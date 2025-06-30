29.06.2025, 10:22 4756
Участников международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" встретили в Туркестане
Рассказать друзьям
25 июня участников международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" встретили в Туркестане - одном из главных культурных центров Казахстана. В честь визита делегации на территории комплекса Karavan Saray было организовано вечернее водное представление, ставшее настоящим культурным событием.
На фоне вечерних огней гости увидели театрализованное шоу на воде, основанное на мотиве казахского эпоса о Кыз Жибек и Төлегене. Актеры в исторических костюмах появились на лодках, синхронизированное световое и музыкальное оформление дополнялось игрой фонтанов, превращая происходящее в красочный и технологичный спектакль.
Особым моментом стало завершение представления, когда на струях фонтана появился логотип экспедиции, эффектно венчая вечер и символизируя культурный обмен и взаимное уважение.
После шоу участники посетили 8D-кинотеатр, где на широком экране была показана иммерсивная видеопроекция с полетом над городами и природными ландшафтами Казахстана. Движущиеся кресла и эффект присутствия усиливали впечатление от путешествия сквозь образы страны. Для многих иностранных гостей это стало первым визуальным знакомством с масштабами и красотой Казахстана.
новости по теме
26.06.2025, 06:52 12791
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" достигла Байконура
Рассказать друзьям
24 июня 2025 года участники международной экспедиции выехали из Уральска и отправились в сторону одного из самых легендарных объектов на карте Евразии - космодрома Байконур. Путь лежал через бескрайние степи, и по мере приближения к космическому городу перед глазами открывались знаковые места, напрямую связанные с историей мировой космонавтики.
Из окон автобуса участники экспедиции увидели:
Гагаринский старт (площадка № 1) - именно отсюда 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире орбитальный полет на корабле "Восток‑1". Площадка используется и по сей день для запусков пилотируемых миссий на МКС.
Полуразрушенные ангары и монтажно-испытательные корпуса, остатки инфраструктуры советского периода: массивные здания, где когда‑то собирали ракеты "Союз", "Протон" и "Энергия". Эти постройки придают пейзажу атмосферу технической истории, сплетающей прошлое и настоящее.
Обвалившаяся крыша ангара на площадке № 112 - 12 мая 2002 года во время ремонта произошло разрушение трех пролетов кровли. Обрушились конструкции и бетонные панели общей площадью около 28 800 м², погибли восемь рабочих, был полностью уничтожен единственный в мире летавший "Буран" (изделие 1.01) и макет ракеты‑носителя "Энергия".
Резервуары и технические объекты заправки, крупные емкости для хранения топлива и окислителей.
Посещение командного пункта пуска ракеты-носителя "Энергия"
Одной из центральных точек маршрута стал командный пункт ракеты-носителя "Энергия", сегодня превращенный в интерактивный музей. Здесь участники услышали истории о создании сверхтяжелой ракеты и ее роли в программе "Энергия ‑ Буран".
Музей позволяет:
- увидеть реставрированные пульты управления запуском;
- познакомиться с системами связи и контроля;
- собственноручно ощутить технологические детали: кабели, клапаны, блоки управления.
Макет корабля "Буран"
Особый интерес вызвал полноразмерный макет орбитального челнока "Буран". Несмотря на разрушение оригинала, этот масштабный репродукт предоставил возможность не только увидеть, но и войти внутрь конструкции, осмотреть центральный отсек и кабину.
Объекты музейного комплекса Байконура
Комплекс музея Байконура включает в себя Историко-технический музей с оригинальными агрегатами: двигателями, спускаемыми аппаратами, макетами, скафандрами и фотоматериалами;
дом Юрия Гагарина и Сергея Королева - воссозданные бытовые интерьеры той эпохи;
мемориальный парк-аллею памяти видных инженеров и космонавтов.
После насыщенной экскурсии экспедиционная группа отправилась к южным рубежам Казахстана - в Кызылорду.
22.06.2025, 09:47 25831
Участники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" познакомились с древней игрой кочевников
Рассказать друзьям
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" продолжает свой маршрут, и одной из ярких остановок стал город Актобе. Здесь участники мероприятия познакомились с древней и захватывающей игрой кочевников - кокпаром.
Кокпар (в других странах также известный как бузкаши или улак) - это традиционная казахская конная игра, в которой всадники соревнуются за тушу козла, стремясь донести ее до обозначенного круга или ворот соперника. Игра требует невероятной силы, ловкости, слаженности команды и высокого мастерства верховой езды. Она издавна считалась символом мужества, единства и духа соревнования.
Участникам экспедиции рассказали об истории кокпара, его правилах и значении в культуре кочевников, а также продемонстрировали элементы игры вживую. Это стало не только зрелищным, но и познавательным событием, позволившим глубже прочувствовать культурное наследие региона.
20.06.2025, 12:42 34706
Экспедиция покорила шихан Торатау и познакомилась с культурой башкирского народа
Фото: wikipedia.org
Рассказать друзьям
15 июня участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" посетили один из природных и культурных символов Башкортостана - геопарк Торатау.
Программа началась с восхождения на шихан Торатау - уникальное геологическое образование, представляющее собой останец рифа древнего моря возрастом более 300 миллионов лет. С вершины открылись захватывающие панорамы степей, раскинувшихся под величественным и переменчивым небом.
После спуска участники направились в этнокомплекс "Торатау", где их ожидала насыщенная культурная программа.
Гостей погрузили в атмосферу башкирских традиций:
- была показана реконструкция национальной свадьбы;
- прошли мастер-классы по стрельбе из лука;
- желающие могли познакомиться с традиционным пчеловодством и ульями;
- состоялись конные прогулки по степным просторам.
Одним из самых ярких эпизодов дня стал мастер-класс по изготовлению курая - традиционного башкирского музыкального инструмента. Завершилось мероприятие выступлением профессионального кураиста, который исполнил несколько мелодий, наполнивших воздух звучанием подлинной народной души.
Экспедиция продолжила свой путь, увозя с собой впечатления не только от природы, но и от глубокого прикосновения к башкирскому наследию.
20.06.2025, 07:12 37001
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" посетила центр реинтродукции лошадей Пржевальского
Рассказать друзьям
19 июня участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" сделали остановку в уникальном природоохранном объекте - Оренбургском центре по восстановлению популяции лошадей Пржевальского, расположенном на территории Предуральской степи.
Гостей встретили с песнями - выступлением местного хора. Участники экспедиции познакомились с историей и миссией заповедника, прошли по информационным стендам, а также увидели лошадей Пржевальского вживую. Особенно трогательным стал момент, когда экспедиционеры увидели кобылу и ее жеребенка, которых могли наблюдать с минимального расстояния. После экскурсии всех участников пригласили на чай, затем экспедиция продолжила путь в Казахстан.
Лошадь Пржевальского - символ возрожденной дикой степи
Лошадь Пржевальского - последний в мире настоящий дикий вид лошадей, не имеющий прирученных потомков. Все современные особи произошли от 12 животных, отловленных в конце XIX века. Благодаря международной программе сохранения вида более 400 особей вновь живут на свободе.
Животные обитают в гаремных группах, где лидер не жеребец, а старшая кобыла. У лошадей своя иерархия, язык запахов, голосов и телесных сигналов, а также сложная социальная структура: молодые самцы уходят из семейной группы и создают "мужские стада", пока не смогут сформировать собственный гарем.
Почему они исчезли и как вернулись?
К середине XX века лошади Пржевальского полностью исчезли из дикой природы. Причинами стали охота, конкуренция с домашним скотом, разрушение степных экосистем и войны. Последний раз дикие лошади были зафиксированы в 1960 году в пустыне Гашун в Китае.
Работы по их возвращению начались в 1991 году. В России ключевую роль играет Оренбургский заповедник, в состав которого с 2015 года входит Предуральская степь - одна из пяти охраняемых степных зон общей площадью 38 191 га. Именно здесь реализуется программа по возвращению лошади Пржевальского в природу как часть глобальной стратегии по сохранению вида.
19.06.2025, 06:32 43656
Участники экспедиции завершили российский этап маршрута в Оренбурге, преодолев 1900 километров
Рассказать друзьям
18 июня участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" торжественно завершили российский этап своего пути. За двенадцать дней путешественники преодолели порядка 1900 километров дорог и сделали остановки в девяти городах, где состоялись десятки деловых, культурных и просветительских мероприятий.
Финальной точкой на территории России стал город Оренбург. Здесь участников экспедиции тепло приветствовали представители местной власти и общественности.
Мне хотелось бы сказать вам ещё раз спасибо за то доброе дело, которое вы несёте в укреплении дружбы народов, укреплении экономики, культуры, образования, науки - наших областей, республик, краёв, наших государств…", - выступил с поздравительной речью губернатор Оренбургской области, отметив значимость миссии путешественников.
Завершением российской части маршрута стало выступление Оренбургского государственного академического русского народного хора, чья яркая программа вызвала живой отклик у всех участников. Праздничную атмосферу дополнило вручение памятных грамот и дружеское общение.
С вдохновением и хорошим настроением экспедиция продолжает свое движение - следующий этап маршрута пройдет по территории Казахстана.
18.06.2025, 09:35 47736
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" с утра 17 июня отправилась в Оренбург
Рассказать друзьям
С самого утра 17 июня участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" продолжили свой маршрут и выехали в Оренбург - один из ключевых пунктов путешествия. Проводы прошли в атмосфере радости: гостей провожали с музыкой, улыбками и пожеланиями доброго пути.
По прибытии в Оренбург участников встретили не менее тепло - с размахом, песнями и национальным колоритом. У входа их ждала музыкальная группа во главе с гармонистом, звучали народные мелодии, и настроение вмиг наполнилось духом гостеприимной оренбургской земли.
Традиционно делегации предложили хлеб-соль - символ дружбы и уважения, а после гостей пригласили на обед, чтобы подкрепиться и продолжить насыщенный день в новом городе. Экспедиция продолжает объединять культуры, людей и города в едином ритме дружбы народов.
16.06.2025, 10:08 56151
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" посетила музей и мавзолей Тура‑хана
Рассказать друзьям
Чишминский район, Башкортостан, 15 июня 2025 года. Участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" побывали в Евразийском музее кочевых цивилизаций и посетили мавзолей Тура‑хана - архитектурный памятник XIV-XV вв.
Экскурсия началась в визит‑центре музея, где гости увидели:
- находки с археологических раскопок (орудия, фрагменты могильных каменных плит);
- скульптурные портреты людей, населявших эти места;
- уменьшенную модель самого мавзолея;
- мини‑кинотеатр, демонстрирующий документальные фильмы о кочевой культуре.
Детальное знакомство с экспозицией позволило участникам увидеть копии редких рукописей и артефактов, таких как миниатюрные образцы исламских реликвий (в том числе "Коран Усмана") и предметы эпохи Золотой Орды.
После музея экспедиция направилась по экологической тропе "Путь кочевника" к мавзолею, расположенному на кургане у села Нижние Термы. Мавзолей построен в булгаро‑татарской архитектурной традиции и сохранился почти без изменений с XIV века. По данным местных археологов, рядом обнаружено как минимум 24 древних захоронения.
Экспедиция поднялась к мавзолею Тура‑хана, чтобы осмотреть его "дом праха" - с шатровым перекрытием и сохранившимися стенами из известкового туфа и природного камня. Участники смогли увидеть уникальную степную флору, сохранившуюся нетронутой с момента постройки мавзолея.
16.06.2025, 09:59 56096
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" почтила память генерала Шаймуратова в Уфе
Фото: museum-ufa.ru
Рассказать друзьям
Уфа, Республика Башкортостан, 14 июня 2025 года. Участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" сделали памятную остановку в Уфе у монумента легендарному военачальнику - генерал-майору Минигали Шаймуратову, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
У подножия монумента экспедиционеры возложили цветы, почтили память героя Великой Отечественной войны и выразили уважение подвигу, ставшему символом единства, мужества и национального достоинства.
После церемонии для гостей была проведена краткая экскурсия, познакомившая их с глубоким символизмом памятника.
Образ и смысл
Памятник представляет собой бронзовую фигуру Шаймуратова верхом на коне в атаке - символ бесстрашия и решимости. Однако не менее значимыми являются рельефы на постаменте и мемориальные элементы по периметру монумента.
Правая сторона барельефа - "Душа башкирского народа". Здесь изображены сцены из жизни и духовного мира народа: юный Минигали с гармошкой, бурлаки и пароход "Урал" - символ трудового пути, эпические герои - Урал-батыр и Салават Юлаев, фигуры башкирских воинов, участвовавших в войне 1812 года, курай и орел - символы природы и культуры родного края.
Левая сторона - "Боевой путь дивизии". Барельеф передает моменты военной истории 112-й Башкавдивизии: атака кавалеристов и танки, лица командиров, география боевого пути - от Уфы до Берлина, детали из дипломатической службы Шаймуратова в Китае: китайская лодка, бумаги, револьвер.
Тыльная сторона - "Родовые символы". На заднем рельефе изображены 13 священных птиц, деревья и цветок курай - они символизируют башкирские роды, их духовную связь и преемственность поколений.
Памятник окружен колоннадой с барельефами оружия разных эпох, а также мемориальными плитами с именами бойцов, удостоенных звания Героя Советского Союза.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
30.06.2025, 09:01Жаксылыков назначен первым заместителем секретаря Совбеза РК 30.06.2025, 09:4931296Глава КТЖ стал новым министром транспорта Казахстана 30.06.2025, 11:4528731Парламент Казахстана завершил очередную сессию 30.06.2025, 11:1128216Приватизированные с нарушениями водоканалы вернули государству в Шымкенте 30.06.2025, 09:2624396В Казахстане намерены ввести плату за ускоренное прохождение границы 25.06.2025, 10:34302516Казахстанцы переплатили недобросовестным МФО 71 млрд тенге 25.06.2025, 09:49285356Казахстанская авиакомпания возобновила полеты на Ближний Восток 25.06.2025, 09:04Минспорта отказало казахстанскому призеру международных чемпионатов по параармрестлингу в денежном поощрении240616Минспорта отказало казахстанскому призеру международных чемпионатов по параармрестлингу в денежном поощрении 26.06.2025, 08:19230431В Семее агрессор ударил водителя автобуса во время движения 24.06.2025, 12:01220356Меняют открытые арыки на трубы: уничтожение арычной системы Алматы возмутило горожан 12.06.2025, 14:13Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании549036Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании 12.06.2025, 12:24506031Минтруда озвучило размеры пособий для многодетных семей 13.06.2025, 19:11501776В Аксу воспитателя детсада уволили за распускание рук 12.06.2025, 12:05496131Спасение на высоте: врач из Алматы реанимировала беременную женщину во время полета 13.06.2025, 10:29476396Сколько дней отдыха ждет казахстанцев на День столицы
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?