19.11.2025, 11:39
Премьер-министр өрттің, адамдардың қаза болуы мен жарақаттануының алдын алу шараларын күшейтуді тапсырды
Үкімет отырысында Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Олжас Бектенов Түркістан облысы Алғабас ауылында орын алған қайғылы оқиға салдарынан қаза тапқандардың туыстары мен жақындарына көңіл айтты. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша қазіргі уақытта өрттің себептерін анықтау үшін Үкіметтік комиссия құрылып, жұмысқа кірісті. Ағымдағы жағдай туралы Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев баяндады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Олжас Бектенов зардап шеккендер мен қаза тапқандардың отбасыларына барлық қажетті көмек, оның ішінде материалдық және медициналық көмек көрсетілетінін атап өтті.
Жалпы, жылу беру маусымының басталуымен тұрғын үй секторында өрт оқиғаларының саны өсіп барады. Біз бұл мәселені қазан айында Үкімет отырысында қарадық. Алайда, жағдайдың жақсарғанын әзірге көріп отырған жоқпыз", - деді Олжас Бектенов.
Осыған байланысты Төтенше жағдайлар министрлігіне өрттерді болдырмау, адамдардың өмірін сақтау мәселелері бойынша орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың жұмысын тиісті деңгейде үйлестіруді қамтамасыз ету тапсырылды. Өңір әкімдіктерімен және Ішкі істер министрлігімен бірлесіп, тұрғын үй секторын, әсіресе жатақханалар мен хостелдерді, халықтың әлеуметтік осал топтарының үйлерін аралап, рейдтер жүргізу қажет.
Мәдениет министрлігі мен әкімдіктер барлық масс-медиа мен әлеуметтік желілерде түсіндіру жұмыстарын жандандыру, ал өңір әкімдіктері газ жабдықтарын қауіпсіз пайдалануға бағытталған алдын алу шараларын жүргізу бойынша газ-техникалық инспекцияның жұмысын күшейту тапсырылды.
Премьер-министр орын алған жағдайдан дұрыс қорытынды шығарып, алдағы уақытта ондай оқиғаларға жол бермеу үшін нақты ұсыныстар әзірлеу керек екенін атап өтті.
Бақылау Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаевқа бекітілді.
26.11.2025, 12:06
Алматыда заңсыз ірі нысан сүріліп жатыр
Сот шешіміне сәйкес Таугүл-3 шағынауданы Бекет Ата көшесі, 46 мекенжайында орналасқан екі қабатты ғимаратты бұзу басталды. Бұл туралы Алматы қаласының қала құрылысын бақылау басқармасының өкілдері айтты, деп хабарлайды Алматы қаласының әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Нысанның иесі (жеке тұлға) құрылысты рұқсатсыз жүргiзген. Басқарма тарапынан әкімшілік шаралар қолданылып, заң бұзушылықты жою туралы нұсқама берілді.
Аталған іс нысанды сүру туралы шешім қабылдау үшін сотқа жолданған болатын. 2025 жылы 20 қарашада Әуезов аудандық сотының шешімімен Қала құрылысын бақылау басқармасының талаптары қанағаттандырылды.
Сот шешімін орындау мақсатында нысанды меншік иесі өзі бұза бастады.
26.11.2025, 08:50
Энергетика министрлігі мен PowerChina зерттеу орталығын құрады
Сурет: gov.kz
Қытайдың PowerChina компаниясы энергетикалық ауысу жобаларын тиімді жүзеге асыруға арналған, машиналық оқыту мен жасанды интеллект технологияларына негізделген жаңа цифрлық платформасын таныстырды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігнің баспасөз қызметінен.
ҚР Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов PowerChina Chengdu компаниясының өкілдерімен кездесті. Басқосуда тараптар цифрландыру, "ақылды" құрылыс және жаңартылатын энергия көздерін дамыту бағыттарындағы ынтымақтастықты кеңейту мүмкіндіктерін талқылады.
Кездесуде қытай тарапы ЖЭК және энергетикалық құрылыс бағыттарына арналған PowerChina-ның цифрлық шешімдерін ұсынды. Атап айтқанда, жаңартылатын энергия нысандарын жоспарлау платформасы және жасанды интеллект технологияларын қолданатын жобалау мен құрылыс үдерісін мониторингтеу жүйесін көрсетті.
Аталған шешімдер энергетикалық инфрақұрылымның тиімділігін арттыру үшін жасанды интеллект пен үлкен деректерді талдау негізінде кешенді цифрлық трансформацияны қамтамасыз етеді. Олар жобалау мен құрылыстан бастап ЖЭК нысандарын пайдалануға беруге дейінгі толық циклді басқаруға мүмкіндік беретін цифрлық экожүйе қалыптастырады. Бұл технологиялар Қытайда және басқа да елдерде жүздеген ЖЭК жобасында табысты қолданылған.
Айта кетейік, 2025 жылдың маусымында ҚР Энергетика министрлігі мен PowerChina компаниясы кеңауқымды ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойды. Құжат аясында энергетикалық ауысу саласындағы бірлескен зерттеу орталығын құру жұмыстары жүргізілуде.
Кездесуде Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов ұсынылған цифрлық құралдардың өзекті міндеттерді шешудегі әлеуетін атап өтті.
Бұл технологиялар процестерді жеделдетіп, шешім қабылдаудың дәлдігі мен сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Мұндай тәсілдер энергетика саласында ғана емес, басқа салаларда да қолданылады. Мемлекет Басшысы жасанды интеллектіні енгізу мен дамытуға ерекше басымдық беріп отыр. Біз де өз тарапымыздан мұндай бастамаларды жан-жақты қолдауға дайынбыз, - деді ол.
Тараптар бірлескен бастамаларды жалғастыруға және еліміздің энергетика саласына озық цифрлық технологияларды енгізу бойынша өзара ынтымақтастықты күшейтуге уағдаласты.
25.11.2025, 19:06
Жаңа жобаларды жүзеге асыру кезінде жолдарды жөндеу цифрлық теңге арқылы қаржыландырылады
Сурет: Depositphotos
Вице-премьер - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин мен Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов мемлекеттік қаржы саласына цифрлық теңгені енгізу жөніндегі жұмыс тобының бірінші отырысын өткізді, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Ортамерзімдік кезеңде кемінде 100 мемлекеттік жобаны жүзеге асыру кезінде цифрлық теңгені енгізу міндеті қойылып отыр. Ол үшін Ұлттық банк Қаржы министрлігімен бірлесіп, транзиттік интеграция моделін жүзеге асыруда. Нысаналы модель Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті үшін бірыңғай терезе құруды, цифрлық теңгені эмиссиялау және өтеу жөніндегі үдерістерді автоматтандыруды, сондай-ақ өтімділікті басқару тәсілдерін енгізуді көздейді.
Ұлттық банк төрағасының кеңесшісі - цифрлық трансформация жетекшісі Бинұр Жәленов енгізу барысы мен кеңейту жоспарын ұсынды. Қазіргі уақытта пилоттық режимде цифрлық теңгені пайдалану бойынша бірнеше жоба сынақтан өткізілуде: Павлодар және Атырау облыстарындағы жолдарды орташа жөндеу бойынша екі жоба және Астанадағы мектеп оқушыларына тегін ыстық тамақ алуға ваучерлер бөлу жобасы. "Энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту" ұлттық жобасын жүзеге асыру кезінде, "Даму" қоры желісі бойынша кәсіпкерлерді қолдау бағдарламасына, Мемлекеттік кірістер комитетінің мемлекеттік сатып алулары кезінде боялған ақшаны енгізу жөніндегі пилоттық жобалар пысықталуда.
Таңбаланған цифрлық бюджет қаражаты тек келісімшартта белгіленген мақсаттарға ғана пайдаланылуы мүмкін. Оларды қолма-қол ақшаға немесе қолма-қол ақшасыз ақшаға айырбастауға болмайды. Таңбалау жұмыстарды немесе қызметтерді толық орындап, түпкілікті өндірушілерге жеткізілімді растағаннан соң немесе шарт талаптары аяқталғаннан кейін ғана алынады.
Бұл цифрлық теңгені бюджет қаражатының мақсатты пайдаланылуын автоматтандыру мен бақылаудың икемді құралына айналдырады.
Пилоттық жобалар кеңейтудің алдында шешілуі тиіс бірқатар мәселені анықтады.
Жол жөндеу
Жол жөндеу кезінде цифрлық теңгені енгізу үшін тауарды, жұмыс пен қызметті нормалаудың бірыңғай әдістемесі қажет. Сондай-ақ барлық тауарлар мен қызметтердің боялған бөлшектерімен жобалау-сметалық құжаттаманы цифрландыру қажет. Ол үшін цифрлық теңге платформасын жолдарды жөндеуге сертификатталған тауарларды өндірушілердің немесе лицензияланған жеткізушілердің эталондық дерекқорларымен интеграциялау қажет. Сондай-ақ транзакцияны тексеру әдістемесі мен шығындарды салыстыру алгоритмдері қажет.
Пилот қорытындысы бойынша біз жекелеген материалдар мен қызметтердің құнындағы айтарлықтай сәйкессіздіктерді көрдік. Салалық сараптамасыз бұл алшақтықтың себебін объективті бағалау мүмкін емес", - деді Бинұр Жәленов.
Бұдан бөлек, цифрлық теңге арқылы төлеу үшін тізбектің барлық қатысушылары - тапсырыс берушілер, бас мердігерлер және қосалқы мердігерлер - "е-шарттар" жүйесінде цифрлық теңгедегі шоттары болуы тиіс.
Мектеп оқушыларына арналған ыстық тамақ ваучерлері
Пилоттық жоба Астанадағы 113 мектеп пен 29 бірегей азық-түлік жеткізушінің қатысуын көздейді. Жоба басқа қиындықтармен қатар, тамақтану қызметтерін іске қосу үшін жеке бизнес-процесті әзірлеу қажеттілігін анықтады. Сондай-ақ мектептердің әртүрлі ұйымдық-құқықтық формаларына байланысты қиындықтар туындайды. Жыл соңына дейін техникалық дайын мектептерді цифрлық теңгеге шығару, ал қалған мәселелерді келесі оқу жылына дейін шешу жоспарлануда.
Кәсіпкерлерді қолдау және мемлекеттік сатып алу
Дамуға" өтінім беру кезінде ШОБ несиені пайдалану мақсаттарын көрсетіп отырғаны атап өтілді. Бұл бағдарламаланатын параметрлерді алдын ала қалыптастыруға мүмкіндік береді. Жақын арада 2026 жылғы пилот үшін алғашқы жоба анықталады.
МКК мемлекеттік сатып алу кезінде цифрлық теңгені қолдануға қатысты мемлекеттік сатып алудың жекелеген түрлерінде цифрлық теңгені енгізудің техникалық әзірлігі қамтамасыз етілді. Қажетті құжаттамалық рәсімдер жүргізілуде. Цифрлық теңгені енгізу есеп айырысу тізбектерінің толық ашықтығын қамтамасыз етіп, бюджетке түсетін түсімдердің толықтығы мен уақтылығын қамтамасыз етеді. Салық тәуекелдерін азайтып, қаражатты жұмсауды бағдарламалау есебінен жалған схемаларды пайдалану мүмкіндігін шектейді.
Цифрлық теңгені енгізудің басқа бағыттары
Қазіргі уақытта пилоттық режимде іске қосу үшін келесі жобалар пысықталуда:
- Цифрлық ҚҚС: ЭШФ жүйесінің цифрлық теңге платформасымен интеграциясы жүргізілуде. Пилотты кеңейту 2025 жылдың соңына дейін орындалады.
- "Қауіпсіз мәміле" жобасы: ІІМ мен ЖИЦД министрлігі автомобиль үшін ақша қайта тіркелгенге дейін бұғатталатын механизмді сынақтан өткізуде. Іске қосу - 2026 жылғы сәуір. Дәл осындай механизмді жылжымайтын мүлік мәмілелері үшін қолдану жоспарлануда.
- Қымбат медициналық жабдықтарды сатып алу кезінде және ірі өнеркәсіптік нысандарды салуда цифрлық теңгені қолдану.
Отырыс қорытындысы бойынша Қаржы министрлігі жыл соңына дейін Ұлттық банкпен бірлесіп, қазынашылық жүйелерін цифрлық теңге платформасымен интеграциялаудың нысаналы моделін әзірлейді деп шешілді. Көлік министрлігінің алдына жолдарды орташа жөндеудің жаңа жобаларында цифрлық теңгені кеңейтудің жол картасын әзірлеу міндеті қойылды. "Самұрық-Қазына", Оқу-ағарту министрлігі және Денсаулық сақтау министрлігі цифрлық теңгені пайдалана отырып, сатып алу үшін жобалардың тізбесін айқындауы тиіс.
25.11.2025, 17:04
Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Склярдың Қазақстандағы "Шелл" концернінің басшылығымен кездесуі
Астанада Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Склярдың "Шелл" концернінің аға вице-президенті және Қазақстандағы төрағасы Сюзанн Куганмен кездесуі өтті. Кездесу барысында Қазақстан мен еліміздің мұнай-газ секторындағы ірі шетелдік инвесторлардың бірі болып саналатын компания арасындағы ұзақ мерзімді ынтымақтастық мәселелері талқыланды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Роман Скляр "Шелл" компаниясының Қазақстанның дамуына қосқан үлесінің маңыздылығын атап өтіп, өзара ынтымақтастық 30 жылдан астам уақытқа созылғанын және мұнай-газ саласындағы бірқатар ірі жобаларды қамтитынын атап өтті. Негізгі жобалардың қатарында "Шелл" концернінің Қарашығанақ және Қашаған сияқты маңызды кен орындарын игеруге қатысуы бар.
Сюзанн Куган өз кезегінде "Шелл" компаниясы жаңа жобаларға одан әрі инвестиция салуға мүдделі екенін атап өтті. Еліміздің мұнай-газ резервтерін кеңейтуге үлес қосу үшін осы салада Қазақстанмен белсенді ынтымақтасуға дайын екенін жеткізді.
Бірлескен жобаларды одан әрі дамыту мәселелеріне ерекше назар аударылды. Қазақстан компанияның озық технологияларын тартуға және бірлескен жобаларды ілгерілетуге мүдделі.
Кездесу соңында екі тарап өзара тиімді ынтымақтастықты одан әрі кеңейтуге және бірлескен жобаларды табысты жүзеге асыруды жалғастыруға сенімді екендіктерін білдірді.
25.11.2025, 15:58
Үкіметте Қалдықтардың барлық түрін басқарудың 2026-2030 жылдарға арналған тұжырымдамасы мақұлданды
Сурет: Depositphotos
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында Қалдықтардың барлық түрлерін басқарудың 2026-2030 жылдарға арналған тұжырымдамасының жобасы мақұлданды. Құжат Мемлекет басшысының елдегі экологиялық жағдайды жақсарту жөніндегі тапсырмалары шеңберінде әзірленді. Негізгі тәсілдер туралы Экология және табиғи ресурстар вице-министрі Жомарт Әлиев баяндады. Өңір әкімдері мен Ecojer салалық ұйымы өкілінің баяндамалары тыңдалды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Премьер-министр қалдықтарды өңдеудің кешенді жүйесін енгізудің маңыздылығын атап өтті. Бүгінгі таңда елімізде тұрмыстық қалдықтардың шамамен 25%-ы қайта өңделуде.
Мемлекет басшысы еліміздегі экологиялық ахуалды жақсарту мақсатында нақты шаралар қабылдау қажеттігін үнемі айтып келеді. Ол үшін қалдықтардың барлық түрін толықтай қайта өңдеу керек. Бізде ол тұрмыстық қалдықтардың жалпы көлемінің шамамен 25%-ын ғана құрап отыр. Осы мәселелерді шешу үшін Астана, Алматы және Шымкент қалаларында қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату жобалары іске асырылып жатыр. Қазір инвесторлар анықталып, олармен тиісті келісімдер жасалды. Алдағы уақытта бұл тәжірибе өзге аймақтарға да таратылады", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Қалдықтарды басқару жүйесін жақсартуға жеңілдетілген қаржыландыру тетігі арқылы 185 млрд теңге қарастырылған, мақұлданған 60 жобаның 22-сіне қаржы бөлінді, Экология министрлігіне әкімдіктермен бірге осы жобаларды жүзеге асыру бойынша жұмыс жүргізу тапсырылды.
Премьер-министр өнеркәсіптік, медициналық және басқа да қалдықтарға қатысты тиісті шешім қабылдау керектігін атап өтті. Қалдықтардың барлық түрін басқару тұжырымдамасын жүзеге асыру экологиялық және санитариялық-эпидемиологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін нақты бақылау мен болжам жасау жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұл қайта өңдеу және қайта пайдалануға бағытталған қалдықтарды басқару саласының дамуын ынталандырады.
Аталған тәсіл Президенттің табиғатты аялау жөніндегі экологиялық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған "Таза Қазақстан" бастамасының талаптарына сай келетіні атап өтілді.
Саланы цифрландыруға, қалдықтардың цифрлық есебін жүргізуге, олардың қозғалысын, жинақталуын және кәдеге жаратылуын бақылауға назар аударылды.
Бұдан бөлек, қалдықтарды басқару саласының жоғары инвестициялық әлеуеті атап өтілді. Қалдықтарды жинақтаудан біртіндеп тұйық циклді экономикаға көшіп жатқан, бұл өз кезегінде, электр энергиясын өндіруге және өндірісте қайта пайдалануға болатын шикізат алуға мүмкіндік беретін әлемнің көптеген дамыған елдері мысал ретінде келтірілді.
Жалпы, Тұжырымдама қалыптасқан тәсілдерді өзгертіп, саланың инвестициялық әлеуетін арттыруды және қолданыстағы инфрақұрылымды жаңғыртуды қамтамасыз етеді.
Отырыс барысында Премьер-министр Экология министрлігіне бірқатар тапсырма берді. Атап айтқанда, ведомствоға мемлекеттік органдармен және өңірлердің әкімдіктерімен бірлесіп Тұжырымдама мен іс-қимыл жоспарының іс-шараларын уақтылы жүзеге асыруды қамтамасыз ету және келесі жылы Астана, Алматы және Шымкент қалаларында қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату зауыттарының құрылысын бастау тапсырылды. Сондай-ақ экологиялық төлемдер есебінен қалдықтарды жинау, қайта өңдеу және кәдеге жарату инфрақұрылымын құру мен қаржыландыру жөнінде шаралар қабылдау қажет.
Үйлестіру Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Склярға жүктелді.
25.11.2025, 13:47
Президент тапсырмаларын жүзеге асыру: Үкіметте трансшекаралық хабтарды дамыту жөніндегі шаралар қаралды
Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Үкімет отырысында трансшекаралық хабтарды дамыту мәселесі қаралды. Онда сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев, көлік министрі Нұрлан Сауранбаев, өнеркәсіп вице-министрі Иран Шархан, сондай-ақ бірқатар өңір басшылары баяндама жасады, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Сауда министрлігінің мәліметінше, 2030 жылға дейінгі көлік-логистикалық әлеуетті дамыту тұжырымдамасы шеңберінде Жетісу, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Маңғыстау және Түркістан облыстарында шекара маңындағы сауда-экономикалық хабтар желісін құру бойынша жұмыстар жалғасуда. Бүгінгі таңда басқарушы компаниялар анықталды, техникалық құжаттама әзірленуде, инженерлік және өндірістік инфрақұрылым құрылысы жүзеге асырылуда, сондай-ақ шетелдік инвесторлар пулы қалыптастырылуда. Жоспарланған хабтардың аумағына теміржол және автомобиль жолдары жеткізілді.
Премьер-министр трансшекаралық хабтарды дамытудың стратегиялық маңыздылығын атап өтті.
Қазақстан Орталық Азияның негізгі көлік торабына айналуы керек. Мемлекет басшысы алдымызға осындай міндет қойып отыр. Сондықтан сауда-логистикалық хабтарды құру - трансшекаралық экономикалық байланыстарды дамытудың маңызды стратегиялық бағыты. Қазір транзиттік бағыттар мен инвестициялар үшін бәсекелестік күшейіп келеді. Осыған орай бізге жерүсті көлік инфрақұрылымын, өнеркәсіптік кооперация мен сауда желілерін жедел дамыту қажет. Трансшекаралық хабтарды толық іске қосу жүк қозғалысын айтарлықтай қысқартып, өткізу қабілетін арттыруға, өндіріс көлемін, салық түсімдерін және экспортты ұлғайтуға мүмкіндік береді. Жүйелі түрде қарайтын болсақ, бұл жобалар капитал мен жаңа өндірістерді тарту орталықтарына айналады", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Осыған байланысты жұмыс қарқынын күшейтіп, барлық тараптардың өзара іс-қимылын айтарлықтай жақсарту қажет. Сауда министрлігі мүдделі мемлекеттік органдардың жұмысын тиімді үйлестіруі керек. Сондай-ақ жобалардың жүзеге асырылуына тұрақты мониторингті қамтамасыз ету де басты назарда.
Хабтардың инвестициялық тартымдылығын арттыруға көңіл бөлінуде. Ол үшін ең алдымен, бизнеске қолайлы жағдай жасау керек. Атап айтқанда, инженерлік инфрақұрылымның дайындығын қамтамасыз ету, арнайы экономикалық аймақтар құру, рәсімдердің ашықтығы және мемлекеттік органдар мен әкімдіктердің жедел әрекет етуі сияқты мәселелерді шешуге басымдық берген жөн. Хабтардың аумағында логистика, қоймалау, жүктерді тиеп-түсірумен ғана шектелмей, нақты өндірістер құрып, жұмыс орындарын ашу да маңызды.
Инвесторлармен жұмысқа да баса назар аударылған. Олар үшін жұмыс жағдайы болжамды, жылдам және әкімшілік кедергілер аз болғаны өте маңызды. Сервис деңгейі жоғары болған сайын, хабтардың аумақтары да резиденттермен тезірек толығып, экономикалық тиімділігі де арта түседі. Осыған байланысты инвесторлармен, операторлармен және өндірушілермен тұрақты диалог орнату қажет. Бірлескен жобалар өзара тиімді негізде жүзеге асырылуға тиіс.
Әкімдіктерге жер учаскелері, инженерлік желілер, жолдар мен теміржолдар сияқты базалық инфрақұрылымның қолжетімді болуы тапсырылды. Хабтардың орнықты жұмысы осыған байланысты болмақ. Туындаған барлық мәселелер шұғыл шешімін табуға тиіс.
Осыған орай Премьер-министр жауапты мемлекеттік органдарға бірқатар тапсырма берді.
- Өнеркәсіп министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен және әкімдіктермен бірлесіп, биылғы 20 желтоқсанға дейін Индустриялық сауда-логистика кешені мен "Еуразия" трансшекаралық сауда орталығы бойынша арнайы экономикалық аймақ құру тұжырымдамасын әзірлесін.
- Көлік министрлігі Ақтау портында контейнерлік хаб құрылысының жобасын ерекше бақылауға алып, 2026 жылдың І тоқсанының соңына дейін жұмыс нәтижелері туралы баяндасын.
- Сауда министрлігі трансшекаралық хабтарды дамыту саласында бірлескен жобаларды қалыптастырып, жүзеге асыру үшін әлеуетті инвесторлар іздестіру және тарту жұмысын жандандыруы қажет.
Бақылау мен үйлестіру Премьер-министрдің орынбасары - ұлттық экономика министрі Серік Жұманғаринге жүктелді.
25.11.2025, 11:05
Мемлекет басшысы World Boxing президенті Геннадий Головкинді қабылдады
Сурет: Akorda
Қасым-Жомарт Тоқаев Геннадий Головкинді World Boxing халықаралық федерациясының президенті болып сайлануымен құттықтады. Бұл шешімді даңқты спортшының әлемдік боксты дамытуға қосқан үлесінің, кәсібилігі мен мінсіз абырой-беделінің мойындалғаны деп бағалады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметінен.
- Сіз әлемдік спорттың дамуына зор үлес қостыңыз. Қазақ бокс мектебінің бай дәстүрін лайықты деңгейде танытып, дүние жүзінің елімізді бокс державасы ретінде мойындауына ықпал еттіңіз. Өмір жолыңыз көптеген жарқын жеңіске толы. Оған күш-қуат, рух, табандылық, ішкі тәртіп секілді қасиеттеріңіз арқылы жеттіңіз. Бұл елімізде ғана емес, шет мемлекеттердегі миллиондаған жастың жігерін жаниды. Есіміңіз әлемдік бокс тарихына алтын әріппен жазылғанына еш күмән жоқ, - деді Президент.
Мемлекет басшысы танымал спортшының Ұлттық олимпиада комитетіндегі қызметіне жоғары баға берді.
- Сіздің басқару саласындағы жетістіктеріңізді айрықша атап өткім келеді. Спорттағы еңбегіңізді ескере отырып, Сізді Ұлттық олимпиада комитеті президенттігіне үміткер ретінде ұсындым. Ұлттық спорт федерацияларының барлығымен байланыс орнатып, аз уақытта көп іс тындырғаныңыз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Халықаралық Олимпиада комитетімен ынтымақтастықты жолға қойдыңыз, - деді Мемлекет басшысы.
Қасым-Жомарт Тоқаев Геннадий Головкинге World Boxing халықаралық федерациясының президенті ретінде көптеген мәселенің шешімін табуы қажет екенін айтты.
- Бүгінде спорттық мансабыңыздағы жаңа кезеңге аяқ бастыңыз. World Boxing федерациясының президенті болып сайландыңыз. Жұмыс енді ғана басталды. Алдыңызда атқаратын қыруар шаруа тұр. Сондай-ақ Сіздің жаһандық деңгейдегі спорттық құрылымды басқарып отырған алғашқы қазақстандық екеніңізді айта кету керек. Кәсіби біліктілігіңіз ұйымды жаңа белеске көтеріп, бокс көкжиегін кеңейтетініне сенімдімін, - деді Президент.
Мемлекет басшысы отандық спортты дамытуға сіңірген елеулі еңбегі үшін Геннадий Головкинді І дәрежелі "Барыс" орденімен марапаттады.
Геннадий Головкин еңбегін жоғары бағалағаны, сенім артып, қолдау көрсеткені үшін Президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс айтты. Сондай-ақ боксты одан әрі дамытуға, осы спорт түрінің еліміздегі және халықаралық деңгейдегі беделін нығайтуға дайын екенін жеткізді.
25.11.2025, 09:22
Қазақстан СІМ-де Дүниежүзілік балалар күніне арналған конференция өтті
Сурет: gov.kz
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінде Дүниежүзілік балалар күніне орай, "Қазақстан - балалық шақ қорғалған мемлекет!" атты концеренция өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іс-шараға ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары, мүдделі мемлекеттік органдардың, үкіметтік емес ұйымдардың, балалар мен жастар бірлестіктерінің, еріктілер қозғаласының өкілдері, сондай-ақ, Қазақстандағы БҰҰ Балалар қорының (ЮНИСЕФ) өкілдері қатысты.
Өз кіріспе сөзінде, ҚР Сыртқы істер министрлігі Ерекше тапсырмалар жөніндегі елшісі Алуа Надиркулова 1989 жылғы 20 қарашада БҰҰ-ның Бала құқықтары туралы конвенциясы қабылданғанын атап өтті. Аталған құжат бүкіл әлем қауымдастығы үшін құқықтық бағдарға айналып, Қазақстан осы халықаралық стандартты алғашқылардың бірі болып қолдағанын және балалар құқықтарын қорғау тетіктерін жүйелі түрде нығайтып келетініне назар аударды.
Елші Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бала құқықтарын қорғау мәселесіне ерекше мән беретінін атап өтті. Атап айтқанда, 2024 жылы Балалар ұлттық қоры құрылды. Оның шеңберінде инвестициялық кірістің 50%-ы балалар 18 жасқа толғанға дейін олардың жеке жинақ шоттарына жыл сайын бағытталады.
Сонымен қатар бұл салада Қазақстан ұлттық деңгейде ғана емес, халықаралық аренада да өз міндеттемелеріне берік екенін дәлелдеп келеді. Еліміз "Әрбір бала үшін бейбітшілік пен толеранттылық жолындағы сапалы білімді қамтамасыз ету" атты резолюцияның бастамашысы болып, құжат БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі кеңесінде бір ауыздан қабылданды.
ЮНИСЕФ-тің Қазақстандағы Өкілдігінің басшысының міндетін атқарушысы Рамиз Бехбудов Қазақстан мен ЮНИСЕФ арасындағы көп жылдық серіктестікті атап өтті. Оның айтуынша, Ұйымның жетекшілігімен елімізде ондаған бастамалар, зерттеулер мен бағдарламалар жүзеге асырылып, балалардың нақты қажеттіліктерін анықтауға және халықаралық стандарттарға сай шешімдер әзірлеуге мүмкіндік беруде.
Конференция барысында БҰҰ Бала құқықтары комитетінің бұрынғы төрайымы, Халықаралық даму және әділдік орталығының президенті Рената Винтердің құттықтау сөзі де ұсынылды. Ол Қазақстанның балаларға арналған сот төрелігін дамытудағы және қақтығыстан кейінгі бағдарламаларды іске асырудағы маңызды үлесін атап өтті.
Судьялар, адвокаттар және медиаторлар - Гүлнар Абдиғалиева, Ләйла Зинашева, Жанаргүл Алпыспаева, Ира Жасқайрат және Ильвира Назырова, ювеналдық юстиция саласындағы практикалық тәжірибелерімен бөлісіп, сот жүйесінде балаларды қорғау тетіктерін одан әрі күшейту қажеттігін жеткізді.
Конференцияның басты назарында балалардың өзі болды. Астананың білім беру ұйымдарының оқушылары, балалар мен жастар бірлестіктерінің және еріктілер қозғалыстарының белсенділері балалар ұйымдарының қоғамдағы рөлі жөніндегі өз көзқарастарымен бөлісіп, ересектерді оларға сенуден қорықпауға шақырды және шын мәнінде балаға қолайлы ел құру бойынша өз ұсыныстарын айтты - бұл елде олардың құқықтары, дауысы мен армандары маңызды орын алатынын жеткізді.
Бақытты бала" қоғамдық қорына және "Ғылым және құқық" институтына көпжылдық жүйелі еңбегіне үшін ерекше алғыс білдірілді. Бұл ұйымдар балалар құқықтарын ілгерілету, құқықтық мәдениетті дамыту және мемлекет пен қоғам арасындағы өзара іс-қимылды нығайту бағытында маңызды жұмыс жүргізіп келеді.
Жалпы, талқылау ашық және сындарлы форматта өтті. Ұйымдастырушылар балалардың дауысы естілгенін және конференция қорытындылары Қазақстанның бала құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясатын жетілдіруге оң ықпал ететінін атап өтті.
