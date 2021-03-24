Martial Arts Today: В мире единоборств

Об авторе раздела

Санатбек Сейдеханов - журналист, докторант и преподаватель в КазНУ имени аль-Фараби, энтузиаст единоборств. Работал редактором в журналах, посвященных здоровому образу жизни и спорту. Автор и редактор телеграм-канала Martial Arts Today. С детства занимается ушу для себя.

В новом разделе о боевых искусствах на портале Kazakhstan Today Санатбек будет освещать сферу единоборств в широком диапазоне тем: от традиционных школ и их истории до современных реалий ММА. Также автором будет затрагиваться актуальный сегодня здоровый образ жизни.

Почему именно боевые искусства?

Мы считаем, что именно они помогают сохранять традиционные ценности мужества и благородства в обществе. Задумывались ли вы о том, что у каждого человека есть по две руки и по две ноги, но при этом представители различных школ и стилей боевых искусств применяют их столь разнообразно? Но объединяет этот огромный мир нечто общее - незыблемые ценности и кодекс чести мастеров воинских искусств. Чем выше уровень бойца, тем больше в нем выражены понятия о хрупкости человеческой жизни, гуманности и важности совершенствования не только тела и навыков, но и духа. В целом единоборства являют собой путь жизни, где ежедневные тренировки и самодисциплина выстраиваются в единый непрерывный поток самопознания и гармонии. И чем больше людей будут интересоваться и заниматься этим, тем лучше для всеобщего здоровья и счастья.

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