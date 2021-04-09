Златан Ибрагимович и черный пояс по таэквондо

Что вы знаете о Златане Ибрагимовиче, кроме того, что он знаменитый шведский футболист боснийского происхождения, бывший капитан сборной Швеции и нападающий клуба "Милан" (а также "Интер", "Барселона", "Ювентус" и др.), обладатель кубка УЕФА и второго места в списке лучших спортсменов в истории государства Швеции?

Что ж, добавим в этот перечень далеко не всех перечисленных регалий еще и черный пояс по таэквондо. Как вам такое?

<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>



В 2010 году олимпийский чемпион по таэквондо Мауро Сармиенто торжественно вручил именитому футболисту черный пояс. За мастерство.

Крышесносящие голы Златана в стиле таэквондо. Черный пояс в студию!

Почему Златан занимался таэквондо? Дело в том, что он рос в очень бедной семье в криминогенном районе шведского городка Русенгорда. Там было реально опасно. С самого детства ему приходилось драться на улице. К тому же в школе его дразнили за шепелявость, что только добавляло агрессивности в мальчике. В общем, приходилось пацану непросто. Но спуску он никому не давал. Кумирами Златана были Мохамед Али и Брюс Ли.

Родители Златана, видя все это безобразие, отдали его в секцию таэквондо в клубе "Единство". Хоть какой-то выход бурной энергии. Прозанимался парень там семь лет. Параллельно он ходил на футбол. Ну, и видимо, как-то научился сочетать навыки из обоих видов спорта. А в какие подвиги на футбольном поле это вылилось, вы видели сами. Такая вот история.

Привет от Дэвида Бэкхема. Он тоже таэквондист, хотя и без особых успехов в этой сфере Но все равно молодец. И вообще, у футболистов, похоже есть склонность к этому виду единоборств.





Автор и редактор телеграм-канала Martial Arts Today Санатбек Сейдеханов

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства