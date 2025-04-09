В ВКО стартовала олимпиада по финансовой безопасности

С 7 по 11 апреля в рамках проекта сотрудники департамента экономических расследований по ВКО организуют обучающие семинары и тренинги в университетах и колледжах области

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Усть-Каменогорск. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ВКО стартовала Национальная олимпиада по финансовой безопасности. Одним из первых мероприятий стал яркий студенческий флешмоб среди вузов региона. Молодежь ВКО провела акцию под лозунгом "Дропперлерге NO!", напомнив сверстникам о рисках участия в сомнительных финансовых схемах, сообщили в региональном акимате.





Цель акции - привлечь внимание студентов к проблеме цифрового мошенничества, предупредить вовлечение в противоправные схемы, где зачастую используются доверчивые участники - так называемые дропперы. Ребята призвали молодежь быть осознанной и не поддаваться на заманчивые, но опасные предложения.





Стоит отметить, что олимпиада проходит по инициативе Агентства РК по финансовому мониторингу. С 7 по 11 апреля в рамках проекта сотрудники департамента экономических расследований по ВКО организуют обучающие семинары и тренинги в университетах и колледжах области. Ожидается, что мероприятия охватят около 32 тысяч студентов.





Основная задача - повысить финансово-правовую грамотность молодежи, научить их распознавать риски в финансовом пространстве и защищать свои личные средства. Участники изучат реальные кейсы мошенничеств, освоят методы кибербезопасности и принципы ответственного финансового поведения.





Молодежь - будущее страны. И именно от уровня ее осведомленности зависит устойчивость к финансовым правонарушениям и цифровому обману", - отметили организаторы.