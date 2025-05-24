В Алматы состоялся традиционный хоровой фестиваль Almaty Flower 2025

Фото: Посольство России в Казахстане

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Санкт-Петербург. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 22 марта состоялся гастрольный концерт Казахской национальной академии хореографии на сцене Театра балета Бориса Эйфмана, - 22 марта состоялся гастрольный концерт Казахской национальной академии хореографии на сцене Театра балета Бориса Эйфмана, сообщили в пресс-службе посольства России в Казахстане.





В Санкт-Петербурге встретили овациями начинающих артистов и художественного руководителя Казахской национальной академии хореографии государственного театра "Астана Опера" народную артистку России Алтынай Асылмуратову.





Посольство России в Казахстане





Мы очень рады, что вы приехали к нам и показали, что Казахская национальная академия хореографии находится на высоком профессиональном уровне. Ваши преподаватели - настоящие мастера. Я очень рад за академию и казахстанский балет" - отметил посетивший генеральную репетицию президент академии народный артист России Борис Эйфман.





Более 40 казахстанских танцоров представили в северной столице богатую концертную программу: сюита из последнего балета великого Мариуса Петипа "Роман бутона розы и мотылька", "Оживленные фрески" из балета "Конек-Горбунок" Артура Сен-Леона, "Грезы любви" Булата Аюханова на музыку Ференца Листа, национальные танцы "Ақбаян" и "Жолбарыс жүрек" в современной аранжировке фольклорно-этнографического ансамбля "Хассак", современный танец Passing на музыку Георга Фридриха Генделя.





Посольство России в Казахстане





Также отмечается, что в рамках образовательной программы визита студенты, преподаватели и руководство академии посетили Государственный Эрмитаж. Для будущих артистов балета такие встречи с искусством - важный источник вдохновения и расширения творческого кругозора.