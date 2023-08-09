27.07.2023, 20:15 10066
Российский Большой театр едет в Китай на гастроли
Фото: Национальный центр исполнительных искусств в Пекине
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С 25 по 30 июля балетная труппа Большого театра в Москве выступит на сцене Оперного зала Национального центра исполнительных искусств в Пекине. Будут даны четыре представления балета "Дон Кихот" и два гала-концерта. Выступления труппы Большого театра пройдут в сопровождении Симфонического оркестра Национального балета Китая. Дирижер - маэстро Павел Клиничев, сообщает издание "Жэньминь жибао".
Большой театр выступал несколько раз в Китае, в 2001, 2006, 2010, 2015 и 2018 годах. Российские артисты представляли китайскому зрителю балеты "Лебединое озеро", "Дочь фараона", "Дон Кихот", "Пламя Парижа", "Корсар", оперу "Царская невеста" и другие произведения.
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08.08.2023, 19:33 1971
Новый музей Саньсиндуй поражает посетителей древними артефактами
Фото: russian.cgtn.com
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Археологический комплекс Саньсиндуй в китайской провинции Сычуань - место, где несколько тысячи лет назад процветала уникальная для Китая культура. Ни на что не похожие произведения искусства тамошних мастеров сейчас демонстрируют в новом здании музея, открывшемся на территории раскопок, сообщает CGTN.
В этих археологических артефактах воплощены яркое воображение и мастерство жителей древнего города Саньсиндуй. По мнению китайских историков, он является прототипом упоминаемого в письменных источниках царства Шу, расцвет которого случился 3 тысячи лет назад. С момента открытия в 1997 году музей Саньсиндуй привлекает десятки тысяч посетителей, а после открытия нового здания музея 27 июля его привлекательность только возросла.
Мы выставляем на продажу 15 тысяч билетов ежедневно и их разбирают почти сразу, как только они появляются онлайн. Посмотрите на эту грандиозную люстру, отличающуюся уникальным дизайном. Орнамент повторяет узор с рыбами и птицами, искусно вырезанный на золотом скипетре, хранящемся в коллекции музея", - рассказал заместитель директора музея Саньсиндуй Чжу Яжун.
Обнаруженные в конце 1920-х годов руины Саньсиндуй считают одним из самых значительных археологических открытий XX века. Среди новых находок на раскопках особое место занимает бронзовый алтарь. Обнаруженный только в прошлом году, он состоит из трех отдельных секций, каждая из которых изображает людей и животных.
Эти артефакты действительно поражают воображение. В трех выставочных залах представлено множество реликвий, включая керамику, золотые маски и другие. Я чувствую, что за каждой из них скрывается уникальная культура", - поделился своим мнением один из посетителей музея Ван Дун.
Меня очень впечатлила большая бронзовая маска с торчащими глазами, а также золотые маски", - сообщил посетитель Му Мяо.
Новое здание музея по площади в 4 раза больше своего предшественника. Не менее примечательна и архитектура здания с тщательной проработкой деталей. По мере роста числа посетителей музей планирует в будущем увеличивать выставочные площади, чтобы помочь посетителям узнать больше о богатой истории археологического объекта.
17.07.2023, 12:44 15381
В Алматы открылась фотовыставка "Кең ауқым"
Фото: instagram/almaty.gallery
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Новый фотографический проект представляют Almaty Gallery и ОО "Школа Современной Фотографии Казахстана".
Фотография, возникнув в середине XIX века, прошла сложный путь от забавного аттракциона до полноценного вида изобразительного искусства наряду с живописью, скульптурой и кинематографом. Искусный фотограф все тот же художник, только вместо мольберта в его руках фотокамера, а вместо кистей и красок инструмент, создающий светом и массой различных технических средств такие изображение, что работы такого фотографа по праву можно назвать произведениями искусства.
В выставочном зале городской художественной галереи не раз представляли свои работы мастера фотографии. Это Ардак Толеубай с выставкой "Қыз ғұмыр / Женская судьба", где женские образы на лоне неописуемой природы Мангистау смотрятся фантастически, это красочные снимки фотографа Дарьи Лапиной в серии "Под голубым небом". Не оставил никого равнодушным международный проект "Одна минута. Граница для молитвы" / "One Minutes. Border for a Prayer". Основатель ассоциации японских фотографов Samurai Foto Шигеру Йошида (Япония), представил в Almaty Gallery фотокадры последствия страшного цунами в префектуре Фукусима, вызванного землетрясением 2011 года. Фотографии Шигеру Йошида как напоминание об уязвимости человека перед силами природы, необходимости уважения и бережного отношения к окружающему нас миру.
Новый фотографический проект в Almaty Gallery и ОО "Школа Современной Фотографии Казахстана" представляют коллектив фотографов-любителей и профессионалов. Пятьдесят шесть мастеров, работающих в разных художественных жанрах фотоискусства: портрет, пейзаж, макросъемка, репортаж и других жанрах, стали участниками масштабной фотовыставки "Кең ауқым" / "Широкий диапазон".
Организатор выставки Дарья Дунич - профессиональный фотограф, Член Международной организации UNESCO, Член Всемирной аккредитации журналистов (WPA), представитель регионального филиала Ассоциации профессиональных фотографов Казахстана, Президент Общественного Объединения "Школа Современной Фотографии Казахстана", участник международных выставок в Великобритании, России, Казахстана и Италии - проделала большую организаторскую, творческую работу в реализации проведения проекта "Кең ауқым" // "Широкий диапазон".
Фотовыставка продлится до 20 июля.
22.06.2023, 21:01 32366
По всему Китаю отметили Праздник драконьих лодок
Фото: Кадр с видео
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Фестиваль драконьих лодок, или Дуаньу - китайский народный праздник, который отмечают в пятый день пятого месяца по лунному календарю. В этом году торжество пришлось на 22 июня, сообщает издание "Большая Азия".
В уезде Яншо в Гуанси-Чжуанском автономном районе в честь праздника на воду спустили золотую лодку-дракона длиной более 500 метров. Это стало незабываемым зрелищем, посмотреть на которое съехались тысячи туристов. Согласно традициям, такое необычное судно олицетворяет добрые пожелания местных жителей, которые молятся о хорошей погоде, мире и процветании.
В ночном небе над городом летал дракон. Шоу устроили в честь ежегодного фестиваля лодок драконов.
Тем временем в провинции Фуцзянь провели традиционную гонку на драконьих лодках. Ее сопровождали стук барабанов и громкие крики болельщиков с берега.
Мы наблюдаем за гонкой драконов с пляжа. Это незабываемая картина. Очень приятно праздновать День драконьих лодок в такой атмосфере", - рассказывает одна из туристок.
Есть и другие обязательные элементы праздника в провинции Фуцзянь - массовый танец драконов и танец цветочного барабана. А завершилось торжество уличным парадом, в котором приняли участие более 1 000 артистов.
Мы поспешили вернуться из поездки, чтобы отпраздновать традиционный фестиваль Дуаньу в нашем родном городе. Мы очень счастливы, потому что, с одной стороны, этот праздник может всех объединить, а с другой стороны, это еще и способ продвигать традиционную культуру", - поделился Ли Цзяньхуан, житель города Путянь провинции Фуцзянь.
Происхождение праздника Дуаньу связывают с древнекитайским поэтом Цюй Юанем, который жил более 2000 лет назад. Он известен своим патриотизмом и внушительным вкладом в классическую поэзию. В китайской культуре его образ стал одним из самых ярких символов любви к Родине.
18.05.2023, 22:16 85866
Театрализованное представление в Лотосовом парке в Сиане
Фото: telegram/Aqorda
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В честь участников саммита "Центральная Азия - Китай" в Лотосовом парке было организовано театрализованное представление, информирует пресс-служба президента Казахстана.
05.05.2023, 20:34 108331
В Алматы прошла Неделя моды
Фото: @omirbek.alibekovich
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28-29 апреля в Алматы на территории Event Space в ТРЦ "Forum" состоялся новый сезон Eurasian Fashion Week "Осень/Зима 2023/2024".
Eurasian Fashion Week - это мобильная международная площадка, представляющая моду и стиль всего Евразийского континента. Она стартовала из Казахстана в 2019 году и уже прошла в Праге, Братиславе, Бангкоке и Дубае. Объединяя на одной площадке именитых кутюрье и новичков отрасли, проект выполняет важную миссию по развитию легкой промышленности Казахстана и формированию положительного имиджа страны в мире. Это событие, которое зарекомендовало себя на всем Евразийском пространстве, став самым ярким мероприятием в Fashion-индустрии Казахстана.
28 апреля, в первый день показов, свои коллекции представили казахстанские и зарубежные дизайнеры, а также постоянный участник Seoul Fashion Week и европейских недель моды, известный дизайнер из Южной Кореи - Graphisteman.G. c коллекцией, в которой можно найти фантастическую ручную роспись и необычный дизайн.
Второй день Eurasian Fashion Week "Осень/Зима 2023/2024 - KIDS FASHION DAY"- был полностью посвящен детской и юношеской моде.
Детские и подростковые коллекции представили: Ingu Fashion (Kazakhstan), Bagi Desighn (Kazakhstan), Ai Kids (Kazakhstan), Jansely (Kazakhstan), Princess Amira (Kazakhstan) и Ad Astra Lab (Russia). Также в показе приняли участие победители конкурса молодых дизайнеров Fashion for Future Ushu Mushu (Кыргызстан) и казахстанский бренд Ssemazey.
26.04.2023, 12:50 123681
Deborah Ory и Ken Browar: "Танцоры в студии"
Фото: photar.ru
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Знаменитые нью-йоркские фотографы Дебора Ори (Deborah Ory) и Кен Бровар (Ken Browar) - дуэт мужа и жены, чья работы специализируется на фотосъемке танцоров и танцовщиц. Живя и работая в Нью-Йорке, Дебора и Кен последние несколько лет снимали проекты для таких компаний, как American Ballet Theater, Martha Graham Dance Company, Alvin Ailey, New York City Ballet и многих других. Они издали популярнейшую книгу под названием "Искусство движения", в которой рассказывают о том, как они создают свои великолепные работы, рассказывает photar.ru.
Но что самое интересное в этом дуэте двух супругов, так это то, как они работают с танцорами, их настойчивость в работе в студии, их использование цветов и то, как они создают образы, которые они делают. И, по словам Деборы, они не просто тесно сотрудничают с танцорами во время съемки, но также руководят всем процессом от постановки сцены (позирования и идеи) до установки световых схема и продвижения своих работ в Сети.
Талантливая пара из Бруклина, Нью-Йорк, создала один из самых знаменитых проектов о танцах в фотографии - NYC Dance Project. Кен - знаменитый фотограф моды и красоты, а Дебора привнесла в проект опыт танцевальной и редакционной фотографии. Они создали проект, чтобы продемонстрировать чудесный мир танца и танцоров, сосредоточенный в Нью-Йорке. Страсть Кена к танцам началась, когда он жил в Париже и фотографировал танцоров из балета Парижской оперы. Его работы появлялись в модных журналах по всему миру.
Дебора занимается танцами с 7 лет, и ее страсть к искусству проявляется в ее фотографиях. Карьеру фотографа она начала, когда травмировалась как танцовщица, - она начала фотографировать репетиции, на которых не могла присутствовать по другую сторону камеры из-за травмы. После переезда в Нью-Йорк и работы фоторедактором в таких журналах, как House & Garden, Mirabella и других, она начала снимать редакционные работы для публикаций, а также занялась рекламной работой.
Кен Бровар и Дебора Ори экспонировали свои работы по всему миру, и их фотографии представлены в нескольких галереях. В настоящее время они работают над персональной выставкой в галерее Lanoue в Бостоне. У них также есть работы, выставленные в Cavalier Gallery в Нью-Йорке и Holden Luntz Gallery в Палм-Бич.
20.03.2023, 23:27 175316
В Алма-Ате в рамках "Русских сезонов" состоялся показ балета "Анна Каренина"
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"Анна Каренина" балет Бориса Эйфмана по роману Л. Н. Толстого на музыку П. И. Чайковского.
Декорации: Зиновий Марголин
Костюмы: Вячеслав Окунев
Свет: Глеб Фильштинский
"Балет - это особая область реализации психологических драм, возможность проникнуть в подсознание. Каждый новый спектакль – поиск неведомого. Роман "Анна Каренина" всегда интересовал меня. Когда читаешь Толстого, чувствуешь невероятное понимание автором психологического мира его героев, удивительную чуткость и точность отражения жизни России. В романе "Анна Каренина" есть не только погружение в психологический мир героини, но и настоящее психоэротическое осмысление ее личности. Даже в сегодняшней литературе мы не найдем подобных страстей, метаморфоз, фантасмагорий. Все это стало сутью моих хореографических размышлений. Размеренный ритм жизни семьи Карениных - государственная служба главы, строгое соблюдение светских условностей - создавали иллюзию гармонии и покоя.
Страсть Анны к Вронскому разрушила привычное. Искренность чувств влюбленных отвергалась, пугала откровенностью. Лицемерие Каренина было приемлемо для всех, кроме Анны. Она предпочла всепоглощающее чувство к любимому мужчине долгу матери перед сыном. И обрекла себя на жизнь изгоя. Не было счастья ни в путешествиях, ни в привычных светских увеселениях. Присутствовало ощущение трагической несвободы женщины от чувственных отношений с мужчиной. Эта зависимость, как и любая другая, - болезнь и страдание.
Анна покончила с собой, чтобы освободиться, оборвать свою страшную и мучительную жизнь. Для меня Анна была оборотнем, потому что в ней жило два человека: внешне - светская дама, которая была известна Каренину, сыну, окружающим. Другая – женщина, погруженная в мир страстей.
Что важнее - сохранить общепринятую иллюзию гармонии долга и чувств или подчиниться искренней страсти?.. Имеем ли мы право разрушить семью, лишить ребенка материнской заботы ради буйства плоти?..
Эти вопросы не давали покоя в прошлом Толстому, не уйти от них и сегодня. И нет ответов! Есть неутолимая жажда быть понятым и в жизни, и в смерти…"
Борис Эйфман
О спектакле
Балет Бориса Эйфмана "Анна Каренина" полон внутренней психологической энергии и удивительно точен по своему эмоциональному воздействию. Убрав все второстепенные линии романа Льва Толстого, хореограф сосредоточился на любовном треугольнике "Анна - Каренин - Вронский".
Пластикой тела Эйфман в своем спектакле передал драму переродившейся женщины. По мнению хореографа, именно страсть, "основной инстинкт» привели к преступлению против общественных норм, уничтожили материнскую любовь и разрушили внутренний мир Анны Карениной. Женщина, поглощенная и раздавленная чувственным влечением, готова пойти на любые жертвы.
Хореограф отмечает, что его балет - о сегодняшнем дне, а не о минувшей эпохе: неподвластное времени эмоциональное наполнение спектакля и прямые параллели с действительностью не оставляют равнодушными современных зрителей. Высочайшего уровня исполнительская техника труппы и хореография Бориса Эйфмана передают все психологические перипетии романа Толстого.
19 марта, 19:00
Анна - Мария Абашова. Заслуженная артистка России, Лауреат международных конкурсов, Лауреат премии "Золотая Маска", Лауреат премии "Золотой Софит".
Каренин - Сергей Волобуев. Заслуженный артист России, Лауреат премии Президента РФ, Лауреат премии "Золотой Софит".
Вронский - Артем Лепков.
20 марта, 19:00
Анна - Елизавета Хохлова.
Каренин - Дмитрий Фишер. Заслуженный артист России, Лауреат премии Президента РФ, Лауреат премии "Золотой Софит".
Вронский - Игорь Субботин.
Труппатеатра балета Бориса Эйфмана: Мария Абашова, Любовь Андреева, Виктория Мокроусова, Дарья Резник Сергей Волобуев, Олег Габышев, Дмитрий Крылов, Артем Лепков, Игорь Субботин, Дмитрий Фишер, Владимир Афоничкин, Алина Петровская, Анжела Прохорова, Мара Тудосе, Елизавета Хохлова, Марианна Чебыкина Юлия Адликовская, Полина Алферова, Рената Аюпова, Елизавета Булах, Алина Гадиева, Лолита Головачева, Полина Дикова, Таисия Ермолаева, Валентина Иванова, Елизавета Кузнецова, Данута Мазурова, Злата Марченкова, Ирина Марченкова, Мираслава Назарова, Полина Павленко, Полина Петрова, Анна Половинкина, Элина Полякова, Дарья Попова, Анна Смекалова, Валентина Титкова, Алена Угрюмова, Алина Фишер, Арина Че, Юлия Шункова, Даниил Афоничкин, Василий Ванжула, Роберт Васильев, Евгений Грачев, Иван Дергунов, Александр Иванов, Лев Конев, Иван Котельников, Илья Новоселов, Денис Пестряков, Яков Попков, Артем Постников, Даниил Римша, Константин Савченко, Евгений Сергеев, Иван Сидельников, Александр Филимонов, Илья Шинкаренко, Михаил Шинкаренко, Рафаэль Якшигулов.
Художественный руководитель - народный артист России, лауреат Государственных премий Борис Эйфман.
Театр балета Бориса Эйфмана
Санкт-Петербургский государственный академический театр балета создан Борисом Эйфманом в 1977 году (первоначальное название труппы - Ленинградский "Новый балет"). Концепция коллектива была достаточно смелой: он создавался как авторский, режиссерский театр, экспериментальная лаборатория одного хореографа.
Уже первые спектакли труппы - "Двухголосие" и "Бумеранг" - принесли театру зрительский успех и заставили критиков говорить о новых тенденциях в российском балетном искусстве. Однако последователи традиционной школы не спешили признав ат ь авторите т молодого хореог рафа . Нов аторс т во в выборе драматургического материала и музыки, смелость пластических решений надолго закрепили за Борисом Эйфманом репутацию "хореографического диссидента".
В период конца 1970-х - начала 1980-х годов в театре Эйфмана вырабатывается собственный подход к формированию репертуара. В афише появляется всё больше балетов, драматургической основой которых становятся произведения мировой классической литературы. Хореограф и его характеризующаяся особым пластическим мышлением труппа осваивают новые жанры. Создаются спектакли, отличающиеся остротой хореографического рисунка, который передавал предельный накал страстей героев: "Идиот", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Легенда", "Двенадцатая ночь", "Поединок", "Мастер и Маргарита", "Убийцы" и другие.
Сегодня Театр балета Бориса Эйфмана известен любителям танцевального искусства Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Австралии своими спектаклями "Красная Жизель", "Русский Гамлет", "Анна Каренина", "Евгений Онегин", "Роден, ее вечный идол", "По ту сторону греха", "Реквием", "Up & Down", "Чайковский. PRO et CONTĆ", "Эффект Пигмалиона", "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана", "Чайка. Балетная история". Эти снискавшие всеобщее признание работы не только представляют на самом высоком художественном уровне достижения современного российского балета, но и приобщают аудиторию к бессмертному духовному наследию отечественной и мировой культуры, вдохновляющему хореографа и его артистов. Стремление труппы Бориса Эйфмана вовлечь своих зрителей в неисчерпаемый мир человеческих страстей, установить с публикой живые духовные связи, ошеломить ее яркостью и динамизмом пластического языка - все это определило тот успех, который на протяжении уже нескольких десятилетий сопровождает выступления театра на ведущих сценических площадках мира.
Эйфман - хореограф-философ. Его волнуют проблемы современности и тайны творчества. Художник откровенно говорит со зрителем о самых сложных и волнующих сторонах человеческого бытия, определяя жанр, в котором он работает, как "психологический балет". Газета ĉe New York Times называет Бориса Эйфмана лидером среди ныне живущих балетмейстеров: "Балетный мир, находящийся в поиске главного хореографа, может прекратить поиск. Он найден, и это – Борис Эйфман".
Труппа театра отличается безупречным исполнительским мастерством, уникальной самоотдачей и высоким сценическим интеллектом. Сегодня замыслы Бориса Эйфмана реализуют прекрасные артисты - лауреаты международных конкурсов, престижных театральных премий "Золотая Маска" и "Золотой Софит", премии Президента РФ для молодых деятелей культуры и премии Правительства РФ в области культуры: М. Абашова, Л. Андреева, С. Волобуев, О. Габышев, Д. Фишер и другие.
Важный этап в жизни театра начался в 2011 году, когда Правительством Санкт-Петербурга было принято решение о начале строительства Академии танца Бориса Эйфмана, инициатором создания которой выступил хореограф. В сентябре 2013 года Академия начала свой первый учебный год. В 2019 году был открыт Театр Академии танца – уникальная сцена для проведения фестивалей, конкурсов, спектаклей.
Также в ближайшем будущем в Санкт-Петербурге должен появиться Дворец танца Бориса Эйфмана, который призван стать одним из мировых центров танцевальных искусств.
Создание оригинального балетного репертуара современной России на базе традиций отечественного психологического театра, поиск и развитие новых форм хореографического искусства XXI века – основные составляющие творческой миссии Бориса Эйфмана и его труппы.
10.03.2023, 08:14 191336
Европейские звезды балета приехали в Казахстан с мировой премьерой
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В преддверии весенних праздников в Казахстан прибыла группа звезд мирового балета с выступлениями. Концерты Freedom Ballet Gala прошли 3 марта в Алматы и 5 марта - в Астане.
Ценители балета насладились мастерством всемирно признанных звезд. В их исполнении шедевры хореографов прошлого соединяют филигранную точность классического балета и актуальное искусство современного танца.
Свое мастерство представляли такие яркие и неповторимые артисты современности, как прима-балерина, ведущий солист и премьер Национального балета Нидерландов Анна Цыганкова, Георгий Поцхишвили и Янг ГюЧэ, премьер Английского национального балета Габриэле Фрола, ведущая солистка и премьер Большого театра Мария Виноградова и Владислав Лантратов, ведущая солистка труппы "Балет дю Капитоль" Наталья де Фробервиль, солистка Берлинского государственного балета Эвелина Годунова.
В программе, помимо классических выступлений и зарисовок современных хореографических произведений, значится настоящая мировая премьера постановки, созданной специально к этому событию.
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В Казахстане вводится повсеместный учет домашних и безнадзорных животных. Согласно закону «Об ответственном обращении с животными», с 1 сентября текущего года вживлять чип следует кошкам и собакам. За отказ от чипирования питомца владельцу грозит штраф. Считаете ли Вы, что закон исполняется с акцентом на частные интересы и противоречит монопольному законодательству?