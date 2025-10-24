Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Жамбыл облысында 5 мың гектардан астам ауыл шаруашылығы жері мемлекет меншігіне қайтарылды
Қашағанда газ өңдеу зауытының құрылысы жалғасуда
Елордадағы Мемлекеттік кірістер департаментінде жаңа тағайындау
Жаңа Бюджет кодексіне ұлттық компаниялардан ел экономикасына дивидендтер төлеу мөлшері туралы норма енгізілді - Премьер-министр
Ұлттық компаниялар жұмсайтын, яғни экономикаға құйылатын қаражаттың ашықтығы туралы мәселе барлық жағынан заңнамамен қамтамасыз етілген деп ойлаймыз. Өздеріңіз білетіндей, биыл қабылданған жаңа Бюджет кодексіне дивиденд төлеуден алынатын үлес әрбір ұлттық компаниядан кемінде 50 және 70%-ға дейін болуы тиіс деген норма енгізілген. Бұрын бұл норма жоқ еді. Бұл шектік меже Үкіметтің қаулысымен белгіленді. Біз мұны ашықтыққа, есеп беруге, ұлттық компаниялардың қаражатын жұмсауға Парламент тарапынан қадағалауды арттыруға жасалған елеулі қадам деп санаймыз.
Самұрық-Қазына" қоры инвестициялық бағдарламадан бөлек еліміздің әр өңірінде бірқатар әлеуметтік жобаны жүзеге асыруда.
Қазақстан жаңа өнімнен 1,6 млн тонна астық экспорттады
Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" АҚ мәліметтеріне сәйкес, 2025 жылғы 1 қыркүйектен 19 қазанға дейінгі кезеңде Қазақстан жаңа астық өнімінен 1,6 млн тонна астық экспорттады, бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 14%-ға көп (2024 жылы - 1,4 млн тонна), деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметінен.
Жеткізу тиімділігін арттыру үшін цифрлық шешімдер енгізілуде
- жүйелер арасында деректерді автоматты түрде бөлісу үшін сыртқы арнайы интерфейстер арқылы сақтау және тасымалдау қызметтерін жеткізушілердің жүйелерімен біріктіру;
- Бірыңғай дистрибьютордың қоймаларды басқару жүйесінің (WMS) бірыңғай дерекқорын қалыптастыру;
- бағыттарды оңтайландыру және жеткізуді бақылау үшін көлік логистикасын басқару жүйесін (TMS) іске қосу;
- құрылыс аяқталғаннан кейін өз қоймаларында жеке бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу;
- Бірыңғай фармацевтикалық ақпараттық жүйені (БФАЖ) жақсарту - өнімділікті арттыруға және лицензияланатын шешімдерге тәуелділікті азайтуға мүмкіндік береді.
- өнімділіктің өсуі;
- логистикалық операцияларды өңдеуді жеделдетілуі;
- медициналық ұйымдардың өтінімдерін өңдеу мерзімдерін қысқартылуы;
- лицензиялар мен техникалық қолдау шығындарын азайтылуы қамтамасыз етіледі.
Төтенше жағдайларға мониторинг жүргізу кезінде жасанды интеллект қолданылады - Төтенше жағдайлар министрлігі
Еліміздің барлық аймақтарында өрт сөндіру деполары мен құтқару станцияларын салу және оларды жаңарту жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Осы кезеңде 25 өрт сөндіру депосы мен құтқару станциялары салынып, 196 объекті қайта жаңғыртылды. Жыл соңына дейін тағы 23 өрт сөндіру бөлімінің құрылысын аяқтауды жоспарлап отырмыз. Төтенше жағдайлар кезінде халыққа кешенді көмек көрсету үшін өрт сөндірушілерден, құтқарушылар мен дәрігерлерден тұратын әмбебап бөлімшелер құрылды. Осындай 5 бөлімше Аршалы, Макинск, Майтөбе, Аққулы және Қарқаралы елді мекендерінде жұмыс істеп жатыр. Аталған жоба еліміздің барлық өңірлерінде іске қосылатын болады. Қосымша қаржыландыруды талап етпестен, бөлімшелердің материалдық-техникалық жабдықталуын айтарлықтай жетілдіріп жатырмыз. Барлығы 800 бірліктен астам техника мен 20 мыңнан астам жабдық сатып алынып, аудандық бөлімшелерге берілді", - деді ол.
Өткен жылмен салыстырғанда, "Ауыл құтқарушыларының" атқарған жұмыстарының арқасында ауылдық жерлердегі өрт саны
Өңірлерде газ баллон жарылу оқиғаларының орын алатынын айта кеткен жөн. Биыл қызметкерлер өрт орнынан шамамен 1,5 мың газ баллонын шығарып, адам өліміне жол бермеді. Былтыр ескірген тұрмыстық газ баллондарын пайдалану мен оларды таңбалау мәселесін көтерген болатынмын. Қазір екі қалада оларды қолданылуды бақылаудың бірыңғай есебін жүргізуге мүмкіндік беретін газ баллондарды таңбалау жөніндегі пилоттық жоба іске қосылды. Алайда, қазақстандық газ баллондар өндіру және тозығы жеткендерін жою мәселелері шешілмеген күйінде қалып отыр. Осыған байланысты, әкімдіктердің жанындағы тұрғын үй комиссиялары газ тұтыну жүйелері мен жабдықтарын қауіпсіз пайдалану талаптарының сақталуына бақылауды күшейтуі қажет. Жылыту маусымының айрықша бақылауымызда тұрғанын атап өткім келді, министрліктің бөлімшелері жоғарыда айтылған іс-шараларды жалғастыратын болады", - деді Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов Үкімет отырысында.
2027 жылға қарай халықтың 100%-ы интернетпен қамтылады
Бүгінде 20 млн-нан астам мобильді абонент және 3,7 млн тіркелген пайдаланушы байланыс қызметтерін қолдануда. Интернеттің орташа жылдамдығы 94 Мбит/с деңгейіне жетті. Саланы дамыту 2024-2027 жылдарға арналған "Қолжетімді интернет" ұлттық жобасы аясында іске асырылуда. 2027 жылдың соңына дейін халықтың 100%-ы интернетпен қамтылады. Интернет жылдамдығы 100 Мбит/с-тан асып, оптикалық байланыс желілері ауылдық елді мекендердің 90%-ына дейін тартылады. Қазіргі уақытта Қазақстанда 6 179 ауылдық елді мекен бар. Олардың 2606-сы магистральдық талшықты-оптикалық байланыс желілеріне қосылған. 663 ауылда жергілікті желі бар", - деді Жаслан Мәдиев.
Бұл - Каспий теңізінің түбі арқылы талшықты-оптикалық байланыс желісін салу және жалпы ұзындығы 4 мың шақырымнан асатын "Батыс - Шығыс" гипермагистралін жүзеге асыру жобалары. Цифрлық экожүйенің маңызды бөлігі - деректерді өңдеу орталықтары. Бүгінде шамамен 4 мың серверлік тірегі бар. Оның ішінде Астана қаласында 2 мемлекеттік, өңірлерде 14 деректерді өңдеу орталықтары жұмыс істейді. Бұл инфрақұрылым мемлекеттік ақпараттық жүйелердің қазіргі сұранысын толық қамтамасыз етуде. 2030 жылға қарай серверлік тіректер санын 20 мыңға дейін ұлғайтуды жоспарлап отырмыз. Осы мақсатта Tier III-IV деңгейіндегі кемінде 9 заманауи деректерді өңдеу орталығын іске қосамыз. Бұл жобалардың жүзеге асуы Big Tech компанияларды тартуға жол ашып, Қазақстанның өңірлік IT хаб ретінде қалыптасуына серпін береді", - деді Жаслан Мәдиев.
Олжас Бектенов тұрғындар арасында түсіндіру, алдын алу жұмыстарын күшейтуді және газ жабдықтарын бақылауды тапсырды
Негізгі себеп - халықтың пеш жағу, сондай-ақ газбен және электрмен жылыту жүйелерін қолдану кезінде қарапайым қауіпсіздік талаптарының сақталмауы. Өртке қарсы ережелерді бұзғаны үшін тиімді шаралар қабылдау қажет. Төтенше жағдайлар министрлігі өрт қауіпсіздігі саласында түсіндіру және алдын алу жұмыстарын күшейтуі керек", - деп атап өтті Олжас Бектенов.
