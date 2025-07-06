Бизнес-диалог в Караколе: участники экспедиции обсудили развитие женского предпринимательства в Евразии

Рассказать друзьям

4 июля в рамках международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" в городе Караколе состоялся бизнес-диалог на тему "Женское предпринимательство", собравший представительниц бизнеса, общественных организаций и органов государственной власти из стран Евразии.





Мероприятие прошло под модерацией Валерии Рытвиной, руководителя совета блогеров Российской Федерации. В обсуждении приняли участие более 20 приглашенных спикеров из Кыргызстана, Казахстана, России и Таджикистана - как в очном, так и в онлайн-формате. Среди них - успешные предпринимательницы, руководители организаций, представители торгово-промышленных палат, туристических и образовательных структур.









Основной темой диалога стало признание женского предпринимательства как ключевого элемента устойчивого экономического роста, социальной стабильности и формирования благоприятного делового климата в Евразийском регионе. Отмечалась необходимость системной поддержки женщин в бизнесе, в том числе через доступ к образованию, государственным и частным инициативам, институтам менторства и платформам обмена опытом.









В рамках дискуссии участницы обсудили ряд актуальных вопросов:





какие барьеры существуют сегодня на пути развития женского бизнеса в Евразии и как их преодолевать;

какова роль электронной торговли в расширении возможностей для женщин;

насколько важно женское бизнес-образование и каковы перспективы его развития;

каким образом женщина может совмещать традиционные семейные ценности с активным предпринимательством;

какую роль играет поддержка семьи и окружения в пути женщины к профессиональной реализации;

какие меры, программы и инициативы - как со стороны государства, так и от международных и частных структур - могут способствовать вовлечению женщин в бизнес.









Особое внимание было уделено теме женской солидарности и поддержки, обмену успешными практиками и историям личных достижений. Прозвучало множество примеров, доказывающих, что при целеустремленности, знаниях и поддержке можно добиться успеха даже в самых конкурентных сферах.









Диалог стал важной площадкой для обмена мнениями и укрепления профессиональных связей между женщинами-лидерами из разных стран. Участницы отметили значимость подобных встреч для формирования общего видения и выработки решений, способствующих развитию женского предпринимательства на евразийском пространстве.