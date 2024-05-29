28.05.2024, 11:57 6246
Россия сегодня. Великий Новгород. Поисковые экспедиции
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В Зале воинской славы Новгорода журналисты ведущих изданий Казахстана встретились с бойцами поисковой экспедиции "Долина". Темой разговора стало сотрудничество нашего региона и республики в увековечении памяти героев Великой Отечественной войны.
На встрече вспоминали боевые события на Волховском фронте, имевшие важное значение для успешного исхода тяжелой битвы за Ленинград и разгрома врага на Северо-Западном стратегическом направлении. Вот уже 35 лет там, где шли кровопролитные сражения, работают поисковые отряды экспедиции "Долина".
70 поисковых отрядов в составе Долины, но это те, кто юридически входит в наш состав. А вообще ежегодно к нам приезжают до 2500 поисковиков и в частности весенняя "Вахта памяти", которая у нас закончилась 8 мая - в ней принял участие 201 отряд", - рассказала начальник штаба "Поисковой экспедиции "Долина" Елена Пахомова.
В надежде обнаружить останки своих земляков в новгородских лесах работают и поисковые отряды из Казахстана. Ведь почти триста тысяч призванных в годы Великой Отечественной войны жителей республики до сих пор числятся без вести пропавшими.
Представитель поискового отряда "Поколение" Владимир Советов подчеркнул: "И ради этого стоит искать и находить. Когда родным передавали в последний раз, старшая внучка этот пакетик с землей плачет, целует… Слов нет просто, понимаете".
Казахстанское общественное объединение "Atamnyn Amanaty" помогает нашим соотечественникам найти родных и близких, павших на фронтах Великой Отечественной. Встреча руководителя организации Мурата Молдагалиева с поисковиками - это еще и личная история: его дед тоже погиб под Старой Руссой.
Мой отец в четыре года остался сиротой и пытался определить его судьбу. Когда я повзрослел, он оставил мне такой наказ или завет: я не успокоюсь и ты не успокоишься, пока ты не найдешь останки своего деда - хотя бы, где он захоронен. Для казахов это важно, чтобы мы закрыли все родовые традиции свои", - заявил председатель правления общественного объединения "Atamnyn Amanaty" Мурат Молдагалиев.
На встрече казахстанским коллегам в знак поддержки предложения к дальнейшему сотрудничеству передали флеш-карту с именами 56 бойцов-уроженцев Казахстана, установленных в ходе поисковых работ.
Очень хорошо, что где бы мы ни были, люди говорят, что есть потенциал для взаимодействия, сотрудничества. Потому что Казахстан открыт к сотрудничеству, Казахстан хочет развиваться. Даже несмотря на то, что Новгородская область находится очень далеко от границы с республикой Казахстан, все равно потенциал есть", - отметил вице-консул РФ, представитель Россотрудничества в Казахстане Александр Дяченко.
Поисковики отметили, что у наших стран общая история и общая память, Казахстан - единственная из стран СНГ, где официально забирают останки павших в годы Великой Отечественной войны солдат и перезахоранивают их с воинскими почестями.
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29.05.2024, 14:53 716
Россия сегодня. Великий Новгород. Фабрика мягких игрушек "Мякиши"
Фото: myakishi.ru
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В Великом Новгороде состоялся организованный под эгидой Россотрудничества в рамках совместного проекта с правительством Новгородской области пресс-тур для представителей казахстанских СМИ, целью которого было установление и упрочение связей с российскими регионами, ознакомление с экономическими и социальными проектами области.
В рамках пресс-тура представители казахстанских СМИ посетили фабрику мягких игрушек "Мякиши" в Боровичах, где ознакомились с производством игрушек и встретились с владельцем фабрики Евгением Антоновым.
Это семейная компания, она основана и управляется двумя поколениями семьи Антоновых. Уже более 24 лет фабрика мягких игрушек "Мякиши" выпускает игрушки, развивающие малышей и радующие родителей. За это время небольшой семейный бизнес трансформировался в современное высокотехнологичное производство, выпускающее большой ассортимент продукции. Игрушки изготавливаются на бережливом производстве со 100% локализацией в Новгородской области, основанном на трепетном отношении к природе родного края и её ресурсам. Сегодня фабрика выпускает более 5000 игрушек в день, более 1 500 000 единиц в год. В ассортиментном портфеле более 250 товаров.
Игрушки "Мякиши" стали символом счастливого детства. "Мякиши" - больше чем просто игрушки, это игровая развивающая среда, объединяющая детей и взрослых, это помощь родителям в развитии и обучении детей. При разработке игрушек учитываются самые актуальные исследования в области детской психологии и педагогики. "Мякиши" ценят и любят родители за исключительное качество, гипоаллергенность и безопасность. Мы в полной мере осознаем свою ответственность, ведь нам доверяют заботу о детстве! Вся наша продукция создается для того, чтобы поддерживать непрерывное развитие малыша. Все детали наших игрушек - погремушки, прорезыватели, разнофактурные петельки, яркие цвета, ткани разных структур, контрастная вышивка - все направлено на то, чтобы мягко развивать и обучать детей. Именно поэтому игрушки "Мякиши" неоднократно становились лауреатами престижных премий, среди которых "Золотой медвежонок" и "Лучшее - детям". В 2023 году Мякиши стали победителями конкурса лучших новых отечественных брендов России в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".
28.05.2024, 22:10 4306
Россия сегодня. Великий Новгород. Новгородский университет
Фото: novsu.ru
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В Великом Новгороде состоялся организованный под эгидой Россотрудничества в рамках совместного проекта с правительством Новгородской области пресс-тур для представителей казахстанских СМИ, целью которого было установление и упрочение связей с российскими регионами, ознакомление с экономическими и социальными проектами области.
В рамках пресс-тура в инновационном научно-технологическом центре "Интеллектуальная электроника Валдай" прошла встреча ведущих представителей СМИ Казахстана с ректором НовГУ Юрием Боровиковым.
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) - крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году. Расположен в одном из старейших городов России - Великом Новгороде. С 1994 года вуз носит имя Ярослава Мудрого - князя, заложившего основы образования в Новгороде.
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого впервые в России объединил на добровольной основе несколько вузов, техникумов и научно-производственных структур, сохранив и преумножив их научный, образовательный и социально-культурный потенциал. Структура НовГУ представляет собой 8 институтов, 4 колледжа, 55 кафедр. Практико-ориентированное обучение в университете организовано по 169 образовательным программам, преподавание которых осуществляют более 600 специалистов профессорско-преподавательского состава, свыше 400 докторов и кандидатов наук.
В Новгородском государственном университете им. Ярослава Мудрого обучаются более 12 тысяч студентов, в том числе более 1 тысячи иностранцев из 62 стран мира. Ежегодный выпуск составляет свыше 1,5 тысяч человек. НовГУ лидирует по росту бюджетных мест в вузах - для обучения в 2022/2023 году на бюджетной основе предоставлено 2218 мест.
На базе университета действуют 18 студенческих отрядов, 15 волонтерских объединений, 18 спортивных секций, 10 творческих студий, 5 языковых центров и 4 базы отдыха.
Также участники делегации встретились со студентами НовГУ - гражданами Казахстана. Они получают образование по программам "Лечебное дело", "Филология", "Дефектология", "Графический дизайн".
Как отметил Юрий Боровиков, первичную и первичную специализированную аккредитацию выпускники Института медицинского образования могут получить непосредственно на базе вуза: с 2017 года в НовГУ работает Аккредитационно-симуляционный центр. Он оснащен медицинским оборудованием и инструментами, комплексом специализированных тренажеров, роботов-симуляторов, манекенов-имитаторов, электронных фантомов, моделей-муляжей, в числе которых для отработки различных медицинских манипуляций.
НовГУ и Русский дом в Алматы запустили курсы повышения квалификации для учителей русского языка и литературы "Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в Пушкинский юбилейный год".
Студенты и преподаватели Медицинского колледжа НовГУ представили опыт волонтерской деятельности объединения "Молодые - молодым" на слете добровольцев "Открытое сердце" в Казахстане. Они поделились опытом профилактики наркомании.
Коллеги из Казахстана участвуют в конференциях и образовательных программах НовГУ: конференция "Биополитические технологии власти: теория, идеология, институциональные практики", международная педагогическая мастерская "Школьные годы чудесные", конференция "Наука, бизнес, власть - триада регионального развития", форум "Человек, общество, образование: от классиков педагогики к современности", конференция "Инновации в технике и технологиях" и других.
27.05.2024, 21:27 8106
Россия сегодня. Великий Новгород
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В Великом Новгороде состоялся организованный под эгидой Россотрудничества в рамках совместного проекта с правительством Новгородской области пресс-тур для представителей казахстанских СМИ, целью которого было установление и упрочение связей с российскими регионами, ознакомление с экономическими и социальными проектами области, поддержка и продвижение работы поисковых групп солдат Великой Отечественной войны России и Казахстана и другие аспекты сотрудничества.
В ходе поездки журналистам была предоставлена уникальная возможность увидеть древний и современный Новгород с его величественными памятниками времен становления российской государственности, узнать историю развития новгородской культуры и огромный потенциал нынешнего города и региона в экономическом, социальном и культурном измерении, масштабные перспективы области во всех направлениях развития.
В Великом Новгороде в центре "Мой бизнес" прошла встреча казахстанских журналистов с региональными представителями власти и бизнеса. Во встрече принял участие первый заместитель губернатора Новгородской области Евгений Богданов, который выступил с презентацией об экономическом потенциале региона.
Традиционным преимуществом Новгородской области является удобное для экономической деятельности инвесторов географическое расположение между Москвой и Санкт-Петербургом", - отметил Е. Богданов.
По информации первого вице-губернатора, "Новгородская область вошла в топ-10 регионов России с благоприятной городской средой. Также по этому показателю в группе городов с 25-50 тысячами жителей Старая Русса занимает третье место. Великий Новгород занял четвертое место в группе городов с 100-250 тысячами человек… Большую роль в развитии региона занял миграционный прирост населения. А в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Новгородская область заняла пятое место. Отметим, что в 2017 году в списке регион был на 53-й позиции".
Первый заместитель губернатора рассказал о крупнейших предприятиях Новгородской области: "Акрон", "Сплав", "Квант", "Терра", "Антарес", NBM, "Искадаз", ООО "Экстраверт". Кроме того, в регионе работают производства минеральных удобрений, радиоэлектроники, мяса и полуфабрикатов, запорной арматуры, упаковки. Регион ремонтирует и обслуживает самолеты Ил, а также авиационные двигатели.
По словам Евгения Богданова, приоритетными направлениями развития региона сегодня являются цифровая экономика, туризм, сельское хозяйство, разработка и создание высокотехнологичной электронно-компонентной базы, профессиональная и потребительская электроника, а также транспорт и логистика.
Вице-губернатор сообщил о работе ОЭЗ "Новгородская" и льготах, которые получают ее резиденты. По его информации, для поддержки бизнеса в регионе существует один индустриальный парк, два бизнес-инкубатора и четыре технопарка, ИНТЦ "Валдай".
Кроме того, Евгений Богданов сообщил, что "Новгородская область входит в топ-5 регионов России по внедрению экспортного стандарта 2.0, а также является донором лучших экспортных практик". Первый заместитель губернатора рассказал о крупнейших экспортерах области: компаниях "Акрон", "Трансвит", "Волховец", "Сплат" и о сотрудничестве с Китаем, Республикой Беларусь, Гонконгом, Сербией и Казахстаном.
По информации чиновника, недавно новгородская делегация во главе с губернатором области Андреем Никитиным посетила выставку "ИННОПРОМ" в Ташкенте (Узбекистан) и форум в Харбине (Китай).
Первый заместитель губернатора подчеркнул, что Казахстан для Новгородской области и России в целом - важный партнер.
Во-первых, ждем казахских инвесторов. Особая экономическая зона - пожалуйста, пусть они приходят и тоже строят производства. И, второе, естественно, это торгово-экономические связи, когда наш бизнес мог бы покупать ту продукцию, которая не производится в Российской Федерации, например. И то же самое - продавать свою продукцию", - подчеркнул Е. Богданов.
Вице-губернатор рассказал о большой работе, проводимой Новгородским университетом, отметив, что вуз активно принимает студентов из других стран, в частности возможность поступить в университет по квоте есть и у молодых людей из Казахстана, о строительстве нового студенческого кампуса и программе "Город-университет", развитии среднего профессионального образования в регионе, роли Чемпионата высоких технологий и программы "Профессионалитет", которые помогают в подготовке и поиске молодых специалистов на производства.
Генеральный директор особой экономической зоны "Новгородская" Артур Аюпов рассказал о том, чем может быть интересна ОЭЗ казахстанским инвесторам, в частности о налоговых преференциях для резидентов ОЭЗ, о бесплатном подключении к сетям снабжения энергоресурсами, как подать заявку на резидентство и о многом другом.
Это очень хорошие ворота для того, чтобы зайти в российский бизнес. Как вы сами понимаете, инвестиционный порог в Москве и Санкт-Петербурге, он очень высокий. Мы здесь создали такие условия, когда средний бизнес или интересные инновационные проекты могут сюда зайти с небольшим инвестиционным порогом и потом разрастись и стать большими крупными предприятиями", - пояснил Аюпов.
В рамках знакомства с бизнес-проектами Новгородской области прошла встреча с компаниями - экспортерами в Казахстан из города Боровичи - ООО "Ленкабель", ООО "Вилина", АО "Боровичский комбинат огнеупоров", АО "Вельгийская бумажная фабрика", компанией по пошиву детской одежды "БОДО", на которой были представлены технологии, возможности производства и экспорта компаний Новгородской области.
30.04.2024, 16:32 21051
Известные итальянские маэстро посетили Казахстан
Фото: Kazakhstan Today
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Выдающиеся музыканты из Италии Лучано Помпилио и Маурицио Мастрини посетили Республику Казахстан в рамках мирового турне. Выступление мировых звезд состоялось с участием Казахского государственного симфонического оркестра государственной академической концертной организации "Казакконцерт" имени Розы Баглановой.
Гитарист Лучано Помпилио проникновенно исполнил одно из самых известных произведений прошлого века - "Аранхуэсский концерт" испанского композитора Хоакина Родриго.
Помпилио признан одним из лучших исполнителей музыки легендарного парагвайского композитора Агустина Барриоса. Его компакт-диск Tribute вошел в число 30 лучших релизов iTunes в Канаде и Германии.
Пианист Маурицио Мастрини покорил казахстанскую публику композицией собственного сочинения "Призрак". Мастрини запомнился казахстанцам эмоциональной игрой и... босыми ногами. Однако это не единственное, что изумило зрителей. Дважды музыкант неожиданно, но гармонично переходил с клавиш на удары по инструменту ладонями.
Оркестром дирижировал итальянский педагог Паоло Шибилия. Он позволил создать интерактив со зрительным залом - люди аплодировали в такт игры Маурицио Мастрини, благодаря этому зал ожил и наполнился восторженным восклицанием.
15.04.2024, 13:00 28416
Объявлен конкурс рисования на тему "Совместное будущее, лучший мир - построение сообщества единой судьбы человечества" среди молодежи Казахстана
Фото: russian.news.cn
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В марте 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин впервые выступил за построение сообщества единой судьбы человечества. За более чем десять лет концепция построения сообщества единой судьбы человечества превратилась из инициативы Китая в международный консенсус, из прекрасного видения - в богатую практику, из концептуального предложения - в научную систему и стала славным знаменем, ведущим эпоху вперед, внесла вклад в создание лучшего мира.
В целях содействия пониманию концепции построения сообщества единой судьбы человечества среди молодежи Казахстана, а также расширения связей между народами Китая и Казахстана, особенно улучшения обмена между молодыми людьми, проводится конкурс рисования среди молодежи Казахстана на тему "Совместное будущее, лучший мир - построение сообщества единой судьбы человечества".
Организаторы:
Главный организатор: посольство Китайской Народной Республики в Республике Казахстан.
Соорганизатор: Институт Конфуция при АРУ имени К.Жубанова.
Участники конкурса:
молодежь с гражданством Республики Казахстан;
возрастная категория: дети, школьники, студенты.
Дети: до 12 лет включительно.
Школьники: 13-20 лет включительно.
Студенты: 21-30 лет включительно.
Основная тема и виды работ:
Тема: "Совместное будущее, лучший мир - построение сообщества единой судьбы человечества".
Виды работ: Живописные работы, неограниченная тематика, жанр, размер и формат.
Требования к конкурсным работам:
- на конкурс принимаются работы с высоким разрешением и хорошим качеством, по одной фотографии на каждую работу (не менее 2 MB). Работа должна быть названа в соответствии с "номером + именем автора + категорией + названием";
- работа должна быть выполнена самостоятельно, участники младшей группы могут выполнить с помощью родителей или преподавателей.
Формат проведения конкурса:
Посредством отправки фото работы на указанную электронную почту.
Метод регистрации:
Каждый участник должен заполнить регистрационную анкету (см. приложение, один участник - одна анкета) и отправить ее вместе с работой на электронный адрес ([email protected]). Название документа : "возрастная группа+ФИО участника".
Если участники рекомендуются от учебного заведения/организации, все работы необходимо отправить одним файлом в архиве, название темы почты "название учебного заведения/организации".
Оргкомитет сформирует группу участников в приложении WhatsApp на основе предоставленных контактных номеров, указанной в бланке заявки на участие, для связи и последующих уведомлений.
Сроки проведения конкурса:
- сбор конкурсных работ: 15 апреля - 31 августа;
- оценка конкурсных работ: 1-10 сентября;
- объявление итогов: после 10 сентября.
Метод объявления итогов:
Объявляем в группе участников, на странице Instagram Посольства КНР в РК @chinaembkazakh, на странице Instagram Института Конфуция при АРУ им. К.Жубанова @zhubanov_confucius.
Призы и дипломы:
- 1-е место (в каждой возрастной группе по 1 участнику): 1 приз;
- 2-е место (в каждой возрастной группе по 2 участника): 1 приз;
- 3-е место (в каждой возрастной группе по 3 участника): 1 приз;
- за активное участие (в каждой возрастной группе по 3 участника): 1 приз;
- за активную организацию (3 заведения): 1 приз.
Все победители получат дипломы от посольства Китайской Народной Республики в Республике Казахстан.
Контактная информация:
Институт Конфуция при АРУ имени К.Жубанова
Контактное лицо: Алитурлиев Алибек
WhatsApp +7-702-625-55-10
Электронная почта: [email protected]
Instagram：@zhubanov_confucius
Бланк регистрации можно скачать по ссылке.
16.03.2024, 14:07 40926
В Алматы проходит выставка мастеров-кукольников
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В Алматы в Центральном государственном музее РК в рамках выставки произведений изобразительного и прикладного искусства "Под одним шаныраком" проходит экспозиция мастеров-кукольников, приуроченная к Наурызу.
Создание авторской интерьерной куклы как прикладное искусство появилось в Казахстане относительно недавно и развивается поступательно и интересно. Среди авторов на выставке представлены работы Алисы Мендыгалиевой и Татьяны Фисенко. Интереснейшие образы, созданные мастерами, воплощены в образах мыслителя и просветителя Абая, казахских ханов, замечательных женских репликах, сказочного Алдара Косе и других, всего 12 работ.
Работы мастеров отличает невероятное жизнеподобие, точность в передаче деталей, историческая правдивость, красочность одеяний. Палитра материалов, используемых в изделиях, удивляет и восхищает! Это полимерная глина как основа кукол, натуральные ткани, кожа, меха, дерево, метал.
Экспозиция продлится до 25 марта. Музей ждет ценителей прекрасного для получения эстетического удовольствия от просмотра этих произведений искусства!
Адрес экспозиции: Алматы, Центральный государственный музей РК, Самал-1, дом 44.
12.03.2024, 22:04 44176
Театр Булата Аюханова представил балет "Гамлет. Принц датский"
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В городе Алматы театр Булата Аюханова представил восстановленный балет по одноименной трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет. Принц датский".
Балет делится на два акта и повествует о принце датском, который, прервав учение, возвращается в родной Эльсинор в связи с внезапной кончиной короля.
Скорбь Гамлета усугубляется тем, что его мать вскоре после смерти отца вышла замуж за его брата Клавдия. Она, "башмаков не износив, в которых шла за гробом", бросилась в объятия человека недостойного.
Душа Гамлета содрогнулась: "Каким докучным, тусклым и ненужным мне кажется все, что ни есть на свете! О мерзость!"
Призрак отца поведал Гамлету о страшном злодеянии. Когда король мирно отдыхал в саду, его брат влил в ухо смертельный яд. "Так я во сне от братственной руки утратил жизнь, венец и королеву!" Призрак просит Гамлета отомстить за него: "Прощай, прощай! И помни обо мне!"
Мир перевернулся для Гамлета. Он клянется исполнить месть…
Главную роль в спектакле исполнил ведущий солист балета Дияр Акенев. Мать Гамлета сыграла Айнур Мукашева, призрака покойного короля - Алишер Калибай, Офелию - Айя Мелис.
01.03.2024, 07:32 51576
Подарок от казахстанских артистов в честь первого дня весны
Фото: Скрин с видео
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Музыкальный подарок для казахстанцев в честь первого дня весны решили сделать известные казахстанские артисты.
Вашему вниманию - авторский вечер заслуженного деятеля Республики Казахстан Еркена Интыкбаева во Дворце Республики в Алматы.
Этот концерт состоялся давно, но актуален и сегодня. На одной сцене с известным пианистом, композитором и инструменталистом выступили его друзья: любимый казахстанцами певец и композитор Батырхан Шукенов, композитор и продюсер Ренат Гайсин, а также гитарист и автор-исполнитель Алишер Сулейменов.
Музыкальную импровизацию исполнили:
- Еркен Интыкбаев - клавиши;
- Батырхан Шукенов - саксофон;
- Алишер Сулейменов - гитара;
- Ренат Гайсин - мелодика.
Желаем всем обновления, любви, гармонии и талантливой, вдохновляющей музыки!
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