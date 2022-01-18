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Фонд "Даму" предоставит отсрочку по платежам пострадавшим от беспорядков бизнесменам

17.01.2022, 13:05 2356
НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - Фонд "Даму" предоставит отсрочку по выплате кредитов пострадавшим от беспорядков субъектам малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе холдинга "Байтерек", дочерней организацией которого является фонд, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Фонд "Даму" готов в упрощенном порядке в течении одного рабочего дня согласовать реструктуризацию кредитов МСБ, пострадавших во время ЧП, по проектам в рамках государственных программ по инструментам субсидирования и гарантирования.
 

По инструментам субсидирования и гарантирования в рамках госпрограммы "Дорожная карта бизнеса-2025" проекты по реструктуризации согласовываются без анализа финансово-хозяйственной деятельности предпринимателей в течение одного рабочего дня. За указанное время проводится сбор и формирование заявки и согласование условий реструктуризации, а также направляется письмо в банки", - уточнили в пресс-службе. 

 
Что касается кредитов микро и малого бизнеса до 20 млн тенге (первое направление ДКБ 2025) документы в фонд на согласование направляются только в случае пролонгации срока кредита и необходимости пролонгации срока гарантии по нему, подчеркнули в пресс-службе. 
 
Фонд также продолжит господдержку микро, малого и среднего бизнеса в 2022 году, в полном объеме, в кратчайшие сроки, после подписания документов, предусмотренных госпрограммой по инструментам субсидирования и гарантирования. 
 

Предприниматели могут направлять свои заявки online через порталы egov.kz и online.damu.kz, а также получить информацию в режиме online на сайтах www.damu.kz, www.online.damu.kz или позвонив в единый Call-center 1408 (звонок бесплатный). Можно также связаться напрямую с менеджерами в регионах, контактная информация размещена на сайте и на официальных аккаунтах фонда в социальных сетях", - сообщается на сайте холдинга. 

 
За 2021 год фонд "Даму" поддержал 57,7 тыс. проектов на сумму кредитов 2 трлн 175 млрд тенге, включая 13,4 тыс. проектов микропредпринимательства на сумму кредита 75,4 млрд тенге:
 
- просубсидировано 32,3 тыс. проектов на сумму кредитов 1598 млрд тенге, в том числе 11 тыс. проектов на сумму кредита 421,7 млрд тенге в рамках поддержки предпринимателей в наиболее пострадавших секторах экономики во время пандемии COVID-19;
 
- прогарантировано 17,3 тыс. проектов на сумму кредитов 366 млрд тенге;
 
- за счет средств льготного финансирования 8,4 тыс. проектов на сумму кредитов 211 млрд тенге.
 
 В региональных филиалах фонда менеджеры оказывают комплексную поддержку предпринимателей в сопровождении их проектов до одобрения в БВУ или финансовых организациях посредством электронных порталов online.damu.kz и egov.kz.

 

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Департамент госдоходов Алматы отзывает решения о классификации товара

13.01.2022, 17:25 8261
Департамент госдоходов Алматы отзывает решения о классификации товара
АЛМАТЫ. 13 ЯНВАРЯ - Вступило в силу седьмое издание гармонизированной системы описания и кодирования товаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Система является международной основой единой товарной номенклатуры и единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, сообщили в департаменте госдоходов Алматы. 
 
Новое издание системы содержит более 350 серий поправок, обусловленных изменениями характера и структуры мировой торговли, социальными и экологическими вопросами глобального характера.
 

В связи с чем ДГД Алматы предпринимает меры по отзыву ранее выданных предварительных решений о классификации товаров, коды ТН ВЭД по которым были затронуты решением ЕЭК. Решение об отзыве вступает в силу с 1 января 2022 года и будет доведено до заинтересованных лиц в письменной форме.

Вместе с тем участники внешнеэкономической деятельности вправе подать заявление о принятии нового предварительного решения о классификации товара в порядке статей 44, 45 кодекса, не дожидаясь решения об отзыве предварительного решения о классификации товара код ТН ВЭД по которому был изменен решением ЕЭК", - напомнили в ДГД.
 
В департменте порекомендовали во избежание возникновения каких-либо вопросов при импорте и экспорте товаров заблаговременно воспользоваться госуслугой о принятии решения о классификации товара. Таможенный сбор за принятие решения о классификации товара составляет 32 тыс. тенге. 
 
Подробнее о налогах и многом другом можно узнать по номеру 1414 или по адресу @mkdalmaty_dgdalmaty.
 

Предприниматели назвали примерную сумму ущерба от беспорядков в Казахстане

06.01.2022, 23:19 9581
Предприниматели назвали примерную сумму ущерба от беспорядков в Казахстане
Фото: facebook-Anastasia Romanova
НУР-СУЛТАН. 6 ЯНВАРЯ - Общая сумма ущерба от беспорядков в Казахстане по приблизительным подсчетам составляет порядка 45 миллиардов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Речь идет о разгромленных ТРЦ, торговых домах и салонах красоты в Алматы, Шымкенте и в Алматинской области, сообщила Национальная палата предпринимателей "Атамекен". 
 
По данным нацпалаты, сегодня в call-центр поступило больше 300 обращений от предпринимателей, которые сообщают о хищениях и взломах объектов.
 
Как отмечают в "Атамекене", крупные бизнесмены выступают с инициативой создать добровольные народные дружины, которые окажут содействие в защите субъектов малого и среднего бизнеса.
 

Как смогут подрабатывать казахстанские чиновники в нерабочее время, рассказали в Агентстве по делам госслужбы

29.12.2021, 14:48 18676
Как смогут подрабатывать казахстанские чиновники в нерабочее время, рассказали в Агентстве по делам госслужбы
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Глава агентства по делам госслужбы Казахстана Анар Жаилганова рассказала, как смогут подрабатывать казахстанские чиновники в свободное от работы время, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сейчас в законодательстве такой поправки нет. Но в будущем она будет предусмотрена", - сообщила Жаилганова на брифинге в СЦК. 

 
По ее мнению, подработка, например, частный извоз, поможет чиновникам заработать деньги на содержание своей семьи. 
 
Как сообщает телеканал "Настоящее время", в среднем работник госаппарата в Казахстане зарабатывает лишь около 180 тысяч тенге (примерно 400 долларов). Неплохой доход лишь у крупных чинов. так, глава региона, к примеру, получает около 2 миллионов тенге (4,5 тыс. долларов). При этом чиновники параллельно с основной работой могут преподавать, заниматься научной и творческой деятельностью: это не запрещено законом. 
 
В агентстве отметили, что под эти категории не попадают госслужащие, обладающие уникальными навыками и знаниями, а также свободным временем. 
 

Так, врач, работающий на госслужбе, может в свободное от работы время заниматься лечебной практикой по найму в медицинских организациях, успешные спортсмены - передавать свой опыт подрастающему поколению, сертифицированные юристы - проводить экспертизы договоров или контрактов, вождением транспорта, а также иными видами работ по найму", - отметили в ведомстве. 

 
Однако неоднозначная инициатива вызвала критику у юристов. 
 
Так, президент палаты юридических консультантов Жангельды Сулейманов замечает, что поправки идут вразрез с действующим законодательством. 
 

Постоянный доход в нерабочее время можно получить двумя законными способами: по трудовому договору и как предприниматель. Больше нет комбинаций. Если чиновник будет таксовать сам, то он уже предприниматель и обязан встать на учет в налоговые органы", - подчеркнул Сулейманов. 


 

Атамекен ставит под сомнения законность писем от КГД предпринимателям

22.12.2021, 18:02 29571
Атамекен ставит под сомнения законность писем от КГД предпринимателям
Фото: qamshy.kz
НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - Казахстанские предприниматели получают копии писем Комитета государственных доходов министерства финансов о том, что количество пробитых чеков не соответствует количеству людей, прошедших через Ashyq. В НПП "Атамекен" законность писем поставли под сомнения и посоветовали не предпринимать никаких действий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили пресс-службе Национальной палаты предпринимателей, 21 декабря, после первой жалобы из Костанайской области Нацпалата провела переговоры с двумя министерствами - цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, финансов и проверила законность разосланных КГД писем.
 

Юристы "Атамекена" убедились, что письма не имеют законную силу и не должны были рассылаться предпринимателям. Сейчас из-за сложившейся ситуации предприниматели находятся в растерянности. Дело в том, что письмо не является уведомлением или извещением. Бизнес может игнорировать полученные письма, они не имеют обязательной нормативной основы, так как налоговый контроль осуществляется в форме налоговой проверки или иных формах госконтроля", - сообщил заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" Олжас Ордабаев.

 
Более того, Национальная палата предпринимателей готовит официальное обращение в Генеральную прокуратуру, где просит разобраться в правомерности действий КГД.
 

Проект Ashyq - это инструмент мониторинга и помощь предпринимателям не допускать в свои заведения посетителей с "красным" и "желтым" статусами, чтобы обезопасить гостей и продолжить работу в период ограничений. Никаких иных функций нет. Применение Ashyq как инструмента выявления нарушений контрольно-кассовой дисциплины недопустимо, так как данная система не дает прозрачной картины вменения нарушений и не предназначена для такой цели", - отметил зампред НПП.

 
Он добавил, что Национальная палата озвучит проблему сегодня, 22 декабря на заседании межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции.
 

Алматинская парковочная компания продала госдолю за 5 млн тенге на аукционе

21.12.2021, 15:38 37356
Алматинская парковочная компания продала госдолю за 5 млн тенге на аукционе
АЛМАТЫ. 21 ДЕКАБРЯ - Алматинская парковочная компания Alanparking продала на аукционе 30%-ную госдолю за 5 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Учредители компании - АО "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы", чью 30%-ную долю в компании продали за цену в 24 раза ниже первоначальной, установленной на уровне 122,37 млн тенге, и ТОО RR2 с 70%-ной долей.
 
Компания была создана в 2016 году и являлась частью проекта единой автоматизированной системы платных парковок Aparking. 
 

Всего в проекте задействованы три компании: ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" - оператор платных тротуарных парковок, ТОО AlanParking - оператор платных площадочных парковок, ТОО "RR2" - компания, оказывающая ИТ поддержку операторам платных парковок. СПК "Алматы" будучи долгосрочным арендатором земельных участков по договору о совместной деятельности передала их в пользование ТОО "Alanparking", ТОО "RR2", в свою очередь, инвестировало свои средства непосредственно в деятельность компании. В 2017 году 12 земельных участков были переданы ТОО Alanparking на 10 лет, в конце 2019 года - ещё два участка, на срок до одного года. Таким образом, сроки действия договоров по этим двум участкам истекли в 2020 году. Парковки ТОО Alanparking расположены около бизнес-центра "Нурлы тау", а также возле вещевых рынков на Северном кольце. Всего в ведении компании на сегодня находится 12 земельных участков", - сообщает kapital.kz.

 
30% уставного капитала были проданы через сайт gosreestr.kz
 

Freedom Holding Corp. заключил соглашение по приобретению MKM Partners

04.12.2021, 13:51 191253
АЛМАТЫ. 4 ДЕКАБРЯ - Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) заключил соглашение по приобретению MKM Partners, LLC, согласно которому холдинг выкупит доли участников MKM Partners наличными и обыкновенными акциями FRHC, сообщили в пресс-службе Freedom Holding Corp., передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Завершение сделки зависит от определенных условий, включая одобрение со стороны FINRA, отметили в пресс-службе холдинга. 
 

MKM Partners - это респектабельная фирма в сфере торговли обыкновенными акциями, совершения сделок и проведения исследований. Благодаря крупнейшей в США команде дистрибуции и группе выдающихся стратегов и аналитиков MKM еще больше усилит международную команду Freedom Holding Corp. и расширит нашу деятельность по достижению роста в США", - сказал СЕО Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

 
После завершения сделки MKM возглавят Роберт Вотзяк (в качестве первого руководителя) и Сагар Шет, нынешний президент компании MKM Partners. 
 

Мы видим, насколько близко совпадают бизнес-траектории MKM Partners и Freedom, что обеспечит новые возможности для роста. Мы ожидаем, что интеграция компаний пройдет гладко, учитывая, что менеджмент и сотрудники MKM Partners остаются на своих местах. Freedom Holding Corp. - это динамичная история успеха, которая обеспечит потрясающие возможности для расширения команды MKM Partners", - отметил соруководитель MKM Partners Стивен Мессина.

 
Freedom Holding Corp. - это холдинг, осуществляющий финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании Freedom Finance. Компания является профессиональным участником Казахстанской фондовой биржи (KASE), Astana International Exchange (AIX), Московской биржи (MOEX), Санкт-Петербургской биржи (SPB), Республиканской фондовой биржи "Тошкент" (UZSE) и Украинской биржи. Головной офис компании находится в городе Алматы, Казахстан, а ее административные офисы - в России и США. Компания имеет филиалы в Казахстане, России, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Германии, на Кипре, Великобритании, на Украине, в США. На сегодняшний день простые акции холдинга торгуются на Nasdaq Capital Market, Казахстанской фондовой бирже, Санкт-Петербургской бирже и Украинской бирже. 
 
MKM Partners базируется в городе Стамфорд и специализируется на трейдинге, анализе, сделках, деривативах, событийном и рисковом арбитраже, собственных исследованиях, рынках капитала, корпоративном доступе, высокой доходности/кредитовании и оценке корпоративной устойчивости. Это одна из крупнейших трейдинговых фирм в США, занимающая лидирующие позиции в исследованиях рынка ценных бумаг.
 

Полицейских и чиновников накажут за необоснованные штрафы в отношении предпринимателей

27.11.2021, 13:27 305517
Полицейских и чиновников накажут за необоснованные штрафы в отношении предпринимателей
Фото: news.ivest.kz
НУР-СУЛТАН. 27 НОЯБРЯ - Генеральная прокуратура прекратила свыше 14 тыс. незаконных административных дел, возбужденных в отношении предпринимателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили на сайте ведомства, предпринимателей штрафовали за торговлю в не предназначенных для этого местах. 
 
Но, как отметили в Генпрокуратуре, ответственность по этой статье должна наступать лишь тогда, когда для торговли определены специальные места. Их определяют областные, городские и районные акиматы. 
 
Однако во многих регионах таких мест не было, но людям выписывали штрафы от 12 до 27 тыс. тенге.
 

К примеру, в Жезказгане (Карагандинская область) места для торговли определены не были, несмотря на это, предприниматели привлекались к ответственности. По мерам прокуратуры прекращено 38 дел, в городе определены места торговли. Аналогично в другом регионе страны - в Зерендинском районе Акмолинской области по акту прокурора определены торговые места (ранее таких не было), отменено 26 незаконных постановлений о привлечении", - сообщили в ведомстве. 

 
Всего Генпрокуратурой прекращены свыше 14 тыс. незаконных административных дел. Решениями акиматов во всех регионах страны уже определено 4126 торговых мест. 
 
За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 113 лиц - 87 полицейских и 26 сотрудников акиматов.
 
По инициативе Генеральной прокуратуры Министерство торговли и интеграции взяло этот вопрос на контроль.
 

В Акмолинской области прошел форум предпринимателей

27.11.2021, 13:01 307495
Фото: УВП Акмолинской области
НУР-СУЛТАН. 27 НОЯБРЯ - В Зерендинском районе Акмолинской области состоялся форум предпринимателей, посвященный 30-летию Независимости страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Организаторами мероприятия выступил акимат района при поддержке Палаты предпринимателей Акмолинской области, передает управление внутренней политики.
 
Как отметили в региональной Палате предпринимателей, в фойе местного Дома культуры была развернута целая экспозиция. Свои изделия и работы представили порядка 20 участников проекта "Бастау Бизнес". В числе участников - Айбар Балтабеков, прошедший обучение по проекту в 2019 году. Сегодня он уже успешный предприниматель, занимается изготовлением сувенирных изделий, выполняет и более сложные заказы. 
 

Проект дал мне многое, самое главное, заставил поверить в свои силы, что я смогу и преодолею трудности, которые стоят на пути каждого начинающего предпринимателя", - поделился выпускник проекта.

 
Участников форума приветствовал аким Зерендинского района Асен Жаксылыков.
 

Специализации Зерендинского района - прежде всего промышленность и сельское хозяйство, поэтому нам необходимо заняться развитием глубокой переработки, туризмом и обеспечением продовольственного пояса города Кокшетау и столицы, что в перспективе принесет региону большую выгоду. Обладая богатейшими сырьевыми, промышленными, природными и транспортными ресурсами Зерендинский район имеет все шансы стать бизнес-гигантом", - сказал руководитель региона.

 
Работа форума продолжилась "Часом инвестора". Участники встречи - потенциальные инвесторы и предприниматели с инвестиционной инициативой - презентовали свои проекты, планы развития, а также озвучили проблемные вопросы при реализации своих проектов. 
 

Хотелось бы подчеркнуть, что Форум предпринимателей на районном уровне в Акмолинской области проводится впервые. Сегодняшнее мероприятие играет важную роль в создании благоприятного климата для развития предпринимательской активности в регионе. При этом, немалое значение отведено и малому бизнесу. За последние 5 лет Палатой предпринимателей по программе "Бастау Бизнес" обучено более 9900 акмолинцев, в их числе 865 жителей Зерендинского района. В текущем году обучение по проекту прошли 109 зерендинцев, из них 55 получили гранты и профинансировались по государственным льготным программам", - отметил директор РПП Ерканат Мусылманбек.

 
Работу панельной сессии продолжили бизнес-тренинг с участием известных тренеров и бизнес-коучей. 
 
Мероприятие по традиции завершилось награждением лучших предпринимателей региона. По итогам года премией "Бизнес-признание" Аруана" среди женщин-предпринимателей решением Совета деловых женщин НПП "Атамекен" отмечена индивидуальный предприниматель Зерендинского района Айшат Яндиева.
 

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