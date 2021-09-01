Гастрольные спектакли Национального театра страны Abay Opera House на большой сцене Astana Opera

Национальный театр страны Abay Opera House дал хороший старт к началу своего 88-го театрального сезона, представив гастрольные спектакли столичной публике на большой сцене Astana Opera. В программу вошли новые постановки, которые уже полюбились, как алматинскому зрителю, так и искушенному в европейских странах.

Первым спектаклем, который увидели жители и гости столицы, стала опера Гаэтано Доницетти "Дон Паскуале" от итальянского режиссера-постановщика, сценографa, дизайнерa по костюмам Маттео Маццони. Ведущие солисты оперной труппы Зарина Алтынбаева, Таир Тажи, Эмиль Сакавов, Артур Габдиев и Толеген Рахымбаев под звуки симфонического оркестра погрузили зрительный зал в итальянские страсти. Постановка, которая была представлена в первый день гастролей - это взгляд на всю историю с точки зрения главной героини спектакля Норины (З. Алтынбаева) как символа женской эмансипации последних веков, через которые зритель вместе с героями переживает три разных эпохи становления- 1800-е годы, 1950-е годы, Эпоха "Vacanze Romane", и наши современные дни, в окружении роскоши современной Италии. По мере развития сюжета зритель видит, как меняется главная героиня, как становится сильнее, что усиливает акцент перемены времен в спектаклях. В сюжете оперы Доницетти, композитор сам назвал ее "драма-буффа в трех актах", помимо красавицы Норины, мы встречаемся с главными персонажами - стариком Доном Паскуале, его молодым племянником Эрнесто, хитрецом доктором Малатеста. Женский образ главной героини и есть, та самая движущая сила всей истории. Интересно наблюдать, как молодой и статный певец Таир Тажи перевоплощается в роль и входит в образ старика Дона Паскуале. Герой Эмиля Сакавова - Доктор Малатеста ездит по сцене на мопеде VESPA, который был специально привезен в Нур-Султан, чтоб передать эпоху 50-x годов XX века.

Для каждого артиста гастроли - это возможность показать себя и свое мастерство; труппа давно не выезжала на гастроли: из-за пандемии много поездок пришлось отменить. И то, как выложились артисты на сцене Astana Opera, лишний раз доказывает, насколько профессионально и эмоционально шла работа над формой исполнения всех постановок. И опера "Дон Паскуале", и Вечер одноактных балетов произвели фурор в среде столичных зрителей, оставив самые лучшие впечатления от нашего приезда в Нур-Султан, а это именно то, чего мы хотели добиться", - говорит директор театра Таир Каратаев.

Три одноактных балета Ф. Шопена "Шопениана", И.С. Баха "Открывая Баха", М. Равеля "Болеро" стали достойным продолжением следующего дня гастролей. Ведущие солисты балетной труппы Жанель Тукеева, Рахим Даиров, Айман Егисбаева, Гульвира Курбанова, Малика Ельчибаева, Наргиз Мирсеидова, Рустем Имангалиев, Баян Бекетаева, Азамат Аскаров, Нельсон Пенья и Архат Аширбек показали все свое мастерство в трех абсолютно разных постановках, как и в музыке, так и в хореографии.

Балетная труппа нашего театра уже не в первый раз выступает на сцене Astana Opera, и в этот раз она показала свое высокое мастерство и профессионализм, несмотря на всё волнение и ответственность. Ведь все три балета кардинально разные и в музыкальной направленности, так и в хореографии и как артисты перевоплощались из образа в образ говорит о многом. "Шопениана" классика, которую танцевало не одно поколение великих танцоров и балерин. Это всемирно известная хореография и танцевать её сложно, но всегда трепетно. Труппа максимально старалась передать атмосферу "Белого балета", всей его легкости звучания на музыку Фридерика Шопена. Два других балета, которые мы представали, - это совершенно разные постановки, которые не идут на сценах ни одного театра в мире, кроме нашего. Это новые спектакли, которые были созданы специально для нашего театра имени Абая, для наших артистов. Это современные постановки динамичные, полные экспрессии и эмоций. Но есть в них и философский настрой, который каждый зритель может "прочитать" по-своему. Я уверена, что все три балета это большой подарок гостям и жителям нашей столицы", - делится главный балетмейстер, Народная артистка РК Гульжан Туткибаева.

Шопениана" - балетная сюита на музыку Фридерика Шопена. Бессюжетный спектакль - оммаж эпохе романтизма с его вечным конфликтом между мечтой и действительностью, неуловимостью ускользающего идеала. "Шопениана" поставлена главным балетмейстером театра, народной артисткой РК Гульжан Туткибаевой.

Балет-неоклассика "Открывая Баха" - революционная постановка, которая включает в себя необычный и неожиданный хореографический язык танца и "Болеро" от хореографа Рикардо Амаранте, где классик-модерн присутствует во всем, что происходит на сцене: как перемещаются танцоры, как декорации и свет меняют настроение зрителя. Музыка Мориса Равеля, безусловно, только усиливает впечатление от увиденного.

У нас получилось удивить столичную публику и получить поздравления и хорошие отзывы от наших коллег. Артисты нашего театра выступали с особым вдохновением и колоссальной самоотдачей", - отметил главный дирижер, Заслуженный деятель РК Ерболат Ахмедьяров.

Все постановки гастролей КазНАТОБ имени Абая в честь Дня Независимости были представлены жителям и гостям столицы впервые и имели ошеломительный успех. Зал "взорвался" громом аплодисментов и криками Bravi. Все дни спектаклей прошли при полном аншлаге, учитывая санитарные нормы.

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