В Астане показали спектакль, посвященный памяти Алии Молдагуловой

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В рамках совместного проекта представительства Россотрудничества в Республике Казахстан и правительства Омской области состоялся пресс-тур ведущих СМИ Казахстана в Омск с целью освещения социально-экономического развития и культурного наследия приграничного региона, передает корреспондент агентства.





Знакомство казахстанцев с Омском началось с исторического центра города - историко-культурного комплекса "Омская крепость". Это один из ключевых оборонительных пунктов, бастионов Российской империи, возведенный в XVIII-XIX веках для защиты южных границ от набегов кочевников.









Протяженность Иртышской линии, которой управляла Омская крепость, составляла почти 2 тысячи километров, - от южного Урала до предгорья Алтая. С постройки первой крепости, воздвигнутой в 1716 году, и началась история города Омск. Благодаря наличию крепости Омск стал главным городом Западной Сибири.





Доспехи воинов Сибири в XIII веке





Директор "Омской крепости" Василий Минин

Кухня-столовая. Омская крепость

Когда-то здесь находились казармы полков, участвовавших в Отечественной войне 1812 года. Отсюда начиналось освоение территории Казахстана и Средней Азии, регулировались отношения с казахами и народами зарубежной Азии.









Сегодня музейный комплекс составляют 11 отреставрированных зданий и сооружений. При этом, по словам сотрудников музея, ремонт облицовки фасада сохранившихся зданий был выполнен таким образом, чтобы сохранить подлинные фрагменты изнутри.





Памчтник Петру I

Тобольские ворота. Омская крепость

Казарма. Омская крепость

Более 22 лет мы занимаемся изучением региональной истории и просветительской деятельностью. Нам интересно, как небольшое население города Тара (старейший город Омской области) могло оборонять довольно протяженную границу. Но город выстоял, и мы считаем этот факт нашим брендом, потому что российская государственность на этих территориях смогла устояться во многом благодаря героическим действиям людей из поколения в поколение", - рассказал руководитель военно-исторического клуба "Служилые люди Сибири", директор "Омской крепости" Василий Минин.





Ныне на территории крепости организовывают совместные работы с творческими союзами, научными и образовательными учреждениями. Как рассказали в ходе экскурсии, молодые ребята и девушки посещают выставки и принимают участие в исследовательском процессе региона, но не так активно, как этого бы хотелось создателям исторических мероприятий.





Мы начали очень интересный проект "Военные династии Омского Прииртышья". Многие династии прослеживаются с 1594 года до Гражданской войны или Второй мировой войны, то есть на протяжении поколений служилые люди передавали традицию служения дальше своим потомкам. На эту идею нас натолкнул Год семьи, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас мы активно развиваем этот проект", - поделился руководитель военно-исторического клуба.





Также в музейном комплексе часто подготавливают выставки, литературные вечера, встречи, конференции, лекции, фестивали и конкурсы. Более того, омичи выезжали с историческими постановками в Беларусь и Казахстан, в период проведения EXPO - 2017.





Историческую программу пресс-тура продолжил визит казахстанской делегации в Центр "Эрмитаж - Сибирь" на базе Музея имени М. А. Врубеля, который является одним из четырех представительств Государственного Эрмитажа в России. Журналисты посетили выставку "Петр I и его эпоха", которая включает более 200 предметов из собрания Государственного Эрмитажа - личные вещи императора, предметы из его коллекций, инструменты и приборы XVII-XVIII веков, а также произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, связанные с Петром I и его окружением. Самые ценные портреты императорской семьи, написанные художником Жан-Марка Натье тоже прибыли из Эрмитажа в Омск.





Музей имени М. А. Врубеля. Омск

Портрет Петра I

Дети Петра I

Команду журналистов впечатлили такие любопытные экспонаты, как слепок ладони и посмертная маска Петра I, костюм императора и настоящее чучело его любимой собаки Лизетты. Вместе с тем на выставке предусмотрены увлекательные интерактивные зоны - в атмосферу XVIII века можно погрузиться, ощутив запахи морского ветра, дымного пороха, трубочного табака и янтаря. Зрители картин, задерживаясь у некоторых экспозиций, могут попасть под "шумный душ" из звуков кровавой битвы на поле боя или праздничного императорского бала.





Слепок ладони Петра I

Ароматы эпохи первого Всероссийского императора





Стоит отметить, что выставка первого Всероссийского императора и его эпохи в омском Эрмитаже продлится до 23 июня 2025 года.





Представителям казахстанских СМИ также показали выставку, приуроченную к 100-летию образования СССР - "Я другой такой страны не знаю". В выставочном зале представлено около 200 произведений художников 15 союзных республик в техниках живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство 1922-1991 годов из собрания Музея имени М. А. Врубеля.



Выставка художников союзных республик. Музей имени М. А. Врубеля

Выставка художников союзных республик. Музей имени М. А. Врубеля

Большой блок выставки посвящен искусству Средней Азии. Зрители могут увидеть самобытную живопись, скульптуру, предметы декоративно-прикладного искусства. Это работы художников Узбекистана - У. Тансыкбаева, Д. Умарбекова, Н. Шина, М. Садыкова; Таджикистана - В. Боборыкина, З. Хабибуллаева, А. Хайдарова, Х. Хушвахтова; Туркмении - А. Сапарова, Х. Шахбердиева, Киргизии - Э. Токтоганова. Завершают экспозицию работы художников Казахской (О. Нуржумаев, А. Сыдыханов, С. Нурсапаев) и Молдавской ССР (М. Греку, К. Китайка, Л. Цончева).