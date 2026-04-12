Қазақстан мен Армения мемлекетаралық ынтымақтастықты арттыруды көздеуде

Қазақстанның Ресейдегі Елшісі Даурен Абаевтың Мордовия Республикасына жұмыс сапары өтті, деп хабарлайды
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Сапар барысында Республика басшысы Артём Здуновпен кездесу өтіп, ынтымақтастықтың өзекті мәселелері талқыланды.
Қазақстан Мордовияның негізгі сауда серіктестерінің бірі болып табылады. 2025 жылдың қорытындысы бойынша өзара тауар айналымы 149 млн АҚШ долларын құрап, алдыңғы жылмен салыстырғанда 13%-ға артты. Сонымен қатар, Қазақстан Мордовия экспортының 42%-ын қамтамасыз етіп, негізгі экспорт бағыттары арасында бірінші орынға шықты.
Өнеркәсіп саласында да нақты өзара іс-қимыл дамып келеді. Қазақстан нарығы Мордовия кәсіпорындарының өнімдеріне сұранысқа ие болып отыр. Іскерлік байланыстарды кеңейту мақсатында Елші теміржол вагондары мен мұнай-химия жабдықтарын өндіретін жетекші кәсіпорын - "Рузхиммаш" АҚ-да болды.
Тараптар өнеркәсіптік кооперация, ауыл шаруашылығы, тамақ өндірісі және радиоэлектроника салаларында ынтымақтастықтың әлеуеті жоғары екенін атап өтті.
Жұмыс сапары аясында Саранск қаласында Қазақстан Республикасының Құрметті консулы кеңсесінің ашылу рәсімі өтті.
Ашылу салтанатында сөйлеген сөзінде Д.Абаев Мордовия басшылығына аталған бастаманы қолдағаны үшін алғыс білдіріп, бұл оқиғаны дер кезінде жасалған әрі маңызды қадам деп атады. "Оның қызметі іскерлік, гуманитарлық, мәдени және білім беру байланыстарын кеңейтуге, сондай-ақ азаматтарымыз арасындағы өзара іс-қимылға қатысты практикалық мәселелерді шешуге ықпал етіп, жаңа бастамалар мен пайдалы жобаларды іске асыруға тиімді алаң болады деп сенемін", - деді Елші.
Саранск қаласындағы Қазақстан Республикасының Құрметті консулы болып жергілікті кәсіпкер Андрей Рогачёв тағайындалды. Ол көрсетілген сенім үшін алғыс білдіріп, нәтижеге бағытталған белсенді әрі жемісті жұмыс жүргізуге дайын екенін жеткізді.
ҚР Құрметті консулының кеңсесі Мордовия Республикасының Сауда-өнеркәсіп палатасының базасында (Саранск қ., Московская көшесі, 14) орналасқан.
Сонымен қатар, Саранск қаласында өткен Қазақстан киносының күндері мен "Қазақстан - дала мен таулар симфониясы" атты фотокөрменің ұйымдастырылуы мәдени-гуманитарлық байланыстардың серпінді дамуының маңызды көрсеткіші болды.
Мордовия тұрғындары осы күндері заманауи Қазақстанмен жақынырақ таныса алатынына шын жүректен қуаныштымыз", - деп атап өтті Д.Абаев.