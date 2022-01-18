Фонд "Даму" предоставит отсрочку по платежам пострадавшим от беспорядков бизнесменам

НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - Фонд "Даму" предоставит отсрочку по выплате кредитов пострадавшим от беспорядков субъектам малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе холдинга "Байтерек", дочерней организацией которого является фонд, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Фонд "Даму" готов в упрощенном порядке в течении одного рабочего дня согласовать реструктуризацию кредитов МСБ, пострадавших во время ЧП, по проектам в рамках государственных программ по инструментам субсидирования и гарантирования.

По инструментам субсидирования и гарантирования в рамках госпрограммы "Дорожная карта бизнеса-2025" проекты по реструктуризации согласовываются без анализа финансово-хозяйственной деятельности предпринимателей в течение одного рабочего дня. За указанное время проводится сбор и формирование заявки и согласование условий реструктуризации, а также направляется письмо в банки", - уточнили в пресс-службе.

Что касается кредитов микро и малого бизнеса до 20 млн тенге (первое направление ДКБ 2025) документы в фонд на согласование направляются только в случае пролонгации срока кредита и необходимости пролонгации срока гарантии по нему, подчеркнули в пресс-службе.

Фонд также продолжит господдержку микро, малого и среднего бизнеса в 2022 году, в полном объеме, в кратчайшие сроки, после подписания документов, предусмотренных госпрограммой по инструментам субсидирования и гарантирования.

Предприниматели могут направлять свои заявки online через порталы egov.kz и online.damu.kz, а также получить информацию в режиме online на сайтах www.damu.kz, www.online.damu.kz или позвонив в единый Call-center 1408 (звонок бесплатный). Можно также связаться напрямую с менеджерами в регионах, контактная информация размещена на сайте и на официальных аккаунтах фонда в социальных сетях", - сообщается на сайте холдинга.

За 2021 год фонд "Даму" поддержал 57,7 тыс. проектов на сумму кредитов 2 трлн 175 млрд тенге, включая 13,4 тыс. проектов микропредпринимательства на сумму кредита 75,4 млрд тенге:

- просубсидировано 32,3 тыс. проектов на сумму кредитов 1598 млрд тенге, в том числе 11 тыс. проектов на сумму кредита 421,7 млрд тенге в рамках поддержки предпринимателей в наиболее пострадавших секторах экономики во время пандемии COVID-19;

- прогарантировано 17,3 тыс. проектов на сумму кредитов 366 млрд тенге;

- за счет средств льготного финансирования 8,4 тыс. проектов на сумму кредитов 211 млрд тенге.

В региональных филиалах фонда менеджеры оказывают комплексную поддержку предпринимателей в сопровождении их проектов до одобрения в БВУ или финансовых организациях посредством электронных порталов online.damu.kz и egov.kz.



