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Продлить мораторий на проверки бизнеса до 2024 года предлагает Миннацэкономики

18.10.2022, 18:16 2956
Продлить мораторий на проверки бизнеса до 2024 года предлагает Миннацэкономики
Фото: Polisia.kz
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики Казахстана опубликовало изменения и дополнения в указ президента РК "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан".
 
Поправки опубликованы на портале "Открытые НПА" и доступны для публичного обсуждения до 2 ноября 2022 года.
 

Центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства", - говорится в тексте законопроекта.

 
Исключение составят внеплановые проверки, проводимые в соответствии с Предпринимательским кодексом РК.
 
В настоящее время мораторий на проверки субъектов бизнеса действителен до 1 января 2023 года.
 

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НПП "Атамекен" планирует отказаться от госуслуг

10.10.2022, 14:39 11646
НПП "Атамекен" планирует отказаться от госуслуг
Фото: atameken.kz
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен" отказывается от государственных услуг. По мнению председателя президиума палаты Раимбека Баталова, НПП должна стать независимой от госбюджета.
 

Ранее бюджет палаты состоял из 11 млрд тенге бюджетных средств и 7 млрд - ОЧВ (обязательные членские взносы. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY). Мы по данному пункту уже отказались от ряда функций, например, проект "Бастау Бизнес" приносил 2,2 млрд тенге в фонд палаты. Мы сейчас сокращаем процент госбюджета до 20% в структуре доходов. В последующем у НПП не должно быть зависимости от государственного бюджета", - отметил Баталов.


Также на совещании предложено вывести из состава президиума, куда входит 51 человек, 16 депутатов парламента и общественных деятелей, а также исключить представителей аккредитованных ассоциаций и оставить только председателей комитетов.
 

Большинство за то, чтобы председатель, а не представитель был, если он ответственен за отрасль, то должен быть в президиуме", - отметил Баталов.

 
Ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy выступила с позицией, что комитет сам должен определять, кого назначать в президиум.
 

В ходе обсуждения глава НПП озвучил предложение по сокращению сроков полномочия председателя президиума, комитетов, а также членов президиума и правления до 2 лет с правом переизбрания. Также предложено в целях оперативности наделить президиум такими полномочиями съезда, как принятие решений о создании и закрытии региональных палат предпринимателей и утверждение количественного состава региональных советов", - сообщается на сайте НПП.

 

В РК для реализации бизнес-инициатив молодежи будут предоставлять мини-кредиты под 2,5%

27.09.2022, 13:00 25776
В РК для реализации бизнес-инициатив молодежи будут предоставлять мини-кредиты под 2,5%
Фото: Depositphotos
ТУРКЕСТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане для реализации бизнес-инициатив молодежи будут предоставлять мини-кредиты под 2,5%, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Как известно, треть многодетных матерей нашей страны проживает в Туркестанской области. Поэтому эта инициатива очень важна для вас. Мы оказываем всестороннюю поддержку молодежи. Для реализации их бизнес-инициатив будут предоставляться мини-кредиты под 2,5 %", - заявил глава государства. 

 
Он также выразил уверенность в том, что молодежь сможет разумно воспользоваться этой возможностью и начать собственное дело. 
 

Одним словом, государство и впредь будет помогать старшему поколению, поддерживать материнство. А молодым людям мы предоставляем возможность найти свое достойное место в жизни", - добавил президент. 

 

"Байтерек" и группа "Сбербанка" закрыли сделку купли-продажи дочки банка в Казахстане

02.09.2022, 16:14 54261
АЛМАТЫ. 2 СЕНТЯБРЯ - Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и группа "Сбербанк" закрыли сделку купли-продажи всего пакета акций дочернего банка "Сбера" в Казахстане (ДБ АО "Сбербанк"), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения. Банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами, все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными", - отметили в холдинге.

 
 "Байтерек" оценивает высокую значимость банка для финансовой системы страны. Имеющаяся у "Сбербанк Казахстан" современная инфраструктура и технологии позволяют полноценно осуществлять деятельность и продолжить финансирование реального сектора экономики страны.
 

Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. В ближайшее время планируется проведение ребрендинга "Сбербанка Казахстан". Холдинг "Байтерек" также будет стремиться обеспечивать бесперебойную работу банка и создавать благоприятные условия для развития и совершенствования банковских услуг как для действующих, так и для новых клиентов банка", - проинформировали в "Байтереке".

 

Более 2,5 тысячи требований к бизнесу не соответствуют базовым условиям - омбудсмен

02.09.2022, 14:58 54866
Более 2,5 тысячи требований к бизнесу не соответствуют базовым условиям - омбудсмен
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - В ходе анализа 454 регуляторных актов установлено, что 2630 (16,3%) требований к бизнесу из 16 142 не соответствуют базовым условиям, рассказал у себя на странице в Facebook казахстанский омбудсмен Рустам Журсунов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время анализ регуляторных актов и содержащих в них требований к бизнесу завершен в 5 сферах: торговой деятельности, общественного питания, услуг проживания, операций с недвижимым имуществом и транспорта. В общей сложности по итогам пересмотра регуляторных актов определено и проанализировано 454 регуляторных акта, установлено 16 142 требования, из которых 2630 (16,3 %) не соответствуют базовым условиям", - сообщил Журсунов. 

 
По остальным 39 сферам работа еще ведется.
 
Омбудсмен напомнил о вчерашнем заявлении Касым-Жомарта Токаева, в котором говорится, что для системной поддержки предпринимательства все должно быть регламентировано "с чистого листа".
 

Действительно, многократные исправления ни к чему не приведут. В ходе пересмотра мы часто сталкиваемся с абсурдными, устаревшими требованиями практически во всех сферах", - подчеркнул Журсунов. 

 
По его словам, необходимо установить новые понятные для всех правила в отраслях, где анализ требований к бизнесу уже завершен.
 

В этих сферах в рамках следующего пакета поправок внести изменения в правила разработки законодательных норм, а также написать "новые правила игры" с учетом международного опыта", - пояснил омбудсмен.

 
Напомним, вчера в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что недофинансирование отечественного бизнеса составляет около 42 млрд долларов.
 
Он также озвучил приоритеты нового экономического курса, в числе которых назвал стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику.
 

Строить оптово-распределительные центры в Казахстане не будут - Минторговли

24.08.2022, 16:20 67826
Строить оптово-распределительные центры в Казахстане не будут - Минторговли
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Министерство торговли и интеграции РК отказалось от идеи строительства 24 оптово-распределительных центров. Идею в правительстве признали неэффективной, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Министерстве торговли и интеграции признали идею неэффективной тратой денег. Вместо строительства оптово-распределительных центров ведомство разработает информационную систему, которая объединит все сети, хранилища и торгующие объекты для сбора оперативной информации по наличию и ценам на основные виды продовольствия, что позволит принимать продуманные решения о необходимости ввода ограничений на вывоз, импорт основных видов продуктов", - сообщает НПП "Атамекен".

 
По данным палаты, проблему оптово-распределительных сетей поднял владелец группы компаний DALA-FRUIT Болатбек Нажиметдин в ходе Совета отечественных предпринимателей.
 

Вопрос ОРЦ благополучно закрыт, правительство посчитало проект неэффективным. Нас это радует, это наша победа, которая показывает, что присутствует диалог между профессионалами, общественниками и правительством, которое нас услышало. Если бы не было критики, аналитических справок и профессиональных оценок, этот проект реализовали бы, построили, центры остались бы пустым, не достигли бы своих целей, оставшись бременем у государства как неэффективный продукт", - сказал предприниматель.


 

Более 1,7 тысячи предпринимателей пожаловались на нарушения со стороны госорганов с начала года

19.08.2022, 16:31 76386
Более 1,7 тысячи предпринимателей пожаловались на нарушения со стороны госорганов с начала года
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Более 1,7 тысячи предпринимателей обратились в Генеральную прокуратуру с начала года с жалобами на нарушения со стороны госорганов. Каждое четвертое нарушение нашло подтверждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметили в Генпрокуратуре, для оперативного реагирования на жалобы предпринимателей в каждой прокуратуре, вплоть до районного уровня, функционируют мобильные группы по защите бизнеса.
 

За 7 месяцев текущего года по нарушениям в сфере предпринимательства, в том числе в рамках работы мобильных групп, внесено 893 акта надзора, защищены права свыше 143 тысяч субъектов бизнеса отменены 5,9 тысячи административных взысканий на сумму свыше 534 млн тенге, пресечено и отменено свыше 6,4 тысячи незаконных проверок и иных форм контроля, 1139 запретительно-ограничительных мер, 702 акта госорганов, к ответственности привлечено свыше 669 лиц", - сообщили в ведомстве.

 
Так, в Алматинской области не допущены незаконные проверки 251 частного детского сада со стороны органов образования.
 
В Костанайской области только после вмешательства прокуроров 15 работникам ТОО "NPO DSK" выплачена 2-месячная задолженность по заработной плате в размере 3,4 млн тенге.
 
В Павлодарской и Мангистауской областях прекращена незаконная практика посещения коммерческих объектов рабочими группами из госорганов. В Шымкенте приняты меры по обеспечению крестьянских хозяйств поливной водой, а в Жамбылской области благодаря принятым прокурорами мерам с субъектов бизнеса больше не взымаются деньги за аренду опор линий электропередачи.
 

Круг вопросов, разрешаемых мобильными группами, не ограничивается частными случаями, зачастую прокуроры борются с системными проблемами, требующими внесения изменений в правовые акты. Эта работа проводится в тесном взаимодействии с НПП "Атамекен", - подчеркнули в Генпрокуратуре. 

 
Там добавили, что о нарушениях своих прав предприниматели могут сообщить в органы прокуратуры по номерам 115 (сall-центр), 30-18-30 (мобильная группа Генеральной прокуратуры) либо по номерам, указанным на сайтах областных прокуратур. 
 

Контракты на 29 миллионов долларов заключила торгово-экономическая миссия РК в Екатеринбурге

08.07.2022, 15:22 120521
Контракты на 29 миллионов долларов заключила торгово-экономическая миссия РК в Екатеринбурге
Фото: ortcom.kz
ЕКАТЕРИНБУРГ. 8 ИЮЛЯ - Экспортные контракты на 29 млн долларов заключили казахстанские предприниматели по итогам визита торгово-экономической миссии РК в Екатеринбург, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В форуме приняли участие 15 казахстанских компаний и 80 российских, сообщает СЦК
 
Вице-президент Уральской ТПП Михаил Козлов, открывая форум, отметил особые отношения между нашими странами и между Казахстаном и Уралом. По итогам 2021 года республика занимает второе место во внешнеторговом обороте Свердловской области, уступая только Китаю.
 
Он подчеркнул, что Казахстан для Урала - ключевой партнер. 

Географическая близость и культурная общность, единая методологическая база и технические стандарты позволяют комфортно работать с регионом", - отметил Козлов.

 
В свою очередь директор департамента продвижения экспорта Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Омербек Баштай отметил, что для делового сотрудничества Казахстана и уральского региона России перспективными могут рассматриваться такие отрасли, как IT, станкостроение и химическая промышленность.
 

В Казахстане активно развивается производственная сфера. При этом основной акцент делается на экспортоориентированную продукцию. Хорошим стимулом для сотрудничества наших стран станет промышленная кооперация. В Казахстане вдоль международных транспортных маршрутов создаются комфортные трансграничные производственно-торговые хабы. Убежден, что российским предпринимателям будут интересны данные площадки", - отметил Баштай.

 
Он также подчеркнул, что политика Казахстана направлена на поддержку внешнеэкономической деятельности предпринимателей, имеется широкий спектр инструментов для стимулирования экспортоориентированных совместных предприятий.
 

Мораторий на проверки бизнеса по части земельных отношений могут отменить в Казахстане

13.06.2022, 15:13 147821
Мораторий на проверки бизнеса по части земельных отношений могут отменить в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - Министерство сельского хозяйства предлагает внести дополнения в указ "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Поправки касаются 14-го пункта, который регламентирует проверки и профилактический контроль за соблюдением земельного законодательства. Если поправки будут приняты, Минсельхоз получит возможность проводить земельные проверки. 
 
Проект поправок опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 24 июня 2022 года.
 
Поправки потребовались в связи с тем, что проведение проверок не представляется возможным, кроме исключительных случаев, говорится в пояснительной записке. 
 

Ранее Министерством сельского хозяйства были утверждены рекомендации по определению понятия "массовой угрозы" для возможности проведения проверок по вопросам неиспользования либо нерационального использования сельхозземель. Однако, при проведении проверочных мероприятии в рамках "массовой угрозы" на местах возникает ряд вопросов, а именно жалобы проверяемых субъектов по вопросу законности проведения проверок на момент действующего указа, которые являются сдерживающим фактором при рассмотрении в судебном порядке", - говорится в пояснительной записке. 

 
Напомним, в конце 2019 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ, запрещающий центральным государственным и местным исполнительным органам проводить с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года проверки и профилактический контроль и надзор с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства. Исключение составили:
 
  • проверки, направленные на предотвращение или устранение нарушений, несущих массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку; прямую или непосредственную угрозу конституционному строю и национальной безопасности;
  • проверки на основании обращений субъектов предпринимательства в отношении собственной деятельности.
 

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