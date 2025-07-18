Флаг культурного единства: экспедиция передает эстафету "Интервидения‑2025"

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В преддверии международного музыкального конкурса "Интервидение‑2025", который пройдет 20 сентября в Москве, стартовала международная эстафета флага - символа дружбы и сотрудничества. Особую роль в этом процессе играет экспедиция "Путешествие в сердце Евразии", ставшая живым проводником идеи культурного единства на всем евразийском пространстве.





Флаг конкурса впервые был подписан 7 июля в Бишкеке представителями Кыргызстана - трио "Номад". Здесь же он был передан участникам экспедиции, начавшим символическое путешествие с флагом через города и страны, призванное объединить народы региона не только географически, но и духовно. Через встречи, культурные мероприятия и знаковые остановки маршрут превращается в реальный путь сближения, где флаг - не просто ткань, а свидетель и участник происходящего.









Следующей остановкой стал Узбекистан. 15 июля в Ташкенте флаг подписал представитель страны на предстоящем конкурсе - певец Шохрух Ганиев. Подписи артистов, организаторов и участников маршрута становятся своеобразным культурным дневником, запечатленным на ткани. Он продолжит свой путь в Таджикистан, а завершится эстафета 12 сентября в Москве, в национальном центре "Россия", где флаг будет передан организаторам "Интервидения‑2025".









Возрождение "Интервидения" как международной музыкальной платформы стало важным шагом в культурной политике. В конкурсе примут участие более 20 стран - от СНГ и БРИКС до Ближнего Востока и Латинской Америки. Его символический путь уже начался - и именно экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" делает этот путь живым и осязаемым.