Цифровая трансформация ВКО: умные города, инновации и креативная экономика
В регионе реализуются масштабные проекты по развитию "умных" городов, автоматизации государственных процессов, поддержке IT-стартапов и обеспечению широкополосного доступа к интернету
Усть-Каменогорск. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Восточно-Казахстанская область уверенно движется по пути цифровизации, внедряя современные технологии в различные сферы жизни, сообщает акимат региона.
В регионе реализуются масштабные проекты по развитию "умных" городов, автоматизации государственных процессов, поддержке IT-стартапов и обеспечению широкополосного доступа к Интернету.
Развитие цифровых решений в городском управлении - один из ключевых приоритетов. В рамках проекта "умных" городов уже внедрено 26 инициатив, три из которых используют технологии искусственного интеллекта. В сфере здравоохранения работает интеллектуальная система "PACS", позволяющая на ранних стадиях выявлять онкологические заболевания. Она подключена к 20 медицинским учреждениям и уже обработала более 13 тысяч снимков с применением искусственного интеллекта. Также автоматизированы бизнес-процессы госорганов: созданы цифровые реестры данных, систематизирована отчетность, оцифрованы ключевые документы", - сообщает ведомство.
В 2025 году аналогичная работа будет проведена в шести управлениях, включая сферы образования, культуры и энергетики
Еще один шаг к безопасности региона - система интеллектуального видеонаблюдения "O.P.E.R". В области установлено свыше 5000 камер, 300 из которых используют видеоаналитику. Это позволяет оперативно реагировать на происшествия и повышает уровень общественной безопасности. Благодаря этим и другим проектам Восточно-Казахстанская область вошла в тройку лидеров среди "умных" регионов Казахстана, набрав 77 баллов в соответствующем рейтинге", - отметил руководитель отдела развития цифровизации и информатизации Арнур Тураров.
Регион активно развивает IT-сектор, создавая условия для роста талантливых разработчиков. В 2024 году в области проведено 96 мероприятий для стартаперов: хакатоны, мастер-классы, бизнес-встречи и тренинги, в которых приняли участие 3107 IT-специалистов. Лучшие 95 проектов получили поддержку.
В начале 2025 года на международном форуме Digital Almaty 2025 команда DOGS из ВКО стала победителем в номинации Best AI Startup Idea. Ее проект LIFT - образовательная платформа для быстрого освоения технологий, включая блокчейн. Успех восточно-казахстанской молодежи подтверждает высокий уровень региональных IT-инициатив", - рассказали в акимате
Для эффективного управления региональными инициативами в области внедрена система "Битрикс24". Она позволяет мониторить ход выполнения цифровых проектов, автоматизировать управление задачами и координировать работу ответственных ведомств.
На первом этапе в систему внесены ключевые объекты: Центр гематологии в Усть-Каменогорске и школа на 600 мест в Риддере. Центр гематологии, строительство которого идет с 2020 года, готов на 80% и будет завершен к концу 2025 года. В Риддере уже заключены все необходимые договоры, и начато возведение нового образовательного учреждения. Еще один приоритет - доступность интернета. Сегодня в 219 населенных пунктах области (96,7% населения) обеспечено подключение к Сети. Оставшиеся 138 населенных пунктов получат доступ к Интернету до конца 2027 года, однако местные власти намерены ускорить этот процесс и завершить его к 2026 году", - сообщает источник.
Дополнительно, для улучшения интернет-покрытия:
- 160 школ обеспечены спутниковым интернетом Starlink;
- реализуется строительство 25 антенно-мачтовых сооружений вдоль республиканских трасс;
- ведется работа по устранению "белых пятен" в Усть-Каменогорске за счет оптоволоконных линий связи.
Восточно-Казахстанская область показывает впечатляющие результаты в цифровизации, делая ставку на передовые технологии, безопасность и комфорт граждан. Внедрение искусственного интеллекта, автоматизация госуслуг, поддержка IT-стартапов и развитие высокоскоростного интернета - это шаги, которые делают регион не просто современным, а технологически передовым. ВКО уверенно движется в будущее, где цифровые технологии улучшают качество жизни каждого жителя", - резюмировали в акимате.