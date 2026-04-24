В Усть-Каменогорске отметили Национальный день книги

Усть-Каменогорск. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ко второму Национальному дню книги в областном центре приготовили большую программу "Open Library: Ашық аспан астындағы кітапхана". На площадке перед библиотекой имени Пушкина организовали театральное представление, выступления артистов, литературные интерактивы и тренинги по искусственному интеллекту, сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.





Напомним, в прошлом году по поручению президента на национальном курултае 23 апреля закрепили как Национальный день книги. В этом году праздник отмечают вместе с Днем библиотекаря. Глава государства неоднократно подчеркивал, что для формирования думающей и прогрессивной нации нужно читать книги.





Сегодня мы отмечаем Национальный день книги, день знаний, культуры, и духовного наследия. Действительно книга является мостом между поколениями и важнейшим источником знаний, просвещения и науки", - сказал аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.





Как отметили в акимате, глава области сам любит читать, в его личном топе: "Абайдың қара сөздері", "Кербұғы" Оралхана Бокея, рассказы Антона Чехова, а также аналитика и новости из периодических изданий, таких как "Туркестан", "Егемен Қазақстан" и Liter.





В развлекательной программе для гостей приняли участие заслуженный артист Республики Казахстан, кавалер ордена "Құрмет", почетный гражданин Усть-Каменогорска Вячеслав Ткач, представитель Союза писателей Казахстана по Восточно-Казахстанской области Әлібек Қаңтарбаев и певец, композитор и почетный гражданин Тарбагатайского района Нуржан Шокенов. Кроме того, на импровизированную сцену вышли представители талантливой молодежи. Глава региона вручил книги трем читателям: ученице 5-го класса средней школы имени Марсекова из поселка Касым Кайсенов Уланского района, ученику 3-го класса школы-лицея № 34 (Усть-Каменогорск) Мадияру Рамазану; студентке 3-го курса Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Аяулым Архаткызы.





Сейчас в стране у нас реализуется концепция "читающая нация" которая направлена на формирование культуры регулярного чтения среди населения, и, самое главное, развитие критического и аналитического мышления среди всех возрастных и социальных групп страны. Самая главная задача - сделать чтение и книги доступными каждому, и тем самым развивать интерес к литературе", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.





Для гостей подготовили тематические площадки. Среди них - интерактивная выставка "Кітап деген бір әлем…", викторины и игры с призами, литературный интерактив "Эмоции героев: магия распознавания". Для маленьких читателей - игру "Кітап қазынасын іздейміз!", игровую площадку "Ойнайық та ойлайық", а для тех, кому интересна внутренняя кухня библиотек провели небольшую экскурсию в книгохранилище и тренинги по искусственному интеллекту в центре информационно-коммуникационных технологий внутри библиотеки. Также сотрудники библиотеки организовали мастер-классы в ART-галерее, интеллектуальные игры и познавательные квизы. Молодежи предоставилась возможность обсудить роман "Тағдыр" народного писателя Казахстана Кабдеша Жумадилова. Дополнили программу фотозона, "Арт-квартал", "Школа мастеров", "Медовая пробка", а также игровые и творческие площадки.





Отметим, что Восточный Казахстан - один из самых читающих регионов в стране, в области работает 170 библиотек, причем большинство из них - в селах. А по данным Бюро нацстатистики, библиотеки ВКО лидируют по числу пользователей среди регионов РК.