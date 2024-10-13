В ВКО подвели итоги международного фестиваля "Шыгыс салбурыны"

Фото: УВП ВКО

Рассказать друзьям

Усть-Каменогорск. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Бозанбай завершился международный фестиваль беркутчи "Шыгыс салбурыны - 2024". На протяжении двух дней участники из пяти стран демонстрировали свои навыки в искусстве дрессировки и охоты с ловчими птицами.





Как отметили в управлении туризма и спорта ВКО, фестиваль призван популяризировать и сохранить искусство охоты с хищными птицами, а также привлечь внимание к национальной культуре Казахстана.





УВП ВКО





Фестиваль собрал лучших мастеров соколиной охоты и стал площадкой для демонстрации традиций и мастерства. Соревнования включали в себя различные испытания на ловкость и реакцию птиц, таких как беркуты, соколы и ястребы. Участники соревновались в технике вызова птицы на руку, охоте на приманку и других дисциплинах, которые продемонстрировали глубокую связь человека и птицы.





По словам президента республиканской федерации "Құсбегілік" Берика Уали, фестиваль стал прекрасным продолжением Всемирных игр кочевников.





УВП ВКО





Мы очень рады, что такие фестивали проходят у нас в республике. Они способствуют развитию туризма и знакомят иностранных гостей с традициями и историей нашей страны. Хочу отметить, что организация сегодняшнего фестиваля прошла на высшем уровне. Это заслуга руководства Восточно-Казахстанской области. Три вида ловчих птиц сегодня приняли участие и показали высокие результаты. В целом, как отметил Президент Казахстана, подобные национальные соревнования, которые вошли в программу Игр кочевников, должны выйти на олимпийский уровень", - отметил Берик Уали.





По итогам первое место среди беркутчи завоевал участник из области Жетісу Ергазыулы Салимхан. Второе место у Кунтуган Серикбека из Астаны и третье место поделили между собой участники из Акмолинской и Алматинской области Кендетаев Ерлан и Бердымурат Олжас.





В соревнованиях соколов первое место завоевал участник из Астаны Ерасыл Серикболулы, а лучшим среди охотников с ястребами признан Жанат Оспанкулов из Караганды.





УВП ВКО





В целом соревнования прошли на высшем уровне. Все участники показали свое мастерство. Из иностранных гостей хочу особо отметить мастерство Александра Малахова из России. Он показал прекрасные навыки в тренировке соколов, - сказала главный судья турнира, вице-министр республиканской федерации "Құсбегілік" Багдат Муптекекызы.





Также в этот день состоялось награждение победителей в гонке тазы, тенге алу и жамбы ату.





Кроме того, всемирно известной девушке-беркутчи Айшолпан Нургайыпкызы в рамках фестиваля вручили ключи от квартиры.





Шыгыс салбурыны" объединил не только спортсменов, но и зрителей из разных уголков мира. Гости смогли погрузиться в атмосферу казахских традиций и увидеть уникальные элементы культурного наследия. А также поучаствовать в мастер-классах и национальных играх.