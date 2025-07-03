Экспедиция достигла "экватора" маршрута: от Алматы до Каракола  

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1 июля международная экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" достигла середины маршрута - как по календарным дням, так и по пройденному расстоянию. Этот этап стал переходным не только географически, но и символически: участники пересекли границу Казахстана и Кыргызстана, завершив казахстанский участок маршрута и начав исследование кыргызской земли.





Финальной точкой в Казахстане стал Чарынский каньон - уникальный природный памятник, известный своими скалами причудливой формы и глубокими ущельями. Участники экспедиции совершили прогулку по каньону, вдохновившись его величественными пейзажами и силой природы.





После прохождения границы гостей уже ждали в Кыргызстане. Первым теплым знаком гостеприимства стал обед, где специально для участников экспедиции было приготовлено 13 килограммов настоящего кыргызского плова.









По пути в Каракол участники сделали остановку у археологического памятника Сан-Таш - древнего курганного могильника, связанного с кочевыми культурами Центральной Азии. Это место, окруженное легендами и историей, напомнило участникам о многовековой связи народов и перекрестке культур, по которому они продолжают свое движение.





Каракол стал новой точкой притяжения на маршруте экспедиции, а середина пути - поводом подвести первые итоги и с новыми силами двигаться дальше.