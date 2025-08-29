Үкімет президент тапсырмаларын орындау аясында 2030 жылға дейінгі ҚР өңірлік даму тұжырымдамасын бекіттіҮкімет президент тапсырмаларын орындау аясында 2030 жылға дейінгі ҚР өңірлік даму тұжырымдамасын бекітті
Бір млрд теңгеден астам сомаға алаяқтық жасағаны үшін кінәлі тұлғалар сотталды
Сурет: Depositphotos
Бірнеше жыл бойы мемлекеттік бағдарлама атын жамылып әрекет еткен екі таныс алаяқтық схемасын жасаған, деп хабарлайды Астана қаласының прокуратуры.
Олар кеңсені жалға алып, жұмыс істеп тұрған ЖШС-ның деректемелерін пайдаланып, азаматтарды жеңілдетілген шарттармен Астана мен Алматы қалаларында орналасқан жоғары санатты тұрғын үй алу, сондай-ақ мемлекеттік бағдарлама аясында несие мен қарыз рәсімдеуге уәде беріп, жалған келісімшарттар жасасу арқылы жаңылыстырған.
Олардың әрекеттері нәтижесінде 150 жәбірленушіге 1 млрд теңгеден астам шығын келтірілген. Сот үкімімен сотталушылардың кәмелет жасқа толмаған балаларының болуын, шығынды жартылай өтеуі жеңілдететін мән-жай ретінде танылып және ауырлататын мән-жайлардың болмауы ескеріліп, олардың әрқайсысына 6 жыл 8 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып, 5 жыл мерзімге материалдық жауапты және басшылық қызметтер атқару құқығынан айырылды.
Келтірілген материалдық залал сотталғандардан өндірілді. Үкім заңды күшіне енді.
27.08.2025, 14:00 8001
Шымкентте алма бағын салмақ болғандар 8 жылға бас бостандығынан айырылды
Мемлекетке 685,8 млн теңге материалдық шығын келген, деп хабарлайды inform.kz.
Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ның қызметіне жүргізілген кешенді тексеру нәтижесінде Шымкент қаласында жүзеге асқан "екі алма бағын салу" жобасы бойынша мемлекетке ірі көлемде материалдық шығын келтірілгені анықталды. Бұл жобаны қаржыландырған "Ауыл шаруашылығын қолдау қоры" АҚ басшылығы қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдаланып, орындалмаған жұмыстарды қабылдаған.
Атап айтқанда, "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ басқарма төрағасының бұрынғы орынбасары мен өнім беруші компания директоры Шымкенттегі алма бақтарының техникалық талаптарға және өндірістік көрсеткіштерге сай келмейтініне қарамастан, жобаны қабылдап алған. Сараптамалар мен мамандардың қорытындысы бойынша, мемлекетке келтірілген жалпы материалдық шығын көлемі 685,8 млн теңге болған.
Осы деректер бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу Шымкент қаласы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментіне тапсырылды.
Шымкент қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты үкім шығарып, бұрынғы орынбасар мен мердігерді кінәлі деп танып, олардың әрқайсысына 8 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Сонымен қатар, сот мүліктерін тәркілеу туралы шешім қабылдады.
Айта кету керек, үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.
25.08.2025, 12:17 10521
100 млн теңге табыс, 2 мың клиент: Қостанайда наркобизнестің жолы кесілді
Қостанай қаласында сотпен әлеуметтік желілер арқылы есірткі сату ісі бойынша айыптау үкімі шығарылды, деп хабарлайды ҚР ҚМА баспасөз қызметінен.
Аталған қылмыстық істі тергеуді ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті жүргізген.
Тергеу барысында бір топ адамның Telegram мессенджерінде "Thс Seller" атты наркошоп ашқаны анықталды. Осы ресурс арқылы 2 мыңнан астам клиент есірткі сатып алып, жалпы айналым 100 млн теңгеден асқан.
Есірткі саудасынан түскен табысты қолма-қол ақшаға айналдыру үшін дропперлердің атына рәсімделген банктік карталар пайдаланылған. Тінту кезінде жалпы салмағы 30 келіден асатын марихуана мен гашиш тәркіленді.
Сот үкімімен кінәлілер 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Сонымен қатар, қылмыстық жолмен алынған табысқа сатып алынған екі автокөлік мемлекет меншігіне тәркіленді. Үкім заңды күшіне енген жоқ.
21.08.2025, 15:10 16756
Бас прокуратура "Қорғас" ШЫХО арнайы экономикалық аймағындағы қытайлық инвестордың құқықтарын қорғап, 7 млрд теңгелік жобаны қайта іске қосуға ықпал етті
Сурет: Kazakhstan Today
Прокуратура органдары инвесторлардың құқықтарын қорғауға ерекше назар аударады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы.
Осы жұмыс шеңберінде "Қорғас ХШЫО" арнайы экономикалық аймағының аумағында "Қолөнершілер қаласы"сауда павильонын салу жөніндегі инвестициялық жобаны іске асыратын Қытай инвесторы "International castle" ЖШС-ның проблемалық мәселесі сәтті шешілді.
Компания АЭА қатысушыларының тізілімінде тіркеуден бас тартуға және қатысу шартының қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты жобаны іске асыруда кедергілерге тап болды.
Құрылыс материалдарын әкелудің аяқталмаған кедендік рәсіміне және кейіннен инвесторды тізілімнен шығаруға байланысты Мемлекеттік кіріс органдары 1,4 млрд теңгеге кедендік төлемдерді қосымша есептеді.
Бас прокуратураның ұсынысы бойынша инвесторға қатысты шектеулер алынып тасталды, заңсыз есептелген төлемдер жойылды.
Жіберілген бұзушылықтар үшін кінәлі лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды.
Нәтижесінде компания 7 млрд теңгеге жобаны іске қосты, оның шеңберінде жаңа жұмыс орындары құрылатын болады.
Инвестициялық жоба туристік және сауда әлеуетін дамытуға, сондай-ақ қытайлық туристердің АЭА-ның қазақстандық жағына қызығушылығын арттыруға бағытталған.
20.08.2025, 19:20 19871
Елордада балаларды көшеде ақша жинауға заңсыз тартқан
Сурет:Depositphotos
Елордада жасөспірімдерді пайдаланып, қоғамдық орындарда заңсыз ақша жинау деректері тіркелді, деп хабарлайды Астана қаласының прокуратурасы.
Астана қаласы прокуратурасының үйлестіруімен саябақтарда, ойын-сауық орталықтарында, қоғамдық көліктерде және көшелерде рейдтер жүргізілді. Барлығы 8 кәмелетке толмаған жасөспірім анықталды. Олармен ешқандай шарт жасалмастан, 3 қайырымдылық қоры оларды волонтер ретінде тартқан.
Аталған қорлар "қайырымдылық" деген желеумен өзге мақсаттарға шамамен 340 млн теңге жинаған. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Іс аясында кәмелетке толмағандарды заңсыз әрекетке тартқаны үшін қордың лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне бөлек құқықтық баға берілетін болады.
20.08.2025, 15:27 20826
Алматыда кибер алаяқтардың әрекеті тоқтатылды
Сурет: Depositphotos
Интернет-алаяқтықтың заманауй түрлерінің алдын-алу" жобасын іске асыру шеңберінде Алматы қаласының прокуратурасы киберқылмыспен байланысты қылмыстық схемаларды анықтау және жолын кесу жөнінде белсенді жұмысты жалғастыруда, деп хабарлайды Алматы қаласының прокуратурасы.
2025 жылдың 19 тамызында прокуратураның үйлестіруімен және "Қазақтелеком" АҚ-мен ынтымақтаса отырып, ҰҚКД және қаланың ПД жедел сүйемелдеуімен Қазақстанның екі азаматы ұсталды.
Тергеу мәліметтеріне сәйкес олар, шетелдік серіктестермен сөз байласып, интернет-алаяқтық схемасын іске асыру кезінде оларға заңгерлік көмек көрсеткен.
Күн сайын осы схеманы пайдалана отырып, ақшалай қаражатты ұрлау мақсатында елдегі азаматтарға 2000-ға дейін қоңырау шалған.
Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізіліп, қылмыстық әрекеттің барлық мән-жайы анықталуда.
Алматы қаласының прокуратурасы азаматтарды ұқыпты болуға, белгісіз адамдардың қоңырауларына сенбеуге, дербес мәліметтері мен банк деректемелерін бермеуге шақырады.
Күдікті әрекеттер байқалған жағдайда дереу құқық қорғау органдарына жүгіну қажет.
20.08.2025, 11:12 21111
Жетісу облысында субсидия алу барысында 300 млн теңгеден астам қаржы жымқырылды
Сурет: Depositphotos
ҚМА Жетісу облысы бойынша департаменті субсидия жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізуде, деп хабарлайды ҚМА баспасөз қызметі.
Күдікті, ЖШС-нің басшысы бола отырып, екі жыл бойы жалған құжаттарды пайдаланып, мемлекет тарапынан сүт өнімдерін қайта өңдеуге бөлінген субсидияларды заңсыз түрде "Ауыл шаруашылығы басқармасынан" ММ алып отырған.
Келтірілген жалпы залал 300 млн теңгеден асты.
Шығындарды растау үшін басқармаға жеке кәсіпкерлерден шикі сүт сатып алу жөніндегі өзара есеп айырысулар туралы жалған құжаттар мен май өндіру бойынша жалған мәліметтер ұсынылған.
Сонымен қатар заңсыз алынған 110 млн теңге мөлшеріндегі субсидия күдікті тарапынан құмар ойындарға жұмсалған.
Сот санкциясымен құны 300 млн астам теңге болатын зауытқа тыйым салынды.
Күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасы ретінде үй қамаққа алу түрі қолданылды.
Тергеу жалғасуда.
ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
15.08.2025, 15:07 36626
СҚО прокуратурасы рұқсат етілмеген қоқыс полигондарын жою туралы жалған деректерді әшкереледі
Бас прокуратураның тапсырмасына сәйкес, Солтүстік Қазақстан облысының мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасымен коммуналдық қалдықтарды басқару саласындағы экологиялық заңнаманың талаптарының жергілікті атқарушы және уәкілетті органдар тарапынан сақталуына талдау жүргізілді, деп хабарлайды Солтүстік Қазақстан облысының прокуратурасының баспасөз қызметінен.
Аталған талдау барысында бірқатар заң бұзушылықтар, оның ішінде, 79 рұқсат етілмеген қоқыс полигонының жойылғаны туралы жалған ақпарат ұсынылғаны, Аққайың, Қызылжар, Мамлют, Тайынша аудандарында және М.Жұмабаев ауданының аумағында қалдықтардың арнайы белгіленбеген жерлерге жинақталғандығы, сондай-ақ тұрмыстық қалдықтарға арналған полигондар аумағынан өрескел шығу фактілері анықталды.
Сонымен қатар, Мамлют және Қызылжар аудандарында, сондай-ақ Петропавл қаласындағы қолданыстағы қалдықтар полигондары экологиялық талаптар мен санитарлық нормаларға сәйкес келмейтінің көрсетті.
Экологиялық кодекстің 365-бабының талаптарына қарамастан, Экология департаменті анық және жүйелі сипатқа ие құқық бұзушылықтар бойынша тиісті шаралар қабылдамаған, бұл өз кезегінде өңірдегі нақты экологиялық жағдайдың бұрмалануына әкеп соғуда.
Прокурорлық қадағалау актісінің нәтижесінде облыс әкімдігі 2025-2026 жылдарға арналған, жүйелі құқық бұзушылықтарды жоюға және өңірдегі экологиялық жағдайды жақсартуға бағытталған іс-шаралар жоспарын бекітті, жоспарда тарихи түрде қалыптасқан қатты тұрмыстық қалдықтар орналастырылған орындарды кезең-кезеңімен заңдастыру, орындалу мерзімдері, қаржыландыру көлемі, жауапты орындаушылар және бақылау тетіктері нақты көрсетілген.
Рұқсат етілмеген қоқыс үйінділерін жою туралы жалған есептерді ұсынғаны, экологиялық бақылаудың тиісінше жүргізілмегені және қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстардың үйлестірімелгені үшін 13 лауазымды тұлға, олардың қатарында Экология департаментінің басшысы, облыс әкімдігі табиғи ресурстар басқармасының басшысы және Аққайың, Қызылжар, Мамлют аудандары әкімдерінің орынбасарлары тәртіптік жауапкершілікке тартылды.
СҚО табиғат қорғау прокурорының қаулысымен ӘҚБтК-нің 324 және 344-баптарына сәйкес 12 ауылдық округтің әкімдері әкімшілік жауапкершілікке тартылып, жалпы сомасы 1,3 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды, барлық айыппұлдар толық көлемде өндірілді.
Заң және Тәртіп" акциясы аясында облыс әкімдігі, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган және аудан әкімдіктерінің қатысуымен кеңейтілген кеңес өткізіліп, онда Президенттің халыққа Жолдауында белгіленген мемлекеттік экологиялық саясаттың басымдықтарын қамтитын Экологиялық кодекстің негізгі ережелері түсіндірілді.
Қоршаған ортаны қорғау мәселесі қадағалаушы органның тұрақты бақылауында.
15.08.2025, 13:00 36666
Алматыда алаяқтардың нөмірлерді ауыстыру үшін пайдаланатын тағы бір "Sim-Box" жабдығы анықталды
Құқық қорғау органдары, "Қазақтелеком" АҚ мен "Кселл" АҚ арасында жасалған меморандум аясында қала прокуратурасының үйлестіруімен Алматы қаласы ПД-ның Киберқылмыспен күрес басқармасының қызметкерлері қылмыстық техниканы пайдалану фактісін анықтады, деп хабарлайды Алматы қаласының прокуратурасының баспасөз қызметінен.
Бәйтереков көшесіндегі пәтерде жүргізілген жедел іс-шаралар барысында Ресей Федерациясының 18 жастағы азаматынан "Sim-Box", қазақстандық ұялы байланыс операторларының 300-ден астам сим-картасы және басқа да жабдықтар тәркіленді.
Sim-Box" жабдығы қылмыстық мақсатта телефон қоңырауларын жаппай жасау, таратуларды жіберу және абоненттік нөмірлерді ауыстыру үшін кеңінен қолданылады.
Аталған факті бойынша 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы белгіленген Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 213-бабы (Абоненттік құрылғының сәйкестендіру кодын өзгертуге арналған бағдарламаларды құқыққа сыйымсыз пайдалану) бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
Биылғы жылы осыған ұқсас 7 іс сотқа жолданса, оның 4-і бойынша үкім шығарылған.
Алматы қаласының прокуратурасы азаматтарды абай болуға және банк картасының деректері мен кіру кодтарын бөгде адамдарға бермеуге шақырады. Мұндай жабдықты пайдалану мүмкіндігі туралы ақпарат болса, құқық қорғау органдарына хабарлаңыз.
