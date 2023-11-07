06.11.2023, 12:31 5381
Комитет госдоходов запустил пилотный проект по платформенной занятости для водителей "Яндекс.Такси"
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет госдоходов запустил пилотный проект в Астане и Алматы по платформенной занятости для водителей "Яндекс.Такси", которые оказывают услуги через приложение, сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящее время количество участников составило более 500 водителей.
Преимущества пилота для водителей такси:
- исключение посреднических услуг таксопарков, что позволит сэкономить денежные средства и направить их на уплату налогов и социальных платежей. Соответственно, водитель будет вовлечен в систему социального обеспечения;
- упрощение регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Можно зарегистрировать ИП через платформу "Яндекс" без посещения налоговых органов;
- уплата налога в размере 1% от фактически полученного дохода. Тогда как с доходов работника налог удерживается в размере 10%;
- отсутствие обязательств по представлению отчетности и исчислению налоговых и социальных платежей. С согласия водителей удержание и перечисление налога и соцплатежей будет производить "Яндекс". При этом социальные платежи будут определяться исходя из суммы полученного дохода водителя такси.
К участию в пилоте также планируется подключить такие компании, как Glovo, Wolt, InDrive и др.
Ранее сообщалось, что работающих через "Яндекс.Такси", inDriver водителей в РК заставят официально регистрироваться. Им придется соблюдать правила, разработанные для официальных перевозчиков.
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12.09.2023, 18:05 134486
Условия нового общественного договора между государством и бизнесом обозначил президент Казахстана Дополнено
Фото: telegram/Аqorda
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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ходе встречи с представителями отечественного бизнеса обозначил условия нового общественного договора между государством и бизнесом, сообщает пресс-служба главы государства.
В послании я предложил новые подходы к дальнейшему развитию нашей страны. Мы должны довести рост экономики до 6-7 процентов. Для этого необходимо оказать максимальную поддержку частной инициативе бизнеса. В этом направлении приняты определенные меры. Однако темпы развития предпринимательства все еще не соответствуют имеющемуся потенциалу. Одним словом, нам нужен качественный прорыв. Прежде всего, нам нужно выстроить совершенно новые отношения между государством и бизнесом", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что бизнес-сообщество по своему персональному качеству является перманентной величиной.
Меняются акимы, министры, премьер-министры и даже президент поменялся, а предприниматели, особенно те, кто представляет крупный бизнес, те же самые. Это говорит о стабильности бизнес-климата в нашей стране, последовательности политики и поддержки государства в отношении предпринимателей. Но сейчас речь идет о заключении нового "общественного договора" государства с бизнесом. Суть этого договора можно выразить следующим образом. Государство создает самые благоприятные условия для развития бизнеса и обеспечивает полную защиту частной собственности. В свою очередь, предприниматели добросовестно исполняют взятые на себя обязательства - по уплате налогов и инвестированию в экономику, созданию рабочих мест и комфортных условий труда для своих сотрудников. Любой договор, как вы знаете, зиждется на взаимном доверии", - сообщил президент.
По его словам, госаппарат не должен видеть в каждом бизнесмене потенциального нарушителя закона.
Такой подход порождает репрессивный по своей сути характер администрирования. Государство обязано помогать предпринимателям. Этот момент хочу выделить особо. Именно помогать", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Он также заявил, что предприниматели не должны выступать в роли "жалобщиков" и "просителей", а должны стать истинно равноправными партнерами госаппарата. Слабая защита частного капитала, чрезмерное вмешательство государства в экономику, нерыночное ценообразование и избыточное регулирование - это далеко не полный перечень вопросов, волнующих бизнес.
Поток жалоб предпринимателей на суды, правоохранительные, налоговые органы и местные власти не уменьшается. В то же время и со стороны бизнеса нередки факты уклонения от налогов, вывода капиталов, мошенничества при получении господдержки. Распространены случаи ущемления прав трудовых коллективов. Все это приводит к тому, что обе стороны всегда подозревают друг друга в худших намерениях", - добавил президент.
Дополнено 12.09.2023, 18.50
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что следует ускорить развитие среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба главы государства.
Это основа устойчивой и диверсифицированной, активно развивающейся экономики. Но здесь у нас накопились системные проблемы, требующие срочного решения. По большому счету, в Казахстане наилучшие условия созданы для малого и крупного бизнеса. Крупный бизнес устойчиво развивается и имеет большие прибыли. Для него важно, чтобы государственная политика обеспечивала стабильность существующих правил, исключала возможность фаворитизма и неконкурентных практик. Активную работу в этом направлении мы продолжим", - сообщил он.
По словам главы государства, малое предпринимательство в свою очередь играет критически важную роль в обеспечении занятости и повышении доходов населения.
При этом для них налоги минимальны, практически отсутствуют проверки, имеются инструменты поддержки, создана продвинутая комфортная цифровая среда, постоянно снижаются административные барьеры. У нас отсутствуют стимулы для его перехода в наиболее важный средний сегмент бизнеса. При этом именно средний бизнес имеет возможности и серьезную мотивацию для своего развития на внешних рынках, создания новых конкурентных продуктов и их продвижения, в том числе на экспорт", - добавил президент.
Он также остановился на вопросах деятельности Национальной палаты предпринимателей.
Ее основная задача - стать ключевым каналом эффективного диалога между бизнесом и государством. Требуется дальнейшая трансформация палаты, повышение качества корпоративного управления ею. Палата должна полноценно выражать консолидированное мнение предпринимателей, стать одной из основных движущих сил социально-экономических реформ", - заявил глава государства.
Ранее президент Казахстана представил основные контуры предстоящих структурных экономических реформ.
08.09.2023, 08:41 146601
Казахстан предложил Huawei выступить партнером в проекте по созданию электронной цифровой платформы для бизнеса
Платформа охватит широкий круг верифицированных отечественных товаропроизводителей и поставщиков услуг
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан предложило компании Huawei Technologies выступить партнером в проекте по созданию казахстанской электронной цифровой платформы спроса и предложений для бизнеса, сообщает пресс-служба ведомства.
Платформа охватит широкий круг верифицированных отечественных товаропроизводителей и поставщиков услуг. Цифровое бизнес-решение в режиме реального времени будет объединять сервисы по поиску товаров и услуг, актуальных объемов и цен для покупателей, подписанию контрактов, сервис для логистических компаний и условий доставки товаров. МТИ предлагает Huawei выступить партнером в этом проекте и поделиться опытом создания цифровых решений для развития торговли", - проинформировали в министерстве.
Подчеркивается, что на сегодня сформирован пул инвестиционных экспортоориентированных проектов, в том числе в сфере АПК, которые нуждаются в передовых технологиях и цифровых решениях. Среди них есть проекты в области информационных технологий и производства телекоммуникационного оборудования в Алматы и Жетысуской области, которые обладают возможностями экспортировать свои продукты в страны ЦА и ЕАЭС.
Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с Huawei для развития нашей цифровой экосистемы. Стратегия вашей компании в области инноваций и технологического развития сопряжена с нашими стремлениями к цифровизации экономики и общества", - отметил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.
Также Минторговли совместно с КТЖ прорабатывают создание и последующую цифровизацию торгово-логистических хабов. Пилотный проект планируется запустить в ближайшее время в Таджикистане.
Деятельность хаба будет направлена на обеспечение производственной кооперации в сфере складирования, хранения, переработки, производства новых товаров и их дальнейшую отправку в ближайшие страны. Причем все эти процессы должны быть диджитализированы, тогда хаб будет отвечать требованиям высокотехнологичных производств", - пояснили в пресс-службе.
Со своей стороны генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan Чжао Сюй заявил, что готов рассмотреть проекты и продолжать работать в качестве надежного и проверенного долгосрочного партнера, вносить свой вклад в устойчивое развитие Казахстана в качестве регионального цифрового центра.
По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве.
Ранее КТЖ и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве.
16.08.2023, 13:21 194106
В Шэньчжэне прошел масштабный казахстанско-китайский бизнес-форум
Фото: Минторговли РК
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Шанхай. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 200 бизнесменов Шэньчжэня, крупнейшего экономического и промышленного центра КНР, приняли участие 14 августа 2023 года в первом казахстанско-китайском бизнес-форуме.
Мероприятие, организованное совместно казахстанско-китайской ассоциацией содействия торговле и Zshenzhen Cross Supply Service Association, собрало потенциальных китайских инвесторов для знакомства с инвестиционными возможностями Казахстана, сообщает пресс-служба Минторговли и интеграции РК.
Наши страны, наши культуры, экономики тесно связаны давними дружескими и партнерскими взаимоотношениями. Главы обоих государств уделяют особое внимание дальнейшему развитию их всестороннего сотрудничества. Сегодня мы на пути к открытию в ближайшем времени безвизового режима. Это, несомненно, даст значительный толчок усилению развития культурно-гуманитарных и экономических связей", - заявил на открытии форума министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин.
Вице-премьер обозначил три основных направления для инвестиций в Казахстан. Первое - логистика, включает развитие действующих и создание новых маршрутов, инфраструктуры, погрузочно-разгрузочных центров и т.д. Представляет особый интерес для крупных транспортных операторов.
В настоящее время создается сеть приграничных торгово-экономических хабов, логистических центров, которые станут основой стран ЕАЭС и Центральной Азии с перспективой дальнейшего расширения. В каждой области Казахстана имеются специальные экономические и индустриальные зоны, созданные с учетом специфики того или иного региона. В рамках этих зон предоставляется пул налоговых преференций, действует специальный правовой режим. Наряду с инвестиционными преференциями в виде освобождения от уплаты налогов и пошлин с недавнего времени введен инвестиционный налоговый кредит, направленный на снижение нагрузки на инвесторов в первоначальный период их деятельности. В рамках данного кредита инвесторам предоставляется возможность уменьшения на 100% платежей по корпоративному подоходному налогу и (или) налогу на имущество на срок до трех лет", - отметил вице-премьер.
По его словам, на сегодня на границе с Китаем для развития беспрепятственной торговли полностью завершено формирование СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота". В инфраструктуру СЭЗ наряду с индустриальной и логистической зонами входит сухой порт, он был запущен в 2015 году для консолидации и дистрибуции грузов на востоке страны.
В 2014 году в порту Ляньюньган был создан совместный с китайскими партнерами логистический терминал, который сейчас является основным пунктом консолидации грузопотоков в/из Казахстана. Сухой порт в технологической увязке с двумя железнодорожными переходами на границе с Китаем, железной дорогой Жетыген - Коргас и автомагистралью Западная Европа - Западный Китай и привлечением компетентных крупнейших транспортно-логистических операторов открыл новый этап в развитии евразийских трансконтинентальных перевозок.
Второе направление для инвестиций - глубокая переработка продукции.
Мы приглашаем китайских партнеров во все сферы переработки. А в первую очередь - в переработку природных ресурсов. У вас накоплен богатый передовой опыт их обработки, который был бы очень полезен для применения в нефтяной и горнодобывающей промышленности Казахстана", - продолжил вице-премьер Казахстана.
Третье направление - сельское хозяйство Казахстана.
Мы можем предложить широкий спектр направлений для инвестирования в сельскохозяйственный сектор Казахстана, в том числе в производство органической продукции. Казахстан обладает огромным потенциалом производства высококачественных продуктов органики. За последние 10 лет нашей стране удалось нарастить большой экспортный потенциал в сфере сельского хозяйства. Казахстанские товары успешно реализуются в странах Центральной Азии, ЕС и Ближнего Востока. Сегодня за круглым столом с капитанами бизнеса Китая мы услышали предложения по развитию почвы на 400 тысячах га земли. И такие инициативы мы будем поддерживать", - сказал Жумангарин.
Для справки:
Взаимная торговля между Казахстаном и КНР достигла рекордных показателей в 2022 году, достигнув $24,1 млрд. В том числе экспорт казахстанской продукции в Китай вырос более чем на треть и составил $13,2 млрд. Аналогичным образом растет потребность в китайских товарах в Казахстане. Импорт вырос на 33,5% и составил $11,0 млрд. Торговля между странами за первое полугодие 2023 года показала рост на 20,5% и составила 13,6 млрд долларов США, из которых 6,3 млрд - это казахстанский экспорт.
Ранее сообщалось, что китайский холдинг Xinjiang Hualing, работающий в таких отраслях, как девелопмент, торговля, сельское хозяйство, логистика, энергетика и других, готов инвестировать в проекты в Казахстане.
В июле в Алматы прошла казахстанско-китайская товарная выставка. В мероприятии приняли участие производители сельхозтехники, текстиля, упаковок, домашнего текстиля, производители ювелирной продукции, специальной техники и других товаров из Китая.
Также сообщалось, что Казахстан планирует расширить экспорт муки в Китай.
04.07.2023, 12:44 258511
В Казахстане с 2024 года планируется сократить в два раза количество плановых проверок бизнеса
Развитие предпринимательства является одним из стратегических направлений социально-экономического развития страны
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республики Казахстан с 2024 года планируется сократить в два раза количество плановых проверок бизнеса, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
В целях дальнейшего улучшения бизнес-климата проводится работа по внедрению новой регуляторной политики в отношении предпринимателей, в частности отмене излишних и устаревших требований. Кроме того, ведется автоматизация систем управления рисками во всех сферах госконтроля и надзора.
Это позволит назначать проверки бизнеса без человеческого участия уже с 1 января 2024 года. Ожидается, что в результате количество плановых проверок сократится в 2 раза", - пояснили в пресс-службе.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что в 2022 году в рамках поддержки МСП было просубсидировано и прогарантировано 46 тысяч проектов. В текущем году на эти цели выделено уже более 266 млрд тенге бюджетных средств, что почти на 100 млрд больше, чем в прошлом году.
Как отметил Алихан Смаилов, развитие предпринимательства является одним из стратегических направлений социально-экономического развития страны.
В частности, доля малого и среднего бизнеса в экономике к 2030 году должна превысить 40%. Для этого были реализованы системные меры по поддержке отечественного предпринимательства, правительством совместно с НПП "Атамекен" совершенствуется законодательная база в данной сфере.
Наряду с этим в настоящий момент разрабатывается новый Налоговый кодекс, который существенно упростит налоговое администрирование с полной оцифровкой всех его процессов. Также с прошлого года реализуются меры по улучшению регулирования предпринимательской деятельности "с чистого листа". Параллельно проводится необходимая работа по автоматизации систем государственного контроля.
Премьер-министр добавил, что в рамках программных документов бизнесу оказываются меры финансовой и другой поддержки. Только за 5 месяцев текущего года просубсидировано свыше 6 тысяч проектов на общую сумму кредитов порядка 440 млрд тенге. Кроме того, уже прогарантировано свыше 4 тысяч проектов еще на 144 млрд тенге.
В результате принимаемых мер доля малого и среднего бизнеса в ВВП по итогам прошлого года выросла более чем на 3 процентных пункта и составила 36,5%. И эту динамику надо сохранить", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Вместе с тем он акцентировал внимание, что за последние два года четыре области демонстрируют слабую динамику роста количества занятых в малом и среднем бизнесе. Это Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области. При этом их потенциал позволяет развивать малый и средний бизнес, увеличивать численность занятых в нем людей.
По его словам, в ряде регионов также отмечается высокий уровень теневой экономики. Это Алматинская, Атырауская, Карагандинская и Восточно-Казахстанская области, города Астана и Алматы.
Выход из "тени" во многом зависит от доступности, удобства и комфорта ведения законного бизнеса. Нужно активизировать меры по сокращению теневой экономики. Имеется соответствующий комплексный план, который должен быть четко исполнен. Только тогда мы сможем увидеть реальные результаты проведенной работы в данном направлении", - заявил премьер-министр.
Как отметил Алихан Смаилов, сегодня республика сталкивается с непростой ситуацией в мировой экономике, которая влияет и на внутренний рынок. Однако это открывает для Казахстана и новые возможности.
Сегодня бизнес в основном сконцентрирован в крупных городах, поэтому необходимо улучшать и расширять его возможности в моногородах и небольших населенных пунктах.
Для этого предоставляется поддержка в рамках проектов "Ауыл аманаты", "Ауыл - Ел бесігі", развития моно- и малых городов, "Экономика простых вещей" и "Дорожная карта бизнеса - 2025". Госорганам совместно с НПП "Атамекен" и регионами необходимо обеспечить их качественную реализацию на местах", - указал глава правительства.
Кроме того, требуется расширять потенциал несырьевых отраслей, в том числе в обрабатывающей промышленности. Это касается модернизации основных фондов и внедрения новых технологий.
Наряду с этим нужно ускорить работу по отмене излишних регуляторных требований, а также по автоматизации системы государственного контроля бизнеса.
К концу года мы должны увидеть результат по каждой отрасли", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Он добавил, что, по данным проведенного анализа, жалобы и обращения бизнеса в основном относятся к сферам земельных отношений, госзакупок, налогового администрирования, архитектуры и градостроительства, обеспечения инфраструктурой.
Госорганам совместно с регионами нужно качественно и своевременно рассматривать все поступающие обращения от бизнеса", - отметил премьер-министр.
В заключение он обозначил необходимость качественной подготовки квалифицированных специалистов, особенно для высокотехнологичных отраслей, а также принятия мер по адаптации системы подготовки и обучения кадров к современным требованиям.
Ранее в правительстве рассказали о мерах поддержки бизнеса.
29.04.2023, 12:44 388346
Армения пригласила заинтересованные казахстанские компании к участию в тендерах
Товарооборот между странами за январь-февраль 2023 года вырос на 81,8% и составил $4,6 млн
Фото: primeminister.kz
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Ереван. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе 9-го заседание межправительственной казахстанско-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству армянская сторона пригласила заинтересованные казахстанские компании к участию в тендерах, проводимых на территории Армении, сообщает пресс-служба премьер-министра.
По данным пресс-службы, в 2022 году товарооборот между Казахстаном и Арменией реализован на сумму $41,6 млн, что на 99,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($20,8 млн). Экспорт при этом увеличился с $10,3 млн до $26,9 млн, импорт - с $10,5 млн до $14,7.
В минувшем году произошло увеличение экспорта в Армению сельскохозяйственной и пищевой продукции, электрических аккумуляторов, проката плоского из нелегированной стали плакированного и других. Основу импорта в Казахстан из Армении составляют машины и оборудование, лаки и краски, лекарственные средства и другие товары.
Товарооборот между странами за январь-февраль 2023 года вырос на 81,8% и составил $4,6 млн. Экспорт из Казахстана в Армению увеличился в 2,7 раза и составил $2 млн; импорт в Казахстан из Армении вырос на 46,2% до $2,6 млн.
В ходе двусторонней встречи сопредседателей МПК было подчеркнуто, что исходя из позитивной динамики за прошлый год и 2 месяца текущего года потенциал сотрудничества между РК и РА имеет благоприятные перспективы развития.
Окна возможностей" открыты в таких отраслях, как металлургическая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, информационно-коммуникационная сфера, транспортная, энергетическая, туристическая и другие отрасли.
Кроме того, казахстанская сторона информировала партнеров о возможности экспорта из РК в РА продукции как сырьевого, так и готового ассортимента, включая товары металлургической, нефтехимической промышленности, сельскохозяйственного производства.
По итогам заседания стороны договорились о содействии деятельности компаний и деловых кругов на территории обеих стран, созданию совместных предприятий, открытию представительств и филиалов хозяйствующих субъектов на территориях Казахстана и Армении, о поддержке малого и среднего предпринимательства, продвижении экспорта и привлечении инвестиций.
МПК решено на постоянной основе дважды в год обеспечивать обмен информацией относительно экспортно ориентированной продукции, регулярно информировать о расширении транспортно-логистических возможностей обеих стран для реализации мультимодальных перевозок с целью увеличения объемов внешней торговли.
Также были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в IT-сфере, в области культурного обмена, туризма, в частности увеличения количества прямых рейсов между Арменией и Казахстаном, и возможности установления прямого авиасообщения между Астаной и Ереваном.
В целях развития сотрудничества в области финансовых технологий и электронной коммерции рассмотрены вопросы открытия филиала международного финансового центра "Астана" в городе Ереване и развития сотрудничества между АО "Казпочта" и ЗАО "Айпост".
Ранее сообщалось, что товарооборот между США и Казахстаном в прошлом году вырос почти на 40%.
15.04.2023, 21:11 415096
Куантыров провел встречу с руководителями крупных американских компаний
Глава Миннацэкономики пригласил американских инвесторов принять участие в Астанинском международном форуме, который состоится 8-9 июня текущего года
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Вашингтон. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров принял участие в работе ежегодного круглого стола с членами казахстанско-американского делового совета (USKBZC), сообщает пресс-служба ведомства.
В мероприятии участвовали главы крупных американских компаний - Chevron, Boeing, Citi, Pfizer и другими во главе со старшим вице-президентом Торговой палаты США Хуш Чокси, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Куантыров отметил, что сотрудничество Казахстана со многими крупными американскими компаниями длится три десятилетия и с каждым годом их количество только растет.
Товарооборот между РК и США в 2022 году превысил допандемийный уровень и составил 3,1 млрд долларов США, что на 37% больше, чем в предыдущем году. Экспорт товаров из Казахстана вырос на 32% и составил 1,2 млрд долларов, при этом импорт американских товаров увеличился на 40% и составил 1,9 млрд долларов", - сообщил министр.
В результате экономических реформ, проводимых правительством РК по созданию благоприятного инвестиционного климата, количество американских инвестиций и компаний в Казахстане увеличилось на 9% за год", - сказал глава Миннацэкономики.
Также он рассказал о проводимой в стране налогово-бюджетной политике, реформах по улучшению бизнес-климата, а также пригласил американских инвесторов принять участие в Астанинском международном форуме, который состоится 8-9 июня текущего года. В это время ожидается прибытие торговой миссии США в Казахстан.
Куантыров также провел встречу с главой глобального блока правительств и государственного сектора Citigroup Джули Монако. Собеседники обсудили основные вызовы и угрозы развития мировой экономики, актуальные тренды на финансовом рынке, а также проблемы банковского сектора. Госпожа Монако представила информацию по последним финансовым показателям банка, а также рассказала о дальнейшей стратегии его развития.
По итогам встречи Джули Монако выразила заинтересованность в участии в международном форуме в Астане и продолжении сотрудничества с правительством Казахстана.
Напомним, сегодня в Вашингтоне Куантыров также встретился с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. Стороны обсудили планы по развитию и укреплению торгово-экономических связей двух стран в сфере финансов, энергетики, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, возобновляемых источников энергии, строительства, а также туризма и развития новых технологий.
24.01.2023, 19:02 541201
В КГД рассказали, кто не вправе применять специальные налоговые режимы
Если вы являетесь собственником помещения и сдаете в аренду любое помещение, кроме торгового рынка, данные ограничения вас не касаются. Основные ограничения относятся к дальнейшей субаренде помещений
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов рассказали, кто не праве применять СНР для субъектов малого бизнеса с 1 января 2023 года.
С 1 января 2023 года не вправе применять специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса (патент, упрощенная декларация, с использованием специального мобильного приложения, с использованием фиксированного вычета) налогоплательщики, осуществляющие деятельность:
- по сдаче в аренду и эксплуатации торгового рынка (ОКЭД 68 203 аренда и эксплуатация торгового рынка);
- по сдаче в субаренду торговых объектов (торговые рынки, стационарные торговые объекты) 1-й, 2-й, 3-й категории, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания.
Например, если вы являетесь собственником помещения и сдаете в аренду любое помещение, кроме торгового рынка, данные ограничения вас не касаются. Основные ограничения относятся к дальнейшей субаренде помещений", - пояснили в КГД.
К торговым объектам 1-й, 2-й, 3-й категории относятся все торговые помещения с торговой площадью свыше 500 квадратных метров.
Таким образом, если вы сдаете в субаренду такие помещения или его части, то вы не имеете права на применение специальных налоговых режимов для субъектов малого бизнеса. При этом необходимо отметить, что предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории таких объектов, данные ограничения не касаются", - добавили в комитете.
23.01.2023, 17:13 546731
Kaspi Касса - бесплатный сервис для казахстанских предпринимателей
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов и Kaspi.kz в рамках взаимодействия налоговых органов с банками второго уровня реализуют пилотный проект для казахстанского бизнеса. Этот проект позволяет предпринимателям бесплатно получить кассу и платежный PОS-терминал в рамках одного устройства, сообщает пресс-служба Kaspi.kz.
Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал:
Совместно с Министерством финансов и Комитетом государственных доходов мы смогли создать новый уникальный сервис Kaspi Касса, у которого три простых преимущества. Во-первых, Kaspi Касса - полностью бесплатный сервис. Во-вторых, сервис можно быстро подключить онлайн всего за 1 минуту прямо в приложении Kaspi Pay. В-третьих, все чеки формируются автоматически при любом способе оплаты. В прошлом году мы провели пилот и получили много восторженных отзывов от наших любимых клиентов. В этом году мы продолжаем масштабирование пилота Kaspi Касса. Еще раз спасибо коллегам из Министерства финансов и Комитета государственных доходов за совместную работу. Уверен, что с помощью этого проекта мы вместе сможем облегчить и улучшить условия ведения бизнеса для казахстанских предпринимателей, особенно компаний малого и среднего бизнеса."
Азамат Панбаев, заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК:
Комитет госдоходов проработал вопрос альтернативного варианта передачи фискальных данных на бесплатной основе. Как итог запущен пилотный проект для апробации данного механизма с банками второго уровня, направленный на сокращение расходов предпринимателей и упрощение выдачи фискального чека. Ранее ИП отдельно платил за кассовое устройство, за его подключение и обслуживание, а также за услуги оператора фискальных данных. С расширением возможности POS-терминалов предприниматели могут сэкономить на таких расходах. Все это осуществляется в рамках реализуемой комитетом концепции сервисной модели."
Асхат Кабдулов, индивидуальный предприниматель, барбершоп LOFT:
Раньше мы использовали онлайн-кассу другого провайдера. Сначала мы ее долго подключали, вводили пароли ЭЦП, там постоянно что-то "слетало". Потом кассир пробивала все чеки вручную, это отнимало много времени. И за этот сервис приходилось платить. Kaspi Кассу мы подключили бесплатно за несколько секунд и также ничего не платим за ее использование. А когда наши клиенты платят с Kaspi Gold или Kaspi QR, Kaspi Касса сама формирует чеки и автоматически отправляет их клиентам в приложение Kaspi.kz. Это значит, что наши трудозатраты по приему платежей сократились ровно на 80%!"
Касымхан Али, индивидуальный предприниматель, преподаватель:
Когда мне сказали, что бесплатную кассу можно подключить моментально и больше не надо выбивать чеки вручную, я не поверил. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой! Я сразу начал звонить нашему бухгалтеру, в Kaspi.kz, в налоговую. Оказалось, что это реально! Подключили, пользуемся, очень удобно. С Kaspi Касса мы все свои платежи автоматизировали, и это не может не радовать!"
Kaspi Касса - это бесплатный сервис в мобильном приложении Kaspi Pay, который формирует фискальные чеки после приема оплаты через Kaspi POS, POS-терминал другого банка и наличными. Подключить сервис можно полностью онлайн за 1 минуту. С помощью нового сервиса Kaspi Касса можно принимать оплату QR, наличными, картой или удаленную оплату. Онлайн-чеки по всем видам денежных расчетов формируются и отправляются в Комитет государственных доходов автоматически, и все это бесплатно. Предпринимателям это упрощает работу и экономит расходы. Комитету государственных доходов помогает бороться с "серой" экономикой и повышать доходы бюджета.
На первом этапе пилота Kaspi Кассу могут подключить предприниматели, работающие в категории "Услуги". В ближайшее время с добавлением номенклатуры товаров Kaspi Касса будет доступна для всех предпринимателей.
Более подробно о сервисе смотрите в Kaspi Гид.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?