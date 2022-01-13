Разрушенные во время беспорядков гособъекты планируют восстановить до 20 февраля

Фото: facebook Сергей Алексеенок

НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Каирбек Ускенбаев рассказал о восстановлении объектов, поврежденных по время беспорядков в регионах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава МИИР, ссылаясь на оперативные данные акиматов, сообщил, что в стране повреждено 53 государственных объекта в восьми регионах и 151 объект малого и среднего предпринимательства.

Точное количество поврежденных объектов акиматами актуализируется ежедневно", - отметил Ускенбаев на заседании правительства.

Госкомиссией выработан единый для всех пошаговый алгоритм действий, установлены конкретные сроки по восстановлению объектов.

Составляются дефектные акты, проводится техобследование. После в оперативном порядке будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию", - отметил министр.

Завершить ремонтно-восстановительные работы по государственным объектам планируется до 20 февраля.

Глава МИИР также сообщил, что по функционированию транспортной сферы во всех регионах городские автобусные перевозки, все железнодорожные вокзалы и движения всех пассажирских и грузовых поездов полностью восстановлены, рассказали в пресс-службе правительства.

По автодорогам республиканского значения ограничения движения для автотранспортных средств не имеется", — отметил Ускенбаев.

По его словам, из 20 аэропортов страны 18 функционируют в штатном режиме. Приостановлена деятельность аэропортов Алматы и Талдыкоргана. При этом аэропорт Алматы технически готов к возобновлению деятельности, необходимо соответствующее решение компетентных специальных органов.

По развитию обрабатывающей промышленности до 2025 года регионами планируется запустить 429 проектов обрабатывающей промышленности на общую сумму 12,2 трлн тенге с созданием 93 тысяч новых постоянных рабочих мест", — доложил министр.

Проекты, по его словам, будут реализовываться согласно региональной специализации.

Совокупный объем производства за 2022-2025 годы по проектам составит порядка 4 трлн тенге, совокупный экспорт – $2,4 млрд.

До 2025 года планируется запустить свыше 119 проектов импортозамещения на общую сумму более 2,7 трлн тенге, что позволит сократить импорт продукции обрабатывающей промышленности на 15% к 2025 году.

Также министерством ведется работа по углублению локализации выпускаемой продукции. Предлагается рассмотреть механизм финансирования ключевых проектов через кредитование под 6%. По дополнительной нагрузке и льготам для ГМК, по словам министра, ежегодно будут формироваться иные отчисления, которые пополнят бюджет государства.

Взамен добровольных отчислений в виде льгот будут предоставляться месторождения для дальнейшей разработки и выпуска металлов", - доложил Ускенбаев.

В целях снижения зависимости от ввозимых изделий из алюминия, меди из-за рубежа в законе "О промышленной политике" предусмотрена компетенция министерства по разработке и утверждению правил обеспечения сырьем отечественных предприятий обрабатывающей промышленности, что позволит стимулировать предприятия к выпуску готовых изделий.