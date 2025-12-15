Қазақстан мен Черногория парламентаралық байланысты нығайтуда
Сурет: gov.kz
Қазақстанның Черногориядағы Елшісі Дәулет Батрашев Черногория Скупщинасының (Парламентінің) Президенті Андрия Мандичпен келіссөздер өткізді. Келіссөздер барысында Қазақстан мен Черногория арасындағы парламентаралық байланыстардың қазіргі жағдайы қаралып, парламентаралық ынтымақтастықты жандандыру қажеттігі атап өтілді, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Черногория саясаткері Қазақстанмен достық жөніндегі парламенттік топ құруға дайын екенін білдіріп, өз әріптесі - ҚР Парламенті Мәжілісінің Төрағасы Ерлан Қошановты қазақстандық тарап үшін ыңғайлы кез келген уақытта Черногорияға ресми сапармен келуге шақырды. Сапар мерзімдері дипломатиялық арналар арқылы келісілетін болады.
Өз кезегінде қазақстандық дипломат сұхбаттасушысына Қазақстандағы ішкі саяси ахуал туралы, оның ішінде Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бастамашылық еткен ауқымды саяси реформалардың жүзеге асырылуы және бір палаталы Парламентке көшу жоспары жөнінде мәлімет берді.
Сонымен қатар, Д. Батрашев жұмыс сапары барысында Черногориямен ықпалдастықты одан әрі дамыту мақсатында бірқатар кездесулер өткізді.
Атап айтқанда, Черногория СІМ-нің Мемлекеттік хатшысы Периш Кастратовичпен және Черногория Президенті Кеңсесінің халықаралық мәселелер жөніндегі кеңесшісі Ирена Прелевичпен өткен келіссөздер барысында тараптар екіжақты қатынастардың қазіргі жағдайы мен даму перспективаларын егжей-тегжейлі талқылап, саяси диалогты нығайтуға, атап айтқанда, екіжақты қатынастар тарихындағы Черногория Президентінің Қазақстанға алғашқы сапарын ұйымдастыру мәселесіне, саяси консультацияларды қайта бастау мүмкіндігіне, сондай-ақ Астанада Черногорияның дипломатиялық миссиясын ашу мәселесіне ерекше мән берді.
Черногория тарапы өз мемлекет басшысының Орталық Азия елдеріне жалпы және Қазақстанға нақты сапарын ұйымдастырудың маңыздылығын атап өтті. Осыған байланысты тараптар келесі жылы жоспарланған сапардың нақты мерзімдері мен егжей-тегжейін талқылап, қол қою үшін мүмкін болатын құжаттардың тізбесін қарастырды.
Сондай-ақ аймақтық және жаһандық күн тәртібіндегі бірқатар өзекті мәселелер бойынша пікір алмасу жүргізіліп, БҰҰ, ЕҚЫҰ, Еуропа Кеңесі шеңберіндегі өзара іс-қимыл және халықаралық ұйымдардың сайланбалы органдарында екі елдің үміткерлерін өзара қолдау мәселелері қаралды.
Туристік ағындарды арттыру, әуе қатынасын дамыту және визалық рәсімдерді оңтайландыруды қоса алғанда, туризм саласындағы екіжақты ынтымақтастықты дамыту перспективалары профильдік ведомствоның Мемлекеттік хатшысы Петар Драшковичпен өткен кездесуде қаралды. Тараптар туризм саласында ынтымақтастық туралы екіжақты құжатқа қол қою мүмкіндігін қарастыруға келісті.
Черногория Әділет министрлігінің қылмыстық және азаматтық құқық жөніндегі Бас директоры Елена Грдничпен құқықтық көмек көрсету, қылмыстық іс жүргізу аясындағы ынтымақтастықты жандандыру, сондай-ақ профильдік ведомстволар арасында тәжірибе алмасу мүмкіндіктері талқыланды.
Черногория Сауда-өнеркәсіп палатасының Президенті Нина Дракичпен өткен кездесу барысында тараптар іскерлік ынтымақтастықтың қазіргі жағдайын, сондай-ақ Черногория Президентінің алдағы сапары аясында черногориялық іскерлік қауымдастық өкілдерінің Қазақстанға келуін ұйымдастыру мүмкіндігін, қазақстандық және черногориялық кәсіпкерлерге арналған бизнес-форум өткізу және қазақстандықтар үшін туристік көрме ұйымдастыру мәселелерін талқылады.
Ынтымақтастықтың басым салалары ретінде энергетика, фармацевтика, ауыл шаруашылығы, туризм және ақпараттық технологиялар аталды.
Елші черногориялық тарапқа кейінгі мүмкін экспорт үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы тауарлардың кең номенклатурасын ұсынды.
