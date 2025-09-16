Ұлттық жоба: өңірлерде алғашқы жобалар іске қосылды

Сурет: freepik.com
ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2025 жылғы 29 тамыздағы №336 бұйрығымен коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсынудың үлгілік қағидаларға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, олар 2025 жылғы 20 қыркүйектен бастап күшіне енеді, деп хабарлайды
Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің баспасөз қызметінен.
Түзетулерге сәйкес бірыңғай есеп айырысу орталығы (БЕО) құрылады. Ол коммуналдық қызмет көрсетушілердің барлық есептеулерін біріктіріп, бірыңғай төлем құжатын қалыптастырады.
Бірыңғай есеп айырысу орталығының нарығы бұрын да болған, бірақ ол стихиялық түрде, бизнестің күш-жігерімен қалыптасты. Бірыңғай есеп айырысу орталығы көптеген өңірлерде, негізінен облыс орталықтарында жұмыс істеді, бірақ олардың халықты қамтуы шектеулі болды: түбіртек барлық қызметтерге емес, тек сол орталықтабиғи монополия субъектілерімен шарт жасасқандарға ғана берілді.
Бірыңғай есеп айырысу орталығының негізгі функциялары екі салаға қысқартылды:
1. Түбіртектерді басып шығару және жеткізу.
2. Есептеу. Бірқатар субъектілер үшін Бірыңғай есеп айырысу орталығы өз жүйелері бар есеп айырысу қызметтерін көрсетті. Табиғи монополия субъектісінің жеке есеп айырысу жүйесі болмаған жағдайларда, бұл функция да сол орталыққа берілді, бұл қосымша шығындарға әкелді.
Қалай болғанда да, Бірыңғай есеп айырысу орталығы қызметтері үшін төлем алды. Бұрын бұлнарық бұлыңғыр болған, сондықтан қазір біз реттеуші стандарттарды енгізіп жатырмыз. Жүргізілген талдау бойынша, Қазақстанда қазірдің өзінде 43 Бірыңғай есеп айырысу орталығы жұмыс істейді. Олардың жүйелері азаматтардың жеке деректерін сақтайды, бұл ретте олардың қызметі бақыланбайды және талаптарға, соның ішінде жеке деректерді қорғау саласындағы талаптарға сәйкес келмейді.
Осыған байланысты ережелер арқылы жаңа талаптар енгізіледі: Бірыңғай есеп айырысу орталығының жүйелері Мемлекеттік техникалық қызметінен өтуі және ақпараттық қауіпсіздік сертификаттарға ие болуы керек. Ең алдымен, орталық сапалы қызмет көрсетуді талап етеді.
Сондай-ақ қазіргі заманғы шындыққа сәйкес келетін, шығындарды азайтатын және курьерлердің штатын ұстау қажеттілігін жоққа шығаратын электронды түбіртектерге көшуді қарастырады.