13.08.2025, 19:36 8356
Қаржылық мониторинг агенттігі есірткіні өткізу және есірткіден түскен кірістерді заңдастыруға байланысты ақша қозғалысын белсенді түрде қадағалайды
Сурет: Depositphotos
Достарға айту
25 млрд теңгеден астам айналымы бар 50 наркошоптың қызметі әшкереленді. Барлық транзакциялар бойынша толық мәліметтер ІІМ, ҰҚК және прокуратураға берілді. Бір мезгілде онлайн-дүкендер арқылы есірткі сатып алған 40 мыңға жуық адам анықталды, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Алдын алу мақсатында қаржы реттеушілерімен бірлесіп дроп карталарды танудың тиімді тетігі жолға қойылды. Нәтижесінде 20 мыңнан астам карта бұғатталды. Банктер 8 мың клиентпен іскерлік қатынастарын үзді. Есірткіден түскен 2 млрд теңгеден астам қаражат шоттарда тоқтатылды.
Есірткі саудасына қатысы бар 3 мыңнан астам крипто әмиян анықталды, 11,5 млн АҚШ доллары көлемінде қаражат бұғатталды.
Есірткіден түскен кірісті заңдастыруға да пайдаланылған 130 заңсыз криптоайырбастау орны (64 қылмыстық іс) жойылды. ТМД елдеріндегі 50-ден астам жергілікті дүкен мен 20 ірі жеткізушінің қызметі тоқтатылды.
- Соңғы бір жарым жылда есірткінің заңсыз айналымына қатысты 225 дерек анықталды, 118 кг-нан астам есірткі және психотроптық зат (оның ішінде 4,5 кг синтетикалық есірткі), 217 мың дана күшті әсер ететін препарат (тыйым салынған "анаболикалық стероидтар") тәркіленді.
Жыл басынан бері халықаралық пошта жөнелтілімдері арқылы жеткізілетін 4 арна жабылды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
тақырып бойынша жаңалықтар
15.08.2025, 15:07 3796
СҚО прокуратурасы рұқсат етілмеген қоқыс полигондарын жою туралы жалған деректерді әшкереледі
Достарға айту
Бас прокуратураның тапсырмасына сәйкес, Солтүстік Қазақстан облысының мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасымен коммуналдық қалдықтарды басқару саласындағы экологиялық заңнаманың талаптарының жергілікті атқарушы және уәкілетті органдар тарапынан сақталуына талдау жүргізілді, деп хабарлайды Солтүстік Қазақстан облысының прокуратурасының баспасөз қызметінен.
Аталған талдау барысында бірқатар заң бұзушылықтар, оның ішінде, 79 рұқсат етілмеген қоқыс полигонының жойылғаны туралы жалған ақпарат ұсынылғаны, Аққайың, Қызылжар, Мамлют, Тайынша аудандарында және М.Жұмабаев ауданының аумағында қалдықтардың арнайы белгіленбеген жерлерге жинақталғандығы, сондай-ақ тұрмыстық қалдықтарға арналған полигондар аумағынан өрескел шығу фактілері анықталды.
Сонымен қатар, Мамлют және Қызылжар аудандарында, сондай-ақ Петропавл қаласындағы қолданыстағы қалдықтар полигондары экологиялық талаптар мен санитарлық нормаларға сәйкес келмейтінің көрсетті.
Экологиялық кодекстің 365-бабының талаптарына қарамастан, Экология департаменті анық және жүйелі сипатқа ие құқық бұзушылықтар бойынша тиісті шаралар қабылдамаған, бұл өз кезегінде өңірдегі нақты экологиялық жағдайдың бұрмалануына әкеп соғуда.
Прокурорлық қадағалау актісінің нәтижесінде облыс әкімдігі 2025-2026 жылдарға арналған, жүйелі құқық бұзушылықтарды жоюға және өңірдегі экологиялық жағдайды жақсартуға бағытталған іс-шаралар жоспарын бекітті, жоспарда тарихи түрде қалыптасқан қатты тұрмыстық қалдықтар орналастырылған орындарды кезең-кезеңімен заңдастыру, орындалу мерзімдері, қаржыландыру көлемі, жауапты орындаушылар және бақылау тетіктері нақты көрсетілген.
Рұқсат етілмеген қоқыс үйінділерін жою туралы жалған есептерді ұсынғаны, экологиялық бақылаудың тиісінше жүргізілмегені және қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстардың үйлестірімелгені үшін 13 лауазымды тұлға, олардың қатарында Экология департаментінің басшысы, облыс әкімдігі табиғи ресурстар басқармасының басшысы және Аққайың, Қызылжар, Мамлют аудандары әкімдерінің орынбасарлары тәртіптік жауапкершілікке тартылды.
СҚО табиғат қорғау прокурорының қаулысымен ӘҚБтК-нің 324 және 344-баптарына сәйкес 12 ауылдық округтің әкімдері әкімшілік жауапкершілікке тартылып, жалпы сомасы 1,3 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды, барлық айыппұлдар толық көлемде өндірілді.
Заң және Тәртіп" акциясы аясында облыс әкімдігі, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган және аудан әкімдіктерінің қатысуымен кеңейтілген кеңес өткізіліп, онда Президенттің халыққа Жолдауында белгіленген мемлекеттік экологиялық саясаттың басымдықтарын қамтитын Экологиялық кодекстің негізгі ережелері түсіндірілді.
Қоршаған ортаны қорғау мәселесі қадағалаушы органның тұрақты бақылауында.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
15.08.2025, 13:00 3976
Алматыда алаяқтардың нөмірлерді ауыстыру үшін пайдаланатын тағы бір "Sim-Box" жабдығы анықталды
Достарға айту
Құқық қорғау органдары, "Қазақтелеком" АҚ мен "Кселл" АҚ арасында жасалған меморандум аясында қала прокуратурасының үйлестіруімен Алматы қаласы ПД-ның Киберқылмыспен күрес басқармасының қызметкерлері қылмыстық техниканы пайдалану фактісін анықтады, деп хабарлайды Алматы қаласының прокуратурасының баспасөз қызметінен.
Бәйтереков көшесіндегі пәтерде жүргізілген жедел іс-шаралар барысында Ресей Федерациясының 18 жастағы азаматынан "Sim-Box", қазақстандық ұялы байланыс операторларының 300-ден астам сим-картасы және басқа да жабдықтар тәркіленді.
Sim-Box" жабдығы қылмыстық мақсатта телефон қоңырауларын жаппай жасау, таратуларды жіберу және абоненттік нөмірлерді ауыстыру үшін кеңінен қолданылады.
Аталған факті бойынша 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы белгіленген Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 213-бабы (Абоненттік құрылғының сәйкестендіру кодын өзгертуге арналған бағдарламаларды құқыққа сыйымсыз пайдалану) бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
Биылғы жылы осыған ұқсас 7 іс сотқа жолданса, оның 4-і бойынша үкім шығарылған.
Алматы қаласының прокуратурасы азаматтарды абай болуға және банк картасының деректері мен кіру кодтарын бөгде адамдарға бермеуге шақырады. Мұндай жабдықты пайдалану мүмкіндігі туралы ақпарат болса, құқық қорғау органдарына хабарлаңыз.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
15.08.2025, 11:08 4286
Астанада вейптер мен хош иістендіргіштердің заңсыз айналымын ұйымдастырған ірі желі әшкереленді
Достарға айту
Астана қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті электрондық тұтыну жүйелері (вейптер), хош иістендіргіштер мен оларға арналған сұйықтықтардың заңсыз айналымын жүргізген ірі көтерме желінің қызметін тоқтатты, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Аталған өнімдер Қазақстанның барлық өңірлеріне Telegram мессенджері және курьерлік жеткізу арқылы таратылған.
Жедел-іздестіру іс-шаралары нәтижесінде 5 қойма анықталды.
Тінту барысында 490 мыңнан астам вейп тәркіленді, олардың сатылымынан түсетін кіріс 6 млрд теңгеден асуы мүмкін еді.
Бұдан бөлек, күдіктілер қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру схемасын ұйымдастырған. Олар ірі сомаларды қолма-қол ақшаға айналдыру және қылмыстық жолмен келген ақшаның ізін жасыру мақсатында банктік карталар өз атына ресімделген адамдарды, яғни дроперлерді - пайдаланған.
Қылмыстық табыстың бір бөлігі шетелден кофе жеткізуге арналған мәмілелерге жұмсалған, жалпы сомасы 92 млн теңгеден асады.
Соттың санкциясымен тыйым салынған өнімдерді тасымалдау үшін пайдаланылған автокөлікке тыйым салынды.
Заңсыз бизнестің ұйымдастырушыларына іздеу жарияланып, олар қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасымен іздестірілуде.
Тергеу жалғасуда. ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
14.08.2025, 15:33 8046
Қызылорда қаласында балалар спортын және шығармашылығын қолдауға арналған "Даму бала" платформасы арқылы қызмет көрсететін кәсіпкерлерден 88 млн теңгеден астам қаражатты жымқыру фактісі бойынша сот үкімі шығарылды
Достарға айту
Аталған қылмыстық іс Қызылорда облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаментімен жүргізілді, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Тергеу барысында анықталғандай, мониторингтік топ құрамында болған қатысушылардың бірі, өзінің қызмет бабын пайдаланып, сыбайласымен бірге кәсіпкерлерге тексеріс нәтижелерін "оң шешіп береміз" деген желеумен ақша бопсалаған.
Нәтижесінде олар 88 млн теңгеден астам қаражатты алған, оның бір бөлігі коттедж және автокөлік сатып алуға жұмсалған.
Соттың санкциясымен бұл мүлікке тыйым салынды.
Сот үкімімен басты айыпталушы кінәлі деп танылып, 6 жылға бас бостандығынан айыру және мүлкін тәркілеу жазасы тағайындалды.Оның сыбайласы 5 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
13.08.2025, 16:46 8186
Астанада тұрғындарды сан соқтырған құрылыс компаниясына қатысты қылмыстық іс тергелуде
Сурет: Polisia.kz
Достарға айту
Астанада тұрғындарды сан соқтырған құрылыс компаниясына қатысты қылмыстық іс тергелуде, деп хабарлайды Polisia.kz.
Астана қаласы полиция департаментінің тергеу басқармасында "Asyl-NurQurylys" ЖШС құрылыс компаниясының басшыларына қатысты қылмыстық іс тергелуде. Күдіктілер Қазақстан Республикасының 300-ден астам азаматын алдады деп болжануда.
Белгілі болғандай, аталған ЖШС өкілдері 2024 жылдың наурыз айынан бастап рұқсат құжаттары болмағанына қарамастан, интернет-платформаларда жарнама беріп, "Mardan" тұрғын үй кешені құрылысы жүріп жатқан үйден пәтер брондау туралы келісімшарттар жасаған. Уәкілетті тұлғалар тұрғын үй кешенінің құрылысын аяқтау сылтауымен үлескерлердің жалпы сомасы шамамен 4 миллиард теңгені иемденген. Астана қаласы әкімдігі сот шешімімен алданған тұрғындардың мүддесін қорғау үшін нысанды сүріп тастады.
Сотқа дейінгі тергеу барысында ЖШС басшыларының біріне "қамауға алу" түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылса, екіншісі іздеуде жүр. Қазір тергеу амалдары жүргізілуде, қосымша сот сараптамалары тағайындалды. Олардың қорытындысы бойынша күдіктілердің іс-әрекеттеріне түпкілікті құқықтық баға берілетін болады.
Құқық қорғау органдары компания басшыларының іс-әрекетінен зардап шеккен азаматтарды Астана қаласы полиция департаментіне, Сейфуллин көшесі, 37 мекенжайы бойынша хабарласуға шақырады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
11.08.2025, 13:06 14991
Кәмелетке толмағанның жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыс жасады деген күдікпен Қазақстан азаматы Ресейден экстрадицияланды
Достарға айту
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы көрінеу кәмелетке толмағанға қатысты сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттерін жасағаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту мақсатында Қазақстан азаматын Ресей Федерациясынан экстрадициялады, деп хабарлайды ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметінен.
Қаскүнем 2024 жылдың қарашасында Қостанай облысында ата-анасымен достық қарым-қатынастағы жасөспірімнің пәтеріне келген.
Жәбірленушімен екеуі жалғыз қалғанда, оның жасы мен психикалық ауруы туралы біле тұра, ер адам оған қатысты жыныстық сипаттағы зорлық-зомбылық жасаған.
Осы қылмысты жасағаннан кейін күдікті Қазақстан аумағынан шығып кетіп, осыған байланысты халықаралық іздестіруге жарияланды.
Өткен жылы ол Ресей Федерациясының Челябі облысында ұсталып, Бас прокуратураның сұрауы бойынша Қазақстанға экстрадицияланды.
Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамалды.
Айыпталған іс-әрекеті үшін белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, он бес жылдан он жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
11.08.2025, 12:30 15176
ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті ҰҚКД-мен бірлесіп 9 млрд теңгеден астам сомаға электр энергиясын заңсыз сату фактісі анықталды
Сурет: Pixabay.com
Достарға айту
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, майнинг кәсіпорындарына электр энергиясын сату тек бірыңғай мемлекеттік сатып алушы арқылы және 1 мегаватт-сағаттан аспайтын көлемде ғана жүзеге асырылуы тиіс, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Алайда бірқатар энергиямен жабдықтаушы компаниялар екі жыл қатарынан халыққа, әлеуметтік нысандар мен стратегиялық маңызы бар кәсіпорындарға арналған электр энергиясымен майнинг кәсіпорындарын заңсыз түрде қамтамасыз етіп келген.
Жалпы қолды болған электр энергиясының көлемі 50 мегаватт-сағаттан асады. Бұл 50-70 мың халқы бар қаланың энергия тұтынуымен тең көрсеткіш.
Қылмыстық жолмен алынған табысқа ұйымдастырушы елордадан 2 пәтер және 4 автокөлік сатып алған. Олар мүмкін болатын тәркілеу мақсатында сот санкциясымен бұғатталды.
Тергеп-тексеру жалғасуда.
ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
11.08.2025, 11:28 14266
Терроризмге күдікті қазақстандық Таяу Шығыс елдерінің бірінде ұсталды
Достарға айту
2025 жылғы 10 тамызда халықаралық террористік ұйым қызметіне қатысты деген күдікті Қазақстан азаматы ҰҚК қызметкерлерінің сүйемелдеуімен Астана қаласына жеткізілді. Бұған дейін ол Таяу Шығыс елдерінің бірінде ұсталған болатын, деп хабарлайды ҚР ҰҚК баспасөз қызметінен.
Оған қатысты ҚР Қылмыстық кодексінің 257-бабы бойынша қылмыстық іс тергелуде.
Сот санкциясымен қамауға алынды. Тергеу амалдары жүргізілуде.
Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
Ең көп оқылғаны
13.08.2025, 10:20Каспий теңізі ғылыми-зерттеу институтын одан әрі дамытуға Үкімет резервінен қаражат бөлінді 14.08.2025, 10:21Үкімет Президенттің тапсырмасы аясында нашақорлық профилактикасы және есірткі қылмысына қарсы іс қимыл бойынша мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру жөніндегі республикалық штаб құрды24621Үкімет Президенттің тапсырмасы аясында нашақорлық профилактикасы және есірткі қылмысына қарсы іс қимыл бойынша мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру жөніндегі республикалық штаб құрды 12.08.2025, 19:16Олжас Бектенов Президент тапсырмаларын орындау бойынша жиын өткізді: цифрлық трансформация бойынша топ (цифрлық штаб) құрылды24216Олжас Бектенов Президент тапсырмаларын орындау бойынша жиын өткізді: цифрлық трансформация бойынша топ (цифрлық штаб) құрылды 13.08.2025, 11:3424081Мемлекет басшысы Қауіпсіздік Кеңесінің отырысын өткізді 14.08.2025, 16:0524056Президент Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаевты қабылдады 18.07.2025, 14:1290331Қазақстандық су саласы мамандарының үшінші легі Қытайға оқуға аттанды 18.07.2025, 13:1989531Қазақстанда жасанды интеллект құралдары мемлекеттік органдардың қызметіне енгізілуде 18.07.2025, 18:472025 жылдың басынан бастап көпбалалы отбасылар мен наградталған аналар шамамен 304 млрд теңге сомасына жәрдемақы алды846412025 жылдың басынан бастап көпбалалы отбасылар мен наградталған аналар шамамен 304 млрд теңге сомасына жәрдемақы алды 18.07.2025, 18:4084001Қазақстан президенті жаңа Салық кодексіне қол қойды 18.07.2025, 18:4483461Қазақстанда суды тазартуға арналған мембраналардың отандық өндірісі құрылды