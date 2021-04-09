Златан Ибрагимович и черный пояс по таэквондо

Что ж, добавим в этот перечень далеко не всех перечисленных регалий еще и черный пояс по таэквондо. Как вам такое?
Крышесносящие голы Златана в стиле таэквондо. Черный пояс в студию!
Почему Златан занимался таэквондо? Дело в том, что он рос в очень бедной семье в криминогенном районе шведского городка Русенгорда. Там было реально опасно. С самого детства ему приходилось драться на улице. К тому же в школе его дразнили за шепелявость, что только добавляло агрессивности в мальчике. В общем, приходилось пацану непросто. Но спуску он никому не давал. Кумирами Златана были Мохамед Али и Брюс Ли.
Родители Златана, видя все это безобразие, отдали его в секцию таэквондо в клубе "Единство". Хоть какой-то выход бурной энергии. Прозанимался парень там семь лет. Параллельно он ходил на футбол. Ну, и видимо, как-то научился сочетать навыки из обоих видов спорта. А в какие подвиги на футбольном поле это вылилось, вы видели сами. Такая вот история.
Автор и редактор телеграм-канала Martial Arts Today Санатбек Сейдеханов
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