Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Мемлекет басшысы Бас прокурор Берік Асыловты қабылдады
"Мәтібұлақ" полигонында танк бөлімшелерінің штаттық атыстары өтті
2026 жылы Су ресурстарының ұлттық ақпараттық жүйесі іске қосылады
Қазірдің өзінде ауқымды жұмыс атқарылды. 2026 жылы жүйені іске қосуымыз қажет. Әрбір азамат су ресурстарының жағдайы туралы қажетті ақпаратты осы жүйеден ала алуы тиіс. Ол үшін күнделікті жүйелі жұмыс жүргізілуі керек. "Қазсушар" мен бассейн инспекциялары мамандары енгізетін мәліметтер нақты болуы шарт. Бұл мәселеге барынша жауапкершілікпен қарау қажет", - деді Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов.
ІІМ жол қозғалысына қатысушыларға үндеу жасады
Қаза болғандардың отбасыларына қайғырып көңіл айтамыз. Бұл - жай ғана жол апаттары емес. Бұл - орны толмас адам шығыны", - деді ІІМ ӘПК төрағасының орынбасары Ғалым Сарғұлов.
Барша жол қозғалысына қатысушыларға үндеу жолдаймыз: жол қателікті кешірмейді! Жылдамдықты арттыру. Қарсы бағытқа шығу. Қауіпті маневр жасау. Қауіпсіздік белдігін тақпау. Мұның бәрі адам өміріне қауіп төндіретін қателіктер", - деді Ғалым Сарғұлов.
Алматының Әуезов ауданында жаңа сквер пайда болды
Бұл сквер - тұрғындар бастамасы мен мемлекеттің қолдауының арқасында бос аумақтардың жайлы қоғамдық кеңістікке айналып жатқанын көрсететін жарқын мысал", - деді аудан әкімдігінде.
Қазақстанда тұрғын үйді сатып алу-сатудың нотариаттық мәмілелерін онлайн-ресімдеу бойынша пилоттық жоба іске қосылды
Цифрлық ипотека" ұлттық жобасы шеңберінде Қазақстанда екінші дәрежедегі тұрғын үйді сатып алу-сату бойынша нотариаттық мәмілелерді онлайн-ресімдеудің пилоттық тетігі енгізілді. Енді азаматтарға банкке және нотариусқа барып уақыт жұмсаудың қажеті жоқ, барлық кезеңдерді қашықтан, электрондық форматта өтуге болады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің баспасөз қызметінен.
- қатысушылардың жеке басын;
- объектіге меншік құқығының болуын;
- ауыртпалықтардың, қамауға алудың немесе басқа шектеулердің болмауын тексереді.
- Барлық іс-әрекеттер жеке қолтаңбамен бірдей заңды күші бар ЭЦҚ-мен расталады.
- Сервис құжаттарды қолдан жасау немесе алаяқтық мәмілелер жасау мүмкіндігін болдырмайтын мемлекеттік дерекқорлармен біріктірілген.
- Мәміле көп сатылы тексеруден өтеді: жүйе қатысушылардың және объектінің деректерін автоматты түрде тексереді, сонымен қатар барлық әрекеттерді электронды журналға жазады.
- Мәмілеге қатысушылар әр кезеңде хабарлама алады, ал құжаттар қорғалған цифрлық мұрағатта сақталады.
- Азаматтарға ыңғайлылық
- Енді кезекте тұрудың және көптеген қағаз құжаттарды жинаудың қажеті жоқ.
- Процесс айқын, жылдам және ыңғайлы болады.
- Барлық құжаттар онлайн режимінде қол жетімді және толық заңды күшке ие.
- Ипотеканы рәсімдеу кезінде бүкіл процесс цифрландыру есебінен әлдеқайда жылдам өтеді.
Бірыңғай есеп айырысу орталығына жаңа талаптар енгізілуде: деректердің қауіпсіздігі және қызмет көрсету сапасы
Ұлттық жоба: өңірлерде алғашқы жобалар іске қосылды
Қазақстанның Даму банкі" АҚ қарауында жалпы құны 118,4 млрд теңгені құрайтын 8 жоба бар. Мемлекеттік органдар отандық тауар өндірушілер мен табиғи монополия субъектілері арасында өзара іс-қимылды ұйымдастырды. Отандық өндірушілердің тізілімі жасақталуда. Өңірлер бойынша 669 EPC-мердігер және 2,2 трлн теңгенің 2,7 мың тауар позициясы айқындалды.
Су ресурстары және ирригация министрлігі құқық қорғау органдарымен бірлесіп, судың "көлеңкелі" нарығына қарсы күрес жүргізеді
Биыл бірқатар маманның өз міндеттерін орындамауы заңсыз су алуға әкелгенін көрсетті. Мемлекет басшысы халыққа Жолдауында құқық қорғау органдарына нақты тапсырмалар берді. Енді біздің министрлік сол құрылымдармен бірлесіп жұмыс істейді. Барлығына жауапкершілік бар екенін еске саламын. Су шаруашылығы мамандары өз функционалдық міндеттерін сапалы орындауы үшін министрлік барлық қажетті жағдайды жасады. Материалдық-техникалық база нығайтылды, жалақы көтерілді", - деді Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов.
Барлық вице-министрге жүзеге асырылып жатқан жобалар бойынша кешенді жұмыс пен мониторингті ұйымдастыруды тапсырамын. Гидротехникалық құрылысжайлардың ағымдағы және күрделі жөндеулерін, сондай-ақ каналдарды механикалық тазалауды тұрақты жүргізу үшін су шаруашылығы нысандарын пайдаланатын ұйымдардың материалдық-техникалық базасын күшейту қажет. Сонымен бірге Президент Жолдауында айтылған Солтүстік Арал теңізінің көлемін ұлғайту жобасы бойынша техникалық-экономикалық құжаттаманы әзірлеуді аяқтау керек. Ислам даму банкінің несиесіне мемлекеттік кепіл алу мәселесін Ұлттық экономика министрлігімен жеделдетіп қарастыру қажет", - деп атап өтті Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов.
