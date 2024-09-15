Всемирные игры кочевников продолжатся в ВКО

Событие соберет не менее 100 участников со всего Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья и станет своеобразным продолжением Всемирных игр кочевников

Фото: qusbegilik.kz

Рассказать друзьям

Усть-Каменогорск. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 10 по 14 октября в Уланском районе, в селе Бозанбай, состоится традиционный международный фестиваль беркутчи "Шығыс салбурыны". Это яркое событие соберет не менее 100 участников со всего Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья и станет своеобразным продолжением Всемирных игр кочевников, которые проходят в эти дни в Астане.





Как рассказал заместитель акима Уланского района Куат Окасов, на ипподроме "Буркут-тобе" расположится юрточный городок, который станет центром фестиваля. Здесь на протяжении трех дней гостей и туристов ждут не только захватывающие соревнования беркутов и соколов, но и множество развлечений. На больших экранах можно будет следить за состязаниями в реальном времени, посетить ярмарку мастеров и ремесленников, попробовать традиционные угощения и погреться.





Мы подготовили 50 лошадей и несколько верблюдов для бесплатных прогулок по разработанному маршруту. Также будет организована площадка по обучению желающих стрельбе из лука", - рассказал Куат Окасов.





В программе соревнований - состязания беркутов и соколов в разных категориях, забег гончих тазы, жамбы ату и тенге алу. Организаторы планируют разыграть 24 комплекта медалей. Призовой фонд составит более 3 миллионов тенге.





Турнир будет организован при поддержке Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, Республиканской федерации "Құсбегілік", общества национальных видов спорта Республики Казахстан "3ТБ" и управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области.