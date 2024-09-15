14.09.2024, 10:48 2666
Всемирные игры кочевников продолжатся в ВКО
Фото: qusbegilik.kz
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Усть-Каменогорск. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 10 по 14 октября в Уланском районе, в селе Бозанбай, состоится традиционный международный фестиваль беркутчи "Шығыс салбурыны". Это яркое событие соберет не менее 100 участников со всего Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья и станет своеобразным продолжением Всемирных игр кочевников, которые проходят в эти дни в Астане.
Как рассказал заместитель акима Уланского района Куат Окасов, на ипподроме "Буркут-тобе" расположится юрточный городок, который станет центром фестиваля. Здесь на протяжении трех дней гостей и туристов ждут не только захватывающие соревнования беркутов и соколов, но и множество развлечений. На больших экранах можно будет следить за состязаниями в реальном времени, посетить ярмарку мастеров и ремесленников, попробовать традиционные угощения и погреться.
Мы подготовили 50 лошадей и несколько верблюдов для бесплатных прогулок по разработанному маршруту. Также будет организована площадка по обучению желающих стрельбе из лука", - рассказал Куат Окасов.
В программе соревнований - состязания беркутов и соколов в разных категориях, забег гончих тазы, жамбы ату и тенге алу. Организаторы планируют разыграть 24 комплекта медалей. Призовой фонд составит более 3 миллионов тенге.
Турнир будет организован при поддержке Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, Республиканской федерации "Құсбегілік", общества национальных видов спорта Республики Казахстан "3ТБ" и управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области.
новости по теме
10.09.2024, 11:17 5756
В Восточном Казахстане готовятся к весенним паводкам
На сегодняшний день уже начались противопаводковые мероприятия в районе Алтай, Зайсанском и Катон-Карагайском районах
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области уже начали принимать превентивные мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, сообщает акимат региона.
В этом году в рамках подготовки к паводковому периоду 2025 года планируется реализовать 55 мероприятий в 13 районах области. Из областного бюджета предусмотрено финансирование 24 мероприятий, из районных бюджетов - 31 мероприятие. На сегодняшний день уже начались противопаводковые мероприятия в районе Алтай, Зайсанском и Катон-Карагайском районах.
В частности, в Зайсанском районе восстановлено 1200 метров защитной дамбы в селе Шалкар, а также отремонтирована противоразливная дамба в селе Сатбай Карабулакского сельского округа.
В Катон-Карагайском районе завершены работы по углублению и очистке русла реки Бухтарма в селе Берел.
В районе Алтай очищен водоотводный канал длиной 800 метров на улице Центральная в селе Маяк Соловьевского сельского округа.
Кроме того, в Глубоковском районе, в селе Новоульбинка, проводятся работы по регулированию русла реки Малая Ульбинка. Сейчас в районе подвесного моста русло реки уже очищено и углублено. В селе Тарханка, на улице Мехнина, укреплена береговая линия, что позволит защитить улицу от размыва в период повышения уровня воды.
В районе Алтай ведется расчистка русла рек Вторушка и Маслянская общей протяженностью 5000 метров, а также вырубка кустарников. В селе Богатырево на 100 метров ремонтируется дамба, очищено русло реки Березовка и построена дамба длиной 1000 метров в районе села Соловьево.
Все эти меры направлены на предотвращение негативных последствий паводков и обеспечение безопасности жителей области.
09.09.2024, 20:39 7551
Бронзу Всемирных игр кочевников завоевала девушка из ВКО
Фото: акимат ВКО
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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Финалисткой и бронзовой призеркой соревнований по мас-рестлингу (таяк тарту) на V Всемирных играх кочевников стала Тахмина Кожамбердиева из Восточно-Казахстанской области. Она пробилась в полуфинал и сумела вырвать третье место из рук соперницы из Венгрии, сообщает перс-служба акимата ВКО.
Несмотря на свой юный возраст, Тахмина Кожамбердиева родилась в 2001 году, девушка уже является именитым и титулованным атлетом. Она призер и чемпионка Казахстана, Азии и мира по армрестлингу, мастер спорта международного класса по этому виду спорта и член национальной сборной нашей страны, но сегодня она выступала в новом для подавляющего большинства атлетов планеты виде спорта - мас-рестлинге.
Традиционные этнические состязания народов севера Российской Федерации на ловкость, силу и выносливость таяк-тарту или мас-рестлинг стал спортом в международном и привычном спортивном смысле слова всего 12 лет назад - в 2012 году Международной федерацией мас-рестлинга были утверждены правила.
Соперники садятся друг напротив друга, упираются ногами в положенную на ребро доску и оба или обе хватаются за палку, которую нужно перетянуть на свою сторону или вырвать из рук соперника.
Поединок длится до двух побед одного из борцов.
Изменения и уточнения в правила вносились после утверждения уже 7 раз, спорт развивается, ширится число спортсменов и география охвата. Сегодня на помост противостояния таяк-тарту на V Всемирных игр кочевников в Астане выходили спортсмены и спортсменки Евразии, Южной и Северной Америк, Африки, Австралии.
В полуфинале Тахмине Кожамбердиевой противостояла спортсменка из Венгрии, поединок был очень не простым, однако девушке из Восточного Казахстана удалось одолеть мощную соперницу.
По словам Тахмины, в мас-рестлинг она пришла всего полгода назад и вот сегодня она сумела стать медалисткой, взойти на пьедестал победителей V Всемирных игр кочевников.
06.09.2024, 22:24 11816
Мед, панты и кумыс: Катон-Карагайская продукция становится брендом Восточного Казахстана
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Одним из ключевых моментов в послании президента народу Казахстана стало поручение об увеличении количества авиамаршрутов внутри страны. В частности, это касается Катон-Карагайского района, который является туристической жемчужиной Восточного Казахстана и с каждым годом привлекает все больше туриста, сообщает акимат ВКО.
Именно поэтому глава государства поручил проработать вопрос строительства аэропорта в Катон-Карагае", - подчеркнули в пресс-службе.
Как отметил аким области Ермек Кошербаев, воздушная гавань будет построена, и взлетно-посадочная полоса будет длиной не менее 2500 метров. Данный объект, несомненно, даст толчок развитию экономики района.
Необходимо подготовить необходимую документацию по ремонту подъездных путей к аэропорту. Кроме того, нужно в срок до 20 ноября завершить ремонт всех административных и социальных объектов", - подчеркнул Ермек Кошербаев.
Для развития туризма в районе также необходимо улучшить гостиницы, придорожный сервис, санитарно-гигиенические узлы, инфраструктуру. Важно строить круглогодичные, комфортабельные туристические объекты, в течение ближайших пяти лет будет реализовано 25 проектов, в том числе и строительство отеля международного уровня.
Еще одна перспективная отрасль для района - это сельское хозяйство. Катонский мед, кумыс и пантовая продукция не нуждаются в представлении, они уже давно стали брендами, необходимо выводить их на новый уровень, развивая экспортный потенциал. Важно перейти к высокорентабельному производству с дальнейшим увеличением переработки сырья, рациональному использованию природных и земельных ресурсов. Для последнего нужно эффективно возвращать неиспользуемые сельхозземли и предоставлять их тем, кто действительно собирается на них работать.
Что касается социальной сферы, то в районе планомерно решается вопрос с жильем для многодетных семей и молодых специалистов. Все села района обеспечены водоснабжением, работа по обеспечению интернетом ведется поэтапно.
Глава региона поручил акиму района принять комплекс мер по восполнению дефицита медицинских кадров, а также обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию всех социальных и инфраструктурных объектов.
05.09.2024, 18:48 13906
Студенты из движения Jastar ENERGY рассказали о перспективах развития энергетики
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В областном молодежном ресурсном центре состоялась встреча движения Jastar ENERGY с другими молодежными организациями региона, передает Altainews.kz.
Участниками и инициаторами движения Jastar ENERGY стали студенты физики-ядерщики из вузов региона ВКТУ имени Д. Серикбаева и ВКУ им. С. Аманжолова.
Мы хотим донести как до молодого, так и до старшего поколения, что атомный зеленый путь действительно является таковым. О том, что это безопасно для граждан и выгодно для страны. Конечно, у всех на слуху Чернобыльская катастрофа, никто не хочет новой Припяти. Но зачастую люди просто не знают, что на данный момент в разных странах мира существуют около 500 АЭС и их эксплуатация проходит без эксцессов еще с 90-х годов", - поделился целями движения его руководитель Леонид Измаилов.
На встрече были подняты вопросы о перспективах развития зеленой энергетики, использовании мирного атома, эффективного использования природных ресурсов, развитии страны благодаря строительству АЭС и ее кадровый потенциал.
Из плюсов строительства АЭС я могу выделить организацию новых рабочих мест. Снижение тарифов на электроэнергию для граждан, а крупные предприятия смогут не использовать угольные печи, что положительно скажется на экологии. Главной проблемой для строительства на данный момент является острая нехватка наших специалистов, из-за чего приходится привлекать зарубежных", - рассказал о перспективах атомной энергетики Леонид Измаилов.
После встречи на городском Арбате были организованы викторины, онлайн-опросы и развлекательные мероприятия, позволяющие устькаменогорцам узнать больше об атомной энергетике.
03.09.2024, 14:39 17296
Жителей ВКО обрадовала новость о строительстве новых аэропортов
Появление аэропортов станет огромным шагом к дальнейшему развитию экономики и логистики региона
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Усть-Каменогорск. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Зайсанского и Катон-Карагайского районов записали видео, в котором выразили свою радость в ответ на новость о предстоящем строительстве аэропортов в регионе. Они подчеркнули, что реализация этих проектов станет поворотным моментом в развитии туризма Восточного Казахстана.
Упоминание в послании названия нашего района и намерений построить аэропорт стало полной неожиданностью для нас. Это действительно долгожданное событие, которое изменит жизнь всего населения к лучшему. Мы благодарны главе государства за такое своевременное решение", - отметили жители Катон-Карагайского района в видеообращении.
Они подчеркнули, что в регионе уже сейчас активно развивается туризм, открывая новые возможности для заработка местному населению, а появление аэропортов станет огромным шагом к дальнейшему развитию экономики и логистики региона.
Теперь мы сможем привлекать еще больше туристов, развивать сферу услуг, создавать новые рабочие места. Это реально изменит жизнь наших регионов", - заявили жители в видеообращении.
После объявления президентом РК Года туризма Казахстана в Китае в Восточно-Казахстанской области значительно вырос поток туристов из Китая. Основной задачей, по мнению местных властей, станет дальнейшее увеличение туристов из соседнего государства за счет развития инфраструктуры приграничных территорий.
01.09.2024, 12:45 21166
Глава ВКО: Семьям погибших в шахте будет оказана необходимая помощь
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Семьям рабочих, погибших в Иртышской шахте, будет оказана необходимая помощь, сообщил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.
Глава региона посетил семьи рабочих, которые погибли в шахте Иртышской. Двое из них - работники ТОО "Востокцветмет", двое - работники подрядных организаций, еще один человек пострадал и был госпитализирован.
По словам Ермека Кошербаева, семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, для этого в Восточно-Казахстанской области создан оперативный штаб. Сейчас специальная комиссия устанавливает причины трагедии.
30.08.2024, 13:49 24171
День Конституции празднуют в Усть-Каменогорске
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Тысячи горожан и гостей города собрались сегодня на площади Республики в Усть-Каменогорске, чтобы вместе отпраздновать День Конституции. Главному закону страны исполняется 29 лет, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
С раннего утра на главной площади города металлургов многолюдно.
Поздравляю всех жителей города с праздником! Конституция - это залог стабильности, мира и согласия! Процветания и благополучия нашей стране!" - сказал житель города Усть-Каменогорска Мир Мажиренов.
С праздником, дорогие устькаменогорцы! Благополучия, добра, хорошего настроения!" - поздравила гостья города Юлия Артамонова.
На площади развернулись несколько локаций: зона караоке, спортивных игр, гастрономический фестиваль "Вкус Востока", выставка-продажа ремесленников "Сувенир Востока", праздничная торговля, сельскохозяйственные ярмарки, ярмарка меда, "Дары осени".
Главное торжество в честь Дня Конституции началось с парада духовых оркестров.
Далее на сцене состоялось награждение орденами "Құрмет", "Еңбек даңқы", медалями "Ерен еңбегі үшін" жителей региона, внесших вклад в развитие строительной отрасли, угольной промышленности и шахтного строительства страны. Награды вручил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.
Алип Арыххан получил сегодня орден "Еңбек Даңқы" ІІІ степени.
Я с 1995 года работаю в шахте. 29 лет на электровозе. Работать на этой технике мечтал с детства. Профессия, конечно, не простая, каждую смену спускаемся под землю. Но это уже призвание. Когда пригласили для получения государственной награды, очень обрадовался. Сегодня вся семья, родные, друзья, коллеги и знакомые поздравляют, звонят", - поделился машинист электровоза ТОО "Востокцветмет" Алип Арыххан.
Орденом "Құрмет" были награждены электрослесарь ТОО "Востокцветмет" Жанат Бектемиров и начальник рудника ТОО "Казцинк" Амирхан Жангутинов. Восемь восточноказахстанцев удостоились ордена "Еңбек Даңқы" ІІІ степени. Еще восемь представителей отраслей получили медали "Ерен еңбегі үшін". В их числе машинисты, прорабы, слесари-ремонтники, инженеры, монтажники и другие.
После горожане насладились пением одного из ведущих казахстанских оперных певцов Сундета Байгожина и выступлениями творческих коллективов области.
В 18.00 устькаменогорцев ждет вечерняя программа с участием артистов казахстанской эстрады и непременным атрибутом хорошего настроения - праздничным салютом.
27.08.2024, 11:37 26676
Теплообеспечение в ВКО. Курс - на опережение
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - К вопросу обеспечения населения тепловой энергией в Восточно-Казахстанской области подошли комплексно, сообщает пресс-служба акимата региона.
В отечественной отрасли теплоснабжения существуют серьезные проблемы. Многие из них не решались годами. Это привело в 2022 году к серьезным авариям на теплоцентралях Риддера и Экибастуза. Вопрос стал настолько острым, что привлек внимание главы государства.
Плачевное состояние ТЭЦ и ЖКХ - результат многолетнего бездействия, - резюмировал Касым-Жомарт Токаев. - Износ теплоцентралей и другого оборудования в регионах достигает восьмидесяти процентов. При этом инвестиции в коммунальное хозяйство все эти годы не соответствовали потребностям. Результатом стало поэтапное обследование всех теплоисточников в республике и выделение огромных средств на их ремонт и модернизацию", - сообщили в пресс-службе.
Старым жиром жив не будешь
В ВКО к вопросу обеспечения населения тепловой энергией подошли комплексно. Не достаточно просто залатать старые дыры, необходимо обновить системы настолько, чтобы повторение событий двухлетней давности стало попросту невозможным.
Ремонтные работы, проведенные в 2023 году, показали грамотность и эффективность расходования бюджетных средств: зимний сезон 2023-2024 годов область, и прежде всего Риддер, прошли без каких-либо серьезных эксцессов. В этом году темп и объемы работ в сфере теплообеспечения увеличили. Так на реконструкцию теплоцентралей и тепловых сетей выделили 24,1 миллиарда тенге, что на 5,1 миллиард больше, чем в прошлом году. План подготовки к отопительному сезону автономных котельных и многоквартирных жилых домов и также бюджетных организаций не нарушен.
По области готовность ТЭЦ, в том числе котлов и турбоагрегатов, составляет более 75, социальных объектов более чем на 85 процентов. Все бюджетные организации будут подготовлены полностью до 1 сентября текущего года", - сообщили в управлении энергетики ВКО.
Слабое звено?
В Риддере, где вопрос подготовки к отопительному сезону особенно актуален. Здесь ведется масштабное обновление местной ТЭЦ и тепловых сетей. Вдумайтесь, здесь проходят работы по капитальному ремонту 19 километров тепловых сетей.
К ремонтно-восстановительным работам привлечены более 600 человек из 17 подрядных организаций. На сегодняшний день ремонт котлоагрегатов ТЭЦ выполнен на 75, тепловых сетей - на 90 процентов", - сообщил глава управления Нурлан Рамазанов.
По его информации, все котлоагрегаты многострадальной ТЭЦ будут готовы в сроки, обозначенные в договорах. Это осень 2024 года. А значит, риддерцы могут рассчитывать на бесперебойное тепло в холодный период.
Тепло в каждый уголок
Районы не забыли. Так в поселке Глубокое идет реконструкция 10,3 километров изношенных внутриквартальных тепловых сетей. Работы выполнены на 90 процентов, полное завершение запланировано до 1 октября текущего года.
В Таврии и Катон-Карагае будут построены новые котельные, чтобы полностью восстановить утраченное централизованное теплоснабжение. В последнем вообще возводят современную блочно-модульную котельную мощностью 4,6 Гкал/час. Стоимость проекта составляет 2,2 миллиарда тенге.
Работы ведутся в селах Улкен Нарын и Курчум, поселках имени К. Кайсенова и Новая Бухтарма, городах Алтай, Зайсан и Серебрянск. Проектные организации готовят документы по строительству систем теплоснабжения в селах Самарском, Акжар и Опытное поле. По словам Нурлана Рамазанова, разработка ПСД котельных и тепловых сетей в перечисленных населенных пунктах будет завершена до конца этого года. Реализация этих проектов позволит восстановить централизованное теплоснабжение более чем для 16 тысяч человек.
Взгляд в будущее
Но самые масштабные работы проводятся в областном центре ВКО. Так только на ремонт ТЭЦ Усть-Каменогорска потратят более 11 миллиардов. Все работы проводятся строго по графику и жестко контролируются акимами области и города. Но котлы ТЭЦ вводились в эксплуатацию, начиная с 1953 года до 1991 года - иными словами, они являются наследством еще советской эпохи. Поэтому в планах строительство нового котла №16 на Усть-Каменогорской ТЭЦ.
Город растет, его население приближается к 400 тысячам человек. Уже сейчас в областном центре складывается дефицит теплоэнергии 246,8 Гкал в час. Эту проблему можно решить только строительством новой ТЭЦ. Новый мощный источник тепловой энергии станет результатом международной кооперации Республики Казахстан с Российской Федерацией. Понятно, что такая большая стройка - дело не быстрое. В 2024 году планируется завершить проектирование будущего теплоисточника.
Кроме того, на Согринской ТЭЦ реализуется проект, в рамках которого теплоцентраль должна превратиться из локальной, обслуживающей только один район, в полноценное звено теплоэнергетической цепи Усть-Каменогорска. Сегодня на ТЭЦ имеется профицит мощности в 30 Гкал в час. В связи с чем началась проработка вопроса подключению ТЭЦ к городской сети. До конца года подготовка проектно-сметной документации будет завершена. Также имеются планы по установке на ТЭЦ нового котла и турбины.
А пока на сумму 219 миллионов тенге реконструируется насосная станция на левом берегу. Установка двух дополнительных сетевых насосов позволит увеличить пропускную способность станции и предоставить тепло в нужном объеме для объектов развивающей части областного центра.
Иными словами, в Восточном Казахстане к вопросу отопления подошли предельно ответственно, с дальним прицелом на будущее. Периодическое появлении в информационном поле сообщений о посещении акимом ВКО модернизирующихся объектов теплоснабжения вселяет в людей надежду. Надежду на то, что вне зависимости от суровости зимы в домах жителей Восточного Казахстана будет тепло.
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