Выдающихся представителей различных отраслей и сфер Восточно-Казахстанской области наградили в преддверии Дня Республики

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Усть-Каменогорск. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в преддверии национального праздника - Дня Республики аким Восточно-Казахстанской области вручил награды представителям различных отраслей и сфер, которые продемонстрировали высокий профессионализм и ответственное отношение к работе.





Наград удостоились учителя и врачи, производственные работники и госслужащие, бизнесмены и меценаты, представители творческой интеллигенции и соцработники. Каждый из них добился особенных успехов на своем поприще и не собирается останавливаться на достигнутом. В число награжденных также попали ветераны спорта, представители разных конфессий, рассказали в акимате ВКО.





Звание почетного гражданина Восточно-Казахстанской области заслуженно получил Борис Щербаков - известный далеко за пределами региона ученый-орнитолог и автор множества научных исследований, а также художественных произведений, посвященных ВКО. Он также известен изучением творчества великого поэта и мыслителя казахской степи Абая Кунанбаева.





Среди награжденных - врач лучевой диагностики Катон-Карагайской районной больницы Валентина Шершнева, которая не просто много лет остается верна клятве Гиппократа, но и является наставником для молодых специалистов, помогая им освоиться в профессии и лучше понимать пациентов.





Порой в реализации больших проектов мы забываем о том, что за их успехом стоят в первую очередь люди, которые своим ежедневным кропотливым трудом вносят огромный вклад в развитие региона. Один из таких - машинист автогрейдера ТОО "ОблШыгысЖол" Есмухамбет Уябаев. Благодаря таким как он построен самый длинный мост в стране через Бухтарминское водохранилище, растет количество отремонтированных в области дорог. Невзирая на погоду и другие условия, он делает все, чтобы областные трассы были лучше и безопаснее для водителей", - рассказали в акимате.





Золотую медаль "Бiрлiк" от АНК получил заместитель председателя совета аксакалов Ассамблеи народа Казахстана ВКО Алдияр Аубакиров. Своим примером он показывает, что возраст - не помеха для активности и нужно стремиться передать свой опыт и знания молодому поколению.





Одним из тех, кто получил награду, стал заместитель директора по организации летной работы Даниил Гарин - человек, принимавший непосредственное участие в самых сложных вылетах на тушение пожаров и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, грамотный координатор и уверенный специалист, Даниил Федотович настоящий асс своего дела. Благодаря его знаниям и опыту вылеты на вертолетах проходят без сучка и задоринки. Спасателям удается успешно справляться практически с любыми ситуациями. Будь то эвакуация людей, доставка медиков санавиации в самый отдаленный район области, тушение пожаров и других ЧС.





Как отметил аким области, важно всегда помнить о том, что человеческий капитал имеет первостепенное значение для развития любой сферы и отрасли. Потому что без преданных своему делу людей нельзя добиться успеха.