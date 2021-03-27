ТОП лучших материалов Санатбека Сейдеханова о боевых искусствах

Санатбек Сейдеханов - журналист, докторант и преподаватель в КазНУ имени аль-Фараби, энтузиаст единоборств. Работал редактором в журналах, посвященных здоровому образу жизни и спорту. Автор и редактор телеграм-канала - журналист, докторант и преподаватель в КазНУ имени аль-Фараби, энтузиаст единоборств. Работал редактором в журналах, посвященных здоровому образу жизни и спорту. Автор и редактор телеграм-канала Martial Arts Today . С детства занимается ушу для себя.

В новом разделе о боевых искусствах на портале KAZAKHSTAN TODAY Санатбек будет освещать сферу единоборств в широком диапазоне тем: от традиционных школ и их истории до современных реалий ММА. Также автором будет затрагиваться актуальный сегодня здоровый образ жизни.





Тайская традиция: любить нельзя калечить

(запятую поставьте сами)

Сергей Бадюк периодически балует нас фильмами про Таиланд и муай-тай (тайское боевое искусство). В этом выпуске из серии "Бадюк в Таиланде" он рассказывает о старом традиционном муай-тай - муай боран. Там же во время съемок этой передачи Сергей был посвящен в ученики мастера Оу, известного тренера по этому виду боевых искусств. Вы увидите реальную костоломную и зубодробительную технику муай боран, эффективность которой бросает в холодный пот даже при просмотре видео, а также узнаете некоторые духовные аспекты от мастера.

Угадай травму

Помните финальную боевую сцену в фильме "Ип Ман"? Злого японского генерала сыграл актер Хироюки Икеучи. Между прочим, он не был знатным каратекой на тот момент. Ему всю хореографию поставили специалисты. И ведь неплохо справился, правда? Вроде бы все прошло отлично. Но... не без травм.

Сотрясение мозга Хироюки получил довольно красиво, как и подобает самураю - в бою. Несколько раз ему прилетело от Донни Йена (который в роли Ип Мана) весьма не по-детски. Что ж, искусство требует жертв. Не нарочно ведь.

Между прочим, Донни Йен, на съемках "Ип Мана-3" сломал указательный палец Майку Тайсону - тот нарвался кулаком на локоть. Опять же, нечаянно...

Рэпперы, в бой!

Американский рэп-исполнитель Mobb Deep с юных лет занимается китайскими боевыми искусствами. Его проект "Rap is Martial Arts" (англ. "рэп - это боевое искусство") мы находим уникальным миксом музыки и единоборств. Все его клипы можно посмотреть на одноименном ютуб-канале. Данный конкретный клип сделан в рамках челленджа "Shook Ones" (англ. "встряхнул их").

Работай диафрагмой

Риксон (он же Хиксон) Грейси показывает свою дыхательную технику, которая существенно помогала ему побеждать многочисленных оппонентов в клетках и на рингах в течение всей долгой и насыщенной карьеры прославленного бойца. Польза от этой практики большая, т.к. упражнение значительно улучшает кровообращение, обогащая кровь кислородом. А для спортсмена и просто зожника это очень важно.

Диафрагмальное (брюшное) дыхание (лат. resperatio diaphragmatica) - тип дыхания человека, активное участие в котором принимает грудно-брюшная часть диафрагмы. Осуществляется преимущественно за счёт сокращения диафрагмы и брюшных мышц. Характерно для физиологического дыхания мужчин.

Тянись, тянись, тянись

И больше не старись...

Стретчинг не просто так входит в моду. Это действительно полезно для тела.

При выполнении упражнений из комплекса стретчинга мышечные волокна активизируются за счёт сокращения в ответ на растяжение. Рефлекторная реакция со стороны нервной системы стимулирует процессы в мышцах и связочно-сухожильном аппарате.

Растяжка - лучший способ предотвратить развитие артрозов, остеохондроза, улучшить состояние позвоночника. Но её польза этим не ограничивается. Регулярные занятия способствуют гармоничному развитию и укреплению всех систем и функций организма.

Погоня за Дольфом Лундгреном

Однажды летом 2010 года в Астане проходил кинофестиваль экшен-фильмов, где гостями были звезды мирового кино и спорта. Мы сделали там интервью с Дольфом Лундгреном для спортивного журнала. В плотном графике Дольфа не было ни копейки времени, поэтому нам пришлось пару дней буквально преследовать его по всей столице и узнавать через разных людей адреса, где он предположительно появится на следующий день. "Поймали" мы его утром в Карате-центре г. Астаны, куда знаменитый актер приехал потренироваться. Всеми правдами и неправдами мы пробрались на закрытую тренировку. И увидели, как работает Дольф. С местными черными поясами он отработал три часа, кимоно на нем можно было просто выжимать от пота. Это было удивительно. В спаррингах с астанинскими каратистами Лундгрен показал интересные вещи: пробивал коленом в голову из любого положения. Казалось бы, стоит и принимает на себя удары соперника, и вдруг резко и неожиданно... бам!.. и прямое попадание в торец. Ребята оценили.

PEEK-A-BOO - стиль Майка Тайсона

Пик-а-бу (от англ. peek-a-boo - игра в прятки) - это особый стиль в боксе. Разработал его великий Кас Д'Амато, который был тренером самого Майка Тайсона. В исполнении Майка вы видите эталон того, что придумал Кас.

Для пик-а-бу характерны резкие маятникообразные движения корпусом, нырки и короткие шаговые и скачкообразные перемещения. Руки при этом держатся плотно перед лицом у щёк, а локти прилегают к телу. Все удары выполняются из этого положения. Визитная карточка пик-а-бу - боковые удары "кружкой" (вертикальным кулаком) с раскруткой корпуса. Такая техника лучше подходит для низкорослых бойцов. В целом, данная система не так проста и требует прекрасной работы ногами и телом.

Королева Ката

Эту симпатичную японскую девушку зовут Рика Усами. Она чемпионка мира по карате WKF в 2012 году в разделе ката. Занимается стилем шито-рю (сито-рю). В карате пришла в возрасте 10 лет. А родилась она в 1986 году в Токио.

Рику по праву называют королевой ката. Возможно, у нее свой талант к этому. Но усердную работу над собой никто не отменял. Кто занимался карате, тот знает, что на хорошем уровне делать ката ой как непросто. Об этом уже много сказано в Интернете, но каждый раз диву даешься, какой это титанический труд.

Как говорил известный тренер по шотокан карате Олег Цой, ката дает занимающемуся всё: силу, скорость, тайминг, взрывное усилие и гибкость. Это отдельный самодостаточный вид тренинга, который можно практиковать всю жизнь до глубокой старости и с каждым годом открывать в себе новые уровни мастерства и понимания боевого искусства.

Почему бы не заниматься этим? Особенно на свежем воздухе. Тем более, что погода уже располагает.

Рвём воздух руками

Ну, и вдогонку, еще одно короткое видео с Рикой Усами.

Здесь напрашивается только один комментарий: повторять такое дома без соответствующей подготовки не стоит, дабы собственноручно не нанести себе легкое сотрясение мозга от своей же инерции. А в качестве примера скорости и координации работы всего тела и мышц-сгибателей и разгибателей, а также нервной системы - очень даже хорошо посмотреть и вдохновиться.

Действие Рики Усами немного напоминает работу рака-богомола. Есть такое маленькое океаническое существо, удар которого способен разбивать раковины моллюсков, панцири крабов и... стены аквариумов. Причем бьет этот уникальный зверёк обеими передними конечностями, да с такой скоростью, что вода вокруг его покрытых сверхпрочным хитиновым волокном лапок буквально вскипает. А создаваемая при этом ударная волна сама по себе способна убить небольшую рыбку.

Занимайтесь карате. Но аккуратно.

Универсальные упражнения для борцов

Все борцухи-братухи делают это. Попробуйте и вы на досуге. Если понравится, то включите эти упражнения в свой ежедневный график.

Специалист по грэпплингу Риад Джамалбеков показывает борцовский комплекс для развития базовых навыков и силы. Для выполнения данного комплекса не требуется наличие партнера, что удобно.

Вообще, надо сказать, что сам по себе грэпплинг, или грепплинг (кому как удобно писать) появился в 90-е годы в Арабских Эмиратах как вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов. Считается европейской модификацией японской борьбы джиу-джитсу в ее бразильской интерпретации (BJJ - знаменитое бразильское джиу-джитсу).

В обывательском понимании разница между бразильским джиу-джитсу и грэпплингом состоит в том, что в грэпплинге борются без кимоно.

Грациозно опасное Ушу

15-й Всемирный чемпионат по ушу в Шанхае. 2019 год. Суйчжин Чен (Suijin Chen) демонстрирует багуачжан.

Это такой уважаемый стиль в Китае, что просто эпитетов не напасешься. Багуачжан, или Ладонь Восьми Триграмм - традиционное направление китайского боевого искусства ушу, для которого характерны очень быстрые перемещения по кругу и круговые и прямые удары ладонями от ног через поясницу. Движения напоминают плывущего в воде дракона.

Удары очень жесткие, хотя они обрамлены в, казалось бы, грациозные телодвижения. Например, один из мастеров багуачжан по имени Лян Чженьпу ломал скамейку пополам ударом ладони. И таких умельцев было довольно много. Багуачжан настолько крупная традиция, что о ней даже в отдельной книге всего не расскажешь.

Другой мастер Чень Тинхуа, однажды в конце 19 века, вооружившись двумя ножами, убил более 10-ти британских солдат в прямом боестолкновении, после чего был застрелен от греха подальше. Такие были люди. Так что багуачжан - это достаточно серьезно.

Сумеречный Самурай показывает технику

Это Хироюки Санада, который снимался с Киану Ривзом в фильме "Последний самурай". Этому актеру уже 61 год.

Так вот Хироюки в данном видеоэпизоде, в максимально активном возрасте, демонстрирует отличную технику ведения боя против вооруженного самурайским мечом противника. Наш герой держит в руке палку, как вы видите. В чем секрет выживания в такой ситуации? В перемещении на ногах и в работе поясницы. Если не успеешь переместиться из точки А в точку Б, то получи лезвием по чему угодно. Тут важна скорость и навык "прилипания" к противнику. Сами посмотрите.

А вы занимаетесь психологическим айкидо?

В научно-популярном дискурсе сравнительно недавно закрепилось понятие психологического айкидо.

Это особый подход к общению с людьми, основанный на принципах известного во всем мире боевого искусства айкидо. По легенде, основатель айкидо Морихей Уэсиба однажды отдыхал в зимнем саду и наблюдал, как снег падает с тонких веток деревьев. И его осенило. Так родился ключевой принцип айкидо ("мягкий путь" - яп.) - непротивление грубой силе противника, а сопровождение и перенаправление этой силы в своих интересах.

В практической психологии это применимо, и еще как. К примеру, если вам говорят, что вы сегодня безвкусно одеты, значит перед вами типичный глупый человек. Зачем с ним спорить? Лучше согласиться и, тем самым, нейтрализовать его атаку. И потом ответить.

Психологическое айкидо вы можете практиковать и совершенствовать везде, где есть люди. И эта книжка вам поможет в этом.

Обманный удар ногой изнутри наружу

Удар учи-маваси гери стал довольно модным в кекушинкай-карате. Техника состоит из двух частей:

отвлекающий лоу-кик (маваси гери гедан, т.е. круговой удар по голени, в колено, либо по бедру), либо коленом в живот, и собственно удар учи-маваси в голову подъемом стопы. Нокауты довольно часто бывают, потому что противник не успевает переключиться с защиты от лоу-кика на защиту головы. Посмотрите, как это показано на видео. Кстати говоря, такой удар можно встретить и в стиле винчун.

Винчун: старый мастер разобрал молодого бойца прямо в магазине

Ип Чун, сын основоположника винчун Ип Мана, преподает урок молодому адепту.

Из этого ролика можно вынести две интересные мысли:





На первый взгляд можно сделать вывод о человеке только в плане его физической силы, но не навыков; Изменения вносят гибкость: отклоняйтесь от привычной рутины.





Когда девушка взяла в руки копьё...

Точнее, копье цян (китайское название). Это значит, что либо вы ее вконец достали, либо она мастер ушу и любит копье как снаряд. Чемпионка Китая (!) Кан Вэньцун покажет, как надо обращаться с таким грозным оружием. Филигранная техника, великолепная физическая форма. Видно, что это серьезная китайская школа. Не вздумайте повторить такое дома. Даже если умудритесь сделать копье из швабры...

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