаева отметила важность наличия производств на селе. Это, по ее мнению, позволит обеспечивать жителей постоянной и высокооплачиваемой работой. Ведь сегодня в этом селе мало источников заработка, из-за чего многие жители покинули его, переехав в другие регионы. А с учетом прибытия новых жителей из южных областей страны вопрос стал еще более актуальным.





Директор районной палаты предпринимателей Надежда Потанина выразила уверенность в важности партнерства и социальной ответственности компании, владеющей фабрикой, для решения целого ряда социальных задач региона.





Заместитель акима ВКО Дархан Сапанов, обращаясь к участникам заседания, подчеркнул, что региональная власть незыблемо стоит на защите интересов населения и строгого соблюдения законности.





По данным инвестора в компании "ВСАМ Продакшн" на данный момент трудоустроено 43 человек местного населения.