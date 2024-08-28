Теплообеспечение в ВКО. Курс - на опережение

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - К вопросу обеспечения населения тепловой энергией в Восточно-Казахстанской области подошли комплексно, сообщает пресс-служба акимата региона.





В отечественной отрасли теплоснабжения существуют серьезные проблемы. Многие из них не решались годами. Это привело в 2022 году к серьезным авариям на теплоцентралях Риддера и Экибастуза. Вопрос стал настолько острым, что привлек внимание главы государства.





Плачевное состояние ТЭЦ и ЖКХ - результат многолетнего бездействия, - резюмировал Касым-Жомарт Токаев. - Износ теплоцентралей и другого оборудования в регионах достигает восьмидесяти процентов. При этом инвестиции в коммунальное хозяйство все эти годы не соответствовали потребностям. Результатом стало поэтапное обследование всех теплоисточников в республике и выделение огромных средств на их ремонт и модернизацию", - сообщили в пресс-службе.





Старым жиром жив не будешь





В ВКО к вопросу обеспечения населения тепловой энергией подошли комплексно. Не достаточно просто залатать старые дыры, необходимо обновить системы настолько, чтобы повторение событий двухлетней давности стало попросту невозможным.





Ремонтные работы, проведенные в 2023 году, показали грамотность и эффективность расходования бюджетных средств: зимний сезон 2023-2024 годов область, и прежде всего Риддер, прошли без каких-либо серьезных эксцессов. В этом году темп и объемы работ в сфере теплообеспечения увеличили. Так на реконструкцию теплоцентралей и тепловых сетей выделили 24,1 миллиарда тенге, что на 5,1 миллиард больше, чем в прошлом году. План подготовки к отопительному сезону автономных котельных и многоквартирных жилых домов и также бюджетных организаций не нарушен.





По области готовность ТЭЦ, в том числе котлов и турбоагрегатов, составляет более 75, социальных объектов более чем на 85 процентов. Все бюджетные организации будут подготовлены полностью до 1 сентября текущего года", - сообщили в управлении энергетики ВКО.





Слабое звено?





В Риддере, где вопрос подготовки к отопительному сезону особенно актуален. Здесь ведется масштабное обновление местной ТЭЦ и тепловых сетей. Вдумайтесь, здесь проходят работы по капитальному ремонту 19 километров тепловых сетей.





К ремонтно-восстановительным работам привлечены более 600 человек из 17 подрядных организаций. На сегодняшний день ремонт котлоагрегатов ТЭЦ выполнен на 75, тепловых сетей - на 90 процентов", - сообщил глава управления Нурлан Рамазанов.





По его информации, все котлоагрегаты многострадальной ТЭЦ будут готовы в сроки, обозначенные в договорах. Это осень 2024 года. А значит, риддерцы могут рассчитывать на бесперебойное тепло в холодный период.





Тепло в каждый уголок





Районы не забыли. Так в поселке Глубокое идет реконструкция 10,3 километров изношенных внутриквартальных тепловых сетей. Работы выполнены на 90 процентов, полное завершение запланировано до 1 октября текущего года.





акимат ВКО





В Таврии и Катон-Карагае будут построены новые котельные, чтобы полностью восстановить утраченное централизованное теплоснабжение. В последнем вообще возводят современную блочно-модульную котельную мощностью 4,6 Гкал/час. Стоимость проекта составляет 2,2 миллиарда тенге.





Работы ведутся в селах Улкен Нарын и Курчум, поселках имени К. Кайсенова и Новая Бухтарма, городах Алтай, Зайсан и Серебрянск. Проектные организации готовят документы по строительству систем теплоснабжения в селах Самарском, Акжар и Опытное поле. По словам Нурлана Рамазанова, разработка ПСД котельных и тепловых сетей в перечисленных населенных пунктах будет завершена до конца этого года. Реализация этих проектов позволит восстановить централизованное теплоснабжение более чем для 16 тысяч человек.





Взгляд в будущее





Но самые масштабные работы проводятся в областном центре ВКО. Так только на ремонт ТЭЦ Усть-Каменогорска потратят более 11 миллиардов. Все работы проводятся строго по графику и жестко контролируются акимами области и города. Но котлы ТЭЦ вводились в эксплуатацию, начиная с 1953 года до 1991 года - иными словами, они являются наследством еще советской эпохи. Поэтому в планах строительство нового котла №16 на Усть-Каменогорской ТЭЦ.





Город растет, его население приближается к 400 тысячам человек. Уже сейчас в областном центре складывается дефицит теплоэнергии 246,8 Гкал в час. Эту проблему можно решить только строительством новой ТЭЦ. Новый мощный источник тепловой энергии станет результатом международной кооперации Республики Казахстан с Российской Федерацией. Понятно, что такая большая стройка - дело не быстрое. В 2024 году планируется завершить проектирование будущего теплоисточника.





Кроме того, на Согринской ТЭЦ реализуется проект, в рамках которого теплоцентраль должна превратиться из локальной, обслуживающей только один район, в полноценное звено теплоэнергетической цепи Усть-Каменогорска. Сегодня на ТЭЦ имеется профицит мощности в 30 Гкал в час. В связи с чем началась проработка вопроса подключению ТЭЦ к городской сети. До конца года подготовка проектно-сметной документации будет завершена. Также имеются планы по установке на ТЭЦ нового котла и турбины.





А пока на сумму 219 миллионов тенге реконструируется насосная станция на левом берегу. Установка двух дополнительных сетевых насосов позволит увеличить пропускную способность станции и предоставить тепло в нужном объеме для объектов развивающей части областного центра.





Иными словами, в Восточном Казахстане к вопросу отопления подошли предельно ответственно, с дальним прицелом на будущее. Периодическое появлении в информационном поле сообщений о посещении акимом ВКО модернизирующихся объектов теплоснабжения вселяет в людей надежду. Надежду на то, что вне зависимости от суровости зимы в домах жителей Восточного Казахстана будет тепло.