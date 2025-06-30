Участников международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" встретили в Туркестане  

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24 июня 2025 года участники международной экспедиции выехали из Уральска и отправились в сторону одного из самых легендарных объектов на карте Евразии - космодрома Байконур. Путь лежал через бескрайние степи, и по мере приближения к космическому городу перед глазами открывались знаковые места, напрямую связанные с историей мировой космонавтики.





Из окон автобуса участники экспедиции увидели:





Гагаринский старт (площадка № 1) - именно отсюда 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире орбитальный полет на корабле "Восток‑1". Площадка используется и по сей день для запусков пилотируемых миссий на МКС.









Полуразрушенные ангары и монтажно-испытательные корпуса, остатки инфраструктуры советского периода: массивные здания, где когда‑то собирали ракеты "Союз", "Протон" и "Энергия". Эти постройки придают пейзажу атмосферу технической истории, сплетающей прошлое и настоящее.









Обвалившаяся крыша ангара на площадке № 112 - 12 мая 2002 года во время ремонта произошло разрушение трех пролетов кровли. Обрушились конструкции и бетонные панели общей площадью около 28 800 м², погибли восемь рабочих, был полностью уничтожен единственный в мире летавший "Буран" (изделие 1.01) и макет ракеты‑носителя "Энергия".





Резервуары и технические объекты заправки, крупные емкости для хранения топлива и окислителей.









Посещение командного пункта пуска ракеты-носителя "Энергия"





Одной из центральных точек маршрута стал командный пункт ракеты-носителя "Энергия", сегодня превращенный в интерактивный музей. Здесь участники услышали истории о создании сверхтяжелой ракеты и ее роли в программе "Энергия ‑ Буран".





Музей позволяет:





увидеть реставрированные пульты управления запуском;

познакомиться с системами связи и контроля;

собственноручно ощутить технологические детали: кабели, клапаны, блоки управления.









Макет корабля "Буран"





Особый интерес вызвал полноразмерный макет орбитального челнока "Буран". Несмотря на разрушение оригинала, этот масштабный репродукт предоставил возможность не только увидеть, но и войти внутрь конструкции, осмотреть центральный отсек и кабину.





Объекты музейного комплекса Байконура





Комплекс музея Байконура включает в себя Историко-технический музей с оригинальными агрегатами: двигателями, спускаемыми аппаратами, макетами, скафандрами и фотоматериалами;





дом Юрия Гагарина и Сергея Королева - воссозданные бытовые интерьеры той эпохи;





мемориальный парк-аллею памяти видных инженеров и космонавтов.





После насыщенной экскурсии экспедиционная группа отправилась к южным рубежам Казахстана - в Кызылорду.