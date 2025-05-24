23.05.2025, 12:18 3141

В Алматы состоялся традиционный хоровой фестиваль Almaty Flower 2025

В Алматы состоялся традиционный хоровой фестиваль Almaty Flower 2025
Фото: Скрин с видео
В Алматы состоялся традиционный хоровой фестиваль Almaty Flower 2025, в котором приняли участие детские хоровые коллективы города. В этом году фестиваль прошел под знаком празднования 80-летия Великой Победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне.

 
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05.05.2025, 06:22 33431

Хор "Коктем" выступил на фестивале Almaty Flower City - 2025

Хор "Коктем" выступил на фестивале Almaty Flower City - 2025
Фото: Скрин с видео
 
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16.04.2025, 23:31 47331

В Астане с аншлагом прошли спектакли Новосибирского государственного драматического театра "Старый дом"

Актерский состав поздравил директор театра имени Горького Айболат Жаудыр
В Астане с аншлагом прошли спектакли Новосибирского государственного драматического театра "Старый дом"
В Астане, в русском драматическом театре имени Горького, с аншлагом прошли спектакли Новосибирского государственного драматического театра "Старый дом".

Постановка "Петерс" главного режиссера театра Андрея Прикотенко, по одноименному рассказу Татьяны Толстой, неоднократно завоевывала призы на Всероссийских театральных фестивалях.


Блестящая игра актерского состава - Анатолий Григорьев, Тимофей Мамлин, Лариса Чернобаева, Софья Васильева, Софья Степанова, Наталья Пьянова,- на протяжении всего действия заставляет зрителя испытать всю гамму чувств и эмоций, переживая за главного героя. Спектакль "Петерс" - это история о человеке, за которого в детстве решали все и, в результате, он не смог вписаться в этот мир, встречаясь с фантомными переживаниями из своего детства. Спектакль о непрожитой жизни - "бегущей мимо, равнодушной, неблагодарной, обманной, насмешливой, бессмысленной, чужой - прекрасной, прекрасной, прекрасной".


Автор костюмов и пространства действия художник-постановщик Ольга Шаишмелашвили.


Актерский состав поздравил директор театра имени Горького Айболат Жаудыр. Он вручил приветственное письмо и памятный подарок директору Новосибирского театра Татьяне Ильиной и пригласил театральную труппу на новые гастроли в Казахстан.

 
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Теги:ТеатрСпектакльАстана
26.03.2025, 14:26 61806

Студенты Казахской национальной академии хореографии выступили в Санкт-Петербурге

Студенты Казахской национальной академии хореографии выступили в Санкт-Петербурге
Фото: Посольство России в Казахстане
Санкт-Петербург. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 22 марта состоялся гастрольный концерт Казахской национальной академии хореографии на сцене Театра балета Бориса Эйфмана, сообщили в пресс-службе посольства России в Казахстане.

В Санкт-Петербурге встретили овациями начинающих артистов и художественного руководителя Казахской национальной академии хореографии государственного театра "Астана Опера" народную артистку России Алтынай Асылмуратову.

Посольство России в Казахстане

Мы очень рады, что вы приехали к нам и показали, что Казахская национальная академия хореографии находится на высоком профессиональном уровне. Ваши преподаватели - настоящие мастера. Я очень рад за академию и казахстанский балет" - отметил посетивший генеральную репетицию президент академии народный артист России Борис Эйфман.


Более 40 казахстанских танцоров представили в северной столице богатую концертную программу: сюита из последнего балета великого Мариуса Петипа "Роман бутона розы и мотылька", "Оживленные фрески" из балета "Конек-Горбунок" Артура Сен-Леона, "Грезы любви" Булата Аюханова на музыку Ференца Листа, национальные танцы "Ақбаян" и "Жолбарыс жүрек" в современной аранжировке фольклорно-этнографического ансамбля "Хассак", современный танец Passing на музыку Георга Фридриха Генделя.

Посольство России в Казахстане

Также отмечается, что в рамках образовательной программы визита студенты, преподаватели и руководство академии посетили Государственный Эрмитаж. Для будущих артистов балета такие встречи с искусством - важный источник вдохновения и расширения творческого кругозора.
 
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Теги:выступлениеСанкт-Петербургтанцы
06.03.2025, 22:09 76741

В Астане показали спектакль, посвященный памяти Алии Молдагуловой

Фото: Посольство России в Казахстане
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Столичный театр русской драмы имени Максима Горького и Национальная гвардия Республики Казахстан представили совместный проект, посвященный памяти Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, передает корреспондент агентства.

В год, когда отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 100-летие со дня рождения легендарной Алии Молдагуловой, постановка напомнила о подвиге хрупкой, но бесстрашной девушки, ставшей символом мужества и стойкости.

Также вместе с актерами на сцене выступили мужской хор и образцово-показательный оркестр Нацгвардии РК.
 
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18.02.2025, 17:06 91751

Одноактный балет "Мефистофель. Наваждения Фауста"

Одноактный балет "Мефистофель. Наваждения Фауста"
Фото: kp.kz
Балет "Мефистофель. Наваждения Фауста" - одноактная постановка, созданная выдающимся казахстанским хореографом Булатом Аюхановым. Вдохновением для него послужила легендарная трагедия Иоганна Вольфганга Гёте "Фауст", а музыкальное сопровождение взято из оперы Шарля Гуно. Эта постановка - философская притча о человеческой слабости, вечном поиске смысла жизни и непреодолимой власти соблазна.

 
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13.02.2025, 11:40 97581

В Алматы прошел концерт в честь праздника фонарей в рамках Китайского Нового года

В Алматы прошел концерт в честь праздника фонарей в рамках Китайского Нового года
Фото: Скрин с видео
Праздник фонарей, встречаемого в рамках Китайского Нового года, отпраздновали в Алматы.

В Алматы праздничное мероприятие прошло в Казахском национальный театре оперы и балета имени Абая. Перед многочисленными гостями выступила генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй.


Цзян Вэй подчеркнула, что 2024 год стал поистине значимым для отношений между Китаем и Казахстаном. Он напомнила, что председатель КНР Си Цзиньпин успешно совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил двусторонние отношения и выразил уверенность в дальнейшем развитии казахстанско-китайского сотрудничества.
 
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31.01.2025, 17:04 108586

Гала-концерт Праздника весны 2025 Медиакорпорации Китая

Гала-концерт Праздника весны 2025 Медиакорпорации Китая
Фото: Скрин с видео
Гала-концерт Медиакорпорации Китая (CMG), приуроченный к празднику Весны 2025 года, стал ярким культурным событием, объединившим зрителей Китая и всего мира. Многочасовое представление подарило зрителям незабываемую атмосферу праздника, продолжавшуюся до глубокой ночи.

 
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23.01.2025, 16:58 115906

Китайские художники создают каллиграфические шедевры из корней деревьев

Мастера используют приемы кистевой живописи и принципы композиции из традиционного начертания иероглифов
Китайские художники создают каллиграфические шедевры из корней деревьев
Фото: кадр из видео
В парке культуры и творчества в городском округе Лэшань провинции Сычуань, который навали "Корни китайской каллиграфии", художники превращают изящные корни деревьев в настоящие каллиграфические шедевры, сообщает bigasia.ru.

Мастера используют приемы кистевой живописи и принципы композиции из традиционного начертания иероглифов. Они создают невероятно сложные произведения, включая серию скульптур, основанных на зодиакальных символах.


Этот корень был очень длинным. Его концы напомнили мне треугольную голову змеи и заостренный хвост. Мы аккуратно очистили корень от камней, и в результате получилась скульптура, похожая на змею. Такие идеальные образцы - большая редкость", - заявил художник Ян Чжо.


По словам Яна Чжо, на создание серии "Корень зодиака" ушло примерно шесть лет. Художник надеется, что эти экспонаты не только порадуют глаз, но и донесут самые теплые новогодние пожелания до каждого посетителя выставки.
 
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Теги:ИскусствоКитайхудожник

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