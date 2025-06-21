Восточный Казахстан и Тверская область подписали меморандум на ПМЭФ-2025

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На выездном заседание акимата в Үлкен Нарын аким ВКО Нурымбет Сактаганов обсудил ключевые направления развития района. Особое внимание было уделено вопросам образования, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры и туризма, сообщает пресс-служба акимата региона.





Одним из шагов по улучшению туристической привлекательности стало открытие нового пункта придорожного сервиса в районе Үлкен Нарын. Комплекс оснащен экспресс-кафе, магазином с товарами первой необходимости, санитарными зонами, комнатой матери и ребенка, а также помещением для совершения намаза.





акимат ВКО





По словам Нурымбета Сактаганова, такие объекты будут устанавливаться через каждые 50-60 км на загородных трассах. В этом году в регионе планируется отремонтировать еще 870 км дорог, в прошлом было обновлено 710 км.





Также впервые за последние шесть лет отопительный сезон в селе Үлкен Нарын прошел стабильно - температура в домах сохранялась на уровне 26 градусов. Это стало возможным благодаря масштабной подготовке: на ремонт тепловых сетей было выделено 404 млн тенге, что в десять раз больше, чем в предыдущем году.





Решаются и другие инфраструктурные задачи. В селах Коктерек и Малонарым капитально отремонтированы водопроводные сети. Теперь жители этих населенных пунктов полностью обеспечены централизованной питьевой водой. Работы по модернизации водоснабжения продолжаются и в самом Үлкен Нарыне.





акимат ВКО





Стоит отметить, что в Восточно-Казахстанской области действуют два центра для проведения ЕНТ - в Усть-Каменогорске и селе Үлкен Нарын. Вопрос об открытии третьего пункта в Зайсане пока остается на стадии согласования.