В Восточном Казахстане усиливается социальная поддержка населения
За первые четыре месяца 2025 года адресную социальную помощь получили 895 семей
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области реализуется комплекс мер по усилению социальной защиты: внедряются цифровые решения, расширяется адресная помощь, открываются новые центры реабилитации и активного долголетия, сообщает пресс-служба акимата региона.
По данным управления координации занятости и социальных программ, в регионе проживают свыше 300 тысяч человек, нуждающихся в особом внимании: пенсионеры, ветераны, многодетные семьи и люди с инвалидностью. Обеспечение достойного уровня жизни этой категории граждан остается одним из приоритетов региональной политики", - заявили в ведомстве.
Также в преддверии 80-летия Победы участники Великой Отечественной войны получили единовременные выплаты в размере 5 млн тенге.
Материальная помощь в размере 392 млн тенге также оказана труженикам тыла и вдовам фронтовиков. К 7 мая размер выплат афганцам, чернобыльцам и участникам других военных конфликтов увеличен до 150 тысяч тенге. Ветераны также могут пройти бесплатное санаторно-курортное лечение: с начала года 1616 человек уже воспользовались этой возможностью в санатории "Уба" Шемонаихинского района", - сообщили в акимате.
Кроме того, подчеркивается, что количество многодетных матерей в регионе превысило 13 тысяч, из них 8951 - семьи с четырьмя и более детьми. В частности, за последние четыре года их число выросло почти на 40%. К 8 Марта более 13 тысяч женщин получили по 15 тысяч тенге в виде единовременной выплаты.
По данным акимата, за первые четыре месяца 2025 года адресную социальную помощь получили 895 семей, охватывающих более 4 тысяч человек. Отмечается, что в регионе активно реализуются программы повышения доходов: создано около 6 тысяч новых рабочих мест.
В результате количество обратившихся за поддержкой сократилось на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В области проживает более 27 тысяч человек с инвалидностью, в том числе свыше 3 тысяч детей. Введена 100% оплата санаторного лечения детей с ментальными нарушениями и компенсация 70% расходов на сопровождающих родителей. В Усть-Каменогорске, Винном и Дайыре работают программы иппотерапии, на реализацию которых в этом году выделено более 100 млн тенге. До конца года они будут внедрены в Риддере и Уланском районе", - проинформировали в пресс-службе.
Также с 2023 года в учреждениях соцобслуживания используется цифровая платформа Socium, которая позволяет вести учет всех специальных социальных услуг и отслеживать эффективность работы сотрудников. Через портал социальных услуг ежегодно обрабатывается до 14 тысяч заявок, что обеспечивает прозрачность и здоровую конкуренцию среди поставщиков.
В марте в Усть-Каменогорске открылся Центр активного долголетия - современная площадка для досуга пожилых людей. Здесь работают 15 секций, услугами уже пользуются свыше 400 пенсионеров. В ближайших планах - открытие подобных центров в других районах области. Совместно с фондом "Қазақстан халқына" реализуется проект Baquatty aimaq qory, в рамках которого в селе Бозанбай откроется реабилитационный центр Ainala для детей с особыми потребностями. Фонд гарантирует оснащение центра и обучение специалистов в сумме 350 млн тенге. Восточно-Казахстанская область последовательно строит устойчивую, технологичную и ориентированную на человека систему социальной поддержки, где никто не остается без внимания", - добавили в ведомстве.