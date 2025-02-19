18.02.2025, 17:06 2061
Одноактный балет "Мефистофель. Наваждения Фауста"
Фото: kp.kz
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Балет "Мефистофель. Наваждения Фауста" - одноактная постановка, созданная выдающимся казахстанским хореографом Булатом Аюхановым. Вдохновением для него послужила легендарная трагедия Иоганна Вольфганга Гёте "Фауст", а музыкальное сопровождение взято из оперы Шарля Гуно. Эта постановка - философская притча о человеческой слабости, вечном поиске смысла жизни и непреодолимой власти соблазна.
новости по теме
13.02.2025, 11:40 7866
В Алматы прошел концерт в честь праздника фонарей в рамках Китайского Нового года
Фото: Скрин с видео
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Праздник фонарей, встречаемого в рамках Китайского Нового года, отпраздновали в Алматы.
В Алматы праздничное мероприятие прошло в Казахском национальный театре оперы и балета имени Абая. Перед многочисленными гостями выступила генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй.
Цзян Вэй подчеркнула, что 2024 год стал поистине значимым для отношений между Китаем и Казахстаном. Он напомнила, что председатель КНР Си Цзиньпин успешно совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил двусторонние отношения и выразил уверенность в дальнейшем развитии казахстанско-китайского сотрудничества.
31.01.2025, 17:04 18871
Гала-концерт Праздника весны 2025 Медиакорпорации Китая
Фото: Скрин с видео
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Гала-концерт Медиакорпорации Китая (CMG), приуроченный к празднику Весны 2025 года, стал ярким культурным событием, объединившим зрителей Китая и всего мира. Многочасовое представление подарило зрителям незабываемую атмосферу праздника, продолжавшуюся до глубокой ночи.
23.01.2025, 16:58 26381
Китайские художники создают каллиграфические шедевры из корней деревьев
Фото: кадр из видео
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В парке культуры и творчества в городском округе Лэшань провинции Сычуань, который навали "Корни китайской каллиграфии", художники превращают изящные корни деревьев в настоящие каллиграфические шедевры, сообщает bigasia.ru.
Мастера используют приемы кистевой живописи и принципы композиции из традиционного начертания иероглифов. Они создают невероятно сложные произведения, включая серию скульптур, основанных на зодиакальных символах.
Этот корень был очень длинным. Его концы напомнили мне треугольную голову змеи и заостренный хвост. Мы аккуратно очистили корень от камней, и в результате получилась скульптура, похожая на змею. Такие идеальные образцы - большая редкость", - заявил художник Ян Чжо.
По словам Яна Чжо, на создание серии "Корень зодиака" ушло примерно шесть лет. Художник надеется, что эти экспонаты не только порадуют глаз, но и донесут самые теплые новогодние пожелания до каждого посетителя выставки.
29.12.2024, 15:11 47896
Спектакль-диагноз "Шах и мат" по пьесе Евгения Шварца
Фото: Kazakhstan Today
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В Астане показали спектакль-диагноз "Шах и мат", поставленный по пьесе Евгения Шварца "Дракон".
Сюжет, пронизанный интригой и неожиданными поворотами, погружает зрителя в мир, где идеалы сталкиваются с реальностью, а выбор каждого может изменить судьбу. Актеры рассказали историю о борьбе за справедливость и человеческую природу", - рассказала режиссер Елизавета Высочина-Флах.
21.12.2024, 00:35 57156
Молодые журналисты из ближнего зарубежья приняли участие в медиашколе в Москве Эксклюзив КТ
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В рамках III международной премии для журналистов "Честный взгляд" в Москве прошла медиашкола для молодых журналистов, передает корреспондент агентства.
Программа медиашколы включала однодневный курс лекций спикеров - молодых руководителей ведущих российских СМИ и экспертов в области новых медиа. Участники школы обсудили с лекторами тренды и вызовы современной журналистики, особенности фактчекинга и составили портрет журналиста в новых реалиях.
Вместе с тем журналисты посетили офис международного телеканала RT и познакомились с принципами работы видеоагентства Ruptly.
Также для участников проекта была организована экскурсия по Москве, в ходе которой ребята посетили Красную площадь, прогулялись по главным московским улицам и вдохновились творчеством художников прошлого столетия в Новой Третьяковской галерее.
Заключительным, но важным элементом в программе медиашколы стала встреча молодых журналистов с председателем комитета совета федерации федерального собрания РФ по международным делам Григорием Карасиным. Сенатор ответил на вопросы представителей молодежи Центральной Азии, обозначив "опорные точки" взаимодействия России со странами - участницами мероприятия.
Современная молодежь является ключевым поколением для того, чтобы на Земле восторжествовало взаимное понимание и мир. Я думаю, мы сегодня, завтра и послезавтра будем стремиться к тому, чтобы мир был справедливым, многополярным, чтобы страны могли принимать те решения, которые хочет подавляющее большинство населения", - отметил сенатор.
Для участия в школе были приглашены порядка 30 студентов и начинающих журналистов из стран Центральной Азии, Африки, Беларуси, Грузии, Армении, Азербайджана и Ирана.
Медиапремия и школа "Честный взгляд" проводятся под эгидой Россотрудничества, заявки для участия в проекте принимаются из более 50 стран мира.
26.11.2024, 20:00 72266
Казахстанские журналисты посетили Омскую область Эксклюзив КТ
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В рамках совместного проекта представительства Россотрудничества в Республике Казахстан и правительства Омской области состоялся пресс-тур ведущих СМИ Казахстана в Омск с целью освещения социально-экономического развития и культурного наследия приграничного региона, передает корреспондент агентства.
Знакомство казахстанцев с Омском началось с исторического центра города - историко-культурного комплекса "Омская крепость". Это один из ключевых оборонительных пунктов, бастионов Российской империи, возведенный в XVIII-XIX веках для защиты южных границ от набегов кочевников.
Протяженность Иртышской линии, которой управляла Омская крепость, составляла почти 2 тысячи километров, - от южного Урала до предгорья Алтая. С постройки первой крепости, воздвигнутой в 1716 году, и началась история города Омск. Благодаря наличию крепости Омск стал главным городом Западной Сибири.
Когда-то здесь находились казармы полков, участвовавших в Отечественной войне 1812 года. Отсюда начиналось освоение территории Казахстана и Средней Азии, регулировались отношения с казахами и народами зарубежной Азии.
Сегодня музейный комплекс составляют 11 отреставрированных зданий и сооружений. При этом, по словам сотрудников музея, ремонт облицовки фасада сохранившихся зданий был выполнен таким образом, чтобы сохранить подлинные фрагменты изнутри.
Более 22 лет мы занимаемся изучением региональной истории и просветительской деятельностью. Нам интересно, как небольшое население города Тара (старейший город Омской области) могло оборонять довольно протяженную границу. Но город выстоял, и мы считаем этот факт нашим брендом, потому что российская государственность на этих территориях смогла устояться во многом благодаря героическим действиям людей из поколения в поколение", - рассказал руководитель военно-исторического клуба "Служилые люди Сибири", директор "Омской крепости" Василий Минин.
Ныне на территории крепости организовывают совместные работы с творческими союзами, научными и образовательными учреждениями. Как рассказали в ходе экскурсии, молодые ребята и девушки посещают выставки и принимают участие в исследовательском процессе региона, но не так активно, как этого бы хотелось создателям исторических мероприятий.
Мы начали очень интересный проект "Военные династии Омского Прииртышья". Многие династии прослеживаются с 1594 года до Гражданской войны или Второй мировой войны, то есть на протяжении поколений служилые люди передавали традицию служения дальше своим потомкам. На эту идею нас натолкнул Год семьи, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас мы активно развиваем этот проект", - поделился руководитель военно-исторического клуба.
Также в музейном комплексе часто подготавливают выставки, литературные вечера, встречи, конференции, лекции, фестивали и конкурсы. Более того, омичи выезжали с историческими постановками в Беларусь и Казахстан, в период проведения EXPO - 2017.
Историческую программу пресс-тура продолжил визит казахстанской делегации в Центр "Эрмитаж - Сибирь" на базе Музея имени М. А. Врубеля, который является одним из четырех представительств Государственного Эрмитажа в России. Журналисты посетили выставку "Петр I и его эпоха", которая включает более 200 предметов из собрания Государственного Эрмитажа - личные вещи императора, предметы из его коллекций, инструменты и приборы XVII-XVIII веков, а также произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, связанные с Петром I и его окружением. Самые ценные портреты императорской семьи, написанные художником Жан-Марка Натье тоже прибыли из Эрмитажа в Омск.
Команду журналистов впечатлили такие любопытные экспонаты, как слепок ладони и посмертная маска Петра I, костюм императора и настоящее чучело его любимой собаки Лизетты. Вместе с тем на выставке предусмотрены увлекательные интерактивные зоны - в атмосферу XVIII века можно погрузиться, ощутив запахи морского ветра, дымного пороха, трубочного табака и янтаря. Зрители картин, задерживаясь у некоторых экспозиций, могут попасть под "шумный душ" из звуков кровавой битвы на поле боя или праздничного императорского бала.
Стоит отметить, что выставка первого Всероссийского императора и его эпохи в омском Эрмитаже продлится до 23 июня 2025 года.
Представителям казахстанских СМИ также показали выставку, приуроченную к 100-летию образования СССР - "Я другой такой страны не знаю". В выставочном зале представлено около 200 произведений художников 15 союзных республик в техниках живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство 1922-1991 годов из собрания Музея имени М. А. Врубеля.
Большой блок выставки посвящен искусству Средней Азии. Зрители могут увидеть самобытную живопись, скульптуру, предметы декоративно-прикладного искусства. Это работы художников Узбекистана - У. Тансыкбаева, Д. Умарбекова, Н. Шина, М. Садыкова; Таджикистана - В. Боборыкина, З. Хабибуллаева, А. Хайдарова, Х. Хушвахтова; Туркмении - А. Сапарова, Х. Шахбердиева, Киргизии - Э. Токтоганова. Завершают экспозицию работы художников Казахской (О. Нуржумаев, А. Сыдыханов, С. Нурсапаев) и Молдавской ССР (М. Греку, К. Китайка, Л. Цончева).
25.11.2024, 13:40 75996
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08.11.2024, 10:46 86406
Китайский театр теней - древняя традиция в современном мире
Фото: 28 сентября, Сиань, Китай. Ван Хайянь показывает фигурку Гуань Юя/Синьхуа
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Древний город Сиань - исторический калейдоскоп. Это отправная точка Великого шелкового пути и важный узел инициативы "Пояс и путь" в новую эпоху. Здесь можно не только насладиться величественными пейзажами, прикоснуться к древней городской стене и услышать шепот истории, но и увидеть головокружительные современные небоскребы и окунуться в оживленную жизнь мегаполиса, сообщает "Синьхуа".
Театр теней провинции Шэньси - традиционное нематериальное культурное наследие Китая с многовековой историей. Он вобрал в себя современные элементы, что только придало ему больше колорита и принесло новых поклонников.
Традиции древнего искусства
В дождливый день мы встретились с мастером Ван Хайянь в ее студии. Наследница "Театра теней семьи Ван" в 4-м поколении рассказала о неразрывной связи своей семьи с театром теней и Сианем. Ее отец Ван Тяньвэнь приехал сюда в возрасте одиннадцати лет и научился делать фигурки для театра теней. После десятилетий упорного труда он стал продолжателем искусства "Театра теней семьи Ван" и сделал его известным брендом в регионе и по всему Китаю.
Под влиянием отца Ван Хайянь с детства увлекалась созданием фигурок для театра теней. Она долго упрашивала отца, и он наконец согласился ее обучить. Вырезание фигурок требует большой силы, поэтому Ван Хайянь пришлось непросто. Она упорно училась, привязывая кирпичи к запястьям, и в итоге преодолела трудности и стала достойной наследницей "Театра теней семьи Ван".
Дан Фэйхуа, сын Ван Хайянь, с детства наблюдал за тем, как дед и мать делают фигурки, а когда поступил в университет, стал сам этому учиться. Теперь он - наследник "Театра теней семьи Ван" в 5-м поколении.
Ван Хайянь рассказала, что "Театр теней семьи Ван" использует традиционный для Шэньси 24-этапный процесс изготовления фигурок и классическую технику "поворачивания кожи и вырезания ножом", а также применяет своеобразный "метод фаски", чтобы сделать фигурку более гладкой. При раскрашивании они используют пять традиционных цветов. Мастера применяют метод плоского раскрашивания и растушевку, чтобы уменьшить насыщенность цветов и создать больше вариаций.
Древнее искусство в современном мире
Театр теней передается из поколения в поколение уже более 2000 лет, а сочетание с современными трендами придает ему новых жизненных сил, отметила Ван Хайянь.
В последние годы "Театр теней семьи Ван" сотрудничает с компаниями из разных сфер, включая производство предметов роскоши и онлайн-игры, используя инновационные техники для интерпретации образов и концепций брендов. Мастера успешно повышают узнаваемость как брендов, так и своего театра.
Только сочетая театр теней с популярным контентом, который нравится людям, можно получить новую аудиторию, уверен Дан Фэйхуа. Он завел аккаунты в соцсетях, чтобы показать, что тени могут быть модными и крутыми, а у традиционной китайской культуры есть разнообразные интерпретации. Молодой мастер публикует видео, в которых фигурки танцуют под поп-музыку, а также показывает теневые варианты популярных героев видеоигр, аниме, кино и телесериалов, набирая множество лайков.
За виртуальным миром Дан Фэйхуа не забывает и реальный. Он соединяет театр теней с другими традициями нематериального наследия и коммерциализирует свой продукт, внедряя повсюду культурный опыт и придавая социальному пространству большую культурную глубину.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?