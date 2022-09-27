В Казахстане создается онлайн-база прикладного искусства

Фото: Союз ремесленников Казахстана
В апреле 2022 года Союз ремесленников Казахстана начал новый проект по изучению и сбору орнаментов казахского народа.
Перед организаторами стоит большая задача - создать онлайн-ресурс по традиционному казахскому искусству, который будет регулярно пополняться информацией по традиционному дизайну и традиционным техникам прикладного искусства.
Орнаменты нас окружают повсюду, надо лишь оглянуться вокруг. А изучение их - захватывающее занятие. И не случайно мы начали с центра имени А. Маргулана, что, по-моему, символично. Ведь свои первые знания по орнаментике мы изучали по 3-томнику Маргулана", - говорит Айжан Беккулова, председатель Союза ремесленников Казахстана, известный дизайнер, художник по войлоку, почетный член и советник Всемирного ремесленного совета.
Это была давняя моя мечта - собрать базу данных по орнаментам, изделиям, по региональным признакам, по техникам и материалам. Также хочется по мере возможности зафиксировать знания мастеров, уже не практикующих, но тех, у кого в пассивной памяти хранятся методики, техники, традиции, обычаи, секреты, пока это еще можно. Даже наличие новых источников - книг по орнаменту Оспанова Е. и Кожабекова Е. (удивительно, как им удалось проделать такой колоссальный труд) не может утолить тот голод, что есть среди мастеров, ищущих информацию по правильному использованию тех или иных орнаментов. Сейчас, работая по проекту "Онлайн-база прикладного искусства", понимаю, как много еще надо систематизировать, что эта работа однозначно не одного человека и не одного проекта. Это будет еще одним шагом в общем деле сохранения нашего наследия", - добавила Айжан Беккулова.
Участники проекта "Онлайн-база прикладного искусства" в течение года проведут экспедиции по регионам, исследования в музеях Казахстана и посетят мастерские ремесленников, носителей уникальных технологий.
Практически в каждом музее есть что-то интересное, что отличает их от других музеев. Даже в таком небольшом районном музее, как музей имени В.И. Чапаева, выставили в экспозиции старинный мужской стеганый чапан со специальными прорезями для рук в длинных рукавах. Или в областном Костанайском краеведческом музее есть очень красивые музыкальные инструменты, искусно инкрустированные костью.
Значение орнамента, символизм, регион происхождения, материалы, используемые при изготовлении, правила применения, традиционные цвета, которые были использованы в различных изделиях, - это тот объем знаний, который предстоит изучить, обработать и зафиксировать в онлайн-базе прикладного искусства.
На протяжении 10 лет Союз ремесленников Казахстана ставит перед государством и обществом вопросы о необходимости срочно принимать меры по сохранению и возрождению культурного наследия казахов - искусства традиционного ремесленного производства.
Айжан Беккулова, председатель Союза ремесленников Казахстана, неустанно на всех площадках с представителями государственных органов, бизнеса, представителями культуры и искусства, общественными организациями ведет непростой диалог о сохранении культурного наследия Казахстана.
Сейчас знания, предметы - все хранится во фрагментарном виде. Когда-то Шайзада Тохтабаева серьезно занималась сбором и систематизацией материала, есть трехтомник А. Маргулана, еще пара искусствоведов и историков обращались к этой тематике, но книги эти - уже давно раритет, сейчас подобная работа несистемная. А такого большого специалиста, как Алькей Маргулан, создавшего трехтомник по казахскому народному прикладному искусству, сейчас вы вряд ли найдете. У нас собрано много информации, но ее надо систематизировать, а это требует времени, финансов и коллективной работы. Мы теряем людей ежедневно, во время пандемии многие знатоки прикладного искусства переболели, некоторые ушли из жизни. Нас покинул Бек Ибраев - огромная потеря для страны, кладезь глубочайших знаний по семантике символов. Вот кого надо было популяризировать!" - рассказала Айжан.
Благодаря проекту "Онлайн-база прикладного искусства" Союз ремесленников Казахстана получил замечательную возможность осуществить свою мечту и сделать важную для всего нашего общества работу - собрать воедино на цифровой платформе все сведения о традиционном казахском искусстве.
Данный проект организован при поддержке фонда "Евразия" в рамках программы "Инновационные решения", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID), реализуется Союзом ремесленников Казахстана", - информирует пресс-служба Союза ремесленников Казахстана.