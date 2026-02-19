Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Қазақстан мен Үндістан саяси диалогты тереңдетуге және консулдық ынтымақтастықты дамытуға мүдделі
ТүркПА Қазақстандағы референдумды бақылайды
Қазақстанның бастамасымен Женевада медициналық-санитарлық алғашқы көмек жөніндегі Жаһандық коалиция талқыланды
Қазақстан Президенті Америка Құрама Штаттарына жұмыс сапарымен барады
Қазақстан мен Молдова парламентаралық өзара іс-қимылды нығайтуға ниетті
Қазақстанның жаңа Конституциясының жобасы Солтүстік Македония Парламентінде таныстырылды
Негізгі Заңды жаңартудың мақсаты - мемлекеттік басқаруды цифрлық трансформация мен жаһандық тұрақсыздықты қоса алғанда, қазіргі әлемнің сын-қатерлеріне бейімдеу. Реформаның өзегінде азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды күшейту, сондай-ақ ресурстық даму моделінен адами капиталға, ғылым мен инновацияларға негізделген экономикаға көшу мәселелері тұр", - деп мәлімдеді С.Бұршақов
Қазақстан мен Орыс Православие Шіркеуі конфессияаралық диалогты дамытуға бейілділігін растады
Қазақстан мен Сауд Арабиясы екіжақты ынтымақтастықты тереңдетуге бейілділігін растады
Қазақстан Сауд Арабиясын Таяу Шығыс пен араб әлеміндегі жақын және сенімді серіктес ретінде қарастырады. Біздің елдеріміз мазмұнды саяси диалогты, сенімнің биік деңгейін және жаһандық және өңірлік сын - қатерлердің кең ауқымы бойынша ұстанымдардың жақындығын біріктіреді", - деп атап өтті Ермек Көшербаев.
Қазақстан мен Швеция саяси консультациялардың бесінші раундын өткізді
