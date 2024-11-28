27.11.2024, 19:30 2436
Строительство золотоизвлекательной фабрики в селе Маралды в ВКО завершено
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 26 ноября ТОО "ВСАМ Продакшн" сообщило о завершении строительства и запуске золотоизвлекательной фабрики в селе Маралды Курчумского района.
Новость обсудили на заседании актива Курчумского района в тот же день. В нем приняли участие депутаты районного маслихата, лидеры общественного мнения, жители села Маралды.
Как сообщил собранию заместитель директора группы компаний "ВСАМ Продакшн" Дастан Рамазанов, компанией получены все необходимые официальные разрешения на работу фабрики, поэтому с 26 ноября текущего года она начала полноценную работу.
Представитель компании заверил участников встречи, что инвестор подтверждает свою приверженность исполнению всех взятых на себя обязательств по социальной ответственности и участию в решении социально важных нужд региона, а также строго намерен соблюдать все требования законодательства.
В рамках соцответственности, в частности, компания берет на себя ремонт дорог, социальных объектов, обеспечение углем населения и обучение выпускников школ в других учебных заведениях, а также создание дополнительных рабочих мест для жителей района.
Стоит отметить, что только с августа 2024 года компания оказала населению поддержку. Все дороги внутри села полностью заасфальтированы, установлены уличное освещение и камеры видеонаблюдения. Также в этом году село Маралды подключено к центральному водоснабжению, отремонтирован фасад сельского клуба. Для детей и молодежи построены игровая площадка и футбольное поле. Компания ежемесячно закупает мясо и солярку для населения. Для обеспечения отоплением было закуплено 110 тонн угля.
Понятно, что тема фабрики в Маралды стала одной из наиболее обсуждаемых в обществе. И интерес актива района был не праздным. В частности, директор школы села Маралиха Айнур Буркитбаева отметила важность наличия производств на селе. Это, по ее мнению, позволит обеспечивать жителей постоянной и высокооплачиваемой работой. Ведь сегодня в этом селе мало источников заработка, из-за чего многие жители покинули его, переехав в другие регионы. А с учетом прибытия новых жителей из южных областей страны вопрос стал еще более актуальным.
Директор районной палаты предпринимателей Надежда Потанина выразила уверенность в важности партнерства и социальной ответственности компании, владеющей фабрикой, для решения целого ряда социальных задач региона.
Заместитель акима ВКО Дархан Сапанов, обращаясь к участникам заседания, подчеркнул, что региональная власть незыблемо стоит на защите интересов населения и строгого соблюдения законности.
По данным инвестора в компании "ВСАМ Продакшн" на данный момент трудоустроено 43 человек местного населения.
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20.11.2024, 18:04 6866
Жители Риддера обратились к народу Казахстана
В обращении затронута тема введения единого часового пояса в стране
Фото: акимат ВКО
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Риддер. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители города Риддера, расположенного в Восточно-Казахстанской области, обратились к народу Казахстана, сообщает пресс-служба акимата региона.
Основой процветания нашего города является стабильность, общественное согласие, мир и порядок. Мы сообща пережили трудные моменты, сплотились над их решением. Каждый день чувствовали поддержку главы государства. Мы видим, как много работы было сделано по восстановлению Риддер ТЭЦ. Свыше 16 миллиардов тенге было выделено на ее восстановление. Отремонтировано более 20 километров теплосетей", - говорится в обращении.
Члены общественного совета выразили признательность за то, что в этом году тепло подается без перебоев и в домах снова стало тепло.
С особой теплотой риддерцы встретили решение о выделении 28 миллиардов тенге на завершение строительства многопрофильного больничного комплекса. Об этом стало известно буквально несколько минут назад. В обращении также затронута тема введения единого часового пояса в стране.
Восточноказахстанцы всегда одними из первых поддерживали инициативы государства. И этот раз не станет исключением. Переход на новый часовой пояс - стратегическое решение правительства, которое соответствует интересам эффективного функционирования нашей страны. Мы не допустим, чтобы этот вопрос стал причиной раздора в нашем обществе, и призываем всех казахстанцев смотреть на эти изменения с оптимизмом и пониманием", - заявили авторы обращения.
В конце обращения общественный совет Риддера и депутаты городского маслихата призвали казахстанцев сплотиться над решением важных социальных и экономических вопросов.
Откинув эмоции, мы должны двигаться вперед!" - говорится в обращении.
24.10.2024, 15:57 17476
Выдающихся представителей различных отраслей и сфер Восточно-Казахстанской области наградили в преддверии Дня Республики
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Усть-Каменогорск. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в преддверии национального праздника - Дня Республики аким Восточно-Казахстанской области вручил награды представителям различных отраслей и сфер, которые продемонстрировали высокий профессионализм и ответственное отношение к работе.
Наград удостоились учителя и врачи, производственные работники и госслужащие, бизнесмены и меценаты, представители творческой интеллигенции и соцработники. Каждый из них добился особенных успехов на своем поприще и не собирается останавливаться на достигнутом. В число награжденных также попали ветераны спорта, представители разных конфессий, рассказали в акимате ВКО.
Звание почетного гражданина Восточно-Казахстанской области заслуженно получил Борис Щербаков - известный далеко за пределами региона ученый-орнитолог и автор множества научных исследований, а также художественных произведений, посвященных ВКО. Он также известен изучением творчества великого поэта и мыслителя казахской степи Абая Кунанбаева.
Среди награжденных - врач лучевой диагностики Катон-Карагайской районной больницы Валентина Шершнева, которая не просто много лет остается верна клятве Гиппократа, но и является наставником для молодых специалистов, помогая им освоиться в профессии и лучше понимать пациентов.
Порой в реализации больших проектов мы забываем о том, что за их успехом стоят в первую очередь люди, которые своим ежедневным кропотливым трудом вносят огромный вклад в развитие региона. Один из таких - машинист автогрейдера ТОО "ОблШыгысЖол" Есмухамбет Уябаев. Благодаря таким как он построен самый длинный мост в стране через Бухтарминское водохранилище, растет количество отремонтированных в области дорог. Невзирая на погоду и другие условия, он делает все, чтобы областные трассы были лучше и безопаснее для водителей", - рассказали в акимате.
Золотую медаль "Бiрлiк" от АНК получил заместитель председателя совета аксакалов Ассамблеи народа Казахстана ВКО Алдияр Аубакиров. Своим примером он показывает, что возраст - не помеха для активности и нужно стремиться передать свой опыт и знания молодому поколению.
Одним из тех, кто получил награду, стал заместитель директора по организации летной работы Даниил Гарин - человек, принимавший непосредственное участие в самых сложных вылетах на тушение пожаров и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, грамотный координатор и уверенный специалист, Даниил Федотович настоящий асс своего дела. Благодаря его знаниям и опыту вылеты на вертолетах проходят без сучка и задоринки. Спасателям удается успешно справляться практически с любыми ситуациями. Будь то эвакуация людей, доставка медиков санавиации в самый отдаленный район области, тушение пожаров и других ЧС.
Как отметил аким области, важно всегда помнить о том, что человеческий капитал имеет первостепенное значение для развития любой сферы и отрасли. Потому что без преданных своему делу людей нельзя добиться успеха.
23.10.2024, 15:04 19746
Самый длинный мост в Казахстане через Бухтарму: экономическое значение для региона
Фото: primeminister.kz
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Усть-Каменогорск. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Советник акима Восточно-Казахстанской области Алишер Сулейменов в интервью телеканалу 24.kz ответил на вопросы по строительству самого длинного в Казахстане моста через Бухтарминское водохранилище.
Сулейменов рассказал, что стоимость проекта возведения моста через Бухтарминское водохранилище составила 61,4 млрд тенге, из которых 50,9 млрд тенге ушло непосредственно на строительство моста, 9 млрд тенге - на дорогу, которая к нему ведет, остальное - технические затраты, связанные с инфраструктурными проектами.
Он напомнил, что поручение по строительству моста дал глава государства в сентябре 2019 года.
Советник акима подчеркнул, что мост имеет огромное значение для региона. Это большой инфраструктурный проект, которого ждали более 60 лет.
За эти годы в зимнее время население ВКО переходило (водоем. - Прим. ред.) практически по льду, рискуя жизнью. За это время мы потеряли порядка 300 человек. Сейчас этот вопрос снят", - рассказал спикер.
Алишер Сулейменов отметил, что мост соединяет семь районов области.
С учетом того, что у нас есть переходы вблизи с границей Российской Федерации и Китаем, мы сокращаем это расстояние на 60 км. По сути, это самая короткая транзитная дорога между Китаем и Россией, проходящая через нашу территорию", - подчеркнул спикер.
Советник акима особо подчеркнул, что в проекте были задействованы исключительно отечественные строители. Было вовлечено порядка 500 высокопрофессиональных строителей, 30 из которых - инженеры - все граждане Казахстана.
На мой взгляд, самый большой инвестиционный вклад - это то, что опыт построения такого сложного интеллектуального инженерного сооружения остается у нас, и это безусловное доказательство того, что мы инвестиционно привлекательны в технологических сложных проектах", - поделился мнением спикер.
Говоря о социально-экономических выгодах проекта, Сулейменов в первую очередь отметил сокращение расстояний.
Мост позволяет интенсифицировать перевозку мясо-молочной продукции, различных лекарственных препаратов для животноводческого сектора. Восточный Казахстан - это основной поставщик лекарственных препаратов. Ну и, конечно, базовая промышленность, цветная металлургия, машиностроение, металлообработка , энергетическая, лесная и ряд других промышленных кластеров - все это завязано на логистике. По сути, это предтеча крупнейшего транспортного логистического хаба", - пояснил советник главы региона.
Кроме того, в перспективе мост сыграет важное значение для развития автотуризма, особенно в зимнее время, поскольку лето в Восточном Казахстане короткое, а зима морозная и продолжительная.
Наш Восточный Казахстан, наш Алтай - это регион, который имеет четыре климатические зоны. Прекрасные леса, это 40% водных запасов всего Казахстана, это высочайший уровень экологии. Горы могли бы стать в туристическом смысле центром парапланерного спорта для нашей планеты. Поскольку горы удобные для этого - большие широкие площади с восходящими потоками теплого воздуха. Также сейчас капсульные дома, капсульные рестораны в Китайской Народной Республике, которые рядом находятся, этим многие предприниматели у нас интересуются в Восточном Казахстане", - добавил Алишер Сулейменов.
17.10.2024, 16:32 25561
В ВКО обсудили перспективы развития и роль региональной науки
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Усть-Каменогорск. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске в Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова состоялось выездное заседание президиума Национальной академии наук Республики Казахстан при президенте Республики Казахстан. На мероприятии были обсуждены актуальные вопросы развития региональной науки и ее роль в социально-экономическом развитии.
На заседании присутствовали заместители акимов Восточно-Казахстанской области и области Абай, руководитель управления акимата Павлодарской области, депутаты мажилиса парламента РК, академики НАН РК при президенте РК, представители АО "Национальный аграрный научно-образовательный центр", АО "Научный фонд", ТОО "Казцинк", АО "Ульбинский металлургический завод", АО "Усть-Каменогорский арматурный завод", РГП "Национальный ядерный центр РК", АО "Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат", АО "Парк ядерных технологий", ТОО "PlasmaScience", а также руководители вузов, научных учреждений, представители регионального бизнеса и индустрии, ведущие ученые региона и представители СМИ.
Выступая на церемонии открытия, президент Национальной академии наук Акылбек Куришбаев подчеркнул, что региональная наука является основой устойчивого инновационного развития региона и обратил внимание на то, что развитию науки в Казахстане уделяется большое внимание при поддержке главы государства К.-Ж. Токаева.
В своем выступлении спикер отметил необходимость создания современной системы организации научных исследований, чтобы повысить их практическую значимость и превратить науку в конкретный экономический ресурс, способствующий передовому развитию общества и экономики. В этом контексте он подчеркнул, что развитие региональной науки является ключевым фактором продвижения инноваций и укрепления связи между реальным сектором экономики и наукой.
Опыт развитых стран показывает, что в настоящее время глобальные проблемы переходят в локальный контекст, характеризующийся более целенаправленным и индивидуальным подходом для создания более устойчивой экономики и общества. В соответствии с этим активно развивается концепция Региональных инновационных экосистем (РИЭ), которая объединяет различные субъекты государственного и частного секторов вокруг общих задач и целей, способствуя превращению научной системы в инновации, улучшающие жизнь граждан, повышающие конкурентоспособность и стимулирующие рост. В основе Региональных инновационных экосистем лежит региональная наука. К сожалению, состояние региональной науки в Казахстане остается на низком уровне", - сказал Куришбаев.
Кроме того, было отмечено, что региональная наука должна в первую очередь быть направлена на решение задач развития экономики области и внедрение высокотехнологичных решений именно в эти регионы.
Поэтому Национальная академия наук ставит перед собой задачу определения четких приоритетов и тем для программно-целевого финансирования (ПЦФ) и мегагрантов, которые в первую очередь должны быть направлены на решение вызовов будущего, задач региона и отрасли. В настоящее время мы определили 200 перспективных тем для научных исследований по шести приоритетным направлениям и ведем обсуждения в регионах, с НПП "Атамекен" и отраслевыми министерствами", - рассказал президент НАН.
Заместитель акима Восточно-Казахстанской области Е. Нургалиев подчеркнул, что регионы являются основой национального прогресса, и для решения задач завтрашнего дня необходимо задействовать их инновационный потенциал, укрепляя взаимодействие между учеными и бизнесом для практического внедрения разработок на региональных предприятиях.
В выступлении заместитель акима Абайской области Ж. Сәрсебаев отметил, что региональная наука играет ключевую роль в устойчивом развитии региона, обеспечивая решение экономических и социальных задач через инновации в таких областях, как горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, экология и IT-технологии.
Председатель совета директоров НАО "Атырауский университет имени Х. Досмухамедова" Бейбут Мамраев в своем докладе отметил, что формула "акиматы - наука - бизнес" пока не работает эффективно. Основными причинами он назвал недостаточное финансирование науки и неэффективное использование выделенных средств. В связи с этим он предложил в течение года создать форсайт-прогноз и конкретный план его реализации, подчеркнув, что открытие филиала НАН на востоке страны может поспособствовать успеху этих инициатив.
В рамках заседания на форсайт-сессии по направлениям "Геология, добыча и переработка минерального и углеводородного сырья, новые материалы и технологии" и "Эффективное использование водных ресурсов, животного и растительного мира, экологии" ученые представили промежуточные результаты своих исследований и разработок. На сессии в формате "Наука-бизнес" были представлены проекты, готовые к коммерциализации. Участники обсудили возможности сотрудничества между научным сообществом и бизнесом.
На заседании состоялся диалог между учеными, представителями государственных учреждений, бизнеса и общества, в ходе которого участники обменялись опытом, поделились идеями и разработали совместные решения для развития региональной науки в Казахстане.
В рамках выездного заседания было подписано четыре меморандума о сотрудничестве с промышленными предприятиями региона, а по итогам заседания была принята резолюция, направленная на решение вопросов развития региональной науки. В Восточно-Казахстанском техническом университете имени Д. Серикбаева торжественно открыт филиал Национальной академии наук РК в Усть-Каменогорске, а в Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова - региональный форсайт-центр Национальной академии наук РК.
12.10.2024, 19:59 34301
В ВКО подвели итоги международного фестиваля "Шыгыс салбурыны"
Фото: УВП ВКО
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Усть-Каменогорск. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Бозанбай завершился международный фестиваль беркутчи "Шыгыс салбурыны - 2024". На протяжении двух дней участники из пяти стран демонстрировали свои навыки в искусстве дрессировки и охоты с ловчими птицами.
Как отметили в управлении туризма и спорта ВКО, фестиваль призван популяризировать и сохранить искусство охоты с хищными птицами, а также привлечь внимание к национальной культуре Казахстана.
Фестиваль собрал лучших мастеров соколиной охоты и стал площадкой для демонстрации традиций и мастерства. Соревнования включали в себя различные испытания на ловкость и реакцию птиц, таких как беркуты, соколы и ястребы. Участники соревновались в технике вызова птицы на руку, охоте на приманку и других дисциплинах, которые продемонстрировали глубокую связь человека и птицы.
По словам президента республиканской федерации "Құсбегілік" Берика Уали, фестиваль стал прекрасным продолжением Всемирных игр кочевников.
Мы очень рады, что такие фестивали проходят у нас в республике. Они способствуют развитию туризма и знакомят иностранных гостей с традициями и историей нашей страны. Хочу отметить, что организация сегодняшнего фестиваля прошла на высшем уровне. Это заслуга руководства Восточно-Казахстанской области. Три вида ловчих птиц сегодня приняли участие и показали высокие результаты. В целом, как отметил Президент Казахстана, подобные национальные соревнования, которые вошли в программу Игр кочевников, должны выйти на олимпийский уровень", - отметил Берик Уали.
По итогам первое место среди беркутчи завоевал участник из области Жетісу Ергазыулы Салимхан. Второе место у Кунтуган Серикбека из Астаны и третье место поделили между собой участники из Акмолинской и Алматинской области Кендетаев Ерлан и Бердымурат Олжас.
В соревнованиях соколов первое место завоевал участник из Астаны Ерасыл Серикболулы, а лучшим среди охотников с ястребами признан Жанат Оспанкулов из Караганды.
В целом соревнования прошли на высшем уровне. Все участники показали свое мастерство. Из иностранных гостей хочу особо отметить мастерство Александра Малахова из России. Он показал прекрасные навыки в тренировке соколов, - сказала главный судья турнира, вице-министр республиканской федерации "Құсбегілік" Багдат Муптекекызы.
Также в этот день состоялось награждение победителей в гонке тазы, тенге алу и жамбы ату.
Кроме того, всемирно известной девушке-беркутчи Айшолпан Нургайыпкызы в рамках фестиваля вручили ключи от квартиры.
Шыгыс салбурыны" объединил не только спортсменов, но и зрителей из разных уголков мира. Гости смогли погрузиться в атмосферу казахских традиций и увидеть уникальные элементы культурного наследия. А также поучаствовать в мастер-классах и национальных играх.
12.10.2024, 10:08 36226
Восточный Казахстан открывает новые горизонты туризма
Фото: УВП ВКО
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Усть-Каменогорск. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева с председателем правления АО "Национальная компания "Kazakh Tourism" Кайратом Садвакасовым обсуждались планы по превращению региона в туристический хаб Казахстана, сообщает УВП ВКО.
Ермек Кошербаев сообщил, что область намерена активно развивать туристическую инфраструктуру, привлекая как внутренний, так и международный туризм.
В Восточном Казахстане с каждым годом набирает популярность зимний туризм. Аким области отметил высокий потенциал региона в этой сфере и необходимость дальнейшего развития. Он подчеркнул важность привлечения субсидий и государственной поддержки для создания комфортных условий для путешественников и бизнеса.
Также в ходе встречи обсуждался вопрос транспортной доступности региона. Ермек Кошербаев отметил, что создание транзитного хаба обеспечит связь между регионами Казахстана и соседними странами. Кроме того, он рассказал о возможном открытии новых аэропортов в Катон-Карагайском и Зайсанском районах ко Дню Республики в следующем году.
Для успешного превращения Восточно-Казахстанской области в туристический центр важно не только развивать инфраструктуру, но и создавать привлекательные условия для путешественников. Ермек Кошербаев подчеркнул, что необходимо обеспечить удобное транспортное сообщение как для иностранных туристов, так и для граждан Казахстана. Это позволит увеличить поток туристов и сделать туризм одним из ведущих секторов экономики региона.
Важным аспектом обсуждения стало создание комфортных условий вдоль ключевых туристических маршрутов. Аким акцентировал внимание на необходимости мелких, но значимых объектов, таких как придорожные туалеты, а также крупных инвестиционных проектов, включая отели и сервисные зоны. Он добавил, что необходимо наладить такую систему, чтобы рейсы между регионами Казахстана выполнялись регулярно и бесперебойно, что увеличит количество туристов и сделает поездки более доступными.
В регионе также уделяется особое внимание развитию зеленого туризма. Восточный Казахстан славится своими природными богатствами: горные массивы, озера и леса предоставляют широкие возможности для активного и экологически чистого отдыха. В планах создание туристических маршрутов, которые позволят путешественникам наслаждаться природой без ущерба для окружающей среды.
Мы активно продвигаем экологически чистый туризм. Важно развивать эту сферу грамотно, сохраняя уникальные природные ресурсы региона и одновременно создавая комфортные условия для туристов", - подчеркнул глава области.
Одним из флагманских проектов станет развитие района Бухтармы, где разрабатывается концепция всесезонного курорта. Зимой здесь будут востребованы горнолыжные трассы, а летом - пляжи, прогулочные маршруты и водные виды спорта. Аким ВКО отметил, что в районе Бухтармы необходимо создать такое место, которое будет привлекать туристов круглый год, что станет важным шагом в развитии региона как всесезонного туристического направления.
10.10.2024, 19:25 39871
Восточный Казахстан против буллинга: новые шаги для безопасности учеников
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области вопрос буллинга среди школьников становится все более актуальным. Заместитель акима региона Ербол Нургалиев отметил важность решения этой проблемы и подчеркнул, что многие образовательные учреждения пока недостаточно эффективно справляются с ней.
На недавнем заседании комиссии, проведенной совместно с прокуратурой ВКО, Ербол Нургалиев призвал районные отделы образования и руководителей школ пересмотреть свои подходы к дисциплине и усилить профилактику школьного насилия. Он акцентировал внимание на том, что факты буллинга имеют место в большинстве учебных заведений, и игнорирование этой проблемы недопустимо.
Ербол Нургалиев также отметил, что любые случаи насилия и буллинга должны рассматриваться серьезно, с привлечением родителей и тщательным расследованием. Он призвал учителей и администрацию школ быть внимательными к таким инцидентам и не замалчивать их. Важной частью этой работы станет сотрудничество с полицией и школьными психологами, чтобы оперативно реагировать на возникающие ситуации.
Одной из ключевых инициатив, предложенных на заседании, является проведение анонимных опросов среди школьников с участием правоохранительных органов. Это поможет выявить случаи буллинга и понять, как они распространены. Заместитель акима также подчеркнул, что каждый ребенок должен знать о том, что за участие в буллинге предусмотрена ответственность по закону.
Профилактические меры должны быть направлены на сотрудничество с родителями, включая проведение бесед и обсуждений по данной теме. Это поможет создать более открытый диалог о проблемах, с которыми сталкиваются дети в школах.
На заседании также обсуждались конкретные инциденты, такие как случай в Зайсанском районе, где девочку оскорбляли сверстники, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Также был рассмотрен случай в Таврии, где произошла драка между детьми, и проблемы в одном из колледжей.
Ербол Нургалиев отметил, что последние резонансные события показывают, как важна эта тема. Он призвал уделять особое внимание вопросам безопасности детей и созданию здоровой школьной среды.
Власти Восточно-Казахстанской области понимают, что проблемы буллинга и насилия среди детей требуют комплексного подхода. Это включает не только ужесточение контроля в образовательных учреждениях, но и активное участие родителей, педагогов и самих школьников в создании поддерживающей атмосферы.
09.10.2024, 18:05 42271
"Шығыс салбурыны": возрождение традиций и туризма в Восточном Казахстане
Фестиваль "Шығыс салбурыны" - это уникальное событие, объединяющее лучших беркутчи и гончих собак тазы из Казахстана и зарубежья
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области недалеко от села Бозанбай Уланского района, при поддержке акима региона Ермека Кошербаева и Республиканской федерации "Құсбегілік" состоится ежегодный международный фестиваль беркутчи "Шығыс салбурыны", сообщает пресс-служба акимата области.
Это событие - не просто соревнования ловчих птиц, а целый фестиваль, возрождающий наследие казахского народа и пропагандирующий здоровый образ жизни через развитие национальных видов спорта
Как отметил в ходе брифинга в РСК заместитель акима области Ербол Нургалиев, это уникальное событие, объединяющее лучших беркутчи и гончих собак тазы из Казахстана и зарубежья. В этом году в турнире примут участие около 80 беркутов, 30 соколов и 30 гончих собак тазы из Казахстана, Монголии, Китая, Кыргызстана, России и Венгрии.
В этом году в международном фестивале примут участие известная во всем мире беркутчи Айшолпан Нургайып, государственный тренер Министерства туризма и спорта Базарбек Кунтуган и вице-президент Республиканской федерации "Құсбегілік" Багдатхан Мүптекеқызы.
Это не только спортивное соревнование, но и возможность показать красоту и мощь нашей истории и культуры. Он также привлечет в регион туристов из разных стран, что будет способствовать развитию туризма и экономики области", - заявил заместитель акима ВКО Ербол Нургалиев.
Для гостей фестиваля будет организована богатая программа с конными прогулками, стрельбой из лука, лотереей с ценными призами и вкусным обедом. На территории будет разбито более 20 юрт, где гости смогут посетить выставки традиционного казахского искусства и ремесел, а также принять участие в мастер-классах по изготовлению сырмаков, вышивке и приготовлению национальных блюд.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?