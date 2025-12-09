Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Жыл басынан бері мемлекеттік еңбек инспекторлары 55,1 мыңнан астам жұмыскердің құқығын қорғады
тақырып бойынша жаңалықтар
Қазақстанда балалар ұйымдарында санитариялық мемлекеттік бақылау қағидалары өзгеруде
Мемлекет басшысы Бақытжан Сағынтаевты қабылдады
2025 жылғы су тасқыны кезеңінде 16 млрд текше метрден астам су келді
Жалпы, 2025 жылғы су тасқыны кезеңі алдын ала дайындықтың, су қоймаларының бос сыйымдылығының ұлғаюының және инфрақұрылымды жаңғыртудың арқасында тұрақты өтті", - деді спикер ОКҚ алаңында өткен баспасөз конференциясында.
10-11 желтоқсан күндері Астанаға Иран Ислам Республикасының Президенті Масуд Пезешкиан ресми сапармен келеді
Көлік министрлігінде Орталық Азия бағытында астық жүктерін тасымалдау мәселелері қаралды
Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Түркістан облысында төбелеске қатысқан шенеунікті жұмыстан шығаруды ұсынды
CITES Қазақстаннан киіктің мүйізіне нөлдік экспорттық квотаны алып тастауды бекітті
- экожүйелердің тұтастығын сақтау (1-міндет),
- тозған жерлер мен жайылымдарды қалпына келтіру (2-міндет),
- әлсіз далалық және шөлді экожүйелерге жүктемені азайту кезінде жабайы фаунаны тұрақты пайдалану (5-міндет).
Еріктілер қоғамдағы сенім мен ынтымақты нығайту арқылы маңызды миссия атқарып келеді - Президент
Таза Қазақстан" жалпыұлттық акциясы қоршаған ортаны қалпына келтіруге, экологиялық жауапкершілік мәдениетін дәріптеуге үлес қосқысы келетін мыңдаған азаматты біріктірді. Бұл жоба БҰҰ-ның орнықты даму саласындағы жаһандық бастамаларымен үндеседі.
