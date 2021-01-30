В Алматы установленную предельную цену на сахар продлят еще на 2 месяца

Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - Акиматом Алматы, учитывая экономическую и социальную целесообразность, на основании рекомендаций городской комиссии по сдерживанию цен, принято решение продлить срок действия предельно допустимой розничной цены на сахар-песок в размере 254 тенге за килограмм с 30 до 90 календарных дней, передает Kazakhstan Today.

Соответствующее постановление вступает в силу с 30 января 2021 года.

Контроль за соблюдением цен будет осуществляться специалистами управления предпринимательства и инвестиций города Алматы совместно с районными акиматами. Нарушение влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере от 100 МРП (291 700 тенге) до 200 МРП (583 400 тенге), при совершении указанных действий в течение года повторно.

Напомним , постановлением акимата Алматы с 30 декабря 2020 года предельно допустимая розничная стоимость сахара в городе установлена на уровне 254 тенге за килограмм. Акиматом были приняты упреждающие меры по недопущению резкого скачка цен на сахар по истечении 30-дневного срока действия постановления. С этой целью дополнительно прорабатывается закуп 2 тысяч тонн сахара в Стабилизационный фонд города Алматы.

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