В Алматы установили предельно допустимую цену на сахар

Алматы. 31 декабря. Kazakhstan Today - Постановлением акимата Алматы с 30 декабря 2020 года предельно допустимая розничная стоимость сахара в городе установлена на уровне 254 тенге за килограмм, передает Kazakhstan Today.

Соответствующее постановление акимата Алматы вступило в силу 30 декабря 2020 года. Согласно документу, предельно допустимая розничная цена на социально значимый продовольственный товар "сахар белый - сахар-песок" устанавливается в размере 254 тенге за килограмм сроком на 30 календарных дней. Указанная мера направлена на стабилизацию стоимости продукции на рынке и недопущение необоснованного завышения цен реализаторами", - сообщили в пресс-службе акима.

Также отмечается, что акиматом приняты упреждающие меры по недопущению резкого скачка цен на сахар по истечении 30-дневного срока действия постановления. С этой целью дополнительно прорабатывается закуп 2 тыс. тонн сахара в Стабилизационный фонд города Алматы.

Ранее применение подобного механизма регулирования в Алматы показало положительный результат. Установление предельной цены на гречневую крупу в ноябре текущего года позволило снизить среднюю стоимость килограмма данной продукции в городе с 375 до 360 тенге", - пояснили в акимате.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования, 30 декабря. Контроль за соблюдением цен будет осуществляться специалистами управления предпринимательства и инвестиций города Алматы, совместно с районными акиматами.

Нарушение влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере от 100 МРП (291 700 тенге) до 200 МРП (583 400 тенге), при совершении указанных действий в течение года повторно", - подчеркнули в акимате.

Как сообщалось ранее, по поручению акима города Б. Сагинтаева, для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в Алматы будет задействовано порядка 9 млрд тенге. Данные средства предназначены для реализации механизмов регулирования, в том числе расширение линейки товаров по фиксированным ценам в торговых сетях города.

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